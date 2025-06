Scellé Grain Contenant Grain D'étanchéité Récipient Réservoir De Stockage De Riz • EUR 60,15 (2025)

Maison Cuisine, arts de la table Rangements pour la cuisine Boîtes hermétiques Scellé Grain Contenant Grain D'étanchéité Récipient Réservoir De Stockage De Riz

Scellé Grain Contenant Grain D'étanchéité Récipient Réservoir De Stockage De Riz. La avec couvercle, anti-poussière et. de riz de cuisine. - Utilisation d'excellent matériau de pp et d'artisanat fin, durable, robuste, sûr et pratique. Product Description En matière plastique haut de gamme, ce godet de stockage de riz est sûr et durable pour une utilisation durable. Il peut être utilisé pour stocker des grains tels que le riz et le soja, la poussière et la résistance à l'humidité, et peut également être utilisé pour stocker d'autres grains, des sérottes et d'autres objets. Caractéristiques - Matériel: pp. - le conteneur pour tenir de la nourriture dans , un grand cadeau pour les amis lors de la déménagement de la maison. - la avec couvercle, anti-poussière et . Le grand diamètre est pratique pour prendre du riz et un riz pack. - surface lisse pour facile à nettoyer. Compact mais grande capacité, pas occupant beaucoup d'espace. - Multi-fonction et polyvalente, vous pouvez contenir du riz, des grains et d'autres éléments dont vous avez besoin pour organiser et stocker. - Utilisation d'excellent matériau de pp et d'artisanat fin, durable, robuste, sûr et pratique. de riz de cuisine Package includes 1 x godet de stockage de riz Le 10 févr. 2025 à 13:09:13 CET, le vendeur a ajouté les informations suivantes : Condition: Neuf

Neuf Marque: - Sans marque/Générique -

- Sans marque/Générique - Couleur: Bleu

Bleu Hauteur: comme l'image

comme l'image Largeur: comme l'image

comme l'image Longueur: comme l'image

comme l'image Matériel: PP

PP Numéro de pièce fabricant: Q5P131852JUI8I2P9

Q5P131852JUI8I2P9 Feature: bac à riz

