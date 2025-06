Sculpture De Kangourou Avec Joey Statue De Kangourou Aussie Décor De Jardin • EUR 439,73 (2025)

Art, antiquités Art du XXe, contemporain Sculptures, statues Sculpture De Kangourou Avec Joey Statue De Kangourou Aussie Décor De Jardin

Cette sculpture en bronze captivante capture magnifiquement l'essence des kangourous australiens dans leur habitat naturel. L'attention méticuleuse de l'artiste aux détails et son savoir-faire habile donnent vie à ces créatures remarquables. Un kangourou est représenté dans une pose allongée et détendue, tandis qu'un autre se tient à proximité, dégageant un sentiment de grâce et de caractère naturels. Que vous soyez un passionné d'art, un amoureux de la faune ou que vous recherchiez simplement une pièce unique et contemporaine pour orner votre espace, cette sculpture de kangourou en bronze est un choix fantastique. Sa représentation réaliste et ses détails exquis en font un ajout captivant à toute collection d'art ou un point focal saisissant dans votre maison ou votre bureau, apportant un. Condition : Cette sculpture est en parfait état. Dimensions en bronze avec base en marbre : hauteur 12" x largeur 17" Dimensions du marbre : diamètre 12" Hauteur sans base : 11" Poids : 23 livres Cette sculpture en bronze captivante capture magnifiquement l'essence des kangourous australiens dans leur habitat naturel. L'attention méticuleuse de l'artiste aux détails et son savoir-faire habile donnent vie à ces créatures remarquables. Un kangourou est représenté dans une pose allongée et détendue, tandis qu'un autre se tient à proximité, dégageant un sentiment de grâce et de caractère naturels. Fabriquée avec précision et soin, cette sculpture témoigne du talent et du dévouement de l'artiste. La riche finition patinée rehausse la profondeur et la texture de la pièce, ajoutant à son allure générale. Signée par l'artiste C. Williams, cette sculpture est non seulement une œuvre d'art époustouflante mais aussi une véritable représentation de ces animaux australiens emblématiques. Que vous soyez un passionné d'art, un amoureux de la faune ou que vous recherchiez simplement une pièce unique et contemporaine pour orner votre espace, cette sculpture de kangourou en bronze est un choix fantastique. Sa représentation réaliste et ses détails exquis en font un ajout captivant à toute collection d'art ou un point focal saisissant dans votre maison ou votre bureau, apportant une touche de nature sauvage australienne à votre environnement. Material Bronze Type Sculpture Subject Kangaroo Format Statue Production Technique Bronze Casting Region of Origin Europe Features 1st Edition Country/Region of Manufacture Spain Handmade Yes Signed Yes Original/Licensed Reproduction original Store Category Animal

Bronze Type: Sculpture

Sculpture Thème: Kangourou

Kangourou Format: Statue

Statue Technique de production: Coulée en bronze

Coulée en bronze Région: L'europe

L'europe Caractéristiques: 1ère édition

1ère édition Pays/Région de Fabrication: Espagne

Espagne Fait À La Main: Oui

Oui Signée: Oui

Oui Reproduction originale/sous licence: Original

Original Catégorie de magasin: Animal

