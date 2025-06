Selbstbräuner im Test: Das sind die Favoriten bei uns in der Redaktion (2025)

Selbstbräuner-Test: Der Überblick über die besten Produkte

“Spray-Tanning-Gerät” von Tan Revel im Test

“Selbstbräuner-Konzentrat” von Clarins im Test

“Sunless Bronze” von Annemarie Börlind im Test

“1 Hour Express” von Bali Body im Test

“Gradual Tan Sleep Mask Face Retinol” von James Read im Test

“Foam in Light / Medium” von Bondi Sands im Test

“Selbstbräunungslotion” von Lavera im Test

“Super Glow” von Tan Luxe im Test

“Self tanning Drops” von Isle of Paradise im Test

“Luxe Whipped Crème Mousse” von St. Tropez im Test

Wenn der Sommer startet oder sich dem Ende neigt, sind Selbstbräuner eine gute Alternative. Schließlich versprechen sie blitzschnelle Bräune – ganz ohne schädliche UV-Strahlung. Wer wünscht sich schließlich nicht, die Bräune aus den Sommermonaten zu verlängern und der typischen Herbstblässe zu entgehen?

Dabei sind die Vorurteile gegenüber Self Tan ziemlich groß. Viele denken, die Bräunung aus der Tube stinke durch den Inhaltsstoff DHA (entwickelt die Bräune) oder hinterlasse unschöne Streifen auf der Haut. Grund genug, diesen Behauptungen auf den Grund zu gehen und die besten und neuesten Self-Tanning-Produkte für die Bräunung im Test unter die Lupe zu nehmen. Wir haben Produkte aus 2022 wie Mousse, Lotion, Spray, Drops und Creme getestet bezüglich Anwendung, Geruch und Ergebnis. Das kam beim Selbstbräuner-Test 2022 heraus.

Selbstbräuner-Test: Digital Expert Miriam Müller testet “Sunny Honey Ultimate Glow Kit” von Coco & Eve

Das verspricht der Selbstbräuner: Die Selbstbräunungs-Linie “Sunny Honey” von Coco & Eve soll nicht nur für einen frischen, gebräunten Teint sorgen, sondern auch für Anti-Aging. Wenn das mal nicht zwei Fliegen mit einem Peelinghandschuh sind. Streifenfrei und bis zu zwei Wochen anhaltend soll die Farbe des “Bali Bronzing Mousse” auch sein – die Dauer gilt für den Körper.

Dieser Wirkstoff sorgt für Bräune: In der gesamten “Sunny Honey”-Linie ist DHA enthalten.

Produkttyp: Mousse für den Körper

So wird das Produkt aufgetragen: Bei Coco & Eve wird alles dafür getan, ein streifenfreies Ergebnis beim Selbstbräunerauftragen zu erreichen. Denn neben dem Selbstbräuner enthält das Set einen Peeling-Handschuh sowie einen Bräunungshandschuh für den Körper. Für das Auftragen der Produkte im Gesicht, an den Händen und den Füßen gibt es eine vegane Kabuki Brush – also einen samtweichen Pinsel, um den Selbstbräuner auch an schwierigen Stellen zu verblenden. Ich starte bereits am Vortag mit dem Peeling-Handschuh, denn 6-24 Stunden im Voraus sollte man die Haut vorbereiten. Am nächsten Test-Tag verteile ich den “Bali Bronzing Foam” nach kurzem Schütteln direkt auf dem Körper und massiere ihn in kreisenden Bewegungen mit dem Bräunungshandschuh ein. Hervorzuheben ist, dass das Produkt nicht nach Selbstbräuner riecht, sondern zart nach Mango & Guave – ganz nach Bali eben! Der feine Schaum lässt sich einfach auftragen, zieht sofort ein und klebt nicht. Das Gute: Durch die leichte Tönung sieht man, wo man sich “vercremt” hat, und kann bei zu dunklen Stellen direkt noch etwas nacharbeiten.

So lange braucht der Selbstbräuner, um sich zu entwickeln: Durch den leicht getönten Effekt fühle ich mich sofort gut gebräunt. Der Farbton entwickelt sich dann aber noch in den nächsten 2-3 Stunden und wird dunkler, bis ein sehr schöner Teint entsteht.

Qualität der Bräune: Keine Zeit zum (Ab)Färben: Da der Selbstbräuner sehr schnell einzieht, konnte ich keine Streifen an meiner Kleidung entdecken. Innerhalb von 30 Minuten ist man safe, würde ich sagen. Das Ergebnis hielt bei meinem Test in etwa eine Woche, man merkt aber kaum, dass der Selbstbräuner wieder weg ist – eben, weil er so gleichmäßig wirkt. Bis auf einen Streifen am inneren Unterarm (an dem ich mit meiner Ungeduld wohl selbst schuld bin) habe ich nichts bemerken können.