Sering Lewat Beranda! Berikut Lirik Salla Alayka Rahman Milik Maher Zain, Lagunya Sungguh Candu dan Syahdu - Kelumajang (2025)

Kelumajang.com - Lagu Salla Alayka Rahman yang dinyanyikan Maher Zain masih viral hingga saat ini.
Salla Alayka Rahman merupakan lagu baru Maher Zain yang dirilis pada bulan Maret tahun 2024 lalu.
Lagu ini berisikan tentang sholawat pujian kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.
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Maher Zain adalah penyanyi,penulis lagu sekaligus produser yang berasal dari Swedia.
Lagu-Lagu ciptaan Maher Zain sudah tidak perlu diragukan lagi, semuanya enak di dengar dan selalu menyentuh.
Salah satunya yaitu lagu barunya yang berjudul Salla Alayka Rahman.
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Berikut lirik lagu Salla Alayka Rahman milik Maher Zain.
صلى عليك الرحمانُ
أزكى الصلاة والسلام
يا ربي ارفع مقامه
دَوْمًا في كل مكان
سيّدي يا محمّد
حُبُّك روحُ الإيمانْ
يا ربي أرجو لقاءه
يومًا في دار السلام
Everywhere I hear your name being mentioned
The whole world’s talking ‘bout you
And the thought of being part of your nation
I’m so proud to follow you
Day and night you sacrificed
Led us from darkness to light
And I,
Until the end of my time
I will love you
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صلى عليك الرحمانُ
أزكى الصلاة والسلام
يا ربي ارفع مقامه
دَوْمًا في كل مكان
سيّدي يا محمّد
حُبُّك روحُ الإيمانْ
يا ربي أرجو لقاءه
يومًا في دار السلام
يا حبيبي.. حبيبي يا محمد
صلى عليك الرحمان
حُبّك في كل مكان
يا حبيبي.. حبيبي يا محمد
يا خيرَ الأنام
عليك أزكى السلام
يا حبيبي .. يا حبيبي
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Salla Alayka Rahman
Lirik Salla Alayka Rahman
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