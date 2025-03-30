Скачать Дурак Онлайн на ПК с MEmu (2025)

Дурак Онлайн - карточная сетевая игра, в которую играют больше 10 миллионов пользователей!

• Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.

• Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.

• Размер колоды 24, 36 или 52 карты.

• Классические правила: "подкидной дурак" или "переводной дурак".

• Режим "подкидывают соседи" или "подкидывают все".

• Возможность подкидывать больше одной карты за раз.

• Друзья, чаты, подарки, доска достижений.

• Приватные игры с паролем.

• Возможность повторить игру с теми же игроками.

• Возможность отменить случайный бросок карты.

• Привязка учетной записи к Google аккаунту.

• Ничья

Гибкий выбор режима игры

Сочетая выбор различных настроек, Вы можете сыграть в один из множества режимов игры. Вам доступны:

1. Настройка количества игроков. Доступны игры по сети из 2-6 человек. Вы сами выбираете сколько людей будет играть в карты с Вами.

2. Размер колоды. Сокращенная колода (24 карты) при игре 2-4 человек, а также колоды на 36 и 52 карты.

3. Подкидной дурак. Переводной дурак. При игре в подкидной дурак после того, как игрок побил карту, заходящий игрок либо кто-то из поддающих может положить (подкинуть, подбросить) ещё одну или несколько карт любой масти, достоинство которых совпадает с достоинством любой из карт, уже участвовавших в данном заходе. При игре в переводной дурак правила те же, однако отбивающийся игрок может не только крыть карты, но и (до начала своего отбоя) перевести ход под сидящего слева игрока с помощью карты того же достоинства, которой был сделан ход.

4. Вариант “Подкидывают соседи” или “Подкидывают все”. Эти два режима доступны как при игре в дурак подкидной, так и при игре в дурак переводной. При выборе режима “Подкидывают соседи” подбрасывать дополнительно карты могут только игроки сидящие рядом с Вами. Если же играть в дурака с режимом “Подкидывают все”, то подкинуть может любой игрок.

5. Выбор играть в карты честно или “С шулерами”. При честной игре за правильностью карт следит сервер. При выборе играть в карты “С шулерами” за честностью следят игроки. Ловите шулеров, помечайте их и они не смогут больше Вас обмануть!

6. Игра классическая или с вариантом “Ничья”. При выборе классических правил последний игрок, оставшийся с картами, проигрывает. В варианте игры “Ничья” Вы можете отбить последние карты.

7. Два режима скорости для тех кто не любит ждать и тех кто любит просчитать все шаги.

Приватная игра с друзьями

Добавляйте людей, с которыми играете, в друзья. Переписывайтесь с ними, приглашайте в игры. Дарите предметы и элементы коллекций.

Создавайте игры с паролем, приглашайте друзей и играйте вместе. При создании игры без пароля любой игрок, находящийся в игре онлайн, может к Вам присоединиться играть в дурака. Если Вы хотите играть с друзьями, то создайте игру с паролем и пригласите их в нее. Если Вы хотите не только играть с друзьями, но и пустить других людей, чтобы заполнить все свободные места, то просто откройте игру, нажав на кнопку.

Рейтинги игроков

За каждую победу в игре Вам начисляется рейтинг. Чем выше Ваш рейтинг, тем выше место в Доске почета. В игре есть несколько сезонов: Осень, Зима, Весна, Июнь, Июль, Август. Соревнуйтесь за первое место в сезоне или возглавьте рейтинг игроков за все время. Получайте больше рейтинга в премиум играх. Играйте несколько дней подряд и увеличивайте рейтинг полученный за победу с помощью дневного бонуса.

Достижения

Вы можете не просто играть в дурак по сети, но и сделать игру интересней получая достижения. В игре доступны достижения разной направленности и уровня сложности.

Игровые предметы

Используйте смайлы, чтобы выразить эмоции. Меняйте рубашки карт. Украшайте фото своего профиля. Собирайте коллекции карт и смайлов. Получайте редкие смайлы при игре на сервере “Алмаз”.