Скачать Дурак Онлайн на ПК с MEmu (2025)

Скачать Дурак Онлайн на ПК Скачать
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Особенности Дурак Онлайн на ПК
При всей вашей страсти к игре в ххх, ваши руки не должны быть ограничены на крошечном экране вашего телефона. Играйте как профессионал и получите полный контроль над игрой с помощью клавиатуры и мыши. MEmu предлагает вам все то, что вы ожидаете. Скачайте и играйте ххх на ПК. Играйте сколько угодно, никаких ограничений по батарее, мобильным данным и звонкам. Совершенно новый MEmu 9 - лучший выбор для игры в ххх на ПК. Благодаря изысканной системе предустановки клавиш, ххх превращается в настоящую игру для ПК. Менеджер нескольких экземпляров делает возможным игру с двумя или более учетными записями на одном устройстве. И самое главное, наш эксклюзивный механизм эмуляции может полностью раскрыть потенциал вашего ПК, сделать все гладко. Нам важно не только то, как вы играете, но и весь процесс наслаждения игровым счастьем.
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Скриншоты и Видео Дурак Онлайн на ПК
Скачайте Дурак Онлайн на ПК с помощью Андроид эмулятора MEmu. Наслаждайтесь на большом экране. Дурак Онлайн - карточная сетевая игра, в которую играют больше 10 миллионов пользователей!
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Дурак Онлайн - карточная сетевая игра, в которую играют больше 10 миллионов пользователей!
• Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
• Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
• Размер колоды 24, 36 или 52 карты.
• Классические правила: "подкидной дурак" или "переводной дурак".
• Режим "подкидывают соседи" или "подкидывают все".
• Возможность подкидывать больше одной карты за раз.
• Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
• Приватные игры с паролем.
• Возможность повторить игру с теми же игроками.
• Возможность отменить случайный бросок карты.
• Привязка учетной записи к Google аккаунту.
• Ничья
Гибкий выбор режима игры
Сочетая выбор различных настроек, Вы можете сыграть в один из множества режимов игры. Вам доступны:
1. Настройка количества игроков. Доступны игры по сети из 2-6 человек. Вы сами выбираете сколько людей будет играть в карты с Вами.
2. Размер колоды. Сокращенная колода (24 карты) при игре 2-4 человек, а также колоды на 36 и 52 карты.
3. Подкидной дурак. Переводной дурак. При игре в подкидной дурак после того, как игрок побил карту, заходящий игрок либо кто-то из поддающих может положить (подкинуть, подбросить) ещё одну или несколько карт любой масти, достоинство которых совпадает с достоинством любой из карт, уже участвовавших в данном заходе. При игре в переводной дурак правила те же, однако отбивающийся игрок может не только крыть карты, но и (до начала своего отбоя) перевести ход под сидящего слева игрока с помощью карты того же достоинства, которой был сделан ход.
4. Вариант “Подкидывают соседи” или “Подкидывают все”. Эти два режима доступны как при игре в дурак подкидной, так и при игре в дурак переводной. При выборе режима “Подкидывают соседи” подбрасывать дополнительно карты могут только игроки сидящие рядом с Вами. Если же играть в дурака с режимом “Подкидывают все”, то подкинуть может любой игрок.
5. Выбор играть в карты честно или “С шулерами”. При честной игре за правильностью карт следит сервер. При выборе играть в карты “С шулерами” за честностью следят игроки. Ловите шулеров, помечайте их и они не смогут больше Вас обмануть!
6. Игра классическая или с вариантом “Ничья”. При выборе классических правил последний игрок, оставшийся с картами, проигрывает. В варианте игры “Ничья” Вы можете отбить последние карты.
7. Два режима скорости для тех кто не любит ждать и тех кто любит просчитать все шаги.
Приватная игра с друзьями
Добавляйте людей, с которыми играете, в друзья. Переписывайтесь с ними, приглашайте в игры. Дарите предметы и элементы коллекций.
Создавайте игры с паролем, приглашайте друзей и играйте вместе. При создании игры без пароля любой игрок, находящийся в игре онлайн, может к Вам присоединиться играть в дурака. Если Вы хотите играть с друзьями, то создайте игру с паролем и пригласите их в нее. Если Вы хотите не только играть с друзьями, но и пустить других людей, чтобы заполнить все свободные места, то просто откройте игру, нажав на кнопку.
Рейтинги игроков
За каждую победу в игре Вам начисляется рейтинг. Чем выше Ваш рейтинг, тем выше место в Доске почета. В игре есть несколько сезонов: Осень, Зима, Весна, Июнь, Июль, Август. Соревнуйтесь за первое место в сезоне или возглавьте рейтинг игроков за все время. Получайте больше рейтинга в премиум играх. Играйте несколько дней подряд и увеличивайте рейтинг полученный за победу с помощью дневного бонуса.
Достижения
Вы можете не просто играть в дурак по сети, но и сделать игру интересней получая достижения. В игре доступны достижения разной направленности и уровня сложности.
Игровые предметы
Используйте смайлы, чтобы выразить эмоции. Меняйте рубашки карт. Украшайте фото своего профиля. Собирайте коллекции карт и смайлов. Получайте редкие смайлы при игре на сервере “Алмаз”.
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Скачать Дурак Онлайн на ПК
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1. Скачать инсталлятор MEmu и завершайте установку
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2. Запускайте MEmu, затем откройте Google Play на главной странице
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3. Ищите Дурак Онлайн в Google Play
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Install
4. Скачайте и установите Дурак Онлайн
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5. При завершении установки, нажмите на значок для старта
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6. Наслаждайтесь игрой в Дурак Онлайн на ПК с помощью MEmu
Зачем использовать MEmu для Дурак Онлайн
MEmu App Player лучший бесплатный андроид эмулятор и 50 миллионов людей уже наслаждаются превосходным игровым опытом в андроид. Технология виртуализации MEmu позволяет вам запускать тысячи игр андроида на вашем ПК без тормозов, даже самые графически насыщенные.
Большой экран с лучшей графикой; Большая продолжительность, без ограничения батареи или мобильных данных.
Полная поддержка установки клавиш для точного управления клавиатурой и мышью или геймпадом.
Несколько игровых учетных записей или задач на одном компьютере одновременно с менеджером нескольких экземпляров.
Готовы поиграть?
Скачать Дурак Онлайн на ПК Скачать
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Дурак Онлайн - FAQs
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How to play Дурак Онлайн on PC?
Play Дурак Онлайн on PC by following steps:
- Download MEmu, then install and launch it
- Login to Google Play Store, install the game
- Enjoy playing the game on PC with MEmu
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What are the minimum system requirements to run Дурак Онлайн on PC?
- Intel or AMD Processor
- Microsoft Windows 7 and above
- 2GB of memory
- 5GB of free disk space
- Hardware Virtualization Technology