Slaapapneu met Cpap, en nu? - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Dag Boy, welkom.

Bij mij ligt nog een Vitera in de kast, ik heb hem lang geleden gebruikt.

De maskers hebben gaten voor de lucht uitvoer en die willen gaan fluiten als er vocht in komt te zitten. Uit verhalen meen ik dat de voorganger, de Simplus hier meer last van zou hebben gehad.

Ik heb er met de bevochtiger op 3 (Resmed 10 apparaat) geen last van gehad.

Het verloop bij mij was positief in de zin dat ik blij was om s,nachts goed lucht te kunnen krijgen, ik ben mij langzaam beter gaan voelen.

Na overstap op een ander apparaat doordat zich centraal apneus begonnen te ontwikkelen was ik in één nacht een stuk opgeknapt.

Je moet het gewoon ondergaan en feedback naar je leverancier geven als één en ander niet goed voelt of werkt. Soms is het een beetje een zoektocht en soms meteen al aardig in de goede richting. In ieder geval is er hier wel support bij vragen.

Welkom bij de klup!