Slaapapneumaskers | Philips (2025)

Referenties Gegevensanalyse na 30 dagen gebruik tijdens een door Philips gesponsorde patiëntenproef in 2015 (n=98). De voorgeschreven maskers waren ResMed Swift FX, ResMed Mirage FX, Philips Wisp en ResMed AirFit P10. Gegevensanalyse na 30 dagen gebruik tijdens een door Philips gesponsorde patiëntenproef in 2017 (n=80). De voorgeschreven maskers waren ResMed Swift FX en AirFit P10, F&P Opus en Pilairo en Philips Nuance en Nuance Pro. Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respironics Amara View en F&P Simplus waren. Het masker is zodanig ontworpen dat het niet in contact komt met de neusbrug. DreamMapper is momenteel verkrijgbaar in de VS en Canada en op bepaalde internationale locaties. Alleen ter informatie. Dit is geen vervanging van richtlijnen van artsen.

Om goede behandelingsresultaten te behalen, is het belangrijk dat u onderdelen regelmatig vervangt. In de volgende gevallen dient u uw masker te vervangen: - Het masker sluit minder goed af - Het masker past niet goed meer - Het masker is beschadigd doordat het niet juist is schoongemaakt Vraag uw zorgverlener welke vervangende opties worden vergoed door uw verzekeraar.

Het is belangrijk dat u uw apparaat schoonmaakt zoals omschreven in de producthandleiding. Slecht onderhoud kan leiden tot een minder effectieve behandeling en schade aan uw apparaat. Belangrijk! Maak uw masker, neuskussens of slangen nooit schoon met alcohol of schoonmaakmiddelen. Hierdoor kunnen ze beschadigen. Gebruik alleen warm water met wat zeep. Dagelijks schoonmaken - Masker: haal het masker/de neuskussens uit de hoofdband. Maak ze schoon met warm water en zeep. Afspoelen. Laten opdrogen. - Slangen: maak ze schoon met warm water en zeep, daarna afspoelen en laten opdrogen. - Bevochtiger: 1. Leeg de bevochtiger en laat deze opdrogen. 2. Ververs het water in de bevochtiger. 3. Vul de bevochtiger altijd met gedestilleerd water zodat er geen mineraalresten achterblijven. Wekelijks schoonmaken - Filter: maak het grijze/zwarte schuimfilter in uw apparaat schoon met warm water en zeep. Afspoelen. Laten opdrogen. Terugplaatsen. - Hoofdband: was de hoofdband met de hand met warm water en zeep. Afspoelen en laten opdrogen. - Apparaat: neem het apparaat af met een zachte, vochtige doek. - Bevochtiger: maak de bevochtigerskamer schoon met azijn om schimmelontwikkeling te voorkomen. Spoel de bevochtiger daarna goed af met gedestilleerd of steriel water voordat u hem weer gaat gebruiken. Maandelijks schoonmaken Filter: vervang het witte wegwerpfilter (indien van toepassing).

Controleer alle aansluitingen. Als uw apparaat voorhoofdondersteuning of instelbare onderdelen heeft, probeer deze dan eerst bij te stellen om het lekken te stoppen. Helpen bovenstaande stappen niet, stel dan de hoofdbanden bij. Het masker moet zo los mogelijk zitten, maar tegelijkertijd toch afsluiten. Een masker dat te strak op het gezicht zit, kan gaan lekken doordat het materiaal gevouwen wordt. Bespreek met uw zorgverlener of het verstandig is om over te stappen op een ander formaat of type masker.

