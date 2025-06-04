Slimpatch 100% Adelgaza Quemagrasa Abdomen Anticelulitis 30p Neutra - $ 499 (2025)

***POR INAGURACION TIENDA ***
****TRATAMIENTO PARA 30 DIAS ****
SLIM PATCH 30 PARCHES
CAJA PRACTICA SLIM PATCH COMPACTA
PARA LLEVAR DISCRETAMENTE A TODAS PARTES
SLIM PATCH PAQUETE CON 30 PARCHES ORIGINALES 100 % ACUPUNTURA CHINA + HERBOLARIA
TRATAMIENTO NATURAL EFECTIVO PROBADO POR MILLONES DE PERSONAS ..DEBERAS VER RESULTADOS DESDE LAS PRIMERAS SEMANAS SIGUIENDO LAS BASICAS Y SENCILLAS RECOMENDACIONES PARA TU APROVCHAMIENTO OPTIMO
LOS PRIMEROS REGISTROS ESCRITOS MEDICOS DE LA ACUPUNTURA CHINA DATAN DE 1,400 AÑOS ANTES DE CRISTO, DURANTE LA DINASTIA MING Y LA DINASTIA HAN. ESTA TECNICA DE APLICAR PIEDRAS PRECIOSAS, IMANES O AGUJAS PARA ESTIMULAR LOS MERIDIANOS, QUE SON CANALES QUE FORMAN UNA RED DE ENERGIA VITAL QUE FLUYE POR NUESTRO CUERPO, Y QUE ESTAN PUNTUALMENTE UBICADOS Y RECONOCIDOS EN LA MEDICINA MILENARIA Y ACUPUNTURA CHINA.
LOS CUALES ESTIMULADOS CORRECTAMENTE REGULAN TRASTORNOS DE DOLOR, ANSIEDAD, EXTREÑIMIENTO, ESTRESS METABOLICO POR LA MALA ABSORSION DE NUTRIENTES Y POR LO TANTO URGENCIA POR COMER ALIMENTOS AZUCARADOS E HIPERGRASOS.
ARRASTRANDONOS POR MILLONES A PADECIMIENTOS COMO LA OBESIDAD,
LA DIABETES Y CLARO MUCHOS OTROS TRASTORNOS MAS.
ESTA ANTIGUO Y SENCILLO CONOCIMIENTO MILENARIO, USADO Y RESPETADO EN TODOS LOS PAISES DE OCCIDENTE Y DEL MUNDO, JUNTO CON LA HERBOLARIA TRADICIONAL, SON LOS INGREDIENTES ECSENCIALES DE ESTE CONOCIDO TRATAMIENTO PARA BAJAAR DE PESO …
ESTA CAJITA 100% ORIGINAL SLIM PATCH CON 30 PARCHES MONODOSIS DENTRO…8 PODEROSAS YERBAS Y SU IMAN, ES LO QUE
MAZBUENASMAZSALUD MAZATLAN ORGULLOSAMENTE TE OFRECE.
GARANTIZANDOTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO E INVITANDOTE A QUE LO COMPLEMENTES CON UN PAR DE CONSEJOS PARA QUE SIN DUDA TE BENEFICIES EN TU META DE MEJORAR TU SALUD Y, BAJAR DE PESO.
A PESAR DE QUE HAY MUCHOS PRODUCTOS E IMITACIONES DE BAJA CALIDAD DE SLIM PATCH EN EL MERCADO.
MAZBUENASMAZSALUD TE OFRECE CON CONFIANZA LA CALIDAD DE ESTE PRODUCTO…QUE, AUNQUE SU PRECIO NO ES EL MAS BARATO QUE VERAS POR ALLI .SI TE OFRESCO LA FRESCURA, HIGIENE Y CALIDAD DEL MISMO
SIN ENBARGO, SERIA IRRESPONSABLE DE MI PARTE OFRECERTELO COMO UN PRODUCTO MILAGROSO PARA BAJAR DE PESO, SIN LAS RECOMENDACIONES BASICAS Y SENCILLAS QUE SE REQUIEREN PARA SU ABSORSION METABOLICA OPTIMA.
SENCILLAMENTE, TOMAR 2 O 3 LITROS DE AGUA DIARIO Y HACER UNA ACTIVIDA FISICA SENCILLA ,LA QUE GUSTES,,,CAMINAR,,TROTAR,,O CUALQUIERA QUE PREFIERAS DURANTE 20 O 30 MINUTOS REGULARMENTE…
ESTA RECOMENDACIÓN ES IMPORTANTE PUES SLIM PATCH TE AYUDARA A CONTROLAR LA ANSIEDAD POR COMER CHATARRA MEDIANTE SU IMAN DENTRO DEL SOBRE… CON ESCENCIA DE YERBAS.
LAS YERBAS TENDRAN QUE SER ASIMILADAS POR TU TORRENTE SANGUINEO PARA ACELERAR TU METABOLISMO Y Y ESTIMULAR EN SITEMA ENDOCRINO, RESPONSABLE DE NUESTRA SALUD HORMONAL …POR ESO LA RECOMENDACIÓN DE QUE TE ACTIVES FISICAMENTE UN POCO PARA ASI VER CLARAMENTE RESULTADOS
PONTE LAS PILAS.PESATE Y VISUALIZA METAS PEQUEÑAS Y VE POR ELLAS.NUESTRO PROBLEMA DE SOBREPESO NO LO PADECEMOS POR COMER MAL UNA VEZ, NI DOS, NI TRES ,NI CIEN,,
VENIMOS ARRASTRANDO LA COMBINACION DE MUCHOS MALOS HABITOS DURANTE MUCHO TIEMPO.SOMOS VICTIMAS DE TODA LA PROPAGANDA DE LOS MEDIOS DE CONSUMO, DIA Y NOCHE EN TODOS LADOS.QUE SOLO NOS INVITAN A LA MALA NUTRICION DISFRASANDO LOS PRODUCTOS CHATARRA CON MILES DE TRUCOS.TU SABES CUALES SON Y CUALES CONSUMES.
NO OCUPAMOS IR CON UN NUTRIOLOGO O UN MEDICO PARA QUE NOS DIGA LO QUE YA SABEMOS, LO QUE SI ES UN HECHO ES QUE SI NO CUIDAMOS Y MONITOREAMOS NUESTRO SOBREPESO PAGAREMOS SIN DUDA LAS CONSECUENCIAS,,ESO ES SEGURO…
CUIDATE,PESATE,,TOMA ACCION DE TU SITUACION CON PEQUEÑOS CAMBIOS
Y SI MAÑANA ROMPES TU RUTINA DE BAJAR DE PESO NO TE ESTRESESS Y NI TE DEPRIMAS
A TODOS NOS PASA. A VECES DAREMOS UN PASITO O DOS PARA ATRÁS.PERO DAREMOS TRES, CUATRO O CINCO HACIA ADELANTE. Y SI MANTENEMOS ESTA SENCILLA MATEMATICA SIN DUDA, SIN DUDA Y TE REPITO SIN DUDA, TENDREMOS SEGUROS Y POSITIVOS RESULTADOS.
LIMPIA, Y SECA LA PARTE BAJA DEL OMBLIGO PARA SU APLICACIÓN…TE DEJO AL FINAL DE ESTA PUBLICACION, MODO DE USO. Y TAMBIEN DETALLES DE LOS INGREDIENTES
Y SI EL PARCHE DE SLIM PATCH INCOMODA O IRRITA LA AREA BAJA DE TU OMBLIGO, DEBIDO A TU PIEL DELICADA ..NO SUSPENDAS TU TRATAMIENTO..SOLO BUSCA ALGUNA DE LAS OTRAS PARTES DE TU CUERPO DONDE TAMBIEN PUEDE SER APLICADO DE FORMA SEGURA PARA SER APROVECHADO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE LA ACUPUNTURA CHINA
SIN DUDA ENCONTRARAS ALGUNA PARTE COMODA PARA USARLO
VERAS EN ESTA PUBLICACION LAS OPCIONES
SUERTE. Y UN AFECTUOSO SALUDO DESDE ESTE BELLO PUERTO
MAZBUENASMAZSALUD MAZATLAN
GRACIAS POR TU COMPRA
SLIM PATCH
INGREDIENTES NATURALES
IMAN,,GINSENG,,,EXTRACTO DE SEMILLA DE CASSIA,,,,,, RUIBARBO,,ALOE VERA
BERBAL BITTERS,,PENTAPHYILLUM,,,GYNOSTEMMA,,,WOLFBERRY CHINO Y MADRESELVA
MODO DE APLICACIÓN
ABRE EL PARCHE INDIVIDUAL Y QUITA LA CUBIERTA DE PAPEL
ADIERE EL PARCHE DIRECTAMENTE AL OMBLIGO O DEBAJO DE ESTE
COMIENZA EL TRATAMIENTO UTILIZANDOLO LOS PRIMEROS DIAS 8 O 12 HORAS HASTA QUE TE ACOSTUMBRES HASTA PODER USARLOS DURANTE TODO EL DIA
PERO MAS BIEN DEPENDERA DE TUS ACTIVIDADES DIARIAS Y RITMO DE VIDA, LO IMPORTANTE ES QUE ENCUENTRES UNA FORMA COMODA DE USARLO PUES ESTE TRATAMIENTO ES PARA 30 DIAS
CAMBIALO POR UNO NUEVO DIARIAMENTE, PESATE, MIDETE Y CHECATE REGULARMENTE
Preguntas y respuestas
Sin garantía