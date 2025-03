Smalto nocciola: foto e idee per nail art incredibili ❤️ - ClioMakeUp (2025)

QUALI NAIL ART REALIZZARE CON LO SMALTO NOCCIOLA?

È una nuance così semplice che però riesce a dominare la scena: lo smalto nocciola diventa il protagonista della manicure. In comune con lo smalto bronzo ha il fatto di essere una tonalità calda e golosa in tutte le sue sfumature. Abituate ad ammirarlo nella sua declinazione classica che regala subito una sensazione avvolgente, ci sono molte altre sfumature da prendere in considerazione. La versione chiara è delicata, ma non per questo meno intrigante. Caldo, intenso e al centro della nail art è lo smalto nocciola scuro che dà vita a manicure bellissime anche nella loro semplicità.

Credits: @susy_nailsdecorations, @nailsbysap e @mayrose_beaute Via Instagram

La nail art sui toni del marrone è ormai un evergreen a cui è difficile rinunciare perché ogni manicure riesce a essere sempre elegante. Tratto che possiamo ritrovare anche nello smalto nocciola che ha al suo interno talmente tante sfumature che di sicuro non deludono. Avete voglia di sperimentare questa nuance? Iniziamo subito il post.

LO SMALTO NOCCIOLA CHIARO HA MOLTO IN COMUNE CON LE TONALITÀ NUDE

Siamo abituate a considerare i marroni come tonalità scure che lasciano il segno nella manicure. In realtà la palette è così varia da poter inserire non solo lo smalto nocciola, ma anche quello chiaro. Una scelta che di sicuro non lascerà indifferenti le appassionate dei nude e della loro versione aggiornata, ne è un esempio la manicure nella foto in basso.

Credits: @mstudionails_ Via Instagram – Lo smalto nocciola chiaro è elegante





Il colore è davvero delicato e vi assicura lo stesso risultato delle tonalità neutre, ma con in pizzico di intensità in più. Bellissimo poi è il risultato con le unghie corte: la manicure rimane sempre chic e non troppo vistosa.

Credits: @barbybeautyenails Via Instagram – Una bellissima manicure con unghie corte

Non è solo la versione monocromatica a far risaltare lo smalto nocciola: abbinato a colori più chiari come il beige, il taupe o il panna dà vita a nail art interessanti. Provate a ricrearlo prendendo spunto dalla foto in basso, una moderna manicure animalier dove alla base chiara si aggiungono macchie realizzate con lo smalto nocciola nella versione light.

Credits: @em.ti_beauty Via Instagram – Una rivisitazione della nail art animlier

LA NAIL ART NOCCIOLA TRA SFUMATURE E FRENCH

Lo smalto nocciola nella sua versione classica può essere sfoggiato quando volete andare sul sicuro. Se però siete alla ricerca di un po’ di originalità, questa nuance si presta bene alle manicure diventate un punto di riferimento.

Lo smalto nocciola è protagonista di nail art di tendenza

Stiamo parlando delle fombré nails che potete rinnovare come quelle della foto in basso. Impossibile rinunciare a questa manicure con punta sfumata che si mixa – sembra perdersi – alla base bianco perla, quasi a creare un effetto marmoreo.

Credits: @nailsbysap Via Instagram – Nail art ombré rinnovata

Per brillare non dovete fare altro che munirvi dello smalto oro che sta praticamente bene con tutto, anche con il nocciola. In questo caso la soluzione migliore è aggiungerlo a piccoli tocchi o con linee appena accennate.

Credits: @susy_nailsdecorations Via Instagram – La manicure della foto in alto unisce il nocciola e l’oro

Volete invece una soluzione più soft senza per questo rinunciare alla combo? Allora la french nelle versione double vi viene in aiuto. La lunetta si tinge di nocciola e a darle luce arriva la doppia linea, questa volta color oro. Bellissima però è anche la french classica dove lo smile abbandona il bianco per cedere al nocciola.

Credits: @nailart__lil51 Via Instagram – La double french della foto in alto mixa nocciola e oro

I GLITTER DANNO LUCE ALLO SMALTO NOCCIOLA SCURO

Qualsiasi sia il colore di smalto, sta di fatto che le tonalità scure sono super accattivanti nella versione monocromatica, tanto da non aver bisogno di aggiunte.

Lo smalto nocciola scuro è completo anche da solo

Persino lo smalto nocciola scuro crea lo stesso effetto, ma non vuol dire che non possiate impreziosirlo con nail art particolari o con l’aggiunta di glitter.

Credits: @kim.possible.nails Via Instagram – Smalto nocciola scuro

Se optate per i brillantini avete ampia scelta, e potete utilizzarlo come volete e in base ai vostri gusti. La soluzione più semplice è quella di aggiungere allo smalto nocciola un top coat con glitter sulla base, come nella foto in basso. Una manicure semplice, ma d’effetto.

Credits: @fanny_nails67390 Via Instagram – Smalto nocciola scuro con glitter

In alternativa orientatevi verso una nail art sempre essenziale, ma che ha un tocco in più perché i glitter si fanno più grandi e appariscenti senza diventare mai invadenti.

Credits: @mayrose_beaute Via Instagram – Una manicure semplice e d’effetto

Infine, una delle soluzioni che dona un twist in più alla manicure rimanendo chic è la swirl nail. Un esempio è la foto in basso: qui alla base nocciola scuro si aggiunge lo smalto cioccolato con glitter per un effetto tono su tono davvero accattivante.

Credits: @_karebeauty_ Via Instagram – La swirl nail tono su tono

I COLORI PER UNA NAIL ART CASALINGA

Ragazze, le idee per realizzare le nail art con lo smalto nocciola sono tante, ci vogliono solo i colori giusti per realizzarle. Iniziamo dalla tonalità più chiara e dallo smalto effetto gel di Astra. Facile da applicare grazie al maxi pennello, ha una tonalità intensa ed è a lunga durata.

Astra, Lasting gel effect Tanned. Prezzo: 3,99€ su douglas.it

Rimanendo sulle varianti chiare e sull’effetto lunga durata c’è Up To 6 Days di Douglas che ha una tenuta che arriva fino a 6 giorni e un’intensità che rende il risultato super luminoso.

Douglas, Up To 6 Days Light Brownie. Prezzo: 4,99€ su douglas.it

Il nome Color Riche descrive in pieno la caratteristica principale dello smalto della L’Oréal Paris che, oltre ad avere un colore intenso, è arricchito da oli preziosi che si prendono cura delle unghie.

L’Oréal Paris, Color Riche Moka Chic. Prezzo: 10,61€ su amazon.it

La formula ad asciugatura rapida che permette di avere una nail art senza sbavature in 60 secondi è il tratto distintivo dello smalto OPI RapiDry, ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla manicure, ma non vuole rinunciarci.

OPI, RapiDry Impromptu You. Prezzo: 12,80€ su amazon.it

Bene, siamo arrivate alla fine del post sullo smalto nocciola e ora siamo curiose di sapere cosa ne pensate: quale sfumatura vi piace di più? Avete già scelto la vostra manicure preferita? Lasciate un commento social. Un bacione dal TeamClio.