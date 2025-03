Smartwatch mit Blutdruckmessung: Vergleich gibt klare Empfehlung (2025)

Gerade Personen, die unter Bluthochdruck oder Herzproblemen leiden, sollten ihren Blutdruck engmaschig überwachen. Daher empfiehlt es sich, die Werte täglich, mindestens zwei Mal pro Tag zu überprüfen. Wichtig ist, dies in Ruhe zu tun. So bietet es sich an, den Blutdruck zum Beispiel am Morgen nach dem Aufstehen und am Abend zu messen, wenn man zur Ruhe gekommen ist. Aber auch im Tagesverlauf kann eine Messung vorgenommen werden. Wichtig ist eine ruhige Sitzposition. Bewegung und Anstrengung können das Ergebnis verfälschen.

