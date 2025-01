Soak off gel remover kopen - NagelMusthaves - Voor 23:59u, morgen in huis (2025)

Gellak en gelnagels verwijderen een lastig klusje? Met soak off gel remover verwijder jij alle soak off gels in een handomdraai. Naast dat de remover effectief is, is de geur aangenaam. Probeer de soak off gel remover snel uit of sla meteen een voorraad in voor in jouw nagelsalon!

Remover voor soak off gels

Een remover is een vloeistof die alle soak off gels zoals gellak en gelnagels verwijdert. De remover is geschikt voor alle merken soak off gels. Het grote voordeel van een soak off gel remover is dat deze een stuk fijner ruikt dan bijvoorbeeld aceton. Door de aangename geur is de remover populair bij veel nagelstylisten en nagelsalons. Daarnaast werkt de remover snel en effectief. Binnen 10 tot 15 minuten verwijder je gellak en gelnagels zonder al te veel moeite en zonder de natuurlijke nagels te beschadigen.

Tip: professionals kopen in onze webshop direct een extra grote verpakking met 1000 ml soak off remover. Dit is extra voordelig én zorgt er voor dat jij voorlopig niet zonder remover komt te zitten.

Gellak verwijderen met soak off remover

Gellak verwijderen met soak off remover doe je door het bovenste laagje van de gellak af te vijlen met een grove vijl. Vervolgens sprenkel je wat soak off remover op een nail wrap. De nailwrap wikkel je om de vinger en laat je zo’n 10 tot 15 minuten zitten. Na die tijd verwijder je de nailwraps één voor één (dus niet allemaal tegelijk want de gel kan weer hard worden in de tijd dat jij de gellak verwijdert). Met behulp van een bokkenpootje duw je de laatste restjes gellak makkelijk van de nagels af. Maak na het verwijderen van gellak met soak off remover altijd gebruik van een rijke nagelriemolie om je nagels extra te verwennen.

Gelnagels eraf halen met soak off gel remover

Gelnagels eraf halen met soak off gel remover gaat precies hetzelfde in zijn werk als het verwijderen van gellak. Maak wederom gebruik van nail wraps, een grove vijl en een bokkenpoot om snel en effectief te kunnen werken. Uiteraard shop je ook deze tools (en nog veel meer nagelmusthaves) in onze webshop.

Tip: zit je zonder nail wraps? Knip dan een watje door de helft en wikkel deze strak om je vinger met aluminiumfolie. Het is misschien iets minder chique en praktisch maar wel dé manier om zonder nailwraps de gellak of gelnagels te verwijderen.

Soak off gel remover kopen

Soak off gel remover kopen doe je in onze webshop. Daarnaast vind je in ons assortiment ook aceton (geschikt om alle nepnagels en nagellak mee te verwijderen) en Artificial Nail Remover (speciaal voor het verwijderen van kunstnagels). Neem dus snel een kijkje in onze webshop en plaats je bestelling vandaag voor 23.59 uur. Wij bezorgen je soak off gel remover morgen al! Bestellingen van €30,- mogen een gratis cadeautje uitzoeken en bij bestellingen van €60,- of meer betaal je geen verzendkosten. Wacht dus niet langer en verwijder je gellak en gelnagels als een pro met behulp van een soak off gel remover!