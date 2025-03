Soins solaires : crèmes, huiles et plus | Perfume's Club (2025)

Voilà la sélection de produits de Solaires sur Australian Gold - Sensai que nous vous avons proposée. Si vous ne trouvez pas un produit qui répond à vos besoins, faites-le nous savoir via notre formulaire de contact et nous vous aiderons dans les plus brefs délais.

Portez une peau attrayante avec un bon bronzage et une protection solaire

De plus en plus nous nous préoccupons en présenter un look frais et naturel pendant l’été, cependant il est souvent difficile de savoir comment bronzer et prendre soin de notre peau du soleil sans d'abord avoir subi une brûlure occasionnelle. Pour éviter ces problèmes et prendre soin de vous-mêmes, le plus important est de savoir quels produits solaires sont disponibles et quelle est leur utilité pour nous. Ceci est aussi important que de prendre soin de notre corps ou de notre alimentation, en effet les experts affirment que l'exposition directe au soleil, sans aucun type de protection, c'est la principale cause des maladies de cancer de peau parmi d'autres.

Malgré son danger, le bronzage équilibré est l'une des meilleures options pour prendre soin de notre peau, car le rayonnement solaire modéré des rayons UVB favorise notre vitamine D, et est bénéfique pour prévenir d'éventuelles maladies cutanées. Pour ce motif, Perfume’s Club veut vous aider à connaitre quels sont les protecteurs faciaux, corporels ou les protecteurs solaires le plus adaptés à vous.

Que signifie «phototype» et lequel d’entre eux sont conseillés pour votre peau?

Quand nous regardons les différents types de protecteur solaire ou bronzeurs qui s’adaptent à vous, la première chose à faire est déterminer quel phototype vous avez. Phototype est chacune des couleurs qui existent dans différents types de peau, et sont déterminés par les pigments qui composent notre peau. Ces mêmes pigments sont déterminés à leur tour avec notre patrimoine génétique et racial. Certains des aspects les plus simples que nous pouvons observer pour identifier notre phototype sont: l'apparition des taches de rousseur en été, la couleur de notre peau pendant l'hiver (blanc laiteux, mate ou semi-mate), la couleur que nous acquérons quand nous bronzer, etc. Avec cela, nous pouvons situer six phototypes différents et quel est le facteur de protection solaire (FPS) conseillé à chacun d’eux:

Phototype I: Les personnes avec la peau très blanche et pâle. Elles ont l'habitude d'avoir les yeux verts, bleus ou très clairs et les cheveux blonds ou roux. Elles ne bronzent presque jamais et ont tendance à souffrir de coups de soleil. Elles ont besoin d'une protection solaire maximale avec SPF 50+.

Phototype II: Personnes avec la peau claire ou blanche. Elles ont l'habitude d'avoir les yeux verts, bleus et marron clairs et les cheveux clairs aussi. Elles bronzent très lentement et leur bronzage ne dure pas, elles sont plus enclins à souffrir de brûlures que d'avoir une peau bronzée. Ces personnes ont besoin d’une protection solaire très haute avec SPF 50.

Phototype III: Les personnes avec peau claire en hiver et bronzé en été. Ses yeux ont tendance à être verts ou marron et leurs cheveux bruns ou blond foncé. Elles bronzent facilement mais peuvent être brûlés avec de longues expositions au soleil. Ces personnes ont besoin d’une protection medium-haute avec SPF entre 30 et 50

Phototype IV: Ce sont les personnes avec la peau brune. Ces personnes ont tendance à avoir les yeux marron et les cheveux bruns. Elles bronzent assez facilement et le gardent toute l'année. Ces personnes nécessitent une protection medium avec SPF entre 20 et 30.

Phototype V: Ce sont les personnes avec une peau sombre. Elles ont tendance à avoir les yeux marron ou noir et les cheveux brun foncé ou très foncé. Elles bronzent très facilement et restent toujours bronzés. Elles peuvent souffrir de brûlures rarement. Elles ont besoin d’une protection avec SPF entre 15 et 30.

Phototype VI: Les personnes avec la peau très foncée ou noire. Elles ont l’habitude à avoir les yeux foncés ou noir pareil pour les cheveux. Ils restent toujours bronzés, mais ils peuvent rarement souffrir de brûlures. Ces personnes nécessitent une protection solaire avec SPF entre 10 et 20.

Avec ceci vous avez une idée de comment protéger votre peau pendant l’été ou à n’importe quelle situation dans laquelle vous serez exposez au soleil pour des longues heures. Il est bon que vous remarquiez également que la crème a des filtres pour protéger la peau des rayons UVA et UVB.

Quels sont les produits solaires qui existent?

Une fois que vous avez déterminé quel est votre phototype, nous allons passer au détail de quels sont les types de produits solaire que vous pouvez appliquer et leurs différentes fonctions. Il y a trois types clairement différenciés:

Photo protecteurs: ils sont connus aussi comme «crèmes solaires». Ils absorbent le rayonnement, tandis qu'ils cèdent la place à l'action pigmentant.

Bronzer: ce sont des produits qui accélèrent la pigmentation de la peau ou du bronzage. Il existe deux types: celui que vous appliquez pour prendre du soleil, ou celui que vous appliquez sans avoir besoin de soleil (maquillage pigmenté). Selon le type de peau, vous pouvez appliquer plusieurs versions: Pour les peaux sèches: le mieux seront les crèmes ou la mousse. Ils se mélangent très bien et sont de bons hydratants. Pour les peaux grasses: ce sont des versions en poudre ou compactes. Elles durent plus longtemps et absorber le sébum. Pour les peaux sensibles: bronzeurs hypoallergiques, organiques ou minérales



Pour les peaux mixtes: ceux qui s’adaptent le plus à vous, ce sont les liquides ou les huiles, en fonction de ce dont vous aurez besoin.

Produits pour appliquer après le soleil ou « after sun »: ils servent à rafraîchir et à apaiser la peau après une exposition prolongée au soleil. Il récupère l’équilibre de pH de la peau, la nourrit et répare. Vous pouvez les utiliser comme crème, gel, fluides, spray ou masque. Vous devriez choisir celui en fonction de votre type de peau.

Si vous connaissez tous les types de produits et votre type de peau, vous aurez déjà une idée précise des produits solaires qui vous intéressent dans chaque situation spécifique. Il est important que vous consultiez votre dermatologue à propos de votre type de peau, car si vous le savez à l'avance, vous pourrez mieux le suivre pour vos soins.

Façons d'appliquer notre protection solaire

L'utilité réelle de vos produits solaires est très déterminée par la façon dont vous les utilisez. Pour cette raison, il est très important que vous connaissiez les lignes directrices des procédures de base pour que ces produits assurent une efficacité maximale. De ce mode, nous allons vous donner quelques conseils sur leur application:

En tout premier, utilisez les protecteurs ou bronzeurs que sont adaptés à votre phototype de peau, et que constituent un filtre contre les rayons UVA et UVB.

Vous devez utiliser la quantité suffisante et couvrir toute la superficie de votre corps. Sans oublier des endroits comme les oreilles ou le cuir chevelu dans les cas des bébés ou si vous avez de la calvitie.

Il est important de toujours appliquer les produits avec la peau totalement sèche. Si vous le faites quand elle est humide, les gouttes agissent comme une loupe avec le soleil, et augmente le risque de brûlures.

Réalisez votre première application au moins 30 minutes avant de l’exposition au soleil, pour que la peau puisse l’absorber et créer une barrière épidermique de vous protègera.

Si vous êtes à la plage ou à la piscine, vous devriez appliquer le photo protecteur solaire après chaque bain qui dure plus ou moins 20 minutes, sinon toutes les deux heures. Il sera avantageux d'utiliser des protecteurs résistants à l'eau.

Pour terminer, l’after sun doit être toujours présent parmi nos produits de protection solaire. Nous ne lui donnons généralement pas l'importance qu'il mérite, et la vérité est que chaque fois que nous nous exposons au soleil pendant un certain temps, notre peau souffre, perd de l’élasticité et montre des signes de vieillissement. Utiliser un bon after sun facial ou corporel vous aidera à récupérer ces caractéristiques et maintenir votre peau nourrie. Ses principaux bénéfices sont: rafraîchir et décongestionner la peau; nourrir, humidifier et restaurer votre collagène naturel; aider le bronzage à s'installer et à être plus durable et brillant; préserver la jeunesse de la peau. Pour tous ces motifs l’after sun sera votre meilleur allié.

Si vous suivez ces conseils, vous serez capable de profiter de votre bronzage, ou vous pourrez vous mieux protéger du soleil et pour plus d’heures. Puisque c'est un sujet délicat, regardez attentivement ces conseils si vous voulez porter une peau à votre goût sans risque pour votre peau.