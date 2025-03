Sonic Bomb Wecker sehr laut Vibrationskissen extrem Alarm Boom Geemarc 113dB • EUR 49,70 (2025)

Weitere Uhren Sonic Bomb Wecker sehr laut Vibrationskissen extrem Alarm Boom Geemarc 113dB

Sonic Bomb Wecker sehr laut Vibrationskissen extrem Alarm Boom Geemarc 113dB 1 von 1 3199 verkauft — Nur 10 übrig Siehe Mehr

Geemarc Wecker "Sonic Bomb" mit Vibrationskissen. Zusätzlich gibt es das Signal-Blitzlicht. Der Wecker ist wirklich "extra laut" ( max 85 dB , regelbar). - Fach für Batterien für den Fall des Stromausfalls ,Notbetrieb,( Batt.nicht enthalten). Geemarc Wecker "Sonic Bomb" mit Vibrationskissen Modell : "Sonic Bomb" ; Artikel Nr.: "SBB500SS™"; Hersteller: "Sonic Alert"/Geemarc Der erfolgreichste und meistverkaufteste Wecker der Firma "Geemarc" (Sonic-Alert). Der Wecker ist wirklich "extra laut" ( max 85 dB***, regelbar), Zusätzlich gibt es das Signal-Blitzlicht und bei uns natürlich mit Netzteil passend für Deutschland. Eigenschaften: - Klingelton sehr laut einstellbar (max 113dB USA/ 85 dB DE) - Optisches Wecksignal (Blitz) und Ton - Optisches Wecksignal (Blitz) und Vibration - Opt.Wecksignal (Blitz) , Ton und Vibration - superleichte Bedienung - großes und beleuchtetes Display,große Zahlen - Helligkeit mit Dimmer einstellbar - Lautstärke und Tonart einstellbar technische Daten: - Netz-Anschlußadapter im Lieferumfang -12 Std und 24 Std Anzeige möglich - Fach für Batterien für den Fall des Stromausfalls ,Notbetrieb,( Batt.nicht enthalten) - Maße: 13 x 14 x 10 cm - Gewicht: 280g - ECO MODUS : bis zu 60% weniger Stromverbrauch Hinweis zur max.Lautstärke*** : 113dB ist eine Lautstärkenangabe nach US Norm und Messverfahren! Das Produkt ist ein US Produkt. Nach den in Deutschland geltenden Messvorschriften werden 85dB gemessen. Das liegt an den unterschiedlichen Verfahren der Lautstärkeermittlung. Lieferumfang: - Sonic Bomb - deutsche Anleitung - Netzteil - Vibrationskissen Geemarc und Sonic Alert, sowie Bilder und Logos der Firmen Geemarc und Sonic Alert sind eingetragene Warenzeichen der Firmen Geemarc Télécom mit Sitz in Frankreich, sowie der Sonic Alert Inc in den USA. Geemarc Herstellergarantie für diesen Artikel: 2 Jahre Von der Herstellergarantie bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Die Herstellergarantie bezieht sich auf die Bundesrepublik Deutschland und kann geltend gemacht werden bei der Firma Geemarc. Hinweise zum Batteriegesetz ( BattG ) Als Verkäufer von neuen Batterien und Geräten mit fest eingebauten Batterien bzw. Akkumulatoren, sind wir zur Rücknahme von Altbatterien und Altgeräten mit fest eingebauten Batterien verpflichtet. Sie, als Besitzer von Altbatterien bzw Altgeräten mit fest eingebauten Batterien sind zur Rückgabe dieser verpflichtet. Altbatterien dürfen nicht in dem Hausmüll entsorgt werden . Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle zu bringen. Batterien enthalten wertvolle Rohstoffe die der Wiederverwendung zugeführt werden müssen. Batterien oder Produkten mit fest eingebauter Batterie sowie Akkumulatoren sind kennzeichnungspflichtig. Bei geeigneter Größe der Batterie wird eine durchkreuzte Mülltonne als Symbol verwendet. Der Hersteller ist verpflichtet, Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, mit den chemischen Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb) zu kennzeichnen, bei denen der Grenzwert überschritten wird. Die Buchstaben befinden sich unter der durchkreuzten Mülltonne. Personenbezogenen Daten aus dem Bestellvorgang werden von ALLY gespeichert und dazu genutzt, um Anfragen von Bestellern zu beantworten, Aufträge zu bearbeiten oder Zugang zu gewünschten Informationen oder Angeboten (z.B. Newsletter-Zustellungen) zu verschaffen. Für die Abwicklung mehrerer paralleler Vorgänge bietet ALLY fallweise auch eine zentrale Speicherung der Daten an, so dass der Nutzer seine personenbezogenen Daten nicht mehrmals für einzelne Dienste eingeben muss. Derart personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, bevor der Nutzer nicht sein ausdrückliches Einverständnis hierzu erteilt hat. Die Daten werden gelöscht, sobald sie zur vorbeschriebenen Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Die im Rahmen des Bestellvorganges gespeicherten Daten werden dem Besteller über die jeweilige Auftragsbestätigung zugänglich gemacht. Condition: Neu mit Etikett

Neu mit Etikett Marke: Geemarc

Geemarc Herstellernummer: SBB500

SBB500 EAN: 3521350053562

