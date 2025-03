Sonnengeküsste Haut im Winter: Die besten Selbstbräuner bei Stiftung Warentest (2025)

Die meisten Selbstbräuner enthalten in der Regel Dihydroxyaceton, kurz DHA, sowie oftmals auch Erythrulose. Die beiden Zuckerverbindungen reagieren mit den Eiweißen, die sich in den obersten Hautschichten befinden und färben die Hautzellen braun. Allerdings sorgt DHA auch dafür, dass sich das reizende Gas Form­aldehyd abspaltet. Dieses Gas ist auf den Verpackungen der Produkte bisher noch nicht gekennzeichnet, da es nicht zu den Inhaltsstoffen gehört, sondern erst während der Anwendung entsteht. Laut des von Stiftung Warentest beauftragten Dermatologen und Allergologen Professor Axel Schnuch ist das Gas per se nicht gefährlich. Wenn allerdings bestimmte Konzentrationen überschritten werden, sehe die Sache schon anders aus. Das problematische an Form­aldehyd ist, dass es bei bestimmten Personen eine Kontaktallergie auslösen kann. Außerdem soll Form­aldehyd beim Einatmen in größeren Mengen auch krebserregend sein.

Ansonsten kam es in zwei Testkategorien zu einer Abwertung , die sich auf das Gesamturteil auswirkte. Zum einen beim Bräunungsgrad, wenn das Testergebnis in dieser Kategorie „befriedigend“ oder schlechter war. In diesem Fall konnte das Gesamturteil nicht besser sein. Zum anderen wenn im Labor mindestens 10 mg/kg Formaldehyd nachgewiesen wurde, ein entsprechender Hinweis darauf fehlte und das Urteil in dieser Testkategorie „ausreichend“ war. Hier kam es zu einer Abwertung von einer halben Note auf das Gesamtergebnis.

Der Bräunungsgrad floss zu 65 Prozent in das Gesamtergebnis ein. Dazu wurde jedes Produkt im Praxistest über zehn Tage von den 20 Testpersonen geprüft. Vor dem Auftragen des Selbstbräuners peelten sich die Testpersonen entsprechend der Gebrauchsanweisung jeweils dreimal an den Beinen, Knien und Füßen. Anschließend reinigten sie sich an den entsprechenden Körperteilen. Zum Vergleich des Bräunungsgrades wurde eine Haustelle mit einem Pflaster beklebt. So konnte der Bräunungsgrad anhand des Brauntons der gebräunten Haut im Vergleich zur unbehandelten Hautstelle bestimmt werden. Die Haltbarkeit der Bräune wurde von geschulten Prüfpersonen jeweils nach sechs Stunden, sowie am vierten und am zehnten Tag geprüft.

Der Selbstbräuner Self Tan Classic Bronzing Mousse von St. Tropez geht mit einem sportlichen Preis von 32 Euro als Testsieger hervor. Das Luxus-Mousse bräunt die Haut laut Stiftung Warentest am besten: Es sorgt für eine gleichmäßige und natürliche Bräune, die lange anhält. Außerdem lässt sich das vegane Selbstbräunungsmousse einfach anwenden und besitzt eine nutzungsfreundliche Verpackung. Der Gehalt an der Zuckerverbindung Dihydroxyaceton (DHA), der letztlich für die gewünschte Bräunungsreaktion in der Haut sorgt, liegt bei 6,9 Prozent und damit unter dem Grenzwert von 10 Prozent.

