Space Quest™ Collection ab € 4,88 (2025)

Space Quest™ Collection

Erleben Sie diesen Klassiker wieder, jetzt in einer Kollektion.

Roger Wilco, ein Reinigungsfachmann auf der Weltraumforschungsstation Arcada, erwacht aus einem Nickerchen, nur um zu entdecken, dass Weltraumpiraten die gesamte Mannschaft umgebracht haben. Roger muss The Sarien Encounter überstehen, bevor die Eindringlinge Arcadas Sternengenerator gegen seinen Heimatplaneten Xenon richten können.

überstehen, bevor die Eindringlinge Arcadas Sternengenerator gegen seinen Heimatplaneten Xenon richten können. Als anerkannter Held und Gewinner des Golden Mops kann sich Roger Wilco an seiner Beförderung zum Leiter der Reinigungsmannschaft nur kurz erfreuen, bevor er von den schrecklichen Sludge Vohaul entführt wird. Wird Roger dem gefährlichen Labion Terror Beast und in Vohaul's Revenge überleben?

überleben? NAch einer weiteren knappen Flucht befindet sich unser Held auf dem Planeten Phleebhut, wo Arnoid the Annihilator einige Schulden mit Roger begleichen möchte. In der Zwischenzeit haben der dunkle CEO von ScumSoft und The Pirates of Pestulon die Zwei Jungs von Andromeda entführt, und Superreiniger Roger Wilco belibt ihre einzige Hoffnung.

die Zwei Jungs von Andromeda entführt, und Superreiniger Roger Wilco belibt ihre einzige Hoffnung. Ein wiedergeborener Sludge Vohaul sendet seine Häscher, um endgültig Rache zu üben. Roger Wilco und die Time Rippers mussen durch das All reisen und in der Zukunft Roger Jr. und Xenon retten.

mussen durch das All reisen und in der Zukunft Roger Jr. und Xenon retten. Roger Wilco, Kapitän der SCS Eureka Müllkolonne und Absolvent der StarCon Akademie begegnet in The Next Mutation seinem kommandierenden Offizier, Kapitän Quirk, der seinerseits versucht die StarConfederacy zu zerstören.

seinem kommandierenden Offizier, Kapitän Quirk, der seinerseits versucht die StarConfederacy zu zerstören. Noch einmal muss Roger Wilco seinen Reinigungspflichten nachkommen, nachdem er wegen Unstimmigkeiten bei der Rettung des Universums verurteilt wurde. Wilco muss Corpsman Santiago retten und zur Spinal Frontier aufbrechen.