Spirulina | Stichting Orthokennis (2025)

De eetbare microalg Spirulina (Arthrospira platensis)is zeer rijk aan uiteenlopende voedingsstoffen. De blauwalgwordt gezien als’s werelds meest voedzame greenfood.



Spirulinais zeer eiwitrijk, waarbij alle essentiële aminozuren vertegenwoordigd zijn. Het is de rijkste bron van bètacaroteen en gemengde carotenoïden (waaronder zeaxanthine) ter wereld. Ook bevat spirulina het meeste vitamine E van alle natuurlijke grondstoffen en is het 49% actiever in het lichaam dan synthetische vitamine E. Bovendien bevat spirulina vitamine K2 waarvan steeds duidelijker wordt dat het een belangrijke rol speelt bij het behoud van sterke botten en schone bloedvaten.Er is geen betere bron van het omega-6 vetzuur gammalinoleenzuur (GLA). Spirulina bevat 3 keer meer GLA dan teunisbloemolie. In totaal bevat spirulina 9 belangrijke vitaminen, waaronder vitamine B1, B2, B3 en B6. Bovendien bevat het meer dan 14 mineralen die zijn gebonden aan 8 essentiële aminozuren zoals methionine en cysteïne. Tot slot is het rijk aan chlorofyl en het antioxidantenzym superoxidedismutase (SOD).

Omdat spirulina gewoon voeding is, kan het veilig in hoge doseringen en op ongezette tijden genomen worden. Als men niet gewend is om veel greens te nuttigen is het raadzaam om de dosering geleidelijk op te voeren

Spirulina is zeer veilig, ook in hoge doseringen (in dieronderzoek hadden orale doseringen tot 1 gram/kg/dag geen toxische effecten).

