Streptococcus spyttariusegenskaper, morfologi, kultur (2025)

Streptococcus spyttarius Det er en sfærisk bakterie (kokosnøtt), gram positiv, som koloniserer munnhulen og tarmen til mennesker etter fødselen. Av denne grunn kan denne bakterien være en del av etableringen av immunhomeostase, i økologien til fordøyelses- og oral kanal.

Bakteriene Streptococcus spyttarius Den har anti -inflammatoriske egenskaper, som er testet hos mus med alvorlig og moderat kolitt. I tillegg er det en bakterie som kan forårsake vanlig forfall, selv om det ikke er dens viktigste årsaksmiddel.

Nese mikrobiota -batterier.

Denne bakterien kan være knyttet til utseendet på cellulitter og bakteremi hos immundepressive pasienter, og kan sjelden finnes i blodprøver, men de kan være hemolytisk.

Det er en mikroorganisme som har høy ureolitisk aktivitet, som har stor innvirkning på den mikrobielle økologien til mykt vev i munnhulen.

Kjennetegn

Streptococcus spyttarius Det er en positiv grambakterie, med kokosnøtt morfologi, omtrent 2 um. De er gruppert fra par eller i korte kokosnøttkjeder.

Den orale slimhinnen vokser og bor. De er valgfrie anaerobe mikroorganismer. Streptococcus spyttarius Det er en organisme som oppfører seg som hemolytisk, hvis den vokser i dyrking av blodagarblod.

Denne bakterien har et referanse- eller synonymnavn som er kjent som Viridans Streptococci.

Denne mikrobielle arten koloniserer de øvre luftveiene bare noen timer etter fødselen av mennesker, og gjennom livet er de normale innbyggere i munnhulen, orofarynxen og øvre luftveier. Det oppfører seg sjelden som et patogen.

Streptococcus spyttariusDet er ikke bakteriene som forårsaker de fleste tann karies (det er detStreptococcus viridans), Selv om det kan forårsake septikemi hos nøytropeniske pasienter.

Streptococcus spyttarius Det er en organisme som normalt bor i øvre luftveier. Noen prosedyrer som kan forårsake noen traumer, for eksempel tannarbeid eller feil tannbørste, kan føre til at mikroorganismer kommer inn i pasientens blodomløp.

Taksonomi

Kingdom: Bakterier

Filo: Firmicutes

Klasse: Bacilli

Bestilling: Laktobacillaler

Familie: Streptococcaceae

Kjønn: Streptococcus

Arter: Streptococcus spyttarius Andrewes og Horder, 1906

Morfologi

Streptococcus spyttarius Det tilhører Viridans -gruppen; Det er den viktigste mikroorganismen som koloniserer tungen, den høye luftveiene og den orale slimhinnen.

I denne forstand, S. Salivarius presenterer de vanlige egenskapene til sjangeren Streptococcus. De er gram positive kokosnøtter, valgfrie anaerober, som presenteres parvis eller i kjeder. Fysiologisk er de negative katalase og lager glukosefermentering for å produsere melkesyre.

Spesielt produserer disse bakteriene små blodkolonier, med en smal grønn glorie som indikerer hemolyse, på grunn av ufullstendig ødeleggelse av røde blodlegemer.

Avling

Den optimale veksttemperaturen for S. Salivarius Det er 37 ° C, så den vokser perfekt i mennesker. Vokser midt i blodagaren.

Disse bakteriene er ikke ?-Hemolytisk, de har ikke veggantigener for grupper B eller D, de vokser ikke i buljong med 6.5 % natriumklorid, og er ikke løselig i galle eller optokinon.

Ikke -hemolytiske bakterier til høyre. Salivarius.

Sykdommer som forårsaker

Streptococcus spyttarius Normalt har det ikke noe høyt potensial som virulent mikroorganisme. Faktisk indikerte den som ble isolert fra blodavlinger at det var en viss forurensning av prøven.

Hos immunsupprimerte pasienter er imidlertid deres rolle som patogenisme etablert, spesielt hos mennesker med kreft og individer med skrumplever. I tillegg er isolerte tilfeller av hjernehinnebetenn.

Hos pasientpasienter, Streptococcus spyttarius Den har produsert infeksjoner relatert til invasive kirurgiske inngrep, for eksempel endoskopisk ligering av spiserøret.

Dermed har det blitt funnet at denne mikroorganismen kan forårsake bakterieremi og cellulitter hos pasienter med skrumplever.

Tilhørende risiko

Denne mikroorganismen overføres ikke fra person til person, en inkubasjonsperiode er heller ikke kjent. I tillegg er ingen vektor kjent, eller noen zoonose.

På den annen side er risikoen for laboratoriemontering høyere, siden det til 1976 var 78 tilfeller av Streptococcus spp., Med 4 dødsfall. En annen risiko for infeksjon er tilfeldig foreldrenes inokulering.

For håndtering av denne infeksjonen brukes nivå 2 biosikkerhetspraksis, inneslutningsutstyr og fasiliteter for alle aktiviteter som involverer kjente eller potensielt infiserte kliniske avlinger. Det er også nødvendig å bruke hansker når risikoen for kontakt med infiserte materialer er uunngåelig.

Før søl av en infisert materialspray med aerosoler og med beskyttelsesklær, dekk ut sølet med et absorberende papirhåndkle og påfør 1 %natriumhypokloritt, fra kanten til sentrum, og la handling i omtrent 30 minutter før rengjøring.

Når det gjelder prøvene som er tatt for å bestemme infeksjon med denne mikroorganismen, er de blod, halsavlinger, sputum og luftveissekresjoner.

Behandling

Behandlingen utføres normalt med penicillin og erytromycin (for personer som er allergisk penicillin), fordi denne bakterien er følsom for disse medisinene. For sin del er erytromycin et antibiotika av Macroll -familien, og syntetiseres av Streptomyces Erythraeus. Makrolider inneholder en laktonisk ring med 12 til 22 karbonatomer, og er knyttet til ett eller flere sukkerarter.

Erythromycin er et bakteriostatisk antibiotikum, og blir sammen med RNA 23s av 50 s ribosomale underenhet for å hemme peptidet, under forlengelse i proteinsyntese.

Så langt er det ingen vaksiner for denne bakterien. For personer med størst risiko for infeksjon blir månedlig administrering av benzatinisk penicillin eller daglig bruk av oral penicillin utført.

Desinfeksjon

Han Streptococcus spyttarius Det er følsomt for mange desinfeksjonsmidler som 1%natriumhypokloritt, 70%etanol, formaldehyd, gluteraldehyd og jod.

Denne mikroorganismen er også følsom for fuktig varme (121 ° C i minst 15 minutter) og tørr varme (160-170 ° C i minst 1 time).

