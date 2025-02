(アニメーション) - Sword Art Online le film -Ordinal Scale- Bande originale... • EUR 68,21 (2025)

Vendeur: eclipsion_store ✉️ (184) 100%, Lieu où se trouve: Japan, JP, Lieu de livraison: FR, Numéro de l'objet: 316211898894 (アニメーション) - Sword Art Online le film -Ordinal Scale- Bande originale.... (アニメーション) - Sword Art Online le film -Ordinal Scale- Bande originale [CD]. Titre : Sword Art Online le film - Échelle ordinale - Bande originale [CD]. dans le monde numérique. sourire pour toi. dB omniprésent. (アニメーション) - Sword Art Online le film -Ordinal Scale- Bande originale [CD] Description Nous promettons un emballage soigné et nous nous engageons à satisfaire nos clients. Titre : Sword Art Online le film - Échelle ordinale - Bande originale [CD] État : Tout neuf Format:CD Veuillez consulter la section « Spécifications de l'article » pour plus d'informations. Pistes : Disque 1. [CD] 1. dans le monde numérique 2. une promesse 3. histoire du passé 4. Augma 5. musique de fond n°1 6. Bienvenue à "Ordinal Scale" 7. connexion #1 8. début du combat 9. combat dans l'OS 10. tu as gagné! 11. mystère de l'OS #1 12. la nuit 13. connexion #2 14. elle a une épée lumineuse 15. Yuna #1 16. mystère de l'OS #2 17. commencer à résoudre le mystère 18. Yuna #2 19. connexion #3 20. son rêve 21. perte de mémoire 22. pour retrouver sa mémoire 23. pour retrouver sa mémoire #2 24. sa colère 25. Je dois retrouver sa mémoire 26. connexion #4 27. un autre domaine à surmonter 28. Yuna #3 29. Yuna #4 30. mystère de l'OS #3 31. il a quelque chose à cacher 32. la fille perdue 33. dans sa chambre 34. Je serai près de toi 35. Je me battrai pour retrouver sa mémoire 36. qui es-tu ? 37. ce n'est qu'un jeu 38. il sait quelque chose 39. une petite pause 40. face à face 41. quelque chose de mal se passe 42. père et fille 43. Pouvons-nous les sauver ? 44. nous sommes toujours ensemble 45. l'endroit que nous aurions dû atteindre 46. pour votre bravoure 47. Je me battrai avec toi ! 48. Joignons les épées 49. il est ici 50. étoiles filantes Disque 2. [CD] 1. dB omniprésent 2. désir 3. supprimer 4. Pause, rythme, aboiement ! 5. sourire pour toi Expédition [Économie] 1 à 4 semaines (Japan Post avec numéro de suivi) [Expéditif] 2 à 5 jours ouvrables (Fedex ou DHL ou EMS avec numéro de suivi) Acheteurs internationaux – Veuillez noter : Les droits d'importation, les taxes et les frais ne sont pas inclus dans le prix de l'article ni dans les frais d'expédition. Ces frais sont à la charge de l'acheteur. Veuillez vérifier auprès du bureau de douane de votre pays pour déterminer quels seront ces coûts supplémentaires avant d'enchérir ou d'acheter. Merci pour votre compréhension. Condition: Neuf Année de sortie: 2017 Artiste: Sword Art Online Code UPC/EAN/JAN: 4534530100924 Date de sortie: 23/02/2017 Format: CD Genre: Bande sonore Label discographique: Sony Musique Nombre de disque: 2 Numéro de produit: SVWC-70255/6 Titre de la version: Gekijou Ban Sword Art Online (Bande originale) Étiquette: Aniplex

