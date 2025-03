Tanning drops, de ideale zelfbruiner voor dummies (2025)

Met een gebruinde huid zien we er beter uit, vinden de meeste mensen nog altijd. Gelukkig weten ook steeds meer mensen dat een bruine teint ook heel wat huidschade veroorzaakt. Wie een zonnige teint, maar zonder huidbeschadiging wilt, gebruikt best een zelfbruiner. Voor wie een trauma heeft overgehouden aan wortelkleurige zebrastrepen en een penetrante roestgeur is er goed nieuws: dat risico is minimaal met tanning drops. Ik ben zelf een absolute kluns met zelfbruiners, dus grote fan van tanning drops.

De voor- en nadelen van zelfbruinende druppels

Het grootste voordeel van zelfbruinende druppels of de zogenaamde ’tanning drops’ is hun gebruiksvriendelijkheid. Je brengt ze niet rechtstreeks op je huid aan -zoals een gewone zelfbruiner-, maar mengt enkele druppels onder je huidverzorging! Je kunt zelf de intensiteit van de kleurontwikkeling bepalen door het aantal druppels dat je gebruikt. Doordat je ze goed mengt onder je crème en de kleur zich geleidelijk ontwikkelt, beperk je het risico op vlekken en strepen. Toch een minder egaal resultaat? Dan is dat na enkele dagen al weg, zeker met een exfoliërende lotion. Dit is zo dummyproof dat ik ze ook door mijn bodylotion meng.

Tip: Reinig en exfolieer je huid op voorhand. Zo vermijd je dat de kleur zich vastzet op dode huidschilfers en je een vlekkerig resultaat krijgt. Heb je een heel droge huid, voer de hydratatie dan op met een hydraterend masker en een serum voor je de tanning drops gebruikt. En vergeet je handen niet te wassen om vlekken te vermijden!

Getest: tanning drops

Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer zelfbruinende gezichtsdruppels

Wat? transparant zelfbruinend water

Getest: Dit transparant water heeft een lichte zelfbruinergeur en een langzame kleurontwikkeling. Pas na enkele dagen gebruiken zie je enig resultaat. Het is het goedkoopste product uit de test, maar het lijkt ook het minst geconcentreerde. Je hebt meerdere applicaties nodig voor je iets van kleurverschil ziet.

Info: Pipetflacon 30 ml: 17,99 euro, Di, Kruidvat, supermarkt

Caudalie Self-Tan Sun Drops

Wat? zelfbruinend water met 99% ingrediënten van natuurlijke oorsprong

Getest: Het heldere water is getint, maar geeft geen instant kleur. De formule bevat biologisch druivenwater, wat hydrateert en een antioxiderende bescherming biedt. Er is geen (synthetisch) parfum toegevoegd en heeft een subtiele geur, niet de typische zelfbruinergeur. Naargelang het aantal druppels je gebruikt, ontwikkelt er zich geleidelijk een lichte kleur, die je doorheen de dagen goed kunt opbouwen. Extra punten voor de flacon die grotendeels recycleerbaar is en minstens 25% gerecycleerd glas bevat. Gezien zijn prijs een prima deal.

Info: Pipetflacon 15 ml: 20,90 euro, caudalie.com

Clarins Self Tan Radiance-Plus Golden Glow

Wat? transparant zelfbruinend water

Getest: Clarins was bij mijn weten een van de eersten met zo’n handige flacon waarmee je gemakkelijk druppels kunt toevoegen aan je verzorgingscrème. Dit transparant water heeft een lichte karamelgeur die snel verdwijnt. Hij geeft snel kleur: al na enkele uren heb je een lichte tint.

Info: Druppelflacon 15 ml: 34,50 euro, parfumerie, clarins.com

Lancaster Self Tan Sun-Kissed Face Drops

Wat? goudkleurige watergeltextuur

Getest: De goudkleurige textuur geeft geen kleur. Hij heeft de typische geur van Lancaster zonneproducten, dus hier geen oxidatiegeur te bespeuren. Dat geeft pure vakantievibes voor mij, dus ik gebruik dit product met plezier. Hij geeft geleidelijk aan kleur, het duurt enkele dagen voor je een duidelijk verschil ziet. Het risico op vlekken is miniem.

Info: Pipetflacon 15 ml: 33,99 euro, parfumerie

Collistar Face Magic Drops Self-Tanning Concentrate

Wat? getint water

Getest: Het donker getint water lijkt wat intimiderend, maar de kleur verdwijnt wanneer je het uitwrijft. Hij heeft die typische ‘roest’geur van zelfbruiner, maar die verdampt snel na het aanbrengen. Je kunt hem rechtstreeks op je gezicht aanbrengen, maar de veiligste keuze is om een paar druppels onder je crème te mengen. Deze drops geven immers de meeste kleurontwikkeling van alle geteste producten. In een enkele beurt zie je al een verschil. Ik vind dit niet het meest aangename product uit de test, maar waarschijnlijk wel de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Info: pipetflacon 30 ml: 38 euro, Ici Paris XL, Douglas, collistar.com

Ioan Extra Sun Instant Tanning drops

Wat? Getinte watergeltextuur die een ‘Golden Hour’ effect op je gezicht belooft

Getest: Dit product is getint en geeft bij gebruik dus al een licht kleurtje. De geur is eerder neutraal met in de verte nog iets van het typische roestaroma. Maar niets opvallend of storend. Ontwikkelt een subtiele, natuurlijke kleur die je in enkele dagen kunt opbouwen. Voor extra glow doe ik er een droppeltje van Ion’s Glow serum bij. Dat geeft het perfecte resultaat!

Info: pipetflacon 15 ml: 34 euro, ioan.eu, Parfuma Antwerpen.

