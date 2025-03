Télécharger l'inséminator en français (2025)

je sais ça fait longtemps que la question a était poser mais je répond quand même, au cas où certaines personnes se poserai toujours et encore des questions = il existe un code , que je ne vous conseille pas trop d'utiliser parce qu'il est en anglais et que ça peut entraîner des bugs sur votre ordinateur ce code c'est << BoolProp TestingCheatsEnabled True >> (sans les flêches bien sûr) , mais pour télécharger l'inseminator, il faut aller sur un site internet ou on vous propose de le télécharger, mais avant tout télécharger WinRar sur , un fois cela fait, vous télécharger l'inseminator, qui normalement se met automatiquement dans WinRar, puis vous aller dans WinRar et vous faites "extraire vers/tout" et vous le mettez dans EAgames/sims2/Downloads. Voila j'espère vous avoir aidez, si vous voulez en savoir plus m.guppy2011@hotmail.fr c'est mon adresse msn. BISOUS!!!!

A vrai dire, je ne l'avait jamais installé au par avant mais le truc en faite c'est que tu cklik sur un sim et tu le fais aller a un endroit après y a marqué " autres " ou euh...je m'en souviens plus un autre truc qui n'a rien a voir avec l'interaction d'aller marcher a un endroit et donc tu klik dessus et y a marké " insiminator " et plein d'autre truc !! Voila en tout cas sa me le fait !!! Salut et bon jeu ^^ !!

Si tu sait pas se que sa veut dire c'est: enfaite tu télécharge un logiciel pour que tu puisse ouvrir ton téléchargement et après tu télécharge l'inséminator Tu le mets dans EAgames/sims2/Downloads.(si tu n'as pas le dossier Downloads crée le toi même avec un D majuscule comme je les écrit. Et tu le dezipe en faisant un clic droit et tu met ouvrir avec "ton logitiel pour dezipé" et normalement tout tes téléchargement s'ouvriront avec le dezipeur.

salut en lisant j ai vue qu on pouvais telecharger l inseminator en francais sur se site http://toto-et-nono.com/espacecreations/mods01.php je lest telecharger mes je ne ses pas comment le mettre dans les sims on me dit qu il n est pas valide y aurais t il quelqun pour m aider

