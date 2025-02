Test: Die beste Gesichtscreme für Männer (2025)

Die beste Handcreme für trockene Hände Zum Artikel

Eine gute, wirkungsvolle Gesichtscreme gehört nicht nur für Frauen zum täglichen Pflegeritual, auch Männer möchten (und sollten) ihre Haut mit effektiven und wohltuenden Formulierungen versorgen und ihr Hautbild verbessern.

Dabei gibt es natürlich einige Männer, die großen Wert auf eine ausführliche Beauty-Routine legen, die sich gerne mit Seren, Masken und Peelings pflegen. Aber der Großteil der Herren hat doch nur zwei, aber dafür sehr wichtige Ansprüche an ihre Pflege-Produkte: simpel UND effektiv soll es sein. Also keine aufwendigen Handhabungen, keine nötigen Massage-Tools und generell bitte nicht zu zeitintensiv.

Wir haben 23 Gesichtscremes für Männer auf eben diese Aspekte überprüft. Dabei sind wir von vielen sehr guten Ergebnissen begeistert, während andere wenig Eindruck hinterlassen und ein paar wenige Produkte komplett durchfallen. Einen ersten, guten Überblick der Testsieger finden Sie in unserer Kurzübersicht.

Testsieger Satin Naturel Hyaluronic Acid Die kann einfach alles, was sie können soll: Die Gesichtscreme für Männer mit Moisturizer-Effekt überzeugt auf ganzer Linie. Vollständiger Preisvergleich

Das beste Rundum-Ergebnis liefert Satin Naturel mit seiner Gesichtscreme Hyaluronic Acidfür Männer. Inhaltsstoffe, Hautgefühl, Preis-Leistungs-Verhältnis – bei dieser Hautpflege stimmt einfach alles. Ein Allrounder für alle Männer, die es effektiv und doch einfach wollen!

Preistipp Balea Men Fresh 24h Feuchtig­keitscreme Ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis finden wir bei Balea. Eine gute Wahl für unkomplizierte Männerhaut. Vollständiger Preisvergleich

Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis präsentiert Balea Men mit seiner Fresh 24h Feuchtigkeitscreme. Hier gibt es eine effektive und unbedenkliche Formulierung mit Hyaluronsäure und ein weiches Hautgefühl zu einem günstigen Preis.

Luxus-Variante Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream Sehr gut – und sehr teuer! Wer sich etwas Exklusives leisten möchte, das hervorragende Ergebnisse liefert, wird bei Brickell fündig. Vollständiger Preisvergleich

Für alle, die sich etwas richtig Schönes gönnen möchten, ist die Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream eine tolle Wahl. Die Hautpflege gehört zwar nicht zu den teuersten Produkten im Test, kostet jedoch mehr als 15 Mal so viel wie der Durchschnitt. Für das Geld bekommt man allerdings auch ein 1-A-Pflegeergebnis.

Natürlich gut Weleda For Men Feuchtigkeits­creme Eine Naturkosmetik, die überzeugende Ergebnisse liefert – für eine natürlich gepflegte Haut. Vollständiger Preisvergleich

Auch wenn sich unter unseren Empfehlungen bereits natürliche Formulierungen finden, die Weleda For Men Feuchtigkeitscreme muss als zertifizierte Naturkosmetik noch einmal hervorgehoben werden – einfach weil die Hautpflege mit einem sehr guten Gesamtergebnis in Theorie und Praxis punktet.

Testsieger Satin Naturel Hyaluronic Acid Preistipp Balea Men Fresh 24h Feuchtig­keitscreme Luxus-Variante Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream Natürlich gut Weleda For Men Feuchtigkeits­creme Vigorous Cosmetics Hydrating Face Cream John Whiskers Tages- und Nachtcreme mit Hyaluron & Q10 Kneipp Men 24h Intensive Feuchtigkeit Gesichtscreme Berrichi For Men Smoothing Age Defence Jean & Len Freshen-Up Nivea Men Sensitive Gesichtspflege Creme Men’s Master Professional Rejuvenating Face Cream Alverde Men Sensitive Gesichtscreme Shiseido Men Total Revitalizer Cream Braukmann Sport Cream Dove Men + Care Ultra Hydra Cream Lavera Men Sensitive Bulldog Original Feuchtigkeits­creme Nivea Men Protect & Care Gesichts­pflege Creme Biotherm Homme Aquapower Bulldog Sensitive Feuchtigkeits­creme L’Oréal Men Expert Vita Lift Clinique For Men Maximum Hydrator Rituals Homme 24h Hydrating Face Cream Testsieger Satin Naturel Hyaluronic Acid Sehr ergiebig

Zieht schnell und rückstandslos ein

Erfrischtes und gepflegtes Hautgefühl Preistipp Balea Men Fresh 24h Feuchtig­keitscreme Leichtes, angenehmes Hautgefühl

Unbedenkliche Formulierung Schleimige Textur gewöhnungs­bedürftig Luxus-Variante Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream Sehr gepflegtes Hautgefühl

Unbedenkliche Formulierung

Lässt sich sehr gut verteilen Sehr teuer Natürlich gut Weleda For Men Feuchtigkeits­creme Unbedenkliche Formulierung

Naturzertifiziert

Sehr ergiebig

Samtiges Hautgefühl Recht teuer Vigorous Cosmetics Hydrating Face Cream Unbedenkliche Rezeptur Hinterlässt einen klebrigen Film auf der Haut

Teuer John Whiskers Tages- und Nachtcreme mit Hyaluron & Q10 Gepflegtes, angenehmes Hautgefühl Schwer abbaubare Polymere

Sehr ergiebig

Zieht sehr schnell ein

Angenehm gekühltes und gepflegtes Hautgefühl Recht teuer Berrichi For Men Smoothing Age Defence Zieht schnell ein

Hautgefühl gepflegt und samtig

Cooles Design

Vegan Recht schwer zu verteilen

Duft leicht muffig

Teuer Jean & Len Freshen-Up Unbedenkliche Formulierung Hinterlässt einen Film auf der Haut

Recht teuer Nivea Men Sensitive Gesichtspflege Creme Seidiges, angenehmes Hautgefühl

Unbedenkliche Formulierung

Günstig Braucht sehr lange, um einzuziehen

Bleibt im Bart hängen Men’s Master Professional Rejuvenating Face Cream Unbedenkliche Rezeptur Hinterlässt einen klebrigen Film auf der Haut Alverde Men Sensitive Gesichtscreme Unbedenkliche Formulierung Recht schwer zu verteilen

Hinterlässt einen glänzenden Film

Günstig Shiseido Men Total Revitalizer Cream Sehr ergiebig

Zieht schnell ein

Frische-Versiegelung im Deckel Schwer abbaubare Polymere

Silikone

Sehr teuer Braukmann Sport Cream Leichtes, angenehmes Hautgefühl Schwer zu verteilen

Zieht langsam ein

Recht Teuer Dove Men + Care Ultra Hydra Cream Sehr günstig

Zieht schnell ein

Angenehm leichtes Hautgefühl Schwer abbaubare Polymere

Silikone Lavera Men Sensitive Unbedenkliche Formulierung

Sehr ergiebig

Vegan Zieht langsam ein

Hinterlässt einen glänzenden Film und ein beschichtetes Hautgefühl

Recht teuer Bulldog Original Feuchtigkeits­creme Unglaublich ergiebig

Zieht schnell ein

Sehr günstig Hinterlässt einen glänzenden Film und ein beschichtetes Hautgefühl

Schwer abbaubare Polymere Nivea Men Protect & Care Gesichts­pflege Creme Unbedenkliche Formulierung

Günstig Zieht langsam ein

Kein nennenswertes Hautgefühl Biotherm Homme Aquapower Lässt sich gut verteilen Stumpfes Hautgefühl

Teuer Bulldog Sensitive Feuchtigkeits­creme Günstig Hautgefühl stumpf und matt

Lässt sich schwer verteilen

Braucht recht lange, um einzuziehen

Schwer abbaubare Polymere L’Oréal Men Expert Vita Lift Angenehmer Duft Schmiert beim Verteilen

Hinterlässt einen starken, fettigen Film

Schwer dosierbar

Mehrere schwer abbaubare Polymere

Recht teuer Clinique For Men Maximum Hydrator Ölfreie Textur Riecht unangenehm nach Alkohol

Stumpfes Hautgefühl

Schwer abbaubare Polymere

Silikone

Sehr teuer Rituals Homme 24h Hydrating Face Cream Refill

Sehr ergiebig

Zieht schnell ein

Weiches Hautgefühl Sehr bedenklicher Farbstoff

Schwer abbaubare Polymere

Mann will schön sein: Gesichtscreme für Männer im Test

Umweltschmutz, UV-Licht, Stress, Schlafmangel und falsche Ernährung können Männerhaut altern lassen!

Klären wir zunächst einmal die Ausgangsfrage: Ist Gesichtscreme für Männer überhaupt wichtig? Die knappe und doch klare Antwort: Absolut! Denn es gibt viele Faktoren, die aggressiv auf Männerhaut und ihr Hautbild einwirken. Äußere Einflüsse wie Umweltschmutz, UV-Licht, Stress, zu wenig Schlaf, Ernährung – die Liste der Belastungen ist lang. Das Ergebnis ist oftmals ein müder, schlaffer Teint und erste Anzeichen der Hautalterung wie Falten, Linien und eine geschwollene Augenpartie.

Doch zum Glück gibt es Gesichtscreme für Männer. Und zwar sehr gute! Feuchtigkeitsspendende, regenerierende und erfrischende Inhaltsstoffe finden sich in Formulierungen zusammen, die müde Männerhaut wieder wach pflegen. Dabei spielt nicht nur die Liste der Wirkstoffe für viele Männer eine Rolle, sondern die allgemeine Performance. Viele Männer wünschen sich eine leichte Textur, die sich gut verteilen lässt und möglichst schnell und wenn es geht, rückstandslos einzieht.

Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhaut

Natürlich lässt sich nicht einfach so und immer pauschalisieren, das ist klar. Dennoch lässt sich nicht leugnen, dass sich Männerhaut im Allgemeinen von der von Frauen unterscheidet. Deshalb ist es keinesfalls sinnlos, dass es tatsächlich speziell Gesichtscreme für Männer und Gesichtscreme für Frauen gibt. Zwei wesentliche Merkmale sind hier besonders entscheidend: Talgproduktion und Beschaffenheit.

Talgproduktion

Wenn wir über die Talgproduktion sprechen, dann sprechen wir im Grunde von Hormonen. Denn die Aktivität der Talgdrüsen der Haut wird über die weiblichen und männlichen Hormone geregelt, also über Östrogene und Androgene. Östrogene hemmen die Produktion, Androgene kurbeln sie an – so einfach ist es im Grunde. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Herren der Schöpfung allgemein eher unter fettiger Haut leiden, während der Teint von Frauen oftmals trocken ist. Allen voran in der Jugend kann sich dieser Unterschied bemerkbar machen, dann über unreine Haut, Akne und vergrößerte Poren bei jungen Männern.

Beschaffenheit

Hier findet sich der zweite, entscheidende Unterschied: die Beschaffenheit der Haut. Die Haut von Männern ist dicker (15 bis 20 Prozent) und weist eine erhöhte Elastizität auf – Falten und Co. entstehen also generell später als bei Frauen.

Und, weniger interessant fürs Gesicht als für den Körper: Das Bindegewebe von Männern ist anders als das von Frauen. Bei den Bindegewebsfasern handelt es sich um straffende Eiweiße, die Zellen umgeben und diese stützen. Männer haben das Glück, dass ihr Gewebe gut vernetzt und ineinander gewoben ist, während das der Frauen parallel angeordnet ist. Daraus folgt, dass die Haut von Frauen sich besser ausdehnen kann (beispielsweise unter einer Schwangerschaft) und dadurch viel mehr zu Cellulite und Co. neigt.

Immer wieder taucht die Frage auf, ob Männer und Frauen nicht einfach die gleiche Gesichtscreme benutzen können. Abgesehen von den aufgeführten Teint-Unterschieden gibt es noch andere Aspekte, die hier im Wege stehen könnten. Am offensichtlichsten: der Duft. Während so manche Gesichtscreme für Männer dezent, frisch oder herb riecht, setzen viele Hersteller von Frauenpflege auf florale Nuancen. Doch immer mehr Marken lancieren Unisex-Produkte, die aufgrund ihrer leichten und wohltuenden Formulierung ihr und ihm gefallen dürften und die auch in der Wahl der Duftstoffe dezent ausfallen.

Die richtige Gesichtscreme für Männer und ihren Hauttyp

Selbstverständlich unterscheidet sich jede Männerhaut trotz der Gemeinsamkeiten auch voneinander. Es gibt bei den Herren fettige Haut, Mischhaut und durchaus auch trockene Haut, aber auch Haut, die besonders zu Unreinheiten, Pickel und Akne neigt. Demnach ist es sinnvoll, die Gesichtscreme für Männer an den jeweiligen Hauttyp anzupassen.

Hier findet sich aber der erste Stolperstein. Denn kaum eine Gesichtscreme für Männer ist überhaupt für einen bestimmten Hauttyp konzipiert, zumindest nicht ausgewiesen. Das dient dem Wunsch nach Einfachheit, den viele Herren bei der Wahl ihrer Pflege hegen. Deshalb ist es entscheidend, dass Sie ein wenig über enthaltene Inhaltsstoffe lernen, um daraus zu erkennen, ob die Creme Ihnen das bieten kann, was Ihre Haut braucht.

Wichtige Inhaltsstoffe in Gesichtscremes für Männer

Auch bei der Liste der Inhaltsstoffe halten es viele Männer simpel: Manchmal ist weniger einfach mehr. Zumindest, wenn dieses effektiv ist. Dabei ist die Kombination aus Wirkkraft und Leichtigkeit das wohl wichtigste angestrebte Ziel. Ein Alleskönner ist hierbei Aloe vera. Die Pflanze spendet Feuchtigkeit, wirkt beruhigend und ist dabei auch noch federleicht.

Aloe vera, Panthenol & Hyaluron­säure sind Alles­könner

Da Männer ihre Haut gerade bei einer Rasur besonders beanspruchen, können wohltuende, beruhigende und aufbauende Inhaltsstoffe für viele Voraussetzung sein. Neben Aloe vera wäre dies beispielsweise Panthenol. Rötungen, Reizungen und kleine Schnitte werden so sanft gepflegt.

Sie tauchen zwar erst später auf, doch sie tauchen auf: Falten. Viele Männer möchten mit ihrer Gesichtscreme den Zeichen der Hautalterung zuvorkommen. Ein zuverlässiger Anti-Aging-Partner ist Hyaluronsäure.

Wie sollte die Pflegeroutine für Männer aussehen?

Es soll möglichst simpel sein, schon klar. Aber so ganz um eine Pflegeroutine kommen Männer auch nicht, wenn sie ihre Haut möglichst vital und elastisch erhalten möchten. Eine sehr gute Basis ist da natürlich die Gesichtscreme für Männer. Doch vor ihr und nach ihr können noch andere Produkte für ein rundum gutes Pflegeergebnis sorgen.

Reinigung

Den ganzen Tag ist Ihr Gesicht äußeren Einflüssen ausgesetzt: Umweltschmutz, UV-Strahlen, blaues Licht vom PC und vielem mehr. Das hinterlässt Spuren, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sogenannte freie Radikale greifen die Hautzellen an und schädigen sie – eine gestresste Haut ist das Ergebnis.

Nicht mit Seife oder purem Wasser reinigen

Neben Cremes mit Inhaltsstoffen, die als Antioxidantien wirken, können Sie Ihre Haut auch unterstützen, indem Sie sich jeden Abend und morgens gründlich das Gesicht reinigen. Möglichst nicht nur mit Wasser (zu sanft), möglichst nicht mit Seife (trocknet aus), sondern mit einer leichten Reinigungsmilch.

Gesichtscreme

Nun ist sie an der Reihe, die Gesichtscreme für Männer. Was auch immer Ihr Teint braucht, einen Frische-Kick, eine Feuchtigkeitsinfusion oder starke Anti-Aging-Partner – geben Sie ihm, was er benötigt, um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen.

Bartpflege

Eine gezielt wirkende Bartpflege kann zudem für ein schönes, geschmeidiges Erscheinungsbild sorgen. So empfiehlt es sich, die gereizte Haut erstens mit beruhigenden Wirkstoffen zu versorgen und zweitens den Bart selbst mit einer Creme oder Kur weich zu pflegen.

Sonnenschutz

Die wirkungsvollste Anti-Aging-Methode ist Sonnenschutz!

Die meisten Gesichtscremes für Männer enthalten keinen UV-Schutz. Gerade im Sommer, aber auch im Frühling und Herbst, ist dieser jedoch entscheidend. Starke Sonneneinstrahlung kann auf kurze Sicht zu Falten, Pigmentflecken und anderen lichtbedingten Hautschäden führen, auf lange Sicht sogar zu Hautkrebs. Eine Creme mit einem Lichtschutzfaktor von 30, besser sogar 50, ist also ein Pflege-Must-have für die Herren.

Da Sie nun das Wichtigste wissen, was es über Gesichtscremes für Männer zu wissen gibt, ist es an der Zeit, tiefer in die Pflege an sich einzutauchen. Unter unseren Empfehlungen finden Sie sehr gute Cremes, die sich im Vergleich mit unterschiedlichen Benefits durchsetzen konnte. Eine Gesichtscreme konnte in unserem Test allerdings auf ganzer Linie punkten: die Hyaluronic Acid von Satin Naturel.

Unser Favorit

Testsieger Satin Naturel Hyaluronic Acid Die kann einfach alles, was sie können soll: Die Gesichtscreme für Männer mit Moisturizer-Effekt überzeugt auf ganzer Linie. Vollständiger Preisvergleich

Mit seiner Hyaluronic Acid Gesichtscreme für Männer liefert Satin Naturel einen Organic Moisturizer, also eine Pflege, die Sie mit einer Extraportion Feuchtigkeit versorgt – und das auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe.

Die Formulierung der Hyaluronic Acid zeigt eine gelungene Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, wobei einige sogar Bio-zertifiziert sind. Ganz oben auf der Liste der Ingredienzien: Aloe vera. Die Pflanze wirkt in der Kosmetik allen voran feuchtigkeitsspendend – Aloe vera hydratisiert, ohne zu fetten!

Der natürliche Wirkstoff bringt zudem reizlindernde und beruhigende Vorteile mit sich, die sich besonders gut für Männer eignen, deren Haut nach der Rasur gerötet und empfindlich ist. In der veganen Formulierung finden sich außerdem Jojobaöl, Glycerin, Argania spinosa Kernel Oil und Hyaluronsäure, die dank ihrer feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften als echte Anti-Aging-Waffe gilt und Rötungen bannt.

Die Pumpflasche aus Kunststoff (die Creme ist auch im Tiegel erhältlich) wird von unserem Tester als »08/15« betitelt. Wobei die Pumpfunktion positiv bewertet wird, weil so allgemein weniger Reste verschwendet werden als bei einer Tube, aus der oftmals nicht alles an Creme herauszubekommen ist.

Die Hyaluron Acid Gesichtscreme für Männer ist recht dünnflüssig und deshalb sehr ergiebig. Wir brauchen zwei Pumpstöße, um das Gesicht vollständig und ausreichend einzucremen. Die Farbe weist ein typisches Merkmal von Männerpflege auf: Sie ist leicht bläulich/grün – offenbar soll dadurch der Anschein eines totalen Frische-Kicks verstärkt werden.

Tatsächlich wirkt das Produkt direkt beim Auftragen auch leicht erfrischend, eine Eigenschaft, die wohl nicht der Farbe, sondern am ehesten der Aloe vera zuzuschreiben ist. Verstärkt wird dieser Eindruck vom erfrischenden, nur leicht herben Duft.

Die Pflege lässt sich gut verteilen, sie zieht schnell und rückstandslos ein und hinterlässt ein gekühltes, erfrischtes und gepflegtes Hautgefühl. Schönes Extra: Aufgrund der sanften Formulierung kann die Gesichtscreme auch im Augenbereich aufgetragen werden, was bei vielen Produkten im Test nicht möglich ist.

Preislich liegt die Satin Naturel Hyaluronic Acid im fairen Mittelfeld. Alles in allem ergibt sich damit eine Gesichtscreme für Männer, die wir uneingeschränkt empfehlen können.

Satin Naturel Hyaluron Acid im Testspiegel

Bislang gibt es keine weiteren seriösen Tests von unserem Testsieger. Auch Stiftung Warentest und Öko-Test haben die Satin Naturel Hyaluronic Acid for Men von Satin noch nicht getestet. Sollte sich das ändern, tragen wir die Testergebnisse hier für Sie nach.

Alternativen

Preistipp Balea Men Fresh 24h Feuchtig­keitscreme Ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis finden wir bei Balea. Eine gute Wahl für unkomplizierte Männerhaut. Vollständiger Preisvergleich

Mit der Balea Men Fresh 24h Feuchtigkeitscreme haben wir einen richtigen Preis-Hit im Test. Mit gerade einmal knapp 35 Euro pro Liter kostet die Gesichtscreme für Männer nur ein Viertel von dem, was andere Produkte im Vergleich kosten. Dazu noch ein gutes Ergebnis in Theorie und Praxis – voilà – Empfehlung!

Die Formulierung der Balea Men Fresh ist effektiv und unbedenklich. Hier kommen wertvolle Inhaltsstoffe wie Panthenol, Hyaluronsäure und Glycerin zum Einsatz. Als Wirkstoff in Kosmetik entfaltet Glycerin sein stark feuchtigkeitsbindenden und schützenden Eigenschaften. Die Haut wird hydratisiert und die Hautelastizität verbessert – ein zurecht beliebter Inhaltsstoff, auch in Gesichtscreme für Männer. Tatsächlich verspricht Balea, wie hier der Name der Creme bereits verrät, 24 Stunden anhaltende Feuchtigkeit – und das ohne zu fetten!

1 von 2

Die weiße Creme für normale bis trockene Haut kommt in einer Kunststofftube. Ein wenig unpraktisch und verschwenderisch, wertet unser männlicher Tester. Außerdem langweilig. Aber wichtiger sind natürlich die Praxis-Eigenschaften. Dosieren lässt sich die Creme okay, es kommt gern mal ein Schwups mehr raus als gewollt. Dafür lässt sie sich sehr gut verteilen. Woran sich unser Tester erst gewöhnen muss: Die Textur wird von den Herstellern als Creme-Mousse beschrieben, wir würden aber eher sagen, sie ist leicht schleimig.

Der Duft ist herb, intensiv, frisch und erinnert an typisches Duschgel für Männer. Die pflegende Creme zieht okay schnell ein, wobei beim Auftragen ein leichtes, frisches und angenehmes Prickeln auf der Haut zu spüren ist. Ob das wohl am Inhaltsstoff Menthol liegt?! Zunächst liegt ein leicht klebriger Film auf der Haut, ist der jedoch nach kurzer Zeit eingezogen, ist das Hautgefühl, das die Balea Men Fresh hinterlässt, angenehm und sehr weich.

Luxus-Variante Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream Sehr gut – und sehr teuer! Wer sich etwas Exklusives leisten möchte, das hervorragende Ergebnisse liefert, wird bei Brickell fündig. Vollständiger Preisvergleich

Sie gehört ganz klar in unsere Empfehlungen, auch wenn sie alles andere als ein Schnäppchen ist: die Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream. Denn neben dem hohen Preis liefert sie auch hohe Qualität. All jene, die sich gerne etwas Exklusives gönnen, werden sehr zufrieden sein mit diesem Produkt, versprochen.

Wichtiger Inhaltsstoff in der natürlichen und anteilig bio-basierten Formulierung ist der Wirkstoff DMAE. Der Alkohol mit Aminfunktion soll die Hautzellmembran stabilisieren und so für einen Sofort-Lifting-Effekt sorgen. Vor einigen Jahren äußerten sich einige Stimmen kritisch dem Wirkstoff gegenüber, weil er noch nicht ausreichend erforscht sei. Fakt ist jedoch: Viele Kosmetikmarken setzen inzwischen auf den Anti-Aging-Booster.

In der Brickell-Gesichtscreme wirken daneben noch Hyaluronsäure, Jojobaöl und Aloe vera sowie Methylsulfonylmethane – ein Nährstoff, der in Superfoods wie Spinat und Grünkohl vorkommt und unter anderem Altersflecken reduzieren soll.

1 von 2

Angewandt wird die Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream am Tag oder auch über Nacht, wenn der intensive Geruch von Eukalyptus und Pfefferminze Sie denn schlafen lässt. Kleiner Tipp: Als Alternative gibt es die Creme auch geruchlos. Die Farbe der Pflege ist leicht gelblich, die Textur eher fest, sie lässt sich jedoch gut verteilen und zieht schnell ein. Das Finish überzeugt: ein sehr weiches und glattes Hautgefühl!

Doch was soll sie nun kosten, die Wundercreme für alle Herren – Hauttypen, die Falten, Linien und Krähenfüße bekämpfen soll? Schlappe 850 Euro pro Liter. Wer bereit ist, diesen Preis für die Brickell Revitalizing Anti-Aging Cream zu bezahlen, erhält dafür ein sehr effektives und luxuriöses Produkt.

Natürlich gut Weleda For Men Feuchtigkeits­creme Eine Naturkosmetik, die überzeugende Ergebnisse liefert – für eine natürlich gepflegte Haut. Vollständiger Preisvergleich

Wer großen Wert auf Natürlichkeit legt, dem möchten wir die Weleda For Men Feuchtigkeitscreme präsentieren. Die zu 100 Prozent zertifizierte Naturkosmetik liefert in dieser Formulierung sogar Rohstoffe, die zu 80 Prozent aus Bio-Anbau stammen. Insgesamt wollen wir die Transparenz der Inhaltsstoffe loben. Denn sowohl auf der Verpackung als auch auf der Webseite der Marke finden sich viele Informationen zu den Wirkungsweisen und Vorteile einzelner Inhaltsstoffe.

Auch in dieser Gesichtscreme von Weleda für alle Hauttypen findet sich Jojobaöl. Das ölartige Wachs ähnelt sehr dem Fettgemisch der Hautoberfläche und vermischt sich deshalb gut mit dem natürlichen Lipidfilm der Haut. So kann Jojobaöl Feuchtigkeit spenden, ohne fettend zu wirken. Ebenfalls auf der Liste der Inhaltsstoffe: Destillat aus Hamamelis. Dieser Extrakt wirkt erfrischend, mild und hautstraffend.

1 von 2

Die Weleda For Men Feuchtigkeitscreme befindet sich in einer Tube aus Aluminium. Sie ist weiß und recht flüssig und lässt sich gut verteilen. Dabei ist sie sehr ergiebig und der frische ätherische Duft nach Kräutern tut schon beim Auftragen gut. Die leichte Textur zieht super schnell ein und hinterlässt ein dezentes, aber sehr samtiges und angenehmes Gefühl auf der Haut.

Mit rund 220 Euro pro Liter fordert Weleda für seine pflegende Feuchtigkeitscreme einen fairen Preis ein, auch wenn es natürlich deutlich günstiger geht. Doch wir finden: Wir haben hier eine gute, sehr natürliche und effektive Pflege!

Außerdem getestet

Kneipp Men 24h Intensive Feuchtigkeit Gesichtscreme

Vollständiger Preisvergleich

Die ist auch super, finden wir, die Kneipp Men 24h Intensive Feuchtigkeit Gesichtscreme für Männer. Eine unbedenkliche Formulierung in einer Kunststoff-Tube. Die Creme selbst ist weiß und recht dünnflüssig – und sehr ergiebig! Die Hautpflege lässt sich gut verteilen und zieht sehr schnell ein. Der Duft ist angenehm, frisch, natürlich und nicht zu aufdringlich. Beim Auftragen wirkt die Creme kurz kühlend, was bleibt ist ein gepflegter, erfrischter Teint.

Berrichi For Men Smoothing Age Defence

Vollständiger Preisvergleich

Von der Design-Seite eine schöne Abwechslung: Die Berrichi Smoothing Age Defence For Men sieht in der Glas-Pumpflasche cool aus. Der Inhalt ist es auch. So besteht die Formulierung zu 98,9 Prozent auf Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs, davon stammen knapp 24 Prozent von Bio-Farmen. Vegan, keine Tierversuche. So weit, so sehr gut! Was stört, ist die Verteilung: Die cremige Gesichtscreme für Männer in leichtem Apricot-Ton braucht eine ganze Weile, um einmassiert zu werden. Und obwohl der Duft sehr dezent ist, ist er leider auch leicht muffig. Das Hautgefühl ist abschließend gepflegt und samtig.

Shiseido Men Total Revitalizer Cream

Vollständiger Preisvergleich

Die Total Revitalizer Cream von Shiseido ist die einzige Gesichtscreme für Männer im Test, die im Deckel des Kunststofftiegels eine integrierte Frische-Versiegelung hat – super, finden wir. Auch gut finden wir die sehr ergiebige, gelartige Konsistenz der weißen Creme. Sobald die Gesichtspflege auf die Haut kommt, schmilzt die Gesichtspflege zu einer gänzlich flüssigen Textur, wodurch sie sich sehr gut verteilen lässt. Die Hautpflege zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes, wenn auch leicht öliges Hautgefühl. Unnötig finden wir die schwer abbaubaren Polymere und Silikone in der Anti-Aging-Formulierung. Am Ende ist es jedoch der Preis, der die Punkte ausschlaggebend nach unten zieht: 2.000 Euro pro Liter, das ist wirklich viel!

Braukmann Sport Cream

Vollständiger Preisvergleich

Wenn Sie unseren männlichen Tester fragen, dann riecht keine Gesichtscreme für Männer in unserem Test so gut wie diese: Braukmann Sport Creme von Hildegard Braukmann. Wonach genau die Hautpflege duftet, können wir nicht definieren, sie erinnert auf jeden Fall an Nadelholz. Optisch ist die Creme aus dem Kunststofftiegel allerdings eher weniger ansprechend: eine leicht buttrige Konsistenz und ebendiese Farbe – gelb wie Butter. Tatsächlich lässt sich die Gesichtspflege auch nicht gut verteilen, gerade im Bartbereich erweist sich die Textur als sehr umständlich. Wenn die Creme dann endlich eingezogen ist – was recht lange dauert – ist das Hautgefühl jedoch überraschend leicht und angenehm.

Dove Men + Care Ultra Hydra Cream

Vollständiger Preisvergleich

Hier haben wir sie: die günstigste Gesichtscreme für Männer in unserem Test, die Dove Men + Care Ultra-Hydra Cream. Noch nicht einmal 20 Euro kostet hier der Liter – unschlagbar! Zudem ist steht hier der Wunsch nach Einfachheit ganz weit vorn: Die Creme aus einem flachen Kunststofftiegel soll sich für Gesicht, Hände und Körper eignen. Die recht dünnflüssige, weiße Creme lässt sich okay verteilen und zieht schnell ein. Was bleibt, ist ein leichtes und angenehmes Gefühl auf der Haut. In der Formulierung der Hautpflege finden sich schwer abbaubare Polymere und Silikone.

Alverde Men Sensitive Gesichtscreme

Vollständiger Preisvergleich

Die Men Sensitive Gesichtscreme von Alverde ist gut, keine Frage. Die Formulierung: unbedenklich, vegan und »Natrue-zertifziert«, also ohne Mineralöle, Gen-Technik und ohne rein synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Der Geruch: dezent, leicht erdig. Die Konsistenz: recht dickflüssig. Das Handling: Die Creme lässt sich recht schwer verteilen, besonders im Bartbereich. Das Hautgefühl: gepflegt, aber mit einem glänzenden Film. Alles in allem ein solides Ergebnis.

Lavera Men Sensitive

Vollständiger Preisvergleich

In der Theorie ist die Lavera Men Sensitiv Pflegende Feuchtigkeitscreme eine Eins plus. Eine unbedenkliche Formulierung, zertifizierte Naturkosmetik, klimaneutral und vegan. Doch in der Praxis sieht es nicht ganz so perfekt aus. Die weiße Creme aus der Kunststoff-Pumpflasche ist sehr ergiebig, lässt sich gut dosieren und gut verteilen. Dann aber zieht sie nur langsam ein und hinterlässt außerdem einen glänzenden Film. Mehr noch, die Haut fühlt sich irgendwie beschichtet an.

Bulldog Original Feuchtigkeits­creme

Vollständiger Preisvergleich

Wenn die Bulldog Original Feuchtigkeitscreme eines ist, dann ergiebig! Obwohl von der Konsistenz nicht sonderlich dünnflüssig, ist sie doch sehr gehaltvoll und damit reicht schon eine kleine Menge pro Pflegeeinheit. Die Gesichtscreme für Männer duftet nach Kräutern, lässt sich okay verteilen und zieht schnell ein. Leider gibt es einen Nachteil: Auch wenn sich die Haut samtig anfühlt, fühlt sie sich doch beschichtet an. Außerdem bleibt ein glänzender Film zurück.

Nivea Men Protect & Care Gesichts­pflege Creme

Vollständiger Preisvergleich

Bei der bewerten wir nichts schlecht. Aber eben auch nichts umwerfend gut. Die Tube aus Kunststoff ist okay, aber im Handling gewohnt leicht unpraktisch. Die Formulierung der Tagescreme ist unbedenklich und ergibt eine leicht dünnflüssige Textur, die beim Verteilen auf der Haut leicht schmiert. Außerdem zieht die Gesichtscreme für Männer nur langsam ein, und danach hinterlässt sie kein nennenswertes Hautgefühl. Ziemlich softe Sache – zu soft, finden wir.

Biotherm Homme Aquapower

Vollständiger Preisvergleich

Wer sich für die Biotherm Homme Aquapower entscheidet, muss immerhin knapp über 300 Euro den Liter hinblättern. Dafür bekommen Sie eine Tube aus Kunststoff, in der eine leichte Gel-Textur in dezenter Mintfarbe zu finden ist. Die Creme duftet parfümiert, lässt sich gut verteilen und kühlt die Haut. Doch das bleibende Hautgefühl ist leider stumpf.

L’Oréal Men Expert Vita Lift

Vollständiger Preisvergleich

Anti-Falten, Anti-Trockenheit, frischer Teint, Hautstraffung, Schutz vor externen Aggressoren – das sollen die fünf schlagenden Beauty-Argumente für die L’Orèal Men Expert Vita Lift sein. Außerdem wird versprochen, dass die Creme nicht fettet, nicht klebt, schnell einzieht und frisch duftet. Der Duft der Tagescreme ist tatsächlich angenehm, dezent und frisch, außerdem zieht sie schnell ein. Doch beim Verteilen schmiert die Gesichtscreme für Männer ziemlich und sie hinterlässt einen starken, fettenden Film auf der Haut. Und Achtung, den Pumpkopf der Kunststoffflasche ganz behutsam bedienen, denn ein voller Pump spendet ungefähr so viel Creme, dass es nicht nur fürs Gesicht, sondern gleich für den ganzen Körper reicht.

Clinique For Men Maximum Hydrator

Vollständiger Preisvergleich

Wir müssen zugeben: Von der Clinique For Men Maximum Hydrator waren wir enttäuscht. Wenn man ca. 600 Euro pro Liter bezahlt, erwartet man halt ein sehr gutes Ergebnis. Aber das blieb aus. Die Creme ist leicht gelig und hellblau und verbirgt sich in einem Kunststofftiegel. Die Tagescreme lässt sich okay verteilen, schmiert aber leicht auf der Haut. Dort braucht die Feuchtigkeitspflege verhältnismäßig lange, um einzuziehen. Das Hautgefühl: stumpf! Und wir finden, die Pflege riecht sehr unangenehm nach Alkohol. Dazu kommen noch schwer abbaubare Polymere und Silikone – nee, das war nichts.

Rituals Homme 24h Hydrating Face Cream

Vollständiger Preisvergleich

Eigentlich fängt alles so gut an bei der Rituals Homme 24h Hydrating Face Cream – immerhin handelt es sich hierbei um ein Refill. Extrapluspunkte für nachhaltiges und zeitgemäßes Design also. Die Creme selbst ist mintfarben und recht dünnflüssig. Die Feuchtigkeitspflege ist sehr ergiebig und lässt sich gut verteilen. Der Duft der Tagescreme ist frisch, herb und intensiv. Nach einer kurzen Einziehzeit fühlt sich die Haut weich an. Aber – und das ist ein großes Aber – der in der Formulierung verwendete Farbstoff Acid Yellow (CI 19140) gilt als »sehr bedenklich«! Ein No-Go. Daneben sind die schwer abbaubaren Polymere, die sich ebenfalls auf der Liste der Inhaltsstoffe finden, fast schon harmlos. Letzter Bewertungs- und Kritikpunkt: der Preis. Über 500 Euro pro Liter!

John Whiskers Tages- und Nachtcreme mit Hyaluron & Q10

Vollständiger Preisvergleich

Was uns sehr gut gefällt: Die John Whiskers Tages- und Nachtcreme mit Hyaluron und Q10 kommt mit einer Art Zufriedenheitsgarantie. So heißt es auf der Umverpackung: „Solltest du nicht absolut zufrieden sein, so erstatten wir den vollen Kaufpreis zurück. Melde dich kurz bei uns und wir kümmern uns um den Rest. Versprochen!“ Das klingt doch mal äußerst nutzerfreundlich!

Wir würden KEINE Mail an John Whiskers schicken, denn auch wenn uns ein paar wenige Dinge stören, sind wir doch alles in allem zufrieden mit dieser Gesichtscreme für Männer. Die Creme ist gelartig, lässt sich gut verteilen und zieht schnell ein. Das Hautgefühl ist angenehm durchfeuchtet und gepflegt. Der Duft ist ziemlich intensiv, parfümiert, frisch. Die Pflege mit den Anti-Aging-Partner Hyaluron und Q10 liegt preislich knapp über dem Mittelfeld. Leider bringt sie schwer abbaubare Polymere in der Formulierung mit. Die Hersteller empfehlen, die Gesichtscreme für trockene und Mischhaut zu verwenden.

Vigorous Cosmetics Hydrating Face Cream

Vollständiger Preisvergleich

Edel – dieses Prädikat kommt uns bei der Vigorous Hydrating Face Cream For Men in den Sinn. Denn hier ist alles irgendwie besonders. Da wäre das Design: clean, zeitlos, elegant. Der schwarze Glasflakon ist außerdem sinnvoll, um die Gesichtscreme vor UV-Einstrahlung zu schützen – so bleibt die Pflege länger haltbar. Selbst der Duft ist irgendwie luxuriös, frisch, intensiv, besonders. Die Creme ist ergiebig und lässt sich gut verteilen. Sie hat eine einwandfreie Rezeptur auf Aloe vera-Basis, ist mit Hanföl angereichert und außerdem ist sie vegan. Die Pflege zieht schnell ein, hinterlässt aber, und hier kommt der entscheidende Minuspunkt, einen klebrigen Film auf der Haut. Schade! Und ein Schnapper ist diese Gesichtscreme für Männer außerdem auch nicht …

Men’s Master Professional Rejuvenating Face Cream

Vollständiger Preisvergleich

Men’s Master Professional – klingt schon mal vielversprechend, finden wir. Tatsächlich bringt die Rejuvenating Face Cream eine pflegende, hydratisierende und durchweg unbedenkliche Formulierung mit sich. Der Duft der Gesichtscreme erinnert an frisch gewaschene Wäsche – wir mögen es. Die Textur ist ergiebig, lässt sich gut verteilen und zieht schnell ein. Allerdings: In den ersten Momenten nach dem Auftragen brennt sie leider leicht auf der Haut. Das Gefühl verfliegt, ist aber kein schöner erster Pflege-Eindruck.

Bulldog Sensitive Feuchtigkeits­creme

Vollständiger Preisvergleich

Hier läuft alles nicht so richtig rund: Die Sensitive Feuchtigkeitscreme von Bulldog hat so einige Ecken und Kanten. Da wäre zunächst einmal die Formulierung, die schwer abbaubare Polymere mit sich bringt. Die Gesichtscreme für Männer ist nahezu geruchlos. Sie lässt sich leider nur schwer verteilen und braucht eine ganze Weile, bis sie eingezogen ist – um dann letztendlich ein stumpfes, mattes Gefühl auf der Haut zu hinterlassen.

Nivea Men Sensitive Gesichtspflege Creme

Vollständiger Preisvergleich

Ach, es könnte ja so schön sein. Immerhin läuft bei der Nivea Men Sensitive Gesichtspflege Creme vieles so richtig gut im Test. Eine unbedenkliche Rezeptur, ein fairer Preis. Die Creme selbst ist nahezu geruchlos, die Konsistenz ist, nun, wir würden sagen, total normal. Allerdings braucht sie lange, bis sie eingezogen ist – und selbst dann bleiben Rückstände im Bart, bei denen man noch einmal intensiv versuchen muss, sie in die Haut einzuarbeiten. Last but not least, noch eine gute Nachricht: Das Hautgefühl ist angenehm, seidig und leicht gekühlt.

Jean & Len Freshen-Up

Vollständiger Preisvergleich

In vielen Tests haben wir bereits gute Erfahrungen mit Jean & Len gemacht. Insbesondere, weil die Marke – wie in ihrem Slogan ausgerufen – auf unnötiges Gedöns verzichtet. Auch bei der Gesichtscreme Freshen-Upkönnen wir uns über eine unbedenkliche Formulierung mit vielen wertvollen und natürlichen Inhaltsstoffen wie Argan- und Jojobaöl oder auch Vitamin E freuen. Die Creme duftet intensiv, frisch, zitrisch und ist super ergiebig. Leider braucht sie eine Weile, um restlos einzuziehen und hinterlässt auch dann noch einen leichten Film auf der Haut.

So haben wir getestet

Für diesen Test haben wir uns Unterstützung geholt – denn wer könnte eine Gesichtscreme für Männer besser testen als, nun ja, ein Mann. Deshalb haben wir unsere Kräfte aufgeteilt in Theorie und Praxis. In der Theorie haben wir zunächst eine breite Auswahl an angebotenen Gesichtscremes für Männer zusammengestellt. Mit dabei sind Drogerie-Produkte, Luxus-Marken und zertifizierte Naturkosmetik, damit wir möglichst viele Bedürfnisse abdecken können.

Im Vergleich haben wir die Preise sowie die Liste der Inhaltsstoffe bewertet. Dabei haben wir uns an allgemeinen Richtlinien orientiert. Wirkstoffe, die als »sehr bedenklich« eingestuft sind – wie beispielsweise Duftstoffe –, haben wir entsprechend vermerkt. Außerdem weisen wir darauf hin, wenn wir schwer abbaubare Polymere oder Silikone in den Formulierungen entdeckt haben. Auch auf die Verwendung von Mineralölen haben wir geachtet. Wir werten diese Aspekte jedoch nicht zwingend als Ausschlusskriterien.

In der Praxis haben wir den Mann sich selbst überlassen. Denn bekanntlich ist Männern, wenn es um Pflegeprodukte geht, oftmals anderes wichtig als Frauen. So ging es im Test vorrangig um ein schnelles und vor allem rückstandsloses Einziehverhalten. Zudem wurden auch Aspekte wie das Design der Verpackungen bewertet. Eben alles, was Mann wichtig ist oder sein könnte. Unser männlicher Tester hat einen Vollbart und eine Mischhaut, die zu fettigen Partien neigt.

