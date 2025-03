Top 3 Beste scrub | 2025 | Sproet (2025)

Een jaar geleden zou ik deze blog begonnen zijn met: de beste scrub bestaat niet, want een scrub is nooit een goed plan. Maar inmiddels zijn er toch een aantal scrubs die ik het proberen waard vind. Het zijn er niet veel, welgeteld drie . Maar hé liever iets dan niets toch? In mijn Beste scrub top 3 hieronder, lees je welke drie dit zijn!

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hieronder verder!

Samenvatting beste scrub gezicht en lichaam 2025

Heb je geen zin om de hele blog door te lezen, maar ben je wel benieuwd wat nou de beste scrub gezicht en lichaam is? Hieronder lees je een samenvatting van mijn Beste scrub top 3! Deze lijst met beste scrubs zijn allemaal vrij van parfum en bevatten zachte scrub korrels die je huid exfoliëren, schilfertjes verminderen en je huid zachter maken. Zonder je huid hierbij te beschadigen.





Beste scrub lichaam en gezicht 2025 (top 3)

Voordat ik verder ga met mijn Beste scrub gezicht en lichaam, wil ik eerst even kort uitleggen waarom ik meestal geen fan ben van scrubs. Een gezicht en body scrub bevat doorgaans harde korrels. Die niet alleen dode huidcellen verwijderen, maar ook de gezonde huidcellen daaronder. En die cellen hebben we juist nodig.

Wanneer je deze laag met dode huidcellen namelijk beschadigt, gaat ook je huidbarriere functie achteruit. Je huid is hierdoor veel kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf. Zo kun je last krijgen van huiduitslag, roodheden, droge huid, onzuiverheden en andere zichtbare tekenen van huidschade. Niet echt het idee achter het gebruik van een scrub lijkt mij....

Gelukkig zijn er inmiddels ook scrubs verkrijgbaar zonder harde scrub korrels en mét voldoende verzorgende stoffen. Helaas heb ik er er maar drie gevonden. Maar zodra ik nog een goede gezichtsscrub of body scrub tegenkom, voeg ik deze zeker toe aan de blog! Hieronder lees je de drie producten die wat mij betreft doorkunnen als beste scrub gezicht en/of lichaam.

1. Paula's Choice Unscrub (beste face scrub)

Een voorbeeld van een milde, goede scrub is deze Paula's Choice Unscrub.Sterker nog; ik vind dit veruit de beste scrub van dit moment! De scrub bevat namelijk jojoaba-bolletjes. Oftewel kleine scrubdeeltjes gemaakt van jojoba olie. Dit is een verzorgende olie dat onder andere bestaat uit vetzuren en antioxidanten.

Hierdoor heeft jojoba olie niet alleen een hydraterend,- en talg regulerend effect op onze huid. Maar ook een mild reinigend effect. Niet gek is daarom ook dat je jojoba olie regelmatig terug vind in make up removers. En dus ook in deze gezicht scrub. Wat hierdoor eigenlijk meer een soort gezichtsreiniger is.

Wanneer je met de Paula's Choice Unscrub een aantal keer over je huid wrijft, lossen de jojoba bolletjes op, waardoor de textuur heel zacht wordt. Op die manier profiteer je dus eerst van de mild scrubbende werking van de bolletjes. En vervolgens van de verzachtende en reinigende werking van de jojoba-olie in deze bolletjes. Zelfs je make up haal je er super makkelijk mee af (ik gebruik het al een tijdje).

En dit is niet het enige wat dit product zo'n goede scrub maakt. Naast jojoba olie bolletjes zijn er namelijk ook nog allerlei andere verzorgende stoffen toegevoegd, waaronder: kamille bloesem extract, glycerine, vitamine E en groene thee extract. Kortom, op de vraag 'welke scrub voor het gezicht?' is mijn advies om de Paula's Choice The Ubscrub te proberen!





2. Clinique 7 day scrub gezicht en body

Als je op zoek bent naar een goede body scrub is deze scrub van Clinique ook zeker een optie. Het is officieel een gezichtsscrub. Maar omdat veel body scrubs grove scrub korrels bevatten, is dit een fijne scrub om ook als body scrub te gebruiken!

De scrubcreme (gezicht en lichaam) bestaat uit hele fijne scrub korreltjes die je huid lichtelijk exfoliëren. Ook zijn irriterende geurstoffen, uitdrogende alcohol en ontvettende sulfaten achterwegen gelaten. Wat de scrub wel bevat zijn allerlei verzorgende stoffen, waaronder: butelyne glycol, kokosnootolie, bisabolol en caprylic/capric triglyceride.

Kortom, als je op zoek bent naar de beste scrub voor zowel je gezicht als lichaam is de Clinique 7 day scrub zeker een goede optie! Wel zou ik ook een zachte scrub niet vaker dan één keer per week gebruiken.





3. Drs Leenarts voetscrub

Als je specifiek op zoek bent naar een goede voetenscrub, zou ik voor deze scrub van Drs Leenarts gaan. Het gaat ook hierbij weer om een parfumvrije scrub, dus dat is een goed begin! Wat de scrub wél bevat zijn allerlei verzorgende oliën en fijne bamboedeeltjes om de de huid te scrubben.

Ben je specifiek op zoek naar een goede bodyscrub? Dan zou ik scrubben met dit soort bamboedeeltjes laten staan. Ik vind ze hier wat te hard en grof voor. Bekijk dan liever deze blog: Beste scrub lichaam. Maar voor je voeten kunnen deze bamboedeeltjes juist uitkomst bieden! Met name als je last hebt van eelt, is dit een fijne voetenscrub.

De bamboe deeltjes zorgen er namelijk voor dat dode huidcellen verwijdert worden en eeltvorming vermindert. Of zelfs voorkomen wordt, omdat je huidcellen niet de kans krijgen om op te stapelen. Bovendien zorgt de toevoeging van glycerine, zoete amandel olie en zonnebloemolie er automatisch voor dat de Drs Leenarts voetenscrub makkelijk uitsmeert en lekker zacht aanvoelt.

Tip: houdt je voeten tijdens het scrubben buiten de douche, zodat je het product niet direct afspoelt! Ook kun je je tijdens het scrubben meteen een lichte massage geven. Dat stimuleert de bloedcirculatie in je voeten en verlicht zo klachten. Benieuwd naar mijn mening over de andere Drs Leenarts producten? Bekijk dan: Drs Leenarts review.





Minder goede bodyscrub en gezichtsscrub

Naast mijn lijst met beste scrubs hierboven, zijn er natuurlijk ook scrubs die ik afraad. Sterker nog; het overgrote deel van de body scrubs en gezichtsscrubs zou ik laten staan. Het gaat dan vooral om scrubs met natuurlijke ingrediënten als: menthol, eucalyptus, tea tree oil en andere etherische oliën.

Ze geven een heerlijke geur af, maar zijn alles behalve huidvriendelijk. Dit geldt overigens ook voor scrubs met synthetische ingrediënten als alcohol en sulfaten. Helaas zijn dit teveel scrubs om in deze blog te benoemen, daarom heb ik een lijstje gemaakt met veel gekochte scrubs, die ik dus zou laten staan:





Wat is een gezicht en body scrub?

Een scrub is een bepaald cosmetica product dat meestal niet als standaard stap in onze huidverzorging routine wordt meegenomen. En dat is maar goed ook, want veel scrubs zijn alles behalve goed voor je huid. Maar daarover vertel ik straks meer!

De reden dat scrubs gebruikt worden, is met name vanwege het exfoliërende effect. Een scrub bevat kleine scrub deeltjes die je over je huid wrijft. Door deze wrijving worden de dode huidcellen, die de neiging hebben om een vermoeide huid en doffe uitstraling te geven, verwijderd. Met als gevolg dat je huid glad, zacht en minder dof oogt.

Je hebt verschillende soorten scrubs. Ze verschillen zowel in textuur als in formulering en gebruikte scrubdeeltjes. Zo zijn er scrubs met een gel textuur, lotion textuur, crème textuur en zelfs poeders. En de ene scrub bevat scrub deeltjes gemaakt van regenererende exfoliërende zeezouten, fijngemalen puimsteen, suiker, koffie of zelfs zand.

Terwijl de andere scrub bestaat uit fijne exfoliërende korreltjes, zoals jojoba olie balletjes. Wel zie je dat merken vooral veel natuurlijke ingrediënten als scrub deeltjes gebruiken. Daarnaast focust de ene scrub zich op het creëren van een zachte huid, meer stralende huid en minder doffe huid.

Terwijl de andere scrub meer inspeelt op de beleving. Ze bevatten dan vaak essentiële oliën en hebben een heerlijke geur. Maar ook deze heerlijke geur is naar mijn mening het probleem bij zowel body scrub als facial scrub.

See Also 19 Best Face Scrubs For Glowing Skin 2025 | According To Experts

Is het goed om je gezicht te scrubben?

Wat mij betreft niet.. Althans niet met een mechanische scrub waaraan harde korrels zijn toegevoegd. Ook al staat er specifiek op de verpakking 'Gezichtsscrub gevoelige huid' of 'Milde scrub gezicht'. Hier is in de meeste gevallen helemaal niets van waar namelijk.. Ook een scrubcreme (gezicht) is geen milder variant op een scrub gel. Allemaal onzin! Een scrub (voor gezicht) is in bijna alle gevallen niet huidvriendelijk. Gebruik liever een exfoliant. Hieronder leg ik daar meer over uit!

Hoe kun je het beste je gezicht exfoliëren? Een exfoliant!

Als je dode huidcellen wilt verwijderen voor een meer stralende en zijdezachte huid, zou ik dus eerder gaan voor een exfoliant dan voor een scrub. Een exfoliant bevat zuren die dode huidcellen oplossen. Alleen dan niet op mechanische wijze, zoals een scrub doet, maar op chemische wijze doormiddel van zuren.

Bekende zuren zijn glycolzuur en salicylzuur. Het verschil tussen beide zuren is dat glycolzuur wateroplosbaar is en vooral op je bovenste huidlaag werkt, waardoor pigmentvlekjes en fijne lijntjes verminderen. Terwijl salicylzuur vetoplosbaar is en tot diep in je poriën werkt, waardoor het verstopte poriën, grove poriën en onzuiverheden vermindert.

Beide zuren zorgen ook voor een meer stralende huid en vooral voor een zijdezachte huid. Maar zijn wat huidvriendelijker en bovendien meer controleerbaar. Mits er natuurlijk geen gebruik gemaakt is van irriterende of uitdrogende stoffen.

Wat is de beste peeling voor je gezicht?

Hieronder heb ik drie voorbeelden van exfolianten gezet. Ze zijn ook geschikt voor de gevoelige huid.

Hoe vaak mag je face scrub gebruiken?

Als het om een milde gezichtsscrub gaat dat dus niet uit harde korrels bestaat maar uit hele zachte scrubdeeltjes, zou ik het één keer per week gebruiken. Met zachte scrub deeltjes bedoel ik trouwens alleen zachte bolletjes zoals jojoba esters bijvoorbeeld. Alle andere soorten scrubs zou ik laten staan!

Wat is beter, peeling of scrub?

Honderd procent een peeling! Althans hier zitten natuurlijk ook weer verschillen tussen. Maar een goede peeling op basis van zuren en zonder toevoeging van irriterende stoffen is vele malen beter dan een gezichtsscrub. Een gezichtsscrub verwerkt namelijk niet alleen dode huidcellen maar ook de gezonde cellen daaronder. Een peeling in de vorm van een exfoliant laat deze goed cellen met rust.





Wat doet een gezicht en body scrub?

Het effect van een scrub op je huid, verschilt per scrub. Zo bevat een verfijnde gezichtsscrub, als het goed is, fijne exfoliërende korreltjes. Ze beloven een zachte peeling aan je huid te bieden. Een grove scrub daarentegen bevat grovere scrub korrels, vaak gemaakt van natuurlijke ingrediënten als: zout, suiker zand of koffie. In het algemeen claimen alle scrubs de volgende voordelen te geven:

1. Dode huidcellen verwijderen voor een zachte huid

Een scrub wordt vooral gebruikt om een zachte huid te creëren. Als we sommige product verpakkingen mogen geloven zelfs een zijdezachte huid. Om die reden bevat een body scrub en gezichtsscrub fijne scrubkorrels die dode huidcellen verwijderen. Door deze exfoliërende werking voelt een gescrubde huid lekker glad en zacht aan. Maar zo'n zijdezachte huid na het scrubben is helaas niet huidvriendelijk...

2. Onzuiverheden verminderen

Er zijn ook scrubs die beloven dat ze mee eters, verstopte poriën, puistjes verminderen. De korrels uit dit soort scrubs zouden je poriën doordringen, waardoor de scrub de huid effectief zuivert. Ze worden daarom vooral geadviseerd aan de onzuivere huid. Terwijl een onzuivere huid over het algemeen automatisch ook gepaard gaat met een gevoelige huid. En dan kun je beter niet scrubben...

3. Meer stralende huid

Wat veel scrubs ook claimen is dat ze zorgen voor een meer stralende huid en de vermoeide huid wakker maken. Het idee hierachter is dat een gezichtsscrub en body scrub dus scrub deeltjes bevatten die zowel dode huidcellen als onzuiverheden verwijderen. Dit zou een meer stralende huid stimuleren en een vermoeide huid verminderen. Ook zou de gescrubde huid intenser bruin worden. Dit klopt voor een deel maar huidvriendelijk is dit zeker niet..

4. Betere product opname

Een scrub haalt dus dode huidcellen van je huid. Volgens de merken zelfs maakt dit je huid glad, maar zorgt het er ook voor dat opvolgende huidverzorgingsproducten beter de huid in kunnen dringen. Denk bijvoorbeeld aan je serum of crème na het scrubben met een gezichtsscrub. Of je bodylotion en voetencrème na het scrubben met een body scrub.

5. Zachte benen (scrub voor benen)

Met name een scrub voor benen wordt veel gebruikt, omdat het je benen lekker zacht maakt. Ook ontstaat op je benen sneller een droge huid dan je armen, waardoor je benen automatisch sneller ruwer aanvoelen. Daarnaast kan een scrub voor benen helpen als je je benen insmeert met zelfbruiner. Door de dode cellen te verwijderen uit de bovenste laag, pakt de zelfbruiner beter en kun je er langer van genieten. Bekijk hier mijn favoriete zelfbruiners: Beste zelfbruiner.





Nadelen gezicht en body scrub

Een scrub heeft naar mijn mening meer nadelen dan voordelen. Het is namelijk een vrij agressief cosmetica product en daarom ook niet zo huidvriendelijk. Om die reden heb ik hieronder ook nog even de nadelen van een scrub op een rijtje gezet.

1. Verwijdert meer dan alleen dode huidcellen

De reden dat ik scrubs in het algemeen vaak afraad, is omdat de meeste scrubs niet alleen de bovenste dode huidcellen verwijderen. Maar ook de gezonde huidcellen eronder. Onze laag aan dode huidcellen is namelijk helemaal niet zo dik. Tenzij het om eelt gaat natuurlijk.

Maar veel scrub korrels zijn veel te grof. Deze dikke korrels kunnen de huid enorm beschadigen. Dit zorgt niet voor een stralende huid of zijde zachte huid, maar vooral voor een kapotte huid. De beste bodyscrub en gezichtsscrub bevatten wat mij betreft daarom alleen zachte scrubdeeltjes.

2. Kunnen een droge huid veroorzaken

In tegenstelling tot wat veel scrubs beloven, is dat een scrub een droge huid kan veroorzaken. Tijdens het scrubben haal je namelijk niet alleen dode huidcellen van je huid, maar ook het laagje eronder. Je beschadigt als het ware je bovenste huidlaag, waardoor vocht ook veel makkelijker uit de huid kan verdampen.

Op die manier kan een gezichtsscrub of body scrub juist zorgen voor een droge huid. In plaats van het verminderen. Bovendien bevatten veel scrubs ingrediënten die een ontvettende werking op je bovenste huidlaag hebben. Denk aan gedenatuurde alcohol of sulfaten. En dat terwijl dit soort scrubs juist worden geadviseerd bij huidproblemen als een ruwe huid en keratosis pilaris bultjes.

3. Scrub kan irriteren

Veel body scrubs en gezichtsscrubs bevatten essentiële oliën. Zelfs scrub voor gevoelige huid, droge huid, onzuiverheden en andere huidproblemen worden nog steeds volgestopt met deze geuroliën. We gebruiken een scrub tenslotte ook vaak voor het een ontspan momentje onder de douche. En dan is een scrub met ene heerlijke geur natuurlijk veel leuker dan een scrub zonder geurtje.

Toch kun je beter voor een scrub zonder geurtje gaan. Wanneer een scrub lekker ruikt, bevat het parfum of essentiële oliën. Of andere natuurlijke ingrediënten met een geurtje. Beide staan bekend om het uitlokken van huiduitslag, huidirritaties en zelfs huidallergieën. De beste gezichtsscrub is wat mij betreft daarom geheel parfumvrij om een geïrriteerde huid te voorkomen.

Eisen beste gezichtsscrubs

Inmiddels weet je dus dat ik niet zo'n fan ben van het gebruik van een scrub. Met name omdat een scrub vaak te grove scrub deeltjes bevat, waardoor het niet alleen de dode huidcellen van je huid haalt maar ook de gezonde huidcellen daaronder. Bovendien hebben scrubs vaak een heerlijke geur, wat garant staat voor vervelende huidproblemen.

Toch maakte ik wel deze top 3 met beste gezichtsscrub en beste body scrub gemaakt. Dit komt omdat er inmiddels ook merken zijn die hele milde scrubs hebben ontwikkeld, waardoor ze een zachte peeling bieden. Zonder hierbij de huid te beschadigen of te irriteren. Wat mij betreft moet de 'beste gezichtsscrub' in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

De beste gezichtsscrub is in ieder geval een hele fijne scrub

De beste scrub gezicht bevat alleen scrub deeltjes gemaakt van olie

De beste scrub gezicht bevat verzorgende stoffen

De beste gezichtsscrub voor het gezicht is vrij van etherische oliën en parfum

Eisen beste body scrub

Een goede bodyscrub, of de beste lichaamsscrub zou wat mij betreft aan dezelfde (kritische) eisen moeten voldoen als een gezichtsscrub. Alleen zijn er voor een lichaamsscrub wel een paar uitzonderingen. Een body scrub kun je namelijk ook voor je voeten gebruiken en dan mogen de scrub korrels wat mij betreft wel wat grover zijn.

Op je voeten kan namelijk eelt zitten. Oftewel, een flinke laag aan dode huidcellen. Met fijne exfoliërende korreltjes is het lastig om deze dode huidcellen te verminderen. Met een grove scrub kun je het eelt onder je voeten wel verminderen. Met als gevolg een zachte en minder droge huid. Bovendien kunnen de ingrediënten uit een eventuele voetencrème hierna beter intrekken.

Beste scrub lichaam = een fijne scrub of een iets grove scrub voor de voeten

Goede lichaamsscrub = bevat verzorgende en verzachtende stoffen

Goede scrub lichaam= is vrij van etherische oliën en parfum

Misschien vind je dit ook interessant!

Naast mijn Beste scrub top drie heb ik meer lijsten online staan met daarin mijn favoriete producten. Hieronder vind je een aantal voorbeelden!