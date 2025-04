Top 3 CPAP-kussens Getest en Beoordeeld van 2023 - Kussen tips (2025)

Home » Blog » Top 3 CPAP-kussens Getest en Beoordeeld Overig Tygo Saetang 3 november 2023 3201 Weergaven

Als je een cpap-masker draagt, dan kun je problemen gaan krijgen met het kussen waar je normaal op slaapt. Je kunt dan een speciaal kussen kopen waar het masker goed in kan liggen zodat je er geen last van hebt. Zo’n kussen wordt een cpap-kussen genoemd.

Als het cpap-masker scheef wordt gedrukt omdat je normale kussen het wegduwt, dan kan het zijn dat de zuurstoftoevoer niet voldoende is en dat het masker minder nut heeft. Het is dus echt van belang dat je een goed cpap-kussen hebt zodat jij ’s nachts alle zuurstof krijgt die je nodig hebt.

Wat is een cpap-kussen?

Een cpap-kussen is een kussen dat speciaal is ontworpen om makkelijker te slapen met een cpap-masker. Als je op een normaal kussen slaapt is de kans groot dat het masker tegen gedrukt wordt en niet meer comfortabel zit. Dat kun je voorkomen door een speciaal kussen aan te schaffen. Door de uitsparingen heb je geen last van een masker dat kan gaan lekken. Zo krijg je alle zuurstof binnen en kun je op een goede manier slapen. Heb je vanwege je longen slaapproblemen, overweeg dan eens of een vernevelaar kan helpen.

Naast dat het een praktisch product is, ligt het ook nog eens lekker. Er is dus veel te bereiken met zo’n kussen. Het is in ieder geval de moeite waard om het te proberen, je zult merken dat je na het proberen helemaal overtuigd zult zijn van het cpap-kussen.

Voor wie is een cpap-kussen geschikt?

Als je een cpap-masker gebruikt dan is een cpap-kussen voor jou geschikt. Je kunt op iedere kant slapen met de combi masker en kussen. Vroeger kon je enkel op de rug slapen als je een cpap-masker had, maar ondertussen zijn er veel aanpassingen gedaan waardoor je ook op je zij kunt liggen. Als je een zijslaper bent, dan kun je met dit genoemde kussen ook op je zij slapen.

Een goede nachtrust is belangrijk voor de mens, want als je niet genoeg slaapt dan kunnen er veel klachten optreden, voornamelijk gezondheidsklachten en dat is niet de bedoeling. Al het mogelijke is nodig om ervoor te zorgen dat je goed slaapt, zodat je ook overdag een uitgerust persoon bent. Dit kan bereikt worden door op de juiste manier het cpap-kussen te gebruiken.

De voordelen

De voordelen van een cpap-kussen zijn aanzienlijk te noemen omdat het echt een heel erg handig product is. Je kunt er goed op slapen met of zonder masker.

Doordat ze elkaar niet raken betekent dat ook dat er geen druk ontstaat op het cpap-masker en dus ook geen zuurstof weglekt die ingeademd dient te worden. Een goede nachtrust wordt dus bevorderd en op een optimale manier behaald.

Naast dat een cpap-kussen goed is om ervoor te zorgen dat het masker niet gaat lekken, is het vaak ook nog een ergonomisch kussen dat dus ook je slaaphouding bevordert. Je rust dus op meerdere manieren en zult ’s ochtends uitgerust wakker worden. Als je ’s nachts beter slaapt, dan zul je merken dat je overdag meer energie hebt. Als je ’s nachts steeds een slaapapneu hebt, dan kost dat je lichaam veel energie en dat zul je overdag voelen.

Hoe werkt een cpap-kussen?

Het cpap-kussen werkt tegen druk op het cpap-masker. Als er namelijk druk op komt te staan, dan kan het zijn dat het cpap-masker niet meer goed aansluit en er een lekkan ontstaan. Als er een lek ontstaat dan krijg je niet alle zuurstof binnen en bestaat de kans dat er weer slaapapneu optreedt. Dit was juist wat voorkomen moest worden met het cpap-masker.

Een kussen zorgt ervoor dat er geen druk op het masker komt en dus ook geen lek. Je krijgt alle zuurstof die je nodig hebt en zult ook geen last hebben van slaapapneu. De kussens zijn ook zo ontworpen dat ze comfortabel zijn en je dus ook een gezonde houding hebt tijdens het slapen. Er zijn dus veel voordelen aan een cpap-kussen.

Waar let je op bij het kopen?

Op het moment dat je een cpap-kussen wilt aanschaffen zijn er natuurlijk ook een paar dingen waar je op moet letten. Je wilt immers goed slapen dus het kussen moet ook je hoofd en nek goed ondersteunen.

Je wilt ook niet teveel geld uitgeven aan een kussen, dus het is belangrijk om daar ook naar te kijken. Vaak heb je zelf een prijs in gedachten die je wilt uitgeven en dat is een goed uitgangspunt. Kijk dus goed naar wat je wilt en wat je nodig hebt. Het eerste de beste kussen kopen is meestal niet verstandig omdat dat niet meteen betekent dat het ook het beste is.

Waarvoor dienen de uitsparingen in een cpap-kussen?

In een cpap-kussen zitten uitsparingen. Deze zorgen ervoor dat er geen druk op het cpap-masker komt. Als er wel druk op komt dan kan het loskomen van het gezicht en dat zou betekenen dat er zuurstof gaat lekken en dat is niet de bedoeling. Als er zuurstof lekt betekent het ook dat de druk eraf gaat en dat het dus niet voldoende zal helpen tegen slaapapneu.

Het is dus zeer aan te raden om een kussen aan te schaffen op het moment dat je een masker gaat gebruiken. Je kunt dan beter slapen en dit met een gerust gevoel.

Waar haal je een cpap-kussen?

Een cpap-kussen kun je op veel plaatsen halen of kopen, zoals bijvoorbeeld online of bij een thuiszorgwinkel. Het is wel belangrijk dat je weet wat je wilt aanschaffen en waar je rekening mee moet houden als je een kussen wilt aanschaffen. Zorg dat je van tevoren een idee hebt van waar je op moet letten en waar je rekening mee moet houden, zodat je in één keer het juiste cpap-kussen aanschaft.

Het zou erg zonde zijn als je eerst een verkeerd koopt en er te laat achter komt dat je beter een ander had kunnen aanschaffen. Dat kun je voorkomen door van tevoren er voor te zorgen dat je precies weet wat je nodig hebt voor een goede nachtrust met het kussen. Het voordeel van het kopen van een cpap-kussen in een winkel is dat je ook gelijk advies kunt vragen over het juiste kussen. Dat bespaart je aanzienlijk wat zoekwerk.

De beste 5 CPAP-kussens van 2023

