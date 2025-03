Top 5 Beste aftersun | 2024 | Sproet (2025)

Een verbrande huid is super vervelend. Het doet pijn, je weet je geen houding aan te nemen en zelfs het dragen van kleding kan gevoelig zijn. Maar heeft het smeren van aftersun dan zin? En wat is nou de beste aftersun van 2024? Ik vertel het je allemaal in de deze blog!

Nieuwsgierig geworden? Lees dan hieronder verder!

Samenvatting beste aftersun 2024: mijn top 7

Heb je geen tijd (of zin) om de hele blog te lezen? Hieronder vind je een samenvatting van mijn beste aftersun top 7! Alle aftersun producten zijn geschikt voor het hele gezin, inclusief de gevoelige huid.





Heeft aftersun smeren zin?

Voordat ik deze blog begin, wil ik graag antwoord geven op de vraag: heeft aftersun smeren zin? Wat mij betref niet. Althans, als je het over een typische aftersun hebt. Te herkennen aan de typische blauwe en mintgroene verpakkingen Veel van deze aftersun producten doen werkelijk niets voor de verbrande huid. Sterker nog: veel aftersun bevat juist ingrediënten die een negatieve invloed op de huid hebben.

Er zijn dan irriterende stoffen gebruikt om ervoor te zorgen dat het product een tintelend en verkoelend effect geeft. Dit voelt misschien lekker, maar is voor je huid niet al te best. Wat je naar mijn mening daarom beter kunt doen, is een goede bodylotion smeren. Deze producten zien er qua formulering vaak veel beter uit en kun je bovendien het hele jaar door smeren!





Wat is de beste aftersun?

Zoals ik hierboven ook al aangaf zou ik eerder kijken naar een goede voedende lotion of crème in plaats van een aftersun. Om die reden vind je ook vooral bodylotions in mijn 'aftersun top 7' hieronder! Alle producten zijn vrij van parfum plus geurstoffen en daarom ook geschikt voor de gevoelige huid.

1. Eucerin Atopicontrol after sun lotion

Een goed voorbeeld van een voedende lotion die ook prima gebruikt kan worden als aftersun is deze Eucerin Atopicontrol bodylotion.De aftersun lotion, of eigenlijk bodylotion, is oorspronkelijk ontwikkeld voor de atopische huid. Oftewel de huid dat snel allergisch reageert.

Om die reden zijn er allerlei verkoelende en kalmerende stoffen aan de lotion toegevoegd, waaronder: druivenpitolie, zoethoutwortel extract en teunisbloemolie. Daarnaast bevat de aftersun lotion ook nog andere effectieve ingrediënten, als: glycerine, paraffinum liquidum, octyldodecanol, dimethicone, magnesium sulfate en ceramiden.

Ze hebben een hydraterende werking op de huid en herstellen de beschadigde huidbarriere. Verder bevat de hydraterende lotion ook nog het antioxidant: vitamine E. Dit vitamine herstelt de huid en remt de ontsteking.

Kortom, als je op zoek bent naar de beste aftersun om blootstelling aan de zon te smeren, dan is deze lotion van Eucerin zeker het proberen waard! Deze hydraterende lotion kun je ook gewoon in de winter gebruiken. Zeker op de droge huid! Geschikt voor het hele gezin.





2. Eucerin AtopiControl crème

Een product dat erg lijkt op de lotion hierboven, is deze Eucerin Aopticontrol gezichtscrème.Een verkoelende gezichtscrème speciaal ontwikkeld voor de droge en rode gezichtshuid. Dit maakt het meteen een goede optie als je op zoek bent naar de beste aftersun voor het verbrande gezicht.

Net als de lotion hierboven bevat de aftersun plantaardige oliën met kalmerende en verzorgende eigenschappen. Zo is er een hoge concentratie druivenpitolie en teunisbloemolie aan de crème toegevoegd. Maar ook een mooi lijstje aan hydraterende stoffen, waaronder: glycerine, dimethicone, ceramide en glyceryl stearate.

Daarnaast zijn ook zoethoutwortel extract en vitamine E toegevoegd. Beide stoffen hebben een ontstekingsremmende werking en zorgen dat de huid snel herstelt. Hierdoor nemen klachten als roodheid en jeuk snel af. Een fijn product om als aftersun te gebruiken dus!





3. Tiny Todd crème aftersun

Naast zoethoutwortel extract, druivenpit olie en vitamine E is er nog een ingrediënt dat je graag terugziet in een after sun, namelijk: haver extract. Dit extract wordt al jarenlang ingezet tegen allerlei klachten die gepaard gaan met roodheid, jeuk en zwelling.

Een goed voorbeeld van een havercrème is deze Tiny Todd crème. Het is oorspronkelijk een eczeem crème, maar ook heel geschikt om op de verbrande huid te smeren. Het remt vrijwel direct de huidontsteking en zo ook klachten die gepaard gaan met een verbrande huid. Daarnaast kan haver de huid intens kalmeren en de huidbarrière herstellen.

Een nadeel aan deze crème is wel dat het geen goedkope crème is. Ik zou het daarom met name gebruiken op het verbrande gezicht, omdat je dan relatief weinig van het product nodig hebt. Kortom, de Tiny Todd haver crème een hele fijne aftersun voor een verbrand gezicht!





4. Bepanthen aftersun

Een andere aftersun dat zeker een plekje verdient in deze 'Beste aftersun top 7' is de bepanthen (eczeem) gevoelige huid crème. De crème zit namelijk vol met zowel kalmerende, hydraterende als herstellende stoffen. Zo bevat de crème onder andere een hoge concentratie antioxidanten: vitamine B3, vitamine B5, vitamine C, vitamine E, beta-glucan en duindoornbesextract.

Ze kalmeren, hydrateren en herstellen de huid. Bovendien beschermen de antioxidanten ook tegen vroegtijdige huidveroudering. Hetzelfde geldt voor de plantaardige oliën en hydraterende ingrediënt die aan de crème zijn toegevoegd, waaronder: akkermoerasbloemzaadolie, olijfolie, shea butter, lecithine, glycerine en panthenol.

Daarnaast is de after sun niet te vet, smeert het makkelijk uit en trekt het snel in. Je kunt het daarom ook gerust als gezichtscrème gebruiken, zonder blootstelling aan de zon. Dit doe ik zelf op dit moment ook (geen zonnetje te bekennen ).

Kortom, ook deze crème van Bepanthen is een goede optie als je op zoek bent naar de beste aftersun van 2024. Laat je overigens niet afschrikken door termen als 'eczeem crème'. Uiteindelijk gaat het om de ingrediëntenlijst en deze ziet er heel goed uit! Je kunt het overigens ook prima gebruiken als dag,-nachtcreme.





5. Aloë vera aftersun

De meest verkochte aftersun producten zijn toch wel de aloë vera gels. Toch is aloë vera aftersun niet altijd even effectief. Een aloë vera plant bestaat namelijk voor maar 5% uit werkzame ingrediënten en 90% uit water. De kans dat jouw aftersun een werkzame concentratie stoffen bevat is dus klein.

Bovendien wordt er vaak gebruikt gemaakt van verdunde stoffen. Wat al helemaal weinig voor je huid zal doen... Je kunt daarom beter voor pure aloë vera gel gaan en wat is nou puurder dan je eigen aloë vera gel maken? Tegenwoordig is het mogelijk om losse aloë vera bladeren te bestellen, waardoor je zelf thuis de gel uit de bladeren kunt halen. Super handig!

Op die manier is de kans veel groter dat je ook werkzame stoffen uit de aloë vera gel smeert in plaats van alleen maar water. Test wel eerst een beetje gel achter je oor, om te kijken hoe de huid hierop reageert. Gebruik je toch liever aloë vera uit een tube? Dat kan natuurlijk ook! Je smeert het dan vooral vanwege de verkoelende gel structuur en niet zo zeer om de ingrediënten die de gel bevat. Een goed voorbeeld is deze aftersun van Aloë Pura.

6. Paula´s Choice body lotion aftersun

Een andere fijne bodylotion, dat ook prima door kan als aftersun, is deze Paula´s Choice Replenishing body lotion.De lotion zit namelijk bom vol antioxidanten. Die je huid beschermen en hydrateren, maar ook herstellen en kalmeren na blootstelling aan de zon en het oplopen van zonschade.

Zo bevat de lotion een hoge concentratie: saffloer zaadolie, vitamine E, druivenpitolie, acacia Macrostachya-seed extract, jojoba olie en groene thee extract. Stuk voor stuk kalmerende, ontstekingsremmende en herstellende stoffen.

Daarnaast zijn er ook nog andere verzorgende ingrediënten aan de Paula's Body lotion toegevoegd, waaronder: shea butter, ceramiden, allantoïne, squalene, panthenol en zo kan ik nog wel even doorgaan. Een hydraterende lotion met enorm veel voedende en herstellende ingrediënten dus!





7. Kukui olie aftersun

Wat ook heel goed helpt tegen een verbrande huid is het smeren van een natuurlijke olie. De meeste plantaardige oliën bevatten van nature namelijk allerlei antioxidanten en dit is precies wat de verbrande huid nodig heeft.

Heb je al een fijne, parfumvrije, body lotion of after sun thuis staan? Maar wil je nog wat extra antioxidanten toevoegen? Dan kunnen twee tot drie druppels kukui olie uitkomst bieden! Meng de kukui olie met je eigen lotion en smeer dit vervolgens over je verbrande huid.

Het zorgt er niet alleen voor dat de huid sneller herstelt, maar maakt je huid ook heerlijk zacht en soepel. Je kunt de olie trouwens ook standaard door je gezichtscrème gebruiken. Dit doe ik zelf ook. Op die manier bescherm je je huid namelijk extra goed tegen vroegtijdige huidveroudering!





Wat is after sun?

Een after sun is eigenlijk meer een commercieel product. In tegenstelling tot een zonnebrandcrème is een after sun naar mijn mening daarom ook helemaal geen onmisbaar product. Allereerst omdat een after sun niets meer is dan een bodylotion, bodycrème of bodygel. Ze hebben het gewoon een andere naam gegeven en de verpakking een verfrissend kleurtje mintgroen of blauw gegeven.

Daarnaast bevat een after sun vaak verkoelende ingrediënten. Met als meest populaire ingrediënt: aloë vera. Maar de meest aftersun producten bevat ook verkoelende ingrediënten die de huid puur verkoelen door de irriterende werking die ze op onze huid hebben.

Voorbeelden van dit soort irriterende stoffen, die de huid koelen als gevolg van irritatie, zijn: pepermunt, menthol, eucalyptus, citrus, lavendel, gedenatuurde alcohol en tea tree oil. Ze lijken te werken, omdat ze een tintelend en verkoelend effect geven. Maar in werkelijkheid zijn dit dus puur tekenen van irritaties...





Slechte aftersun

Er zijn dus enorm veel after sun, waaraan irriterende stoffen zijn toegevoegd. Hieronder heb ik daarom een lijstje gezet van after sun die ik zelf niet zou smeren. In mijn aftersun review lees je hier meer over.

Vision Aloë Vera after sun

Eucerin Sensitive Relief after sun

La Roche Posay after sun

Aftersun Garnier

Lancaster after sun tan maximizer 400ml

Etos Aloë Vera aftersun spray

After sun lidl

Biodermal after sun verkoelende gel-crème

Uriage aftersun

Kneipp aftersun

Ecran aftersun etos

Aftersun Hema

Lovea aftersun

Balea aftersun

Nuxe aftersun lotion

Vichy Apress soleil aftersun

Nivea sun hydraterende aftersun lotion





Verbrand zon wat te doen?

Niets is vervelender dan thuiskomen met een vuurrode en pijnlijke huid na een dagje zon.Maar wat kun je het beste doen bij een verbrande huid? Volgens de zoekopdracht 'Oma weet raadt verbrand door de zon' zou je je moeten insmeren met eiwit van een rauw ei. Zelf zou ik het bij onderstaande stappen houden

Stap 1. Koelen

Koelen, koelen en nog eens koelen! Dat is echt het eerste wat je moet doen als je huid verbrand is. Wanneer je de huid goed koelt, zorg je er namelijk voor dat alle warmte uit je huid trekt, waardoor de zwelling, roodheid, droge huid en pijn sneller zal afnemen.

Als je direct een aftersun smeert, blijft de warmte langer in de huid zitten, omdat er een soort laagje over de huid wordt gelegd. Dit wil je voorkomen. Koel je huid daarom eerst om het uur ongeveer een halfuurtje met een natte handdoek. Herhaal dit tot dat de ergste roodheid weg is. Eventueel kun je ook een paracetamol slikken tegen de pijn.

Stap 2. Huid hydrateren en kalmeren

Na het koelen is het wel goed om een aftersun (oftewel goede bodylotion) te smeren. Doe dit als de huid niet meer zo warm voelt. Een after sun met voldoende antioxidanten zal de huid goed kalmeren en herstellen, waardoor de roodheid sneller wegtrekt. Alle producten uit mijn 'Aftersun top 7' bevatten antioxidanten.





Wat is een goede aftersun?

Je hebt ze in allerlei soorten en maten: aftersun spray, aftersun lotion, aftersun crème, aftersun gel. Maar wat is goede aftersun? Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat een goede aftersun, of in dit geval de beste aftersun, naar mijn mening aan behoorlijk wat eisen moet voldoen. Daarom wijkt mijn lijst ook af van de beste aftersun test aankoop die andere sites geven (bijvoorbeeld het artikel: Beste aftersun consumentenbond). Hieronder heb ik mijn belangrijkste product eisen gezet!

1. De beste aftersun kan de huid hydrateren (niet te vet)

Allereerst is het belangrijk dat het om een hydraterende aftersun gaat. Oftewel een aftersun, waaraan hydraterende en barrière herstellende stoffen zijn toegevoegd. Wel is het belangrijk dat dit niet te vette stoffen zijn, omdat de warmte nog uit de huid moet trekken. Voorbeelden van goede hydraterende stoffen zijn: glycerine, ureum, ceramiden en niacinamide. Een goede aftersun bevat hydraterende stoffen, maar heeft wel een lichte formule waardoor warmte uit de huid kan trekken.





2. De beste aftersun heeft een kalmerende werking (antioxidanten)

Wat ook heel belangrijk is, is dat het product een kalmerende aftersun is. De verbrande huid is tenslotte rood, gezwollen en pijnlijk. Je wilt deze huidontsteking kalmeren door stoffen te smeren die de ontsteking remmen en zo roodheid en pijn verminderen. Voorbeelden van kalmerende stoffen, zijn: zoethoutwortel, groene thee, niacinamide, havermout, plantaardige oliën, vitamine C en vitamine E. De beste aftersun na verbranding bevat tenminste twee antioxidanten.





3. De beste aftersun heeft een verkoelende werking

Het klinkt misschien een beetje gek, maar een verkoelende aftersun is voor mij geen vereiste. Het is namelijk zo dat er maar weinig ingrediënten zijn die de huid op huidvriendelijke wijze kunnen koelen. Als een aftersun verkoelt, komt dit vaak door stoffen die de huid dusdanig irriteren dat je huid gaat tintelen en prikkelen, waardoor het verkoelend aanvoelt.

De zoektocht naar een verkoelende aftersun, zonder deze irriterende ingrediënten, is daarom lastig. Aloë vera, carbomeerwater en haver zijn voorbeelden van ingrediënten die de huid goed koelen zonder te irriteren. Daarnaast kan ook de textuur van het product een verkoelende werking hebben. Zo geeft een gel over het algemeen meer verkoeling dan een voedende lotion of crème.

Maar ga in ieder geval voor een lichte formule en zet het product eventueel in de koelkast. Ook dit zorgt ervoor dat de aftersun verkoelt! Alle aftersun producten uit mijn 'Beste after sun Top 7' hierboven bevatten verkoelende ingrediënten.





4. De beste aftersun is vrij van parfum en geurstoffen

Een andere eis bij het vinden van de beste after sun is naar mijn mening een aftersun dat zowel vrij is van parfum als geurstoffen. Deze stoffen hebben namelijk nul positieve eigenschappen op de huid. Het enige wat ze doen is de kans op huid irritaties en allergische reacties vergroten, dus waarom zou je het smeren? Dit geldt trouwens voor alle huidverzorgingsproducten. Ik zou daarom proberen om schadelijke stoffen zoals parfum, geurstoffen en alcohol in cosmetica zoveel mogelijk te vermijden.





Wat doet een goede aftersun?

Als je een goede aftersun of bodylotion zonder schadelijke stoffen smeert, heeft dit meerdere voordelen op de verbrande huid. Allereerst kan een aftersun de huid intens voeden en kalmeren. Mits er natuurlijk effectieve stoffen aan zijn toegevoegd. De stoffen uit een aftersun zorgen zo voor een meer gehydrateerde huid en verminderende huidontsteking, waardoor de zon belaste huid snel herstelt.

Een goede aftersun hydrateert de huid

Een goede aftersun kalmeert de huid

Een goede aftersun verzacht de huid

Een goede aftersun verkoelt de huid

Een goede aftersun herstelt de huid

Een goede aftersun houdt je bruine kleurtje langer vast





Smeren van aftersun, zin of onzin?

Maar dan de conclusie: heeft het smeren van aftersun zin? Ja en nee. Het is inderdaad goed om de zon belaste huid of verbrande huid extra te verzorgen, omdat er bij een verbrande huid sprake is van een huidontsteking. Wat zich onder andere uit in roodheid, zwelling en pijn.

Daarnaast is er bij een verbrande huid ook sprake van niet-zichtbare schade. Wat uiteindelijk vervelende gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan huidkanker (melanoom, plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom). Reden genoeg dus om een effectieve aftersun te smeren, waaraan zowel kalmerende, hydraterende als herstellende ingrediënten aan zijn toegevoegd. Maar dit hoeft niet per se een after sun te zijn.

Je kunt ook prima een goede bodylotion smeren. Dit is vaak zelfs beter dan een after sun. Daarnaast is koelen van de huid eigenlijk net zo belangrijk. Start met het koelen van de huid, voordat je start met het smeren van een after sun of bodylotion. De warmte moet namelijk eerst uit de huid treden, voordat je er weer een laagje crème of lotion overheen legt.

Beste zonnebrand

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Smeer je daarom altijd goed in met een huidvriendelijke zonnebrand! Op die manier verklein je de kans op verbranden en voorkom je dat je huid schade oploopt en zo verouderd. Of nog erger, een vorm van huidkanker ontwikkeld. Als je meer wilt weten over zonnebrandcrème die ik adviseer, is deze blog denk ik interessant: Huidvriendelijke zonnebrandcrèmes.

Conclusie: welke aftersun is het beste?

Hieronder heb ik alle beste aftersun producten nog even op een rijtje gezet:

Misschien vind je dit ook interessant!

Naast deze Beste aftersun top 7, heb ik meer favoriete lijstjes online staan! Hieronder heb ik een aantal voorbeelden gezet. Een overzicht van alle beste lijsten vind je op deze pagina: Beste huidverzorging.