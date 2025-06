Top Coat & Co.: Welche Stoffe kritisch sind – und welcher Nagellack überzeugt (2025)

In diesem Test ist Nitrozellulose zwar noch immer Teil vieler Rezepturen. Doch das beauftragte Labor konnte nur in einem einzigen Nagellack ein Nitrosamin nachweisen – und das in einem so niedrigen Gehalt, dass wir es nicht abwerten.

Was uns ebenfalls nicht gefällt, ist der Einsatz des Weichmachers Triphenylphosphat . Der Stoff hat aus unserer Sicht in Nagellack nichts verloren: In einer aktuellen Stellungnahme schreibt der EU-Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS), er könne ein Genotoxizitätspotenzial von Triphenylphosphat in Nagelprodukten nicht ausschließen und stuft die Verbindung daher als "nicht sicher" ein .

Glanz und Elend liegen in diesem Test jedoch eng beieinander: So gibt es viele Produkte, die mit Bestnote überzeugen – und solche, die negativ auffallen. Die Gründe dafür in Kürze: Problematische Inhaltsstoffe und fehlende Transparenz, was die Inhaltsstoffe betrifft.

Top Articles

Latest Posts

Study on the biotransformation and activities of three isoflavone glycosides from Radix Astragali by human feces <i>in vitro</i> - Arabian Journal of Chemistry

Recommended Articles

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.