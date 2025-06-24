Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (2025)

Atomy Cleansing Travel Kit

The cleansing kit that makes travelling lighter

Wherever, whenever
Perfect Care

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (1)

Product Information

Atomy Evening Care Deep Cleanser

Product Name

Atomy Evening Care Deep Cleanser

Volume

40ml

Ingredients

PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PETROLATUM, ISOPROPYL MYRISTATE, POLYSORBATE 60, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE 1,2-HEXANEDIOL, BEESWAX, BUTYLENE GLYCOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER, CARBOMER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, CERA ALBA, CERAMIDE NP, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT, DIMETHICONE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, FICUS CARICA FRUIT EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, GLYCERIN, HYDROGENATED LECITHIN, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, PARFUM, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN STEARATE, STEARYL GLYCYRRHETINATE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, TROMETHAMINE, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, SORBIC ACID, LINALOOL

How to Use

Use an appropriate amount and massage onto the face, after cleansing rinse off with warm water.

Atomy Evening Care Foam Cleanser

Product Name

Atomy Evening Care Foam Cleanser

Volume

40ml

Ingredients

PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, PETROLATUM, ISOPROPYL MYRISTATE, POLYSORBATE 60, CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CAPRYLIC/ CAPRIC TRIGLYCERIDE 1,2-HEXANEDIOL, BEESWAX, BUTYLENE GLYCOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER, CARBOMER, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, CERA ALBA, CERAMIDE NP, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT, DAUCUS CAROTA SATIVA ROOT EXTRACT, DIMETHICONE, DISODIUM EDTA, ETHYLHEXYLGLYCERIN, FICUS CARICA FRUIT EXTRACT, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, GLYCERIN, HYDROGENATED LECITHIN, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, PARFUM, SORBITAN SESQUIOLEATE, SORBITAN STEARATE, STEARYL GLYCYRRHETINATE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, TROMETHAMINE, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, SORBIC ACID, LINALOOL

How to Use

Use an appropriate amount and massage onto the face, after cleansing rinse off with warm water.

Atomy Herbal Hair Shampoo

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Product Name

Atomy Herbal Hair Shampoo

Volume

40ml

Key Ingredients

Saengmodan, HGSC COMPLEX

Ingredients

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, LAURAMIDE DEA, DIMETHICONE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, PROPYLENE GLYCOL, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCOL DISTEARATE ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, ANGELICA DAHURICA ROOT EXTRACT, ASARUM SIEBOLDII ROOT EXTRACT, ASPARAGUS LUCIDUS ROOT EXTRACT, BETA-GLUCAN, CETEARETH-20, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/LEAF EXTRACT, CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT, CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM FLOWER EXTRACT, CHRYSANTHEMUM SIBIRICUM EXTRACT, CITRIC ACID, CNIDIUM OFFICINALE ROOT EXTRACT, DICTAMNUS DASYCARPUS ROOT EXTRACT, DISODIUM EDTA, ECLIPTA PROSTRATA EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLYCERIN, GLYCOSYL TREHALOSE, HEXYLENE GLYCOL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, JUGLANS REGIA SEED EXTRACT, L- MENTHOL, MALT EXTRACT, MORUS ALBA ROOT EXTRACT, PANTHENOL, PARFUM, PEG-10, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT EXTRACT, POLYQUATERNIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, PROPANEDIOL, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, STEARYL ALCOHOL, SWERTIA JAPONICA EXTRACT, THUJA OCCIDENTALIS LEAF EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, URTICA DIOICA EXTRACT, VITEX TRIFOLIA FRUIT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL

How to Use

Wet hair thoroughly. Apply and massage onto hair and scalp for 1-2 min and rinse well.

Atomy Herbal Hair Conditioner

Product Name

Atomy Herbal Hair Conditioner

Volume

40ml

Key Ingredients

Saengmodan, HGSC COMPLEX

Ingredients

AQUA, CETEARYL ALCOHOL, DIMETHICONE, GLYCERIN, BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, OCTYLDODECANOL, 1,2-HEXANEDIOL, ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, ANGELICA GIGAS ROOT EXTRACT, ASPARAGUS COCHINCHINENSIS ROOT EXTRACT, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, BUTYLENE GLYCOL, CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER, CETEARETH-20, CETYL ALCOHOL, CHAMOMILLA RECUTITA LEAF EXTRACT, CHRYSANTHELLUM INDICUM EXTRACT, CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM FLOWER EXTRACT, CITRIC ACID, CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT WATER, CNIDIUM OFFICINALE ROOT EXTRACT, COCAMIDOPROPYL BETAINE, DECETH-7, DICTAMNUS DASYCARPUS ROOT EXTRACT, DIPALMITOYLETHYL HYDROXYETHYLMONIUM METHOSULFATE, DIPROPYLENE GLYCOL, DISODIUM EDTA, ECLIPTA PROSTRATA EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT, HYDROLYZED KERATIN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, JUGLANS REGIA SEED EXTRACT, MORUS ALBA BARK EXTRACT, MORUS ALBA ROOT EXTRACT, PANTHENOL, PARFUM, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT EXTRACT, POLYQUATERNIUM-10, POLYQUATERNIUM-39, POLYQUATERNIUM-47, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT, SILICONE QUATERNIUM-18, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, SWERTIA JAPONICA EXTRACT, THUJA OCCIDENTALIS LEAF EXTRACT, TRIDECETH-6, TROMETHAMINE, URTICA DIOICA EXTRACT, VITEX TRIFOLIA FRUIT EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, DEHYDROACETIC ACID, PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, LIMONENE, LINALOOL

How to Use

After shampooing, apply an appropriate amount to lengths and ends of the hair. Rinse out with warm water.

Atomy Herbal Body Cleanser

Product Name

Atomy Herbal Body Cleanser

Volume

40ml

Key Ingredients

Herbal Ingredients: Lavender, Rosemary, Chamomile extracts

Oriental Ingredients: Cnidium officinale, angelica gigas, paeony extracts

Ingredients

AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, LAURAMIDE DEA, DIMETHICONE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCAMIDE DEA, PROPYLENE GLYCOL, DISODIUM COCOAMPHODIACETATE, BUTYLENE GLYCOL, GLYCOL DISTEARATE ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, ALCOHOL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, ANGELICA DAHURICA ROOT EXTRACT, ASARUM SIEBOLDII ROOT EXTRACT, ASPARAGUS LUCIDUS ROOT EXTRACT, BETA-GLUCAN, CETEARETH-20, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/LEAF EXTRACT, CHELIDONIUM MAJUS EXTRACT, CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM FLOWER EXTRACT, CHRYSANTHEMUM SIBIRICUM EXTRACT, CITRIC ACID, CNIDIUM OFFICINALE ROOT EXTRACT, DICTAMNUS DASYCARPUS ROOT EXTRACT, DISODIUM EDTA, ECLIPTA PROSTRATA EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, GLYCERIN, GLYCOSYL TREHALOSE, HEXYLENE GLYCOL, HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, JUGLANS REGIA SEED EXTRACT, L- MENTHOL, MALT EXTRACT, MORUS ALBA ROOT EXTRACT, PANTHENOL, PARFUM, PEG-10, PERSEA GRATISSIMA FRUIT EXTRACT, POLYGONUM MULTIFLORUM ROOT EXTRACT, POLYQUATERNIUM-10, POLYQUATERNIUM-7, PROPANEDIOL, SAMBUCUS NIGRA FRUIT EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, STEARYL ALCOHOL, SWERTIA JAPONICA EXTRACT, THUJA OCCIDENTALIS LEAF EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, URTICA DIOICA EXTRACT, VITEX TRIFOLIA FRUIT EXTRACT, PHENOXYETHANOL, SODIUM BENZOATE, CITRONELLOL, GERANIOL, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL

How to Use

Apply to wet skin, rinse off well with warm water.

Atomy Body Lotion

Product Name

Atomy Body Lotion

Volume

40ml

Ingredients

AQUA, GLYCERIN, HYDROGENATED POLY(C6-14 OLEFIN), BUTYLENE GLYCOL, NEOPENTYL GLYCOL DIHEPTANOATE, PYRUS MALUS FRUIT WATER, CYCLOPENTASILOXANE, BETAINE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER 1,2-HEXANEDIOL, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, ALTHAEA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT, AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT, ANTHEMIS NOBILIS FLOWER EXTRACT, CAMELLIA SINENSIS LEAF POWDER, CAPRYLHYDROXAMIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED, CNIDIUM OFFICINALE ROOT EXTRACT, CYCLOHEXASILOXANE, DIMETHICONE, FOENICULUM VULGARE LEAF EXTRACT, GLOIOPELTIS FURCATA EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT, HOUTTUYNIA CORDATA EXTRACT, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA EXTRACT, OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF EXTRACT, PAEONIA LACTIFLORA ROOT EXTRACT, PARFUM, POLYSORBATE 20, POLYSORBATE 60, PORTULACA OLERACEA EXTRACT, PUERARIA THUNBERGIANA ROOT EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SOLUBLE COLLAGEN, SORBITAN ISOSTEARATE, SQUALANE, TOCOPHERYL ACETATE, ULMUS DAVIDIANA ROOT EXTRACT, XANTHAN GUM, PHENOXYETHANOL, CITRAL, CITRONELLOL, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONENE, LINALOOL

How to Use

Use an appropriate amount and massage onto the face, after cleansing rinse off with warm water.

This product is verified by Atomy's strict quality
assurance, which adheres to the principles of
using excellent quality ingredients, optimized
technology, and rigorous quality control,
from raw materials to finished products.

We manufacture exclusively in secure facilities that have
successfully passed strict supplier registration tests.
We strictly adhere to the fundamentals by conducting
regular on-site inspections of suppliers and cross-
verification through third-party certification bodies,
ensuring the production of Absolute products.

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (2)

BEAUTY

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (3)

Nine harmful substances
testing, including lead
and arsenic

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (4)

Functional Ingredient
Content Testing
(For functional products)

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (5)

Verification of appearance /
colour / scent

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (6)

Verification of Content /
Specifications / Packaging /
Damage.

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (7)

Microbial (general bacteria
/ specific bacteria) testing

Travel Cleansing Kit set | Atomy Europe (8)

Content / Properties,
Functionality Testing.

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Author: Sen. Ignacio Ratke

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Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

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Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.