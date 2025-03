Twelve Points...Douze Points...Kiev 2017... (2025)

Twelve Points...Douze Points...Kiev 2017...

Deze website wordt niet meer geüpdatet! Volg ons via https://twitter.com/12_TPDP_12..... 27-09-2007 Newsroom : Justine Pelmelay (ESF 1989) komt met autobiografie op de markt. Afgelopen maandag vierde Justine Pelmelay haar negenenveertigste verjaardag. Volgend jaar wordt ze dus een halve eeuw oud en staat ze ook vijfentwintig jaar op de planken als zangeres. En ter gelegenheid hiervan zal er eind volgend jaar een autobiografie van haar verschijnen waarin ze vertelt over haar leven als zangeres en huismoeder. In 1988 stond Justinevoor de eerste maal op het Songfestivalpodiumals backing vocal bij Gerard Joling.Een jaar latertrad ze op het voorplan ennam zedeel aan het Nationaal Songfestival. Ze weet de nationale finale te winnen met "Blijf zoals je bent". Op het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Lausanne eindigde ze op een ietwat teleurstellende vijftiende plaats,te wijten aande laatste noten die niet zuiver werden gezongen. Twee jaar geleden (2005) waagde ze opnieuw haar kans tijdens het Nationaal Songfestival. Met " What you see is what you get "bleef ze echter in de derde voorronde steken. Een tijdje laternam ze de bij de Dutch Divas de plaats in van Sandra Reemer (ESF 1972-1976-1979). Maar door meningsverschillen met de twee andere leden, Maggie MacNeal (ESF 1974-1980) en Marga Bult (ESF 1987),hield ze het in februari van2006 bij de groep voor bekeken. De release van het boek is voorzien voor 17 november 2008 en dit in het Palace Hotel in Noordwijk. Die dag wordt het hotel voor één keer 'Justine's Palace'. De Marinierskapel zal op die dag een aantal artiesten begeleiden met wie ze in het verleden heeft samengewerkt. Zo heeft ze onder andere Gerard Joling (ESF 1988), Willeke Alberti (ESF 1994), Lonny en Hans Klok benaderd. (bron : Novum).

Newsroom : ook Dana Winner zingt een duet met André Hazes. Het succesvolle duet tussen wijlen André Hazes en Gerard Joling (ESF 1988) " Blijf bij mij " was de voorbode van een gloednieuw album met daaropallemaal duetten van Nederlandse artiesten en de in september 2004 op 53-jarige leeftijd overleden zanger. Op maandag 05 november zal het album "In duet met André Hazes" in de Nederlandse platenzaken liggen en artiesten zoals René Froger, Wolter Kroes, Xander de Buisonjé, Gerard Joling, Paul de Leeuw (presentator NSF), Trijntje Oosterhuis, Guus Meeuwis enAndré's kinderenRoxeanne en André Jr. zullen op het album te horen zijn. Maar ook niemand minder dan onze 'eigen' DanaWinner (voorzitter vakjury 'Eurosong 2004')zalhet nummer " Als je alles weet " samen met André gaan brengen. Verder is Dana momenteel bezig met de Friese taal onder de knie te krijgen. Op vrijdag 30 november aanstaande treedt ze in Leeuwarden op tijdens de jaarlijkse Friese nacht en daar zal ze "Ik hou van jou" in een Friese versie brengen. Oorspronkelijk is dit nummer van de Nederlandse zangeres Maribelle die er in 1984 een dertiende plaats mee behaalde tijdens het Eurovisie Songfestival in Luxemburg . (bron : De Telegraaf)

Newsroom : Zweden lust jongste single Kate Ryan (ESF 2006). Vandaag keert Kate Ryan (ESF 2006) terug uit Zweden en net voor haar afreis is er goed nieuws uit het Scandinavische land. Deze weekkomthaar jongste single " Voyage voyage "er de hitparade binnen op een dertigste plaats. Het is meteen ook de vijfde maal dat ze in de Zweedse hitlijst staat. In 2002 stond ze maar liefst negentien weken genoteerd met " Désenchantée " en bereikte als hoogste notering een vierde plaats. Een jaar later scoorde ze met " Libertine " een hit en dat was meteen goed voor acht weken notering. In 2004 stond " Only if I " amper twee weken in het overzicht en haar Songfestivalbijdrage "Je t'adore"(van Zweedse makelij trouwens) stond vorig jaar dertien weken in de Zweedse Hitlistan. Haar notering is des te opmerkelijker daar het nummer enkel via de downloads een plaats weet te bemachtigen. Het wordt dus afwachten wat het nummer gaat doen eens de officiële release er komt.Tot slot geven we nog even meedat " Voyage voyage " in de Duitstalige landen zal verschijnen op vrijdag 23 november aanstaande.

Hitparade : Zweden - 27 september 2007 : Kate Ryan nieuw op dertig ! Martin Stenmarckblijft met " 100år från nu (blundar) " in devierde week notering op de eerste plaats van de hitparade staan. Een opmerkelijke nieuwkomer in de Zweedse hitlijst deze week isonze eigen Kate Ryan die met "Voyage voyage" meteen de dertigste plaats bezet. Måns Zelmerlöw boektopnieuw wat winst en na meer dan zeven maanden is zijn " Cara mia " nog steeds niet uitgezongen.Marquess, de Duitse formatie, probeertmet hun zomersingle " Vayamos compañeros " voet aan grond te krijgen maar is in de tweede week notering toch al op de terugweg.In de albumhitlijst begroeten we deze week Peter Jöback , BWO en The Poodles die allen met hun jongste album een plaats in de top tien weten te bemachtigen.In de DVD-hitlijstis de DVD van'Melodifestivalen 2007'opnieuw de hitparade binnengedoken. De DVD van'Melodifestivalen 2004'daalt naar een negendeplaats staan en de DVD van 'Melodifestivalen 2005'daalt twee plaatsen en klokt nu op acht af.



SINGLES TOP 60 :



01. (01) " 100år från nu (blundar) " - Martin Stenmarck (4 weken)(ESF 2005).

03. (04) " If only you " - Danny feat. Therese (4 weken)(MF 1999-2007).

08. (13) " Chemistry " - Velvet (3 weken)(MF 2006).

17. (56) " Emma, Emma " - Markoolio (presentator MF 2005) feat. Tilde Fröling (2 weken).

20. (15) " Stockholm i natt " - Peter Jöback (9 weken)(MF 1990).

24. (07) " Baby listen to me " - Da Buzz (4 weken)(MF 2003).

27. (37) " Let it rain " - BWO (6 weken)(MF 2005-2006).

28. (26) " Amaranth " - Nightwish (5 weken)(Finse selectie 2000).

30. (NW) " Voyage voyage " - Kate Ryan (ESF 2006).

42. (35) " Vayamos compañeros " - Marquess (met Sascha Pierro , Duitse selectie 2003)(2 weken).

55. (60) " Cara mia " - Måns Zelmerlöw (30 weken)(MF 2007).

56. (43) " Ingen sommar utan reggae " - Markoolio (23 weken)(presentator MF 2005).

57. (45) " Rhythm drives me crazy " - BWO (5 weken)(MF 2005-2006).

58. (58) " True believer " - E-Type (20 weken)(MF 2004). Verdwenen : " Här står jag " - Sonja Alldén (12 weken)(MF 2006-2007).



ALBUMS TOP 60 : 02. (NW) "Människor som du och jag" - Peter Jöback (MF 1990).

06. (NW) "Fabricator" - BWO (MF 2005-2006).

08. (NW) "Sweet trade" - The Poodles (MF 2006).

25.(49) "Värsta plattan" - Markoolio (25 weken)(presentator MF 2005).

29. (26) "Till dig" - Sonja Aldén (22 weken)(MF 2006-2007).

30. (20) "En blekt blondins ballader 1980-2005" - Eva Dahlgren (12 weken)(MF 1979-1980).

46. (35) "För kärlekens skull - det bästa med" - Ted Gärdestad (15 weken)(ESF 1979, MF 1973-1975).

54. (45) "Prayer for the weekend" - The Ark (24 weken)(ESF 2007).

55. (RE) "Stand by for..." - Måns Zelmerlöw (17 weken)(MF 2007).

58. (53) "A Finer Dawn " - Sarah Dawn Finer (17 weken)(MF 2007).

DVD TOP 20 :



08. (06) "Melodifestivalen 2005" - Diversen (45 weken).

09. (04) "Melodifestivalen 2004" - Diversen (33 weken).

18. (RE) "Melodifestivalen 2007" - Diversen (25 weken). (bron : Hitlistan, Swedish charts)

See Also Twelve Points...Douze Points...Kiev 2017... Belgrado 2008 : het Bulgaarse deelnemersveld is bekend. Eerder deze week liep in Bulgarije de deadline af voor het insturen van nummers voor het komende Eurovisie Songfestival. In totaal ontving denationale omroep (BNT)78 inzendingen en ook de vakjuryvoegdeeen extra nummer toe zodat het totaal op79kwam te liggen. In totaal beantwoorddenelf nummers niet aan de voorwaarden zodat er uiteindelijk68 nummers in de running blijven. Vier van die elf nummers overschreden de drie minuten-regel enintussen zijnmaar liefstzeven nummers gediskwalificeerd(engeen twee zoals eerderhier en daarwerd vermeld)daar ze reeds voor 01 oktober op het internet terug tevinden waren. 'EuroBGVision',de nationale selectie voor het komende Eurovisie Songfestival, startreeds volgende weekzondag 07 oktober om 18.00 plaatselijke tijd (17.00 Belgische tijd).In totaal komen ertot het eind van het jaar twaalf shows (elke maand vier shows) waarin alle68 nummers zullen worden voorgesteld. Tijdens de vierde (en laatste) show van elke maand kunnen de kijkers (via televoting) drie kandidaten aanduiden die zullen doorgaan naar de halvefinale. Dit levert in totaal negen kandidaten op. Alle nummers die niet weerhouden werden krijgen dan eind januari volgend jaar een tweede kans wanneer een vakjury er nog eens negen zal aanduiden. De halve finale zal dan doorgaan met achttien kandidaten. In de halve finale strijden die kandidaten dan voor negen plaatsen in de finale, de aanduiding gebeurt opnieuw door een vakjury en BNTvoegt er dan nog drie wildcards aan toe zodat de finale later volgend voorjaar zal doorgaan met twaalf kandidaten en dan is het opnieuw aan het publiek (via televoting) om de Bulgaarse kandidaat voor Belgrado aan te duiden. (bron en logo :BNT)

26-09-2007 'Sterren op het ijs' : Katerine aanstaande vrijdag in eerste skate-off. Vanavondvondop VTM de eerste aflevering plaats van de tweede reeks van 'Sterren op het ijs'. Dit seizoen zien weenkel Vlaamse deelnemers aan het werk en twaalf BV's gaven het beste van zichzelf. De vakjury, bestaande uit Katrien Pauwels, Michiel Das, Joan Haanappel en Corey Lapaige, en het publiek thuis (via televoting) bepaalden wie er doormocht naar de volgenderonde en wie er overmorgen, vrijdag, in de skate-off alsnog moet proberen om een plaatsje te bemachtigen in die volgende aflevering. Uiteindelijk zijn het Davy Brocatus en zangeres Katerine (Eurosong 2002-2006) die overmorgen de schaatsen opnieuw moeten aanbinden en de kijkers thuis zullen moeten overtuigen dat ze hun plaats waard zijn in die volgende ronde. De skate-off krijg je vrijdag op VTM tussen 21.15 en 22.10. (bron en logo : VTM)

Belgrado 2008 : 'Eurolaul 2008' een weekje vroeger. De finale van 'Eurolaul 2008' wordt meteen weekje vervroegd en zal nu op zaterdag02 in plaats van op zaterdag 09februari doorgaan.Vorige week, bij de bekendmaking van het reglement voor de komende editie van de nationale selectie, werd zaterdag 09 februari naar voren geschoven maar ondertussen heeft de Estse nationale omroep (ETV) deze gewijzigd in zaterdag 02 februari. Net zoals dit jaar is er vooraf een preview van de gekozen nummers. Deze uitzending staat gepland voor zaterdag 26 januari eerstkomende. In de finale, zullen net als dit jaar, tien kandidaten aantreden waaruit de kijkers thuis door televoting drie 'super'finalisten zullen aanduiden. Zij brengen hun nummer dan een tweede maal waarna het opnieuw aan de televoters is om de inzending voor Belgrado te kiezen. In tegenstelling tot dit jaar zullen er maar zes componisten worden uitgenodigd door de nationale omroep.Vóór maandag 26 november eerstkomende moeten de inzendingen worden ingestuurd, nadien buigt een jury zich over die nummers en op zaterdag 01 december worden de tien kandidaten dan voorgesteld tijdens een speciaal programma.(bron en foto : ETV)

Newsroom : compilatie-album en nieuwe single van Soulsister in het verschiet. Het is al langer geweten datSoulsister volgend voorjaar twee reünieconcerten zal geven.Op zaterdag 01en vrijdag 07 maart,twintig jaar na de release van hun debuutalbum "It takes two" en meer dantwaalf jaar na hun laatste gezamenlijke optreden als Soulsister, komenJan Leyers en Paul Michiels in het Antwerpse Sportpaleis samen voor een groots reünieconcert. Jan Leyers stond bij Clouseau in 1991 op het festivalpodium in de Italiaanse hoofdstad Rome toen zij "Geef het op" naar een zestiende plaats zongen. In 2002 schreef hij de muziek van " Comme une enfant ", het nummer waarmee Léa Dan tijdens de eerste voorronde van 'Eurosong 2002' op een vierde plaats eindigde en zo is de 'link' met het Eurovisie Songfestival meteen gemaakt. Mede door het de succesvolle kaartenverkoop voor deze twee concerten komt er binnenkort ook een nieuwe single. Volgens TV Familie mogen we voor het einde van dit jaar " Back in a minute " in de Vlaamse platenzaken verwachten. Maar eer het zover is verschijnt volgende maand "Platinum collection", een driedubbel album met de leukste hits van Leyers en Michiels. Ook zullen er live-opnamen en speciale tracks op terug te vinden zijn.



Soulsister, één van de meest populaire Belgische groepen uit de jarentachtig en negentig, verwierf met een unieke mix van soul, funk en pop een blijvende plek in het collectieve muzikale geheugen. " The way to your heart ", " Through before we started ", " Changes ", en " Broken " zijn maar enkelevan de velesingles waarmeehet duotussen 1986 en 1995 de hitlijsten bestormden.Al deze songsgroeiden uit tot klassiekers die vandaag nog altijd op de radio worden gedraaid en op elk feest de temperatuur de hoogte injagen. Wie dit unieke reünieconcert van dichtbij wil meemaken kan kaarten (tussen 20,00 en 35,00 €) bestellen : telefonisch via 070/345.345 (voor Nederland : 0900/45.000.45) of online (klik hier). Meer informatie krijg je op de website van het duo.

Belgrado 2008 : Duitse selectie met meer dan drie kandidaten ? Volgens NDR-programmadirecteur Volker Herres zou de Duitse nationale finale van volgend jaar weleens uitgebreid kunnen worden tot vijf kandidaten. Vorig jaar en dit jaar vond de nationale selectie steeds plaats met drie kandidaten. In 2006 streden Thomas Anders ,Texas Lightning en oud-SongfestivaldeelneemsterVicky Leandros (ESF 1967-1972) voor het ticket richting Athene en dit jaar mochten Heinz Rudolf Kunze , Monrose en Roger Cicero (foto) hun kans wagen. Zowel Texas Lightning als Roger Cicero konden tijdens het festival geen hoge ogen gooien, nochtans in eigen land scoorden hun festivalinzendingen heel goed. Met de eventuele uitbreiding naar vijf kandidaten wil de omroep komen tot een zo breed mogelijk muzikaal spectrum. Verder laatHerres in Welt Online optekenen dat de slechte resultaten op het eigenlijke festival meer op internationale niveau moet worden gezien en daarmee bedoelt hij dan de Oost-Europese dominantie.

TV-TIP : vanavond start 'Sterren op het ijs' op VTM met Sergio als presentator. Vanavond start de commerciële omroep VTM met de eerste aflevering van de tweede reeks van 'Sterren op het ijs'. Deze reeks wordt enkel door de zender uit Vilvoorde gemaakt en dus niet meer samen met het NederlandseRTL 4en daarom zien wedeze keerenkel Vlaamse deelnemers aan het werk. Ook de titel 'Dancing on ice' werd omgetoverd tot 'Sterren op het ijs'. In tegenstelling tot de eerste reeks zitten in deze tweede reeks van het programma een aantal artiesten met een Songfestivallink. Zo werd de Nederlander Martijn Krabbé ingeruild voor onze 'eigen' Sergio Quisquater en ook tussen de kandidaten zitten een aantal artiesten die ooit de kans waagden om ons land te vertegenwoordigen tijdens het grootste liedjesfestival ter wereld. Maar uiteindelijk gaan Francesca Vanthielen en Sergio (ESF 2002) op zoek naar de opvolger van Staf Coppens, de winnaar van de eerste editie. In deze tweede reeks ligt de nadruk ook meer opijsdansen en daarom zijn de BV's gekoppeld aan een professional van Holiday On Ice, sindsmensenheugenisDE referentie in de wereld van het ijsdansen en het kunstschaatsen. In elke aflevering gaan de duo's de uitdaging aan om de dames en heren in de zaal, de kijkers thuis en de juryleden te charmeren met knappe choreografieën op meeslepende muziek, küren met lef en humor, spannende liften en onverwachte sprongen. En ze zullen het zeker niet nalaten om veel show te geven op het ijs. Er wordt ook elke week gewerkt met thema-uitzendingen en zo nemen de duo's u iedere keer mee naar een andere wereld. In tegenstelling tot de eerste reeks (die telkens op zaterdag- en zondagavond op het scherm kwam)wordt deze reeks op woensdag- en vrijdagavond uitgezonden.

In deshow op woensdaghebben de juryleden en de kijkers elk de helft van de stemmen in handen. In de resultatenshow, de zogenaamde skate off, op vrijdag treden de twee paren die onderaan het klassement bengelen opnieuw aan. En dit keer krijgen de kijkers het laatste woord. Zij en zij alleen beslissen wie van de tweedansparen terugkeert in de volgende aflevering van 'Sterren op het ijs'. Dit krijg je vanavond in de eerste aflevering te zien :

* Greet Rouffaer en Trent: " Oye mi canto " van Gloria Estefan.

* Stoffel Bollu en Lindsey : " Kiss " van Prince.

*Anneleen Liégeois ( Spring - Eurosong 2004) en Gabor: " Umbrella " van Rihanna.

*Dirk Tieleman en Emma : " Dance away " van Roxy Music.

* Tanja Dexters (Eurosong 2002)en Nicholas :" Grace Kelly " van Mika.

*Ronny Daelman en Rebekkah : " Rock DJ " van Robbie Williams.

*Daniëlla Somers en Dennis : " Girl " van Anouk.

*Davy Brocatus en Molly : " Mas que nada " van Black Eyed Peas.

*Leen Demaré (vakjury 'De Gouden Zeemeermin 1996') en Jonathan: " I try " van Macy Gray.

*Dean en Imola : " What I like about you " van The Romantics.

* Katerine (Eurosong 2002-2006) en Sacha: " Promiscuous " van Nelly Furtado.

*Vital Borkelmans en Florentine : " Do ya think I'm sexy " van Rod Stewart. Verder stippen we nog even aan dat we in de vakjury ook twee bekenden uit de eerste reeks zullen terugzien, namelijk Katrien Pauwels en de Nederlandse (maar in Vlaanderen wonende) Joan Haanappel. Voortaan zit je dus op woensdag- (20.40-22.30) en vrijdagavond (21.15-22.10) goed voor amusement van de bovenste plank. Wie de opvolg(st)er van Staf Coppens zal worden weten we over een aantal weken. Ook wij volgen deze afvalrace van dichtbij en zijn benieuwd hoe onze 'Eurosong'trotsen het er zullen vanaf brengen. Voor meer informatie over 'Sterren op het ijs' verwijzen we graag naar de speciale VTM-pagina. (bron en logo : VTM)

'Een avondje uit in Nederland'. Op dezeregenachtige woensdaghebben we opnieuw een aflevering van 'Een avondje uit' klaargestoomd. Zoals gebruikelijk isdeze editievoorbehoudenvoor optredens en concerten die de komende weken en maanden in Nederland zullen plaatsvinden. Onze eigen Dana Winner (voorzitter vakjury 'Eurosong 2004') zal van oktober tot juni volgend jaar twintig keer optreden in Nederland. Afgelopen voorjaar gaf ze er al een aantaloptredens en de kritieken op die concerten waren positief. Een nieuwe theatertournee voerthaar nuonder meer naar Groningen, DenHaag, Terneuzen, Breda, Rotterdam, Arnhem en andere steden of plaatsen.Hieronder krijg je alvast een overzichtje van de concerten dit najaar. * zaterdag 13 oktober: Martiniplaza Theater - Utrecht (20.15).

* zondag 21 oktober: World Forum Theater - Den Haag (15.00). In december geeft ze alvast drie kerstconcerten : * zaterdag 15 december: Eusebiuskerk - Arnhem (20.00).

* zaterdag 22 december: Grote Kerk - Breda (20.00)(UITVERKOCHT).

* zondag 23 december: Scheldetheater - Terneuzen (15.00). Meer informatie over al deze concerten kan je terugvinden op de website van de zangeres, daarvoor ga je naar de rubriek 'Tourlist'.



Dit najaar staat Paul de Leeuw (presentator NSF) maar liefst vijf keer in het Gelredome in Arnhem met de concertreeks 'Symphonica in Rosso'. In eerste instantie waren er twee concerten voorzien : op zaterdag 03 november en op donderdag 08 november. De kaartjes voor de eerste shows waren in een mum van tijd uitverkocht endaarom besliste de organisatie om een derde concert in te lassen en dit op maandag 05 november. Voor deze show zijn momenteel nog een aantal kaartjes beschikbaar. Ook op zondag 04 en woensdag 07 november zal hij concerteren maar kaartjes voor die optredens komen vooralsnog niet in de verkoop (zijn voorbehouden voor de hoofdsponsors). Wie dus Paul de Leeuw en onder andere Edsilia Rombley (ESF 1998-2007), Jan Smiten Marco Borsato aan het werk willen zien moeten zich haasten. Meer informatie over hoe je kaartjes kan aanschaffen krijg je hier. Ook vanuit België kunnen kaartjes aangeschaft worden en dat kan via deze link.



Dit voorjaar toerde Stef Bos (ESF 1989)door Vlaanderen enNederland met zijn theatertournee 'Storm'.Stef zal ook volgend jaar weer in diverse Nederlandse en Vlaamse theaters te zien zal zijn en zijn nieuwe theatertour wordt op vrijdag 04 januari 2008 afgetrapt in het Koningstheater in's-Hertogenbosch meteen eerste try-out. Voor een volledig overzicht van alle optredens verwijzen we je heel graag naar zijnwebsite.(foto : Stef tijdens 'Storm')

Euro - BIRTHDAY - Visie : Olivia Newton-John. Olivia Newton-John (26 september 1948) is geboren in het Britse Cambridge. Op vijfjarige leeftijd verhuist ze met haar familie naar Australië. Inhet midden van dejaren zestig keert ze met haar moeder terug naar haar vaderland en na het winnen van een zangwedstrijd begint ze haar zangcarrière. In 1970 is ze te zien in de film 'Toomorrow' als zangeres. Een tijdje heeft ze een relatie met Bruce Welch van The Shadows. Deze groep neemt in 1975 deel aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. Maar een jaar eerder, in 1974, is het Olivia die het land mag vertegenwoordigen. Met "Long live love" eindigt ze in eigen land, meer bepaald in Brighton , op een vierde plaats. Een tijdje later verhuist ze naar de Verenigde Staten en als ze al niet succesvol is, dan wordt ze het vast en zeker wanneer ze in 1978 de rol van Sandy Olsen vertolkt in de kaskraker 'Grease'. Haar tegenspeler is niemand minder dan John Travolta. Een aantal nummers uit die prent worden regelrechte hits en halen de hoogste regionen in diverse hitparadesover de ganse wereld. Latere films worden niet het grote succes als 'Grease', maar met de single " Xanadu " (1980), uit de gelijknamige film, heeft ze in diverse hitparades samen met E.L.O. (Electric Light Orchestra) een dikke hit te pakken. In 1984 huwt ze met Matt Lattanzi, maar dat huwelijk, waaruitéén kind wordt geboren,strandt in 1995. Ondertussen krijgt ze in 1992 borstkanker. Ze herstelt hier van en zet zich sindsdien in voor de kankerpatiënten. Sinds 1996 woont ze samen met cameraman Patrick McDermott. In 2000 zingt ze tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in het Australische Sydney samen met John Farnham het nummer " Dare to dream ". Sinds 30 juni 2005 is haar vriend Patrick vermist. Sommigen denken dat er kwaad opzet mee gemoeid is, anderen denken dat hij 'bewust' verdwenen is. Begin junivorig jaar komt het nieuws dat Patrick McDermott in Mexico gezien is, alwaar hij nu zou wonen. Aanleiding van de verdwijning zou kunnen zijn dat er een schadeclaim boven zijn hoofd hangt met betrekking tot alimentatie voor zijn kinderen (uit een eerder huwelijk). Olivia wil op zo'n aantijgingen niet reageren. Wil je meer weten over Olivia Newton-John, dan moet je zeker eens een kijkje gaan nemen op haar website.

25-09-2007 Belgrado 2008 : Noorse omroep ontving meer dan zeshonderd inzendingen. Begin deze maand liep in Noorwegen de inschrijvingstermijn af voor het insturen van nummers voor 'Melodi Grand Prix 2008', zoals de nationale selectie in het land genoemd wordt. Volgens de krantAftenpostenontving de nationale omroep(NRK) dit jaar meer dan zeshonderd inzendingen. Vorig jaar ontving de omroep in totaal 464 nummers dus mag er, ondanks het slechte resultaat eerder dit jaar, van een succes worden gesproken. Volgens de omroep hebben heelwat Noorse componisten een inzending ingestuurd, de selectie in het land staat ook open voor buitenlandse componisten. Stian Malme (NRK)weet verder te vertellen dat heelwat bekende namen een inzending hebben ingestuurd en dat een aantal bekende artiesten zullen deelnemen. Een jury zal zichnu gaan buigen overalle inzendingen om te kijken of ze aan alle voorwaarden voldoen en daaruit achttien nummers kiezen die mogen deelnemen aan de selectie. Net als dit jaar omvat die selectie drie voorrondes (halve finales), een herkansingsronde en een finale. De finalezal doorgaan in Oslo en volgensGlomdalen zou één van de voorrondes op vrijdag 18 januari doorgaan in Kongsvinger. Wordt alvast vervolgd ! (foto : NRK)

Newsroom : drukke tijden voor Kate Ryan (ESF 2006). Het zijn drukke tijden voorzangeres Kate Ryan (ESF 2006). Zo vertoeft zemomenteel in Zweden waar ze volop aan het werken is aan een aantalnieuwe nummers. Bij de producers van "Je t'adore" (haar Songfestivalinzending)en, het inmiddels in eigen land gouden," Voyage voyage "neemt ze nieuwe songs op voor het najaar en vooreen nieuw album dat (zoals we reeds eerder meldden)in het voorjaar vanvolgend jaarzal verschijnen.



Vanafeind deze weekgaan de voorbereidingen van 'Kate Ryan Alive' in een hogere versnelling wantzaterdag 06 oktoberbegint nu echt wel dichtbij te komen.Kaartjes voor dat concert in de Antwerpse Lotto Arena (gelegen naast het Sportpaleis)(aanvang 20.30)kosten 22,50 (staanplaats), 27,50 en 32,50 € (beiden zitplaatsen) en kunnen nog steeds worden aangeschaft (klik hier). Telefonisch kunnen er ook kaartjes besteld worden en ditvia het nummer 070/34.53.45 (vanuit Nederland : 0900/45.000.45). Tot slot nog even meegeven dat " Voyage voyage " in de Duitstalige landen zal verschijnen op vrijdag 23 november aanstaande. (bron : ARS Entertainment, Amazon)

Belgrado 2008 : deadline in Zweden loopt vandaag af. Wie in Zweden wil deelnemen aan de nationale selectie voor het komende Eurovisie Songfestival zal zich moeten haasten. Vandaag loopt daar de deadline af voor het insturen van nummers voor 'Melodifestivalen 2008'. De postdatum dient als geldig bewijs en die datum moet ten laatste dus25 september 2007 zijn.Vorig najaar werden er in totaal 3.234 nummers ingediend voor de Zweedse selectie van dit jaar. Afwachtenop welk cijfer er dit jaar wordt afgeklokt. In vergelijking metde selectie van 2006 werden er voor de selectie van dit jaarbijna 100 nummers minder ingezonden. Een overzicht van de inzendingen (sinds 1995) : 1995 :600.

1996: 1.475.

1997:1.223.

1998:1.126.

1999:1.315.

2000:1.394.

2001:1.567.

2002:1.830.

2003:2.630.

2004:3.228.

2005:3.131.

2006:3.326(record).

2007:3.234. 'Melodifestivalen 2008' zal net als de voorbije jaren bestaan uit vier voorrondes, een herkansingsronde ('Andra chansen') en de finale die op zaterdag 15 maart eerstkomende zal plaatsvinden. Eerder deze maand werden alle databekendgemaakt alsook de steden die één van de zes showsvoor hun rekening zullen nemen. De data en plaatsen : Voorronde 1 : zaterdag09 februari 2008 in Göteborg (Scandinavium).

Voorronde 2 :zaterdag16 februari 2008 inVästerås (ABB Arena).

Voorronde 3 :zaterdag 23 februari 2008 inLinköping (Cloetta Center).

Voorronde 4 : zaterdag 01 maart 2008 inKarlskrona (Telenor Arena Karlskrona).

Andra chansen :zaterdag 08 maart 2008inKiruna (Arena Arctica).

FINALE: zaterdag 15maart 2008in Stockholm (Globen). (bronen logo : SVT)

TV-TIP : Natalia zingt soundtrack nieuwe VTM-serie 'Sara'. Vanavond start de commerciële omroep VTM met de eerste aflevering van de langverwachte telenovela 'Sara'. 'Sara' (Veerle Baetens) is het verhaal van Sara De Roose, een jonge vrouw van bescheiden afkomst. Ze is een briljante economiste met een hart van goud. Sara's grootste gebrek is dat ze lelijk is. Daarom kijkt niemand naar haar. Ze heeft aan den lijve ondervonden dat romantiek voor haar alleen iets is om van te dromen. Alles verandert wanneer ze op zekere dag gaat solliciteren bij een groot modebedrijf in Antwerpen. Daar ontmoet ze Simon Van Wyck (Gert Winckelmans), de zoon van de directeur, op wie ze op slag verliefd wordt. Omdat ze net een reeks mislukte sollicitaties achter de rug heeft, aanvaardt ze in het modebedrijf een job, ver onder haar niveau. Maar zo is ze dicht bij haar baas, Simon. Die heeft echter nauwelijks oog voor haar. Als ze bewijst hoeveel ze in haar mars heeft, krijgt ze promotie na promotie. Ze voorziet Simon immers van schitterende ideeën en van dekmantels voor zijn scharrels die hij voor zijn verloofde Helena (Lotte Pinoy)verborgen wil houden. Door de harde strijd tussen Simon en zijn rivaal Alexander (Kürt Rogiers), staat het modehuis constant bloot aan gevaren. Het is Sara die het bedrijf meer dan eens van de ondergang redt. En zelfs al ziet Simon na verloop van tijd in dat Sara de meest bekwame medewerker is, voor de vrouw in haar blijft hij blind. In haar kleine kantoor droomt Sara ondertussen van een leven vol geluk, liefde en romantiek. Tegen alle verwachtingen in zal dit lelijke meisje in de glamourwereld successen oogsten waarop niemand ooit had gerekend. Maar voor haarzelf staat er meer op het spel als ze op zekere dag beslist haar droom waar te maken en voor de liefde van haar leven te gaan. 'Sara' is een modern sprookje over een lelijk eendje dat verandert in een mooie zwaan. Want soms, soms komen dromen uit. De titelsong van deze nieuwe serie, die tweehonderd afleveringen telt,werd gezongen door Natalia (Eurosong 2004). De eerste (dubbel)aflevering kan je vanavond bekijken vanaf 20.35 (herhaling morgennamiddag om 16.30). Vanaf morgenavond is de serie dagelijks te bekijken vanaf 18.25 met een herhaling de volgende dag om 12.15. De eerste vijf afleveringen krijg je aanstaande zondag, 30 september, in zijn geheel te zien in 'Sarah, de eerste week' (21.15-23.25). (bron en logo : VTM)

Newsroom : ook Gunther Levi en Chris Van Tongelen in 'Grease'. Vorige week raakte bekend dat Davy Gilles (De Gouden Zeemeermin 1996, Eurosong 1999)en zijn vriendin Sasha Rosen de hoofdrollen in 'Grease' voor hun rekeninggaan nemen. Deze musical zaltijdens de kerstvakantieworden opgevoerd in deStadsschouwburg van Antwerpen. Ondertussenlezen we vandaag inHet Nieuwsbladdat Davy zijn kompanen Gunther Levi (De Gouden Zeemeermin 1996) en Chris Van Tongelen (Eurosong 1993, De Gouden Zeemeermin 1996) (De Romeo's) zal terugzien. Beiden hebben ook een rol in de Vlaamse versie van de musical weten te versieren. Depremière isop woensdag 26 december aanstaande en de musical loopt tot en met zondag 06 januari 2008. Tickets voor deze voorstelling, gebaseerd op de gelijknamige speelfilm waarin Olivia Newton-John (ESF 1974)schitterde aan de zijde van John Travolta, kosten tussen 17,50 € en 52,50 € en kunnen zowel telefonisch (077/37.38.39) of via het internet besteld worden (dat kan via deze link of deze link).

Eurosong 2008 : Eddy Wally neemt niet deel. Eddy - the Voice of Europe - Wally zal niet deelnemen aan 'Eurosong 2008', de Belgische selectie voor het Eurovisie Songfestival. Dat staat vandaag in Het Nieuwsblad te lezen. Eerder deze zomer liet hij,na afloop van zijn optreden tijdens 'Rimpelrock 2007', aan Het Belang van Limburg weten dat hij van planwas om een nummer in te sturen. Ook vorig jaar wou de zanger uit Zelzate al deelnemen maar toen stak een ziekte en dedaarmee verbondenherstelperiode daareen stokje voor en moest hij zijn ambities (voorlopig) opbergen. Het nummer voor de selectie was volgens zijn manager zo goed als klaar maar wegens tijdsgebrek stelt hij zich dit jaar dusgeen kandidaat. Wally was door de openbare omroep niet gevraagd maar hij ging ervan uit dat zijn kandidatuur de spektakelwaarde van de voorrondes kon upgraden aldus nog de krant.

Euro - BIRTHDAY - Visie : Yardena Arazi. Yardena Arazi (25 september 1951) is geboren in Kabri, een kibboets in het westen van Galilea als Yardena Feinbaum-Arazi. Ze is een bekende Israëlische zangeres en presentatrice. In totaal neemt ze tweemaal deel aan het Eurovisie Songfestival en in 1979 mag ze zelfs het allereerste Songfestival vanop Israëlische bodem presenteren. In 1976 neemt ze voor het eerst deel aan het jaarlijkse liedjesfestival. Als lid van het damestrio Chocolate Menta Mastik staat ze op het podium in het Nederlandse Den Haag . Met "Emor shalom" eindigt het drietal op een verdienstelijke zesde plaats. Twee jaar laterhaalt Israël de eerste overwinning binnen op het liedjesfestival. Een jaar later (in 1979) mag deIsraëlische omroep IBAde 24e editie van het Eurovisie Songfestival voor haar rekening nemen en Yardena, die naast Engels ook vloeiend Frans spreekt, mag samen met Daniel Pe'er het festival presenteren. In 1982 neemt ze deel aan de nationale selectie 'Kdam'. Met " Musica nisheret " eindigt ze op een tweede plaats na Avi Toledano die met "Hora" tijdens het Eurovisie Songfestival op een tweede plaats zal eindigen. Een jaar later, in 1983, eindigt ze opnieuw op een tweede plaats tijdens de nationale selectie. Nu moet ze met " Shiru shir amen " de ons veel te vroeg ontvallen Ofra Haza laten voorgaan. Ook Ofra zal met "Hi" tijdens het Eurovisie Songfestival op een tweede plaats stranden. In 1985 eindigt Yardena met " Od nagi'a " op een derde plaats. Hoewel ze driemaal naast de hoofdprijs grijpt worden haar nummers grote successen in haar thuisland. In 1987 mag ze de nationale finale presenteren samen met Yoram Arbel . Maar in 1988 is het dan eindelijk weer zo ver : Yardena mag sowieso naar het Eurovisie Songfestival. De Israëlische omroep kiest intern om haar naar Dublin af te vaardigen. Tijdens 'Kdam' zingt ze vier nummers waarvan "Ben adam" op de eerste plaats eindigt. In de Ierse hoofdstad doet ze het solo net iets minder dan bij haar eerste deelname, maar een zevende plaats is echter verre van slecht te noemen. Tegenwoordig is Yardena Arazi voornamelijk actief als presentatrice op het tweede net van de IBA.

24-09-2007 Newsroom : 'Beauty and the Beast' wint maar liefst vijf Musicalprijzen. Vanavond vondin de Antwerpse Zuiderkroonde uitreiking plaats van de'Vlaamse Musicalprijzen', editie 2007. 'Beauty and the Beast' viel daarbij maar liefst vijf maal in de prijzen. Deprijs voor de 'Beste Mannelijke Hoofdrol' ging naar Jelle Cleymans ( Spring - Eurosong 2004)voor zijn schitterende vertoling van Kuifje in 'Kuifje - De Zonnetempel'. Verder kreeg de musical ook nog de prijs voor de'Beste Regie'. De prijs voor de 'Beste Musical' ging echter naar een andere musical, namelijk 'Sunjata' (HETPALEIS). Tot slot werd er ook een 'Prijs voor Bijzondere Verdienste' uitgereikt en die ging naar Studio 100dat al meer dan tien jaar succesvolle familiemusicals maakt. We zetten hieronder alle winnaars op een rijtje : * 'Beste Musical' :'Sunjata' (HETPALEIS).

* 'Beste Regie' : Frank Van Laecke ('Kuifje -De Zonnetempel').

* 'Beste Mannelijke Hoofdrol' : Jelle Cleymans (Kuifje in 'Kuifje - De Zonnetempel')( Spring - Eurosong 2004).

* 'Beste Vrouwelijke Hoofdrol' : Leah Thys (Marlene Dietrich in 'Marlene').

* 'Beste Mannelijke Bijrol' : Peter Van de Velde (Lumière in 'Beauty and the Beast').

* 'Beste Vrouwelijke Bijrol' : Goele De Raedt (Babette in 'Beauty and the Beast').

* 'Beste Aanstormend Talent' : Steve Beirnaert (Lefou in 'Beauty and the Beast').

* 'Beste Ensemble' : 'Beauty and the Beast' : met onder meer Jan Schepens (Eurosong 2002) en Renée Van Kooten (NSF 2001).

* 'Beste Inhoudelijke Prestatie' : Pieter Embrechts (tekst en muziek van 'Sunjata').

* 'Beste Creatieve Prestatie' : Stef Stessel & Frank Hardy (decor & licht van 'Sunjata').

* 'Radio 2 Publieksprijs' : 'Beauty and the Beast' : met onder meer Jan Schepens (Eurosong 2002) en Renée Van Kooten (NSF 2001).

* 'Prijs voor Bijzondere Verdienste' : Studio 100. Meer informatie over de uitreiking van de 'Vlaamse Musicalprijzen 2007' krijg je opVlaamse Musical Prijzen 2007 of op deMusicalsite. (bron : Belga)







VOLG ONS OOK OP TWITTER & FACEBOOK.