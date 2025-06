Twelve Points...Douze Points...Kiev 2017... (2025)

Twelve Points...Douze Points...Kiev 2017...

De Baltische staat neemt sinds 1994 deel aan het liedjesfestival en kan een aantal goede resultaten voorleggen. In totaal eindigde het land maar liefstnegen maal in de top tien en dit op eenentwintig deelnames. De eerste, en tot op heden enige, overwinning kwam er in 2001 toen Tanel Padar, Dave Benton en 2XL met "Everybody" volgens velen verrassend het Songfestival wonnen in de Deense hoofdstad Kopenhagen . Tussen 2004 en 2008 wist het land zich niet te plaatsen voor de finale op zaterdag maar in 2009 lukte het eindelijk wel. Urban Symphony mocht tijdens de tweede halve finale als zeventiende en voorlaatste aantreden en met "Ränjadad" werd met een totaal van 115 punten beslag gelegd op de derde plaats. Met een totaal van 129 punten strandde het gezelschap in de finale uiteindelijk op een zesde plaats. Een jaar later konden Malcolm Lincoln & Manpower 4 met "Siren" dit succes niet evenaren. Met een totaal van negenendertig punten strandde het gezelschap in de eerste halve finale op een veertiende plaats. In 2011 strandde Getter Jaani op een - voor sommigen - teleurstellende vierentwintigste en voorlaatste plaats (vierenveertig punten) in de finale met "Rockefeller Street". In de tweede halve finale eindigde ze met een totaal van zestig punten pas op een negende plaats.Vier jaar geleden was Ott Lepland dan weer goed voor een zesde plaats (120 punten) in de finale met het prachtige "Kuula". In de tweede halve finale strandde hij met een totaal van honderd punten op een vierde plaats na onder meer winnares Loreen. In 2013 mocht een zwangere Birgit Őigemeel naar het festival alwaar ze in de finale met "Et uus saaks alguse" op een twintigste plaats eindigde met negentien punten nadat ze in de eerste halve finale op een tiende plaats was gestrand met tweeënvijftig punten. Twee jaar geledenbleef Tanja met "Amazing" steken op een twaalfde plaats in de eerste halve finale met een totaal van zesendertig punten. Maar vorig jaar was er opnieuw een plaats weggelegd in de top tien van de finale voor de Estse inzending. Met "Goodbye To Yesterday" eindigden Elina Born & Stig Rästa in de eerste halve finale op een derde plaats met 105 punten. In de finale kregen ze één puntje meer (106) en dat was uiteindelijk goed voor de zevende plaats. Op zaterdag 05 maart werd in Estland de kandidaat gekozen die het land zal vertegenwoordigen tijdens de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. De nationale omroep ging tussen donderdag 10 september en maandag 02 november (15.00 plaatselijke tijd, 14.00 Belgische tijd) op zoek naar inzendingen voor 'Eesti Laul 2016', de nationale selectie voor de komende editie van het jaarlijkse liedjesfestival. In totaal ontving ETV maar liefst 238 inzendingen, een stijging van negentien eenheden ten opzichte van vorig jaar, en daarmee werd het record van vorig jaar opnieuw gebroken. Zowel componisten, tekstschrijvers als artiesten moesten over de Estse nationaliteit beschikken of in het land belastingen betalen. Een interne vakjury (Anne Veski, Olavi Paide, Erik Morna, Toomas Puna, Ingrid Kohtla, Eeva Talsi, Owe Petersell, Eisi Mäeots, Siim Nestor, Valner Valme en Kira Evve) ging meteen aan de slag en op donderdag 05 november werden de namen van de twintig geselecteerde kandidaten wereldkundig gemaakt tijdens het programma 'Ringvaade' (19.00-20.05 plaatselijke tijd, 18.00-19.05 Belgische tijd). Maar voorafgaand aan de finale vonden ereen maand eerdernog twee halve finales plaats, op zaterdag 13 en zaterdag 20 februari. Tijdens die halve finales lag het lot van de kandidaten in de handen van een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) die door middel van televoting hun voorkeur kenbaar maakten. Uit elke halve finale stootten vijf deelnemers door naar de finale die plaatsvond in de Saku Suurhall in de hoofdstad Tallinn . Tijdens de finale waren er twee stemrondes: in een eerste stemronde kozen de vakjury en de kijkers drie 'superfinalisten'. In de superfinale lag het lot van het trio dan volledig in de handen van de kijkers thuis die uiteindelijk de kandidaat voor Stockholm aanduidden. * uitslag eerste ronde finale van 'Eesti Laul 2016' (tussen haakjes punten vakjury en televoting) :



01. "Play" (Fred Krieger, Stig Rästa, Vallo Kikas) door Jüri Pootsmann : 20 punten (12+12).

02. " Supersonic " (Sven Lõhmus) door Laura : 16 punten (6+10).

03. " Immortality " (Ago Teppand, Hugo Martin Maasikas, Joosep Järvesaar, Kerli Kõiv , Iiris Vesik, Kristel Aaslaid) door Cartoon feat. Kristel Aaslaid : 16 punten (8+8). 04. " Seis " ( Mick Pedaja ) door Mick Pedaja : 15 punten (10+5).

05. " Parmupillihullus " (Jaan Tätte Juunior) door Meisterjaan : 10 punten (3+7).

06. " Patience " (Hando Jaksi, Mikk Simson, Johanna Eenmaa) door I Wear* Experiment : 10 punten (7+3).

07. " Stories Untold " (Sven Lõhmus) door Grete Paia : 8 punten (2+6).

08. " Sally " (Stanislav Bulganin) door Go Away Bird : 6 punten (4+2).

09. " Lonely Boy " (Egert Milder, Robert Stanley Montes, Ian Karell) door Kéa : 6 punten (5+1).

10. " Kaugel sinust " (Urmas Kõiv, Anneli Kõiv) door Kati Laev & Noorku : 5 punten (1+4). * uitslag superronde finale van 'Eesti Laul 2016' :01. "Play" door Jüri Pootsmann.

02. " Supersonic " door Laura.

03. " Immortality " door Cartoon feat. Kristel Aaslaid . Titel: "Play".

Deelnemer: Jüri Pootsmann (01 juli 1994).

Tekst: Stig Rästa, Vallo Kikas, Fred Krieger.

Muziek: Stig Rästa, Vallo Kikas, Fred Krieger. De overwinning in de Estse nationale selectie ging naar de 21-jarige Jüri Pootsmanndie in de eerste ronde zowel van de vakjury als van de kijkers het maximum van de punten in de wacht wist te slepen. In de tweede stemronde ('superfinale') kreeg hij maar liefst 44% van de stemmen achter zijn naam. Vorig voorjaar nam de zanger deel aan het zesde seizoen van de talentenjacht 'Eesti otsib superstaari' ('Idool') die hij winnend wist af te sluiten. Dit jaar nam hij voor de eerste maal deel aan de Estse selectie met het liedje "Play", geschreven door Fred Krieger, Stig Rästa en Vallo Kikas. Een naam die in het oog springt is die van Stig Rästa die vorig jaar voor de Baltische staat deelnam aan het Eurovisie Songfestival en samen met Elina Born een zevende plaats bereikte in de finale. Stig Rästa, componist en tekstschrijver van "Goodbye to Yesterday", nam in 2003 voor de eerste maal deel aan de nationale selectie. Als lid van Slobodan River eindigde hij met " What A Day " op een gedeelde zevende plaats. Een jaar later nam de groep opnieuw deel en toen werd met " Surrounded " een derde plaats in de wacht gesleept. Samen met Traffic nam hij in 2008 deel met het nummer " It's Never Too Late ", goed voor een achtste plaats. Een jaar later behaalde de formatie een tweede plaats, na Urban Symphony, met het nummer " See päev ". In 2011 was hij opnieuw van de partij, toen als lid van Outloudz , en met " I Wanna Meet Bob Dylan ", strandde de groep op een tweede plaats. Met Traffic nam hij ook in 2012 (" NASA ", gedeelde negende plaats) en 2014 (" Für Elise ", derde plaats) deel aan de nationale selectie. LYRICS It's getting late and be that as it may

I turn to you I turn to you

we might seem so obvious to me

but not to you not to you

we ain't got all night

to find out what is right

so let's go undecided till we know

the only way to go

is let your feelings show

see all your walls come down

and just hit

play

cause that's the only way

to find out if it's love

that we're fallin' we're fallin' into

I didn't know what to do

but now I'm good as new

'cause I'm stronger much stronger

with you

some might say it's an ordinary day

but not for me not for me

if you feel your senses disagree

bare with me bare with me

we ain't got all night

to find out what is right

so let's go undecided till we know

it's the only way to see

if we were meant to be

let all your walls come down

and just hit

play

some might say it's an ordinary day

but not for me not for me LYRICS IN FRENCH Il se fait tard ; et que peux-je faire ?

Je m'adresse à toi, je m'adresse à toi

Nôtre amour me paraît si clair

Mais pas à toi, pas à toi On n'a pas la nuit entière

Pour découvrir la vérité

Remettons donc la décision jusqu'à ce qu'on sait

Ce qu'on devrait faire

Révèle-moi tes sentiments

Regarde s'écrouler tes murs

Et appuie sur Play

Parce que c'est la seule façon

De découvrir si c'est bien l'amour

Si on tombe, si on tombe amoureux Je ne savais pas quoi faire

Mais je m'en suis récupéré

Je me sens plus fort, plus fort

Avec toi Il y'en a qui dit : c'est un jour tout ordinaire

Mais pas pour moi, pas pour moi

Si la confusion te garde en proie

Reste patiente, reste patiente On n'a pas la nuit entière

Pour découvrir la vérité

Remettons donc la décision jusqu'à ce qu'on sait

C'est la seule façon

De vérifier l'amour

Laisse s'écrouler tes murs

Et appuie sur Play

Parce que c'est la seule façon

De découvrir si c'est bien l'amour

Si on tombe, si on tombe amoureux

Je ne savais pas quoi faire

Mais je m'en suis récupéré

Je me sens plus fort, plus fort Avec toi Il y'en a qui dit : c'est un jour tout ordinaire

Mais pas pour moi, mais pas pour moi

Volg de zanger viazijn website, Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto: Krõõt Tarkmeel)

'God kväll Stockholm': 12. OOSTENRIJK. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alstwaalfde zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 10 mei is OOSTENRIJK . Het land neemt,met tussenpozen,sinds 1957 deel aan het liedjesfestival en in 1966 wist de eind2014 overleden Udo Jürgens de eerste overwinning binnen te halen met de klassieker "Merci chérie". In 2003 eindigde zanger Alf Poier met "Weil der Mensch zählt" op een zesde plaats en een jaar later wist de groep Tie Break met "Du bist" in de finale beslag te leggen op een eenentwintigste plaats met negen punten. Na het teleurstellende resultaat in 2005, toen de groep Global Kryner met "Y así" op een éénentwintigste plaats eindigde in de halve finale, trok het Alpenland zich in 2006 terug uit het liedjesfestival. De reden voor de niet-deelname was dat de Oostenrijkse omroep vond dat hun 'eigen' muziek niet meer aan bod kwam. Aan het einde van datzelfde jaar maakte ORF bekend dat het land tijdens de editie van 2007 opnieuw zou aantreden en in februari van dat jaar raakte bekend dat 'Starmania'finalist Eric Papilaya het land zou gaan vertegenwoordigen tijdens de halve finale van de tweeënvijftigste editie van het Eurovisie Songfestival met het officiële 'Life Ball 2007'-lied. Met "Get A Life – Get Alive" wist hij geen hoge ogen te gooien en strandde hijin de halve finale op een zevenentwintigste en voorlaatste plaats met amper vier punten. Volgens programmadirecteur Wolfgang Lorenz was het toen duidelijk dat het anno 2007 niet meer om het lied ging maar wel uit welk land het kwam. Op dat ogenblik vond men ook dat zolang er niets fundamenteels veranderde, Oostenrijk dus geen deel meer zou uitmaken van de Songfestivalfamilie. Tijdens het festival van 2009 werden voor de finale de jury's opnieuw vanonder het stof gehaald, maar blijkbaar was dat voor de Oostenrijkse omroep nog steeds niet voldoende. Nog steeds vond men dat blijkbaar onvoldoende om opnieuw deel te nemen. Een jaar later werden de jury's ook toegelaten tijdens de halve finales en de overwinning van buurland Duitsland deed het land in 2011 terugkeren. Vanaf dat jaar werd de kandidaat via een nationale selectie aangeduid en dat leverde in 2011 meteen een finaleplaats op voor zangeres Nadine Beiler. Zowel in 2012 (Trackshittaz) als 2013 (Natália Kelly) kon het land zich niet plaatsen voor de finale op zaterdagavond.

In het najaar van 2013 maakte de nationale omroep bekend dat het via interne weg Conchita Wurst had aangeduid om deel te nemen aan het festival in de Deense hoofdstad Kopenhagen . Met "Rise Like A Phoenix" kwam, zag en overwon de 'vrouw met de baard'. Met een totaal van 169 punten wist ze de tweede halve finale winnend af te sluiten en ook in de finale was die eerste plaats (én de overwinning) met een totaal van 290 punten een feit. Dankzij de overwinning van Conchita vond de zestigste editie vorig jaar plaats in de hoofdstad Wenen maar daar was het terug naar af voor het land. The Makemakes waren met "I Am Yours"rechtstreeks geplaatst voor de finale maar bleven uiteindelijk zonder enig punt achter op een zesentwintigste en allerlaatste plaats. Opvrijdag 12 februari 2016 vond in Oostenrijk de nationale selectie plaats voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival. In juni vorig jaar raakte reeds bekend dat ORF via een nationale selectie op zoek zou gaan naar de kandidaat voor Stockholm . Op dinsdag 17 november 2015 raakte bekend dat er een nationale finale zou komen met tien deelnemers en negen van hen werden het afgelopen najaar geselecteerd door het festivalteam van de omroep en muziekexpert Eberhard Forcher. De tiende en laatste kandidaat werd bepaald via een wildcard op de Facebookpagina van de omroep. Geïnteresseerden konden tot en met vrijdag 11 december hun inzending indienen bij de omroep. Een vakjury beoordeelde alle ingezonden liedjes en selecteerde er uiteindelijk vijf.Op donderdag 14 en vrijdag 15 januari kon er gedurende vierentwintig uur gestemd worden op de liedjes en het liedje met de meeste 'likes'mocht als tiende kandidaat deelnemen aan de nationale selectie. Op maandag 11 januari maakte ORF reeds negen namen van kandidaten bekend, de naam van de tiende en laatste kandidaat (wildcard) volgde op vrijdag 15 januari.



* de tien geselecteerde finalisten (in volgorde van optreden) : 01. " All We Need Is That Love " ( Vincent Bueno , Philipp Van Het Veld) door Vincent Bueno .

02. " Psycho " (Anja Steinlechner Hubalek, Peter Wennerberg, Emil Vaker) door LiZZA ( Lisa Klammer ).

03. " Pieces In A Puzzle " (Anna Molander, Hubert Molander) door Orry Jackson .

04. " I'll Be Around (Bounce) " (Robert Pfluger, Eleonora Vardanian , Alexander Kahr) door Elly V .

05. " Runaway " (Lukas Hillebrand) door Lia Weller .

06. " Sky Is The Limit " ( Farina Miss , Peter Kreuzer) door Farina Miss & Céline Roscheck .

07. " The One " ( Azra Halilović ) door AzRaH (wildcard).

08. " One More Sound " ( Sankil Jones , Philipp Van Het Veld, Christian Satter) door Sankil Jones .

09. " Weapons Down " ( Bella Wagner , Masta Huda, Hovannes Djibian) door Bella Wagner .

10. "Loin d'ici" (Zoë Straub, Christof Straub) door ZOË. Tijdens de uitzending lag het lot van de tien kandidaten in de handen van de vakjury en de kijkers thuis. De leden van de vakjury waren oud-Songfestivalwinnares Conchita Wurst, Madita en Julie Frost (verantwoordelijk voor "Satellite"). Daarnaast was er nog een vierde 'vakjury' bestaande uit Stefan Weinberger (Kronenzeitung), Astrid Hofer (Österreich), Anna Gasteiger (Kurier), Christiane Fasching (Tiroler Tageszeitung), Martin Fichter-Wöß (APA), Marco Schreuder (ESC-Blogger, derstandard.at), Roland Bonimair (TV-Media) en Christian Ude (Kleine Zeitung). * uitslag vakjury : 01. " I'll Be Around (Bounce) " door Elly V : 37 punten (10).

02. " Weapons Down " door Bella Wagner : 36 punten (9).

03. " Psycho " door LiZZA : 32 punten (8).

04. " One More Sound " door Sankil Jones : 28 punten (7).

05. "Loin d'ici" (Zoë Straub, Christof Straub) door ZOË : 28 punten (7).

06. " All We Need Is That Love " door Vincent Bueno : 25 punten (6).

07. " Pieces In A Puzzle " door Orry Jackson : 19 punten (5).

08. " Runaway " door Lia Weller : 18 punten (4).

09. " The One " door AzRaH : 16 punten (3).

10. " Sky Is The Limit " door Farina Miss & Céline Roscheck : 10 punten (2).Nadat de punten van de kijkers waren samengevoegd met die van de vakjury, strandde Bella Wagner op een derde plaats en stootten zowel Elly V als ZOË door naar de 'superfinale'. In die tweede stemronde lag hun lot enkel in de handen van de kijkers die bepaalden dat ZOË met een nummer in de taal van Molière naar Stockholm mocht afreizen. Titel: "Loin d'ici".

Deelnemer:ZOË( Wenen , 01 december 1996).

Tekst: Zoë Straub, Christof Straub.

Muziek: Zoë Straub, Christof Straub. Zoë Straub is naast singer/songwriter ook actrice en ze nam reeds vorig jaar deel aan de Oostenrijkse nationale selectie met het liedje " Quel filou ", goed voor een derde plaats. "Loin d'ici", de Oostenrijkse inzending van dit jaar, schreef ze samen met haar vader, Christof Straub, diein eigen land bekend isals lid van Papermoon. Op vrijdag 23 oktober vorig jaar bracht de zangeres haar debuutalbum "Debut" op de markt en haarfestivalinzending is sinds vrijdag 05 februari beschikbaar. LYRICS Et quand tu chantes, oui moi je chante aussi

Quand tu t'élances, je suis

Et quand tu voles, oui moi je vole aussi

Si tu t'élances, j'te suis

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante

Et quand la route nous semble sans issue

Sans aucun doute, j'te suis

Sans aucun doute, même si on s'ra perdu

Sans aucun doute, j'te suis

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

On chante et on danse et on rit, on s'élance, réuni, enivré, dans l'imprudence

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

Dans un pays loin d'ici

À la recherche du paradis

Dans un pays loin d'ici

On chante, on chante

On chante, on chante, on danse, on danse

Dans un pays

On chante, on chante, on danse, on danse

Loin d'ici LYRICS IN ENGLISH When you sing

I will sing along

When you go for it

I follow And when you fly

Yes I will fly with you

When you go for it

I follow In a land, far from here

Searching for the paradise

In an land far from here

They're singing

x2 Even if the road seams to be a dead end

If you go for it

I follow Without any doubt

Even if we would be lost

Without any doubt

I'd follow you In a land, far from here

Searching for the paradise

In an land far from here

They're singing

x2 They sing and they dance

And they laugh, they go for it, all together, tipsy, into carelessness In a land, far from here

Searching for the paradise

In an land far from here

They're singing

x2

Volg dezangeres via haar website, Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags; foto: ORF/Milenko Badzic)

STOCKHOLM LIVE : rechtstreeks geplaatste finalisten ('Big 5') weten in welk deel van de finale ze zullen aantreden. Eerder vanavond, zondag 08 mei 2016, vond in de Zweedse hoofdstad Stockholm de officiële opening plaats van de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. Vanaf 19.00 maakten de twee presentatoren ( Petra Mede en Måns Zelmerlöw)en de delegaties van de tweeënveertig deelnemende landen hun opwachting op de 'rode loper' tijdens de openingsceremonie. De artiesten van de 'Big 5' (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) mochten bij het betreden van die rode loper meteen aan de slag enlootten zo in welk deel van de finale ze zullen aantreden. Gastland Zwedenweetsinds maart dat hetvolgendezaterdag, 14 mei, als negende zal aantreden.Duitsland (Jamie-Lee), Italië (Francesca Michielin) enFrankrijk (Amir) treden aan in het eerste deel van die finale (tussen 1en 13, met uitzondering van startpositie 9).HetVerenigd Koninkrijk (Joe & Jake)en Spanje (Barei) zullen aantreden in de tweede helft van de finale (tussen 14 en 26). Zowel dinsdag als donderdag komen ertelkens nog tien landen bij en tijdens de persconferentie na de halve finale zullen de kandidaten ook gaan loten voor hun positie (eerste of tweede deel van de finale). In de nacht van donderdag op vrijdagof uiterlijk vrijdagochtendzal de Zweedse omroep de volgorde van optreden tijdens de finale wereldkundig maken. (bron: Eurovision.tv)

'God kväll Stockholm': 11. CYPRUS. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alselfde zal aantreden tijdens de eerste halve finale opdinsdag 10mei is CYPRUS . Het land neemt sinds 1981 aan het Eurovisie Songfestival deel en het is dit jaar de drieëndertigste maal dat het van de partij is. Door de jaren heen wist Cyprus drie maal op de vijfde plaats te eindigen (hun hoogste notering tot op heden). Bij hun debuut behaalde Island met "Monica" een verdienstelijke zesde plaats. Een jaar later behaalde Anna Vissi met "Mono i agapi" een vijfde plaats. Anna nam in 2006 deel aan het liedjesfestival voor (eeuwige bondgenoot) Griekenland. In 1988 werd zanger Yiannis Demetriou gediskwalificeerd omdat zijn nummer al eerder was uitgebracht. In 1997 eindigden Hara en Andreas Konstantinou op de vijfde plaats met "Mana mou" en in 2004 zong zangeres Lisa Andreas "Stronger Every Minute" eveneens naar de vijfde stek. In 2006 was alle hoop gevestigd op zangeres Annette Artani, maar zij wist met "Why Angels Cry" de halve finale niet te overleven. Ze strandde op een vijftiende plaats op een totaal van drieëntwintig deelnemers. In 2007 ging zangeres Evridiki voor de derde maal naar het festival maar met "Comme ci, comme ça" kon ze haar resultaten van 1992 en 1994 (telkens een elfde plaats) niet evenaren. Ook zij bleef in de halve finale steken en dit op een vijftiende plaats. En Cyprus lijkt wat te hebben met het cijfer vijftien want ookacht jaar geleden was die positie in de tweede halve finale weggelegd voor Evdokia Kadi met "Femme fatale". In 2009 mocht de toen zeventienjarige Christina Metaxa met "Firefly" haar kans wagen maar met een totaal van tweeëndertig punten strandde ze in de tweede halve finale op een veertiende plaats. In 2010 werden Jon Lilygreen & The Islanders met "Life Looks Better In Spring" naar het festival gestuurd en met zevenenzestig punten behaalden ze een tiende plaats in de tweede halve finale. Na vier jaar in de halve finale te blijven steken mocht Cyprus opnieuw in de finale aantreden alwaar het gezelschap zevenentwintig punten vergaarde wat meteen goed was voor een eenentwintigste plaats. Vijf jaar geleden wist Christos Mylordos zich met "San angelos s'agapisa" niet te plaatsen voor de finale, meer dan een achttiende plaats in de tweede halve finale met zestien punten zat er niet in. In 2012 stuurde het land zangeres Ivi Adamou naar Bakoe alwaar ze met "Lala Love" in de finale een zestiende plaats behaalde met vijfenzestig punten. In de eerste halve finale was haar leuke niemendalletje nog goed voor een zevende plaats met eenennegentig punten.Sinds het invoeren van de halve finale(s) wist Cyprus zich zes maal niet te plaatsen voor de finale, de laatste maal was nog 2013 toen zangeres Despina Olympou met "An me thimasse" beslag legde op vijftiende en voorlaatste plaats in de eerste halve finale. Wegens bezuinigingen bij de openbare omroep nam het eilandin 2014niet deel aan het festival, maar na een afwezigheid van slechts één jaartjewas er vorig jaar weer een Cypriotische kandidaat. En die wist het land opnieuw naar de finale te loodsen. Zanger Giannis Karayiannis legde in de tweede halve finale met "One Thing I Should Have Done" beslag op een zesde plaats met zevenentachtig punten. In de finale verging het hem echter minder goed en kreeg hij welgeteld elf punten (zelfs geen twaalf van Griekenland) en dat was dan goed voor de tweeëntwintigste plaats. De Cypriotische nationale omroep CyBC maakte op woensdag 05 november 2015 in de voormiddag bekend dat de vijfkoppige formatie Minus One dit jaar zal gaandeelnemen aan het Eurovisie Songfestival. De omroep ging via interne weg op zoek naar de kandidaat voor de eenenzestigste editie van het jaarlijkse liedjesfestival, dat zal gehouden worden in de Zweedse hoofdstad Stockholm . De groepwerkte samen met de bekende Zweedse componist/tekstschrijver Thomas G:son om een nummer klaar te stomen. De titel van de Cypriotische inzending is "Alter Ego" en dat nieuws werd eindjanuari reeds wereldkundig gemaakt. Op maandag 22 februari werd het liedje (videoclip) voorgesteld aan het einde van de nieuwsuitzending van 20.00 (19.00 Belgische tijd). Titel: "Alter Ego".

Deelnemer:Minus One.

Tekst: Thomas G:son, Minus One.

Muziek: Thomas G:son, Minus One. De groepbestaat uit Francois Micheletto (zang), Harrys Pari (gitaar), Constantinos Amerikanos (gitaar en zang), Antonis Loizides (basgitaar) en Chris J (drums). Zanger Francois Micheletto nam eerder dit voorjaar in Frankrijk nog deel aan het vijfde seizoen van 'The Voice : La Plus Belle Voix' alwaar hij het tot in de 'Battles' schopte. Minus One nam vorigvoorjaar reeds deel aan de Cypriotische nationale selectie met het nummer " Shine " en eindigde in de finale op een derde plaats na winnaar Giannis Karagiannis en de nummer twee, Panagiotis Koufogiannis . LYRICS Waking up alone, like a man that failed ... Trapped into the mist of our fairytale And you know, you know, you know, I'm still inside

---

I knew it all along, but I couldn't tell ... This kind of love, would lock my heart in jail You know, you know, you know, it's doing time

Caught in the middle of, the dawn and the sunrise

Life is a miracle, I saw it in your eyes

Under the spotlight, I howl in the moonlight ... Howling for you

Take it on ... take it on ... and get me through the night Take it on ... take it on ... until the morning light

Take it on ... take it on ... and get me through the night Takeiton...takeiton...takeiton

----- -----

I've heard it all before, people always say ... Time can take the sorrow and the pain away You know, you know, this love will never die

Caught in the middle of, the dawn and the sunrise

Life is a miracle, I saw it in your eyes

Under the spotlight, I howl in the moonlight ... Howling for you Caught in the middle of, the dawn and the sunrise

Life is a miracle, I saw it in your eyes

Under the spotlight, I howl in the moonlight ... Howling for you

Take it on ... take it on ... and get me through the night Take it on ... take it on ... until the morning light

Take it on ... take it on ... and get me through the night Takeiton...takeiton...takeiton I cross the oceans, I fly on the skyline ... Drive any road that, will bring me by your side

---- howl ----

Take it on ... take it on ... and get me through the night Take it on ... take it on ... until the morning light

Take it on ... take it on ... and get me through the night Takeiton...takeiton...takeiton Caught in the middle of, the dawn and the sunrise Life is a miracle, I saw it in your eyes



LYRICS IN FRENCH Se réveiller seul, comme un homme qui a échoué ... Pris au piège dans la brume de notre histoire de fées

Et tu sais, tu sais, tu sais, je suis toujours à l'intérieur

---

Je savais tout le long, mais je ne pouvais pas imaginer ... Ce genre d'amour, serait verrouiller mon cœur en prison Tu sais, tu sais, tu sais, ca fait longtemps

Pris au milieu de l'aube et le lever du soleil

La vie est un miracle, je l'ai vu dans tes yeux

Sous les projecteurs, je hurle au clair de lune ... je hurle pour toi

Affronte le ... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... jusqu'à la lumière du matin Affronte le... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... Affronte le

----- ----- J'ai entendu tout ça avant, les gens disent toujours ... Le temps peut éloigner la tristesse et la douleur Tu sais, tu sais, cet amour ne mourra jamais

Pris au milieu de l'aube et le lever du soleil

La vie est un miracle, je l'ai vu dans tes yeux

Sous les projecteurs, je hurle au clair de lune ... je hurle pour toi Pris au milieu de l'aube et le lever du soleil

La vie est un miracle, je l'ai vu dans tes yeux

Sous les projecteurs, je hurle au clair de lune ... je hurle pour toi

Affronte le ... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... jusqu'à la lumière du matin Affronte le... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... Affronte le Je traverse les océans, je vole sur la ligne d'horizon ... je conduis toute route qui, me mène à tes côtés

---- hurler ----

Affronte le ... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... jusqu'à la lumière du matin Affronte le... Affronte le... et mène moi à travers la nuit Affronte le... Affronte le... Affronte le Pris au milieu de l'aube et le lever du soleil La vie est un miracle, je l'ai vu dans tes yeuxVolg degroep via haar website, Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags)

'God kväll Stockholm': 10. TSJECHIE. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alstiende zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 10 mei is TSJECHIE . Samen met Georgië nam het land in 2007 voor het eerst deel aan het jaarlijkse liedjesfestival. Sinds begin 1993 zijn Tsjechië en Slowakije twee afzonderlijke staten. Slowakije nam in datzelfde jaar reeds deel aan de voorronde voor het Eurovisie Songfestival maar kon zich toen niet kwalificeren. Op Tsjechië was het dus wachten tot negen jaar geleden. De Tsjechische nationale omroep ČT nam dus in 2007 voor de eerste maal deel aan het jaarlijkse liedjesfestival en hield het amper twee jaar later reeds voor bekeken. De drie inzendingen waren alvast geen hoogvliegers en daar werd toen in eigen land eveneens kritiek op geleverd. Zo strandde Kabát met "Malá dáma" tijdens de halve finale van 2007 op een achtentwintigste en laatste plaats met één schamel puntje. Een jaar later vergaarde "Have Some Fun" van zangeres Tereza Kerndlová in totaal negen punten en daarmee was ze goed voor een achttiende en voorlaatste plaats in de tweede halve finale. In 2009 werd Gypsy.cz intern aangeduid en met "Aven romale" strandde de groep tijdens de eerste halve finale op een achttiende en laatste plaats met nul punten. Het land hield het dus na drie opeenvolgende deelnames voor bekeken maar keerdevorig jaar terug naar het festival dat in buurland Oostenrijk plaatsvond.



Marta Jandová en Václav Noid Bárta streden met "Hope Never Dies" voor een plaatsje in de finale maar strandden uiteindelijk in de tweede halve finale op een dertiende plaats met drieëndertig punten. Het land wacht nog steeds op een eerste finaleplaats en wie weet zit dat er dit jaar eindelijk dan toch eens in. Van de tweeënveertig deelnemende landen is Tsjechië het enige dat die finale nog nooit wist te bereiken. Op donderdagavond 10 maart 2016 raakte bekend dat zangeres Gabriela Gunčíková voor Tsjechië zal deelnemen aan de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. Haar naam circuleerde de dagen voordien al vaker op het internet maar het bleef wachten op een bevestiging door de Tsjechische nationale omroep ČT. Net als vorig jaar, bij de terugkeer, ging de omroep via interne weg op zoek naar de kandidaat voor Stockholm en op maandag 11 januari raakte bekend dat er nog drie kandidaten in de running waren. Uiteindelijk viel de keuze op de 22-jarige Gabriela Gunčíková met het liedje "I Stand". Zij werd gekozen door een vijfkoppige jury bestaande uit Honza Dědek, Jaroslav Špulák, Michael Kocáb, Jan Maxián en Václav Noid Bárta, vorig jaar nog deelnemer aan het festival. Titel: "I Stand".

Deelnemer: Gabriela Gunčíková (Kroměříž, 27 juni 1993).

Tekst: Aidan O'Connor, Sara Biglert.

Muziek: Christian Schneider, Sara Biglert. Gabriela Gunčíkovázag het levenslicht in Kroměříž en nam in 2011 deel aan de talentenjacht 'SuperStar' (voorheen 'Česko Slovenská SuperStar'), de Tsjechisch-Slovaakse versie van 'Idols/Idool'. Ze moest in de finale de duimen leggen voor de Slowaak LukᚠAdamec. Datzelfde jaar mocht ze de award van 'Beste nieuwkomer' in ontvangst nemen tijdens de 'Český slavík-Awards'. Twee jaar geleden vervoegde ze de groep Trans-Siberian Orchestra, die dit jaar twintig jaar bestaat. Haar liedje "I Stand" werd geschreven door Aidan O'Connor en Sara Biglert, terwijl Christian Schneider en Sara Biglert tekenden voor de muziek. De zangeres bracht intussen ook reeds twee albums op de markt, "Dvojí tvář" in 2011 en "Celkem jiná" twee jaar later. LYRICS I've worn the path

I've hit the wall

I'm the one who rose and fall

I've played my heart

When I played the part

But it got me through the rain

I have felt the strain

I've made mistakes

With the monsters in my head

But in the end

You're standing there

You're the one who always cares

Cause I stand

I stand

I am standing here

Just because of you

Every part of me is a part of you

I stand

I'm standing tall

I can hold it all

Now I see where I belong

The choice I made

Helped me understand

Now this life is mine to play

I am thanking you, you made me

You are my air

I'll always care!

I stand...

You never lose hold of me

You always trust and you see

I stand

I stand. Volg de zangeres viahaar website, Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags; foto: Yan Renelt)

'God kväll Stockholm': 09. RUSLAND. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alsnegende zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 10 mei is RUSLAND . Het land neemt sinds 1994 deel aan het jaarlijkse liedjesfestival en zangeres Youddiph behaalde toen met "Vechni stranik" een negende plaats. In 1996 raakte Andrej Kosinski niet eens door de (audio)voorronde. In 1998 en 1999 nam het land niet deel aan het festival en bij de terugkeer in 2000 eindigde de bloedmooie zangeres Alsou, in 2009 de presentatrice tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, met "Solo" op de tweede plaats na de Deense Olsen Brothers. Drie jaar later stuurde het land het wereldbekende meisjesduo t.A.T.u. naar het jaarlijkse liedjesfestival en met "Ne ver, ne boisia" behaalde het duo de derde plaats. De vraag die toen op ieders lippen brandde was of ze al dan niet zouden zoenen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Later bleek het veel herrie om niets te zijn geweest. Na twee minder goede resultaten was het in 2006 de beurt aan zanger Dima Bilan om zijn land naar de finale te loodsen en zo geschiedde. Tijdens de finale eindigde hij met "Never Let You Go" op een tweede plaats. Acht jaar geleden breidden de meiden van Serebro daar een vervolg aan door op de derde plaats te eindigen met "Song #1". In 2008 nam Dima Bilan met "Believe" voor een tweede maal deel aan het liedjesfestival en nadat hij in de eerste halve finale pas derde was geëindigd wist hij Rusland tijdens de finale de eerste overwinning te bezorgen. Een jaar later mocht Anastasia Prikhodko meteen aantreden in de finale en met "Mamo" legde ze beslag op een elfde plaats . In 2010 werden Peter Nalitch & Friends naar de Noorse hoofdstad Oslo afgevaardigd met "Lost And Forgotton" alwaar in de eerste halve finale met een totaal van vierenzeventig punten beslag werd gelegd op een zevende plaats. In de finale kreeg de groep negentig punten en dat was goed voor een elfde plaats. In 2011 vaardigde het land Alex Sparrow af die met "Get You" tijdens de eerste halve finale een totaal van vierenzestig punten verzamelde, goed voor een negende plaats. In de finale moest hij tevreden zijn met zevenenzeventig punten wat goed was voor een zestiende plaats, de slechtste notering van het land sinds 1995. Vier jaar geleden waren de oudjes van Buranovskiye Babushki met "Party For Everybody" in de finale goed voor een tweede plaats met 259 punten. Met een totaal van 152 punten wist het zestal de eerste halve finale al winnend af te sluiten. Ook in 2013 eindigde het land in de finale in de top vijf met zangeres Dina Garipova. Met "What If" behaalde ze in de eerste halve finale een tweede plaats met een totaal van 156 punten en dit na winnares Emmelie de Forest. In de finale verzamelde ze 174 punten en dat was goed voor een vijfde plaats. Twee jaar geledenstuurde de grootmacht de Tolmachevy Sisters (Tolmachevy Twins) naar het festival met het nummer "Shine". In 2006 namen Anastasiya en Maria deel aan het Junior Eurovisie Songfestival. In de Roemeense hoofdstad Boekarest wonnen ze toen de vierde editie van het festival met "Vesenniy jazz". De twee meiden waren daarmee de eerste winnaars van het Junior Eurovisie Songfestival die de overstap maakten naar het Eurovisie Songfestival. In de eerste halve finale eindigden de zusjes met een totaal van drieënzestig punten op een zesde plaats en in de finale strandden ze met een totaal van negenentachtig punten op een zevende stek. Vorig jaar wist zangeres Polina Gagarina de eerste halve finale als winnares af te sluiten met eentotaal van 182 punten. Vooraf getipt als één van de kanshebbers op de overwinning moest ze met "A Million Voices" in de finale tevreden zijn meteen tweede stek met 303 punten. De deelname van Rusland lokte de voorbije twee jaar heelwat negatieve reacties uit bij het publiek. Bij de bekendmaking van de finalisten in de halve finale van 2014weerklonk er boegeroep uit het publiek bij de naam van het land als één van de tien finalisten. Ook in de finale liet een deel van het aanwezige publiek zich van zijn/haar minder fraaie kant zien. Telkens Rusland acht, tien of twaalfpunten kreeg werd dat op boegeroep onthaald. Ook bij de bekendmaking van de Russische punten weerklonk er boegeroep. De reden was echter niet de Russische inzending, maar het conflict tussen Rusland en buurland Oekraïne (Krim). Anderzijds speelde de gewijzigde Russische antiholebiwetgeving een rol. Vorig jaar probeerde men dit probleem in Wenen op te lossen door gebruik te maken van geluidstechnologie om het boegeroep wat te filteren. Op donderdag 10 december 2015 raakte bekend dat Rusland dit voorjaar op het Eurovisie Songfestival zal vertegenwoordigd worden door de populaire zanger Sergey Lazarev. Net als in ons land zijn er in Rusland twee omroepen die om beurten een kandidaat afvaardigen naar het jaarlijkse liedjesfestival. Voor de komende editie van het jaarlijkse liedjesfestival was het de beurt aan Rossiya om de kandidaat aan te duiden. Meestal zijn de Russische omroepen vrij laat om de naam van hun deelnemer wereldkundig te maken maar tot velen hun verbazing werd de naam reeds in december bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Russische Music Awards waarbij Lazarev een award in de wacht sleepte als 'Zanger van het jaar'. Sindsdien bleef het wachten op het liedje waarmee hij naar Stockholm trekt maar daar kwamop zaterdag 05 maart (18.00 Belgische tijd, 20.00 in Moskou ) verandering in. Eerst zou het nummer op donderdag 03 maart worden voorgesteld en dat werd dan verplaatst naar twee dagen later. Titel: "You Are The Only One".

Deelnemer: Sergey Lazarev ( Moskou , 01 april 1983).

Tekst: John Ballard, Ralph Charlie.

Muziek: Dimitris Kontopoulos, Philip Kirkorov. Op zich is het niet eens zo verwonderlijk dat de populaire Lazarev, naast zanger ook acteur en danser, naar het Eurovisie Songfestival trekt. Zijn naam circuleerde al heelwat jaren en in 2008 nam hij met " Flyer " deel aan de Russische nationale selectie. Hij legde beslag op een vierde plaats en moest onder meer de latere Songfestivalwinnaar Dima Bilan voor zich laten. De videoclip van "You Are The Only One" kwam op zaterdagochtend 05 maartrond 10.00 online en sinds dat ogenblik is de single ook beschikbaar. Voor de Russische inzending van dit jaar werkte Lazarev samen met John Ballard en Ralph Charlie die tekenden voor de tekst. De Griekse componist Dimitris Kontopoulos en oud-Songfestivaldeelnemer Philip Kirkorov componeerden de muziek. LYRICS Verse 1 We can never let the word be unspoken

We will never let our loving go come undone

Everything we had is staying unbroken, now

you will always be the only one

you're the only one

Bridge Wont ever give up cause you're

Still somewhere out there

nothin' or no-one's gonna keep us apart

Breakin' it down but i'm still gettin' nowhere

wont stop - hold on

Chorus Thunder 'n' lightning it's gettin' excitin'

Lights up the skyline to show where u are

My love is rising the story's unwindin'

Together we'll make it 'n' reach for the stars

You're the only one you're my only one

You're my life every breath that i take

Unforgettable so unbelievable

You're the only one - my only one

Verse 2 I could have told you to slow down 'n' stay down

I could have told you a secret wont u keep it now

Thinking of making a showdown when love is found

Thinking of waiting till you're around

Bridge Wont ever give up cause you're

Still somewhere out there

nothin' or no-one's gonna keep us apart

Breakin' it down but i'm still gettin' nowhere

Wont stop - hold on

Chorus Thunder 'n' lightning it's gettin' excitin'

Lights up the skyline to show where u are

My love is rising the story's unwindin'

Together we'll make it 'n' reach for the stars

You're the only one you're my only one

You're my life every breath that i take

Unforgettable so unbelievable

You're the only one - my only one

Thunder 'n' lightning it's gettin'excitin'

Lights up the skyline to show where u are

You're the only one you're my only one

You're my life every breath that i take

Unforgettable so unbelievable

You're the only one - my only one Volg de zanger via zijn website, Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags)

'God kväll Stockholm': 08. SAN MARINO. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alsachtste zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 21 mei is SAN MARINO . Het dwergstaatje, dat geheel omgeven wordt door Italië, neemt dit jaar voor de zevende maal deel aan het jaarlijkse liedjesfestival en wist zichin 2014voor de allereerste maal te plaatsen voor de finale.

In 2008 nam San Marino voor de eerste maal deel aan het liedjesfestival en de groep Miodio strandde toen met "Complice" op een negentiende en allerlaatste plaats in de eerste halve finale. Het jaar nadien haakte de omroep af en na een afwezigheid van drie jaar (mede dankzij de terugkeer van Italië) nam zangeres Senit in het voorjaar van 2011 deel aan het festival met "Stand By" waarmee ze in de eerste halve finale op een zestiende plaats strandde met vierendertig punten. Vier jaar geleden mocht Valentina Monetta met "The Social Network Song (Oh oh - uh - oh oh)", een nummer van Ralph Siegel, naar de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe afreizen. Met een totaal van eenendertig punten strandde ze in de eerste halve finale op een veertiende plaats. Ook in 2013 mocht de zangeres naar het festival, toen gehouden in de Zweedse stad Malmö . Met "Crisalide" wist ze zich ei zo na te plaatsen voor de finale want met een totaal van zevenenveertig punten strandde ze in de tweede halve finale op een elfde plaats.



Driemaal is scheepsrecht en dat geldt zeker voor Valentina Monetta. In 2014 nam ze voor het derde jaar op rij opnieuw deel, en ook ditmaal weer met een nummer van Ralph Siegel. Voor haar liedje "Maybe" kreeg ze in de eerste halve finale veertig punten wat meteen goed was voor een tiende plaats. In de finale strandde ze met veertien punten op een drieëntwintigste plaats op vijfentwintig deelnemers. Vorig jaar vaardigde het land het onuitgegevenduoMichele Perniola en Anita Simoncini af. Beiden namen eerderreeds deel aan het Junior Eurovisie Songfestival. Met "Chain Of Lights", opnieuw een nummer van Ralph Siegel, gooide hettweetal geen al te hoge ogen. Met een totaal van elf punten eindigden ze in de tweede halve finaleop een zestiende en voorlaatste plaats. Op dinsdag 12 januari 2016 ((11.00) hieldde San Marinese nationale omroep ( San Marino TV) een persconferentie alwaar de kandidaat voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival werd bekendgemaakt. In een zo goed als lege televisiestudio (en live te volgen via internet) werd de Turkse zanger Serhat voorgesteld als de kandidaat van het ministaatje. Op het liedje bleef het bijna twee maand wachten maarop woensdag 09 maart (15.00) werd het nummer "I Didn't Know" voorgesteld tijdens een persconferentie in de Franse hoofdstad Parijs .



Titel: "I Didn't Know".

Deelnemer:Serhat ( Istanboel , 24 oktober 1964).

Tekst: Nektarios Tyrakis.

Muziek: Olcayto Ahmet Tuğsuz. Ahmet Serhat Hacıpaşalıoğlu is naast zanger ook nog presentator en producent. Zo richtte hij in 1994 zijn eigen productiehuis op en presenteerde hij in eigen land de quiz 'Riziko!', in ons land bekend als 'Waagstuk' en op vtm gepresenteerd door Luc Appermont (presentator Eurosong 1977-1981-1983-1987-1989, commentator ESF 1976 tot en met 1990) en Lynn Wesenbeek. Drie jaar later startte zijn muzikale carrière met een eerste single " Rüya-ben dir daha ". In 2004 bracht hij het nummer " Total Disguise " uit waarvoor hij samenwerkten met oud-Songfestivalpresentatrice Viktor Lazlo (ESF 1987). Later volgden onder meer nog " Chocolate Flavour ", " I Was So Lonely ", " No No Never " en twee jaar geleden " Je m'adore ". LYRICS I want to stay with you tonight

Far from every sight and every fear

I got to be inside your mind

And hide into your arms

You have to see this love is real

Come along and live with my emotions

From now on we'll make a deal

To thrill everything we feel

I want to sleep upon your skin

Run against the wind to reach your passion

I lay my future in your hands

We'll dance under the stars

I need you more and more each day

I've got to say I am addicted

We'll sail together through the skies

Your eyes never told me lies

I didn't know

That I'm falling for you

And my dreams could come true

I didn't know

That you're warm like the sun

Our life has just begun

I didn't know

You're the one for me

I thought I'd never find

I didn't know

That you wished for the moon

To provide me the light

I didn't know

That I'm falling for you

And my dreams could come true

I didn't know

That you're warm like the sun

Our life has just begun

I didn't know

That you're freezing the time

Just to make you all mine

I didn't know

With every beat of your heart

I'm melting into you

I didn't know

That I'm falling for you

And my dreams could come true

I didn't know

That you're warm like the sun

Our life has just begun

I didn't know

You're the one for me

I thought I'd never find

I didn't know

I didn't know

I didn't know

I didn't know LYRICS IN FRENCH Je veux être avec toi ce soir

Loin de tous les regards et toutes les peures

Je veux être dans ton esprit

Et me cacher dans tes bras

Tu dois comprendre que cet amour est reel

Viens et vis avec mes émotions

A partir de maintenant, faisons un pacte:

Faire vibrer tout ce que l'on ressent Je veux dormir sur ta peau

Courir contre le vent pour atteindre ta passion

Je dépose mon avenir entre tes mains

Nous danserons sous les étoiles

J'ai besoin de toi de plus en plus chaque jour

Je dois dire que je suis envouté

Nous naviguerons ensemble sous les cieux

Tes yeux ne m'ont jamais menti Je ne savais pas

Que je tombais amoureux de toi

Et que mes rêves pouvaient devenir réalité

Je ne savais pas

Que tu étais ardente comme le soleil

Notre vie vient de commencer

Je ne savais pas

Que tu étais la seule pour moi

Celle que je ne pensais jamais trouver

Je ne savais pas

Que tu rêvais de la lune

Pour m'apporter la lumière Je ne savais pas

Que je tombais amoureux de toi

Et que mes rêves pouvaient devenir réalité

Je ne savais pas

Que tu étais ardente comme le soleil

Notre vie vient de commencer

Je ne savais pas

Que tu suspendais le temps

Juste pour t'offrir toute à moi

Je ne savais pas

Qu'avec chaque battement de ton coeur

Je vais me fondre en toi Je ne savais pas

Que je tombais amoureux de toi

Et que mes rêves pouvaient devenir réalité

Je ne savais pas

Que tu étais ardente comme le soleil

Notre vie vient de commencer

Je ne savais pas

Que tu étais la seule pour moi

Celle que je ne pensais jamais trouver

Je ne savais pas

Je ne savais pas

Je ne savais pas Je ne savais pas Volg de zanger via zijn website,Twitter, Facebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Klaus Roethliesberger)

STOCKHOLM VANDAAG : vandaag mogen de rechtstreeks geplaatste finalisten hun tweede individuele repetitie afwerken. Afgelopen maandag, 02 mei 2016, werd in de Zweedse hoofdstad Stockholm het startschot gegeven voor de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. De eerste halve finale vindt pas aanstaande dinsdag, 10 mei, plaats maar maandagvoormiddag startten in de Ericsson Globe (Globen, Stockholm Globe Arena) reeds de eerste repetities. De zesendertig landen die deelnemen aan de halve finales hebben tussen maandag en donderdagavond hun eerste repetitie afgewerkt. Eergisteren (vrijdag 06 mei) en gisteren (zaterdag 07 mei) betraden de deelnemers voor een tweede maal het podium om hun tweede en meteen ook laatste individuele repetitie af te werken. Vandaag, zondag 08 mei 2016, wordt het een rustig dagje want enkel de deelnemers van de 'Big 5' (Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanjeen het Verenigd Koninkrijk) alsook de deelnemer van het gastland Zwedenwerken hun tweede repetitie af. Vanavond volgt dan nog de openingsceremonie en daaropvolgend de welkomstparty. Sinds maandag 02 mei, en dit tot en met de dag van de finale, zaterdag 14 mei, krijg je van ons dagelijks een overzicht van de repetities en de daaropvolgende persconferenties. Zo weet je meteen wanneer jouw favoriet(en) zijn/haar/hun repetities afwerken. * Overzicht van de zes rechtstreeks geplaatstefinalisten(zondag 08mei 2016) : REPETITIE LAND MEET & GREET 12.30-12.50 ZWEDEN 13.35-13.55 12.55-13.15 FRANKRIJK 14.00-14.20 13.20-13.40 SPANJE 14.25-14.45 13.40-14.00 PAUZE 14.45-15.10 14.05-14.25 DUITSLAND 15.10-15.30 14.30-14.50 ITALIE 15.35-15.55 14.55-15.15 VERENIGD KONINKRIJK 16.00-16.20 Net als de drie voorgaande jaren (2013, 2014 en 2015) is het repetitieschema ingekort en duurt de eerste individuele repetitie dertig in plaats van veertig minuten. De tweede individuele repetitie duurt nog slechts twintig in plaats van dertig minuten. De eerste individuele repetities waren - net als de voorbije twee jaar - niet meer openbaar wat meteen ook inhoudt dat de pers pas sindsvrijdag 06 mei wordt toegelaten. Daarmee kwamen ook de persconferenties na afloop van de eerste repetitie te vervallen. Wel was er een 'meet & greet' voorzien met de kandidaten. Daarnaast is vanaf 19.00 de officiële openingsceremonie aan de 'Euroclub'. De ceremonie wordt geopend door het presentatieduo Petra Mede en Måns Zelmerlöw (winnaar van vorig jaar). De aankomst van de kandidaten en hun passage over de rode loper, kan rechtstreeks worden gevolgd via de website van Eurovision.tv (klik HIER voor de rechtstreekse uitzending tussen 19.00 en 21.00). Je kan de uitzending ook (mobiel) bekijken via de YouTubestream. Na het presentatieduo is het debeurt aan gastlandZweden met Fransen Laura Tesoro zal als zevende de 'rode loper' bewandelen. De Nederlander Douwe Bob is als achttiende aan de beurt en het rijtje wordt afgesloten door de Oostenrijkse deelneemster. Sinds maandag 02 mei, en dit tot en met de dag van de finale (zaterdag 14 mei), is het perscentrum dagelijks geopend. Vandaag, zondag 08 mei, is het centrum open tussen 11.00 en 18.30. (bron : Eurovision.tv ; foto : Pär Källman/SVT )

07-05-2016 'God kväll Stockholm': 07. ARMENIE. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. ARMENIE zal dit jaar alszevende aantreden in de eerste halve finale op dinsdag 10 mei. Het land neemt voor detiende maal deel aan de liedjeswedstrijd. In de zomer van 2004 werd de nationale omroep ARMTV , samen met de Georgische nationale omroep, 'associate member' van de EBU. Op 08 juli 2005 werd de omroep 'active member' en da's (normaal gezien) één van de voorwaarden om aan het Eurovisie Songfestival te kunnen deelnemen. Zanger André mocht in 2006 de halve finale openen en met "Without Your Love" kwam hij als laatste uit de enveloppes en dat gaf hem het recht om de finale af te sluiten. Uiteindelijk belandde hij op een meer dan verdienstelijke achtste plaats en daarom mocht het land in 2007 meteen in de finale aantreden. "Anything You Need" werd door Hayko opnieuw naar een achtste plaats gezongen.Acht jaar geleden werd zangeres Sirusho (Harutyunyan) afgevaardigd om het land te vertegenwoordigen tijdens de eerste halve finale. Met "Qele qele" eindigde ze op een tweede plaats en tijdens de finale legde ze uiteindelijk beslag op een vierde plaats (het beste resultaat tot op vandaag). In 2009 mochten Inga & Anush Arshakyanner naar het jaarlijkse liedjesfestival. Met "Jan Jan" eindigde het duo tijdens de eerste halve finale op een vijfde plaats metnegenennegentig punten. In de finale kregen zetweeënnegentig punten voor hun nummer en dat leverde een tiende plaats op. In 2010 stuurde het land Eva Rivas naar de Noorse hoofdstad Oslo alwaar ze met "Apricot Stone" in de tweede halve finaledrieëntachtig punten verzamelde, goed voor een zesde plaats. In de finale strandde ze met een totaal van 141 punten op een zevende plaats, het tweede beste resultaat van Armenië. Een jaar later mocht Emmy met "Boom Boom" naar het Duitse Düsseldorf maar voor het eerst wist het land zich niet te plaatsen voor de finale. Met een totaal van vierenvijftig punten strandde ze op een twaalfde plaats in de eerste halve finale. In 2012 was het land in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe niet van de partij gezien de gespannen sfeer met betrekking tot de enclave Nagorno-Karabach.Drie jaar geleden werd het land vertegenwoordigd door de groep Dorians met "Lonely Planet". In de tweede halve finale eindigde de groep met een totaal vannegenenzestig punten op een zevende plaats, in de finale werd het meteenenveertig punten uiteindelijk een achttiende plaats.



Twee jaar geleden mocht het land de eerste halve finale openen met zanger Aram Sargsyan, oftewel Aram MP3. Met "Not Alone" vergaarde hij in die halve finale 121 punten, goed voor een vierde plaats. En ook in de finale was die vierde plaats voor hem weggelegd met een totaal van 174 punten. Met die plaats komt hij naast Sirusho (Harutyunyan) te staan als beste Armeense resultaat ooit. Vorig jaar stuurde het land het zestal Genalogy naar Wenen en met hun liedje "Face The Shadow" legden ze in de eerste halve finale met een totaal van zevenenzeventig punten beslag op een zevende plaats. In de finale kregen ze een totaal van vierendertig punten, wat goed was voor een zestiende plaats. Op dinsdag 13 oktober 2015 maakte de Armeense nationale omroep ARMTV bekend dat Iveta Mukuchyan dit jaar zal deelnemen aan de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. Eind september raakte al bekend dat de omroep met een zangeres naar de Zweedse hoofdstad Stockholm zou trekken en meteen ging de geruchtenmolen aan de gang waarbij Mukuchyan één van de namen was die op het internet circuleerde. Meteen ging de nationale omroep ookop zoek naar liedjes voor de zangeres en geïnteresseerden kregen tot en met vrijdag 13 november (23.59 CET) om hun inzendingen in te dienen bij de omroep. Componisten en/of tekstschrijvers uit zowel binnen- als buitenland werden door de omroep toegelaten. Begin december raakte bekend dat er zo'n driehonderd inzendingen werden ontvangen uit Armenië zelf, maar ook uit onder meer België, Canada, Duitsland en Zweden. Uit alle inzendingen bleven er uiteindelijk twee over (uit Armenië en Zweden) en op donderdag 25 februari raakte bekend dat het liedje als titel "LoveWave" draagt. Op woensdag 02 maart 2016 werd om 18.30 (21.30 plaatselijke tijd) de videoclip van de Armeense inzending op de wereld losgelaten.



Titel: "LoveWave".

Deelnemer: Iveta Mukuchyan ( Jerevan ,14 oktober1986).

Tekst: Iveta Mukuchyan, Stephanie Crutchfield.

Muziek: Lilith Navasardyan, Levon Navasardyan. De zangeres, die op woensdag 14 oktober 2015negenentwintig kaarsjes mocht uitblazen, zag het levenslicht in de Armeense hoofdstad Jerevan maar verhuisde in 1992 met haar familie naar Duitsland. In 2009 verhuisde ze terug naar haar moederland alwaar ze een jaar later deelnam aan de vierde reeks van 'Hay Superstar', de plaatselijke versie van 'Idool'. In 2012 nam ze deel aan de tweede reeks van 'The Voice Germany' alwaar ze het tot in de liveshows schopte. Iveta Mukuchyan en Stephanie Crutchfield schreven de tekst van het nummer, de muziek is van de hand van Lilith Navasardyan en Levon Navasardyan. LYRICS Hey it's me.

Look, I know it might sound strange but suddenly I'm not the same I used to be.

It's like I’ve stepped out of space and time and come alive Guess this is what it's all about cause

1. ...when it touched me the world went silent,

Calm before the storm reaches me.

The ground in motion set off all sirens,

You took over my heartbeat... beat... beat... beat...

It's taking over me.

Chorus

You

Shook my life like an earthquake now I'm waking up,

You

Gave me faith now I can break every single wall,

You

Prove we can do it all when all is out of love,

You (oh like a lovewave)

Spread a lovewave 'n my heart goes ba-ba-da-bu-who-oh-oh. 2. Caught in a downward spiral,

I lost my soul in my dreams.

I would give up and lose all trials,

When one moment changed everything. Without even a single warning,

I'm not who I was before.

A chain reaction with no returning,

Now watch me craving for more. It's taking over me.

Instrumental

It's taking, it's taking over me. Chorus

You(oh like a lovewave)

Shook my life like an earthquake now I'm waking up Volg de zangeres viahaar website, VK, TwitterenFacebook en YouTube. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Armen Aghayan)

'God kväll Stockholm': 06. NEDERLAND. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alszesde zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 10 mei is NEDERLAND . Onze noorderburen zijn al van bij het allereerste Songfestival (in 1956) present en ze wisten het festival in totaal vier maal te winnen: in 1957 door Corry Brokken, in 1959 door de in 2010 overleden Teddy Scholten, in 1969 door Lenny Kuhr (samen met drie andere landen) en in 1975 (voorlopig voor het laatst) door de formatie Teach-In. In totaal nam Nederland vier keer niet deel aan het jaarlijkse liedjesfestival. In 1985 en 1991 was de reden te vinden in het feit dat het festival gehouden werd op 04 mei (Nationale Dodenherdenking) en in 1995 en 2002 werd niet deelgenomen wegens de slechte resultaten van het jaar voordien (Willeke Alberti en Michelle). Tussen 2005 en 2012 wist het land zich niet te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival maar in 2013 kwam daar eindelijk verandering in. De bekende zangeres Anouk nam toen aan het festival deel en wist in de eerste halve finale met "Birds" beslag te leggen op een zesde plaats met net evenveel punten als onze Roberto Bellarosa, namelijk vijfenzeventig. In de finale deed ze het net iets beter dan onze landgenoot en met een totaal van 114 punten eindigde ze op een negende plaats. Twee jaar geledenwerd Nederland vertegenwoordigd door The Common Linnets (Ilse DeLange en Waylon) die met "Calm After The Storm" een tweede plaats behaalden in de finale met een totaal van 238 punten. Eerder had het gezelschap de eerste halve finale gewonnen met een totaal van 150 punten . Maar vorig jaar was het - voorlopig - weer terug naar af want Trijntje Oosterhuis wist met "Walk Along" de eerste halve finale niet te overleven. Met een totaal van drieëndertig punten eindigde ze op een veertiende plaats op zestien deelnemers. De Nederlandse omroep AVROTROSbevestigde op dinsdag 22 september 2015 het bericht dat de 23-jarige singer-songwriter Douwe Bob dit jaar zal deelnemen aan de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival. Het was de krant Metro die twee dagen eerder, zondag 20 september, uitpakte met het nieuws op haar website maar het bleef dus wachten tot de zanger terug was uit Malaga (maandag 21 september) om het nieuws wereldkundig te maken. De zanger was, samen met Jan Smit (commentator ESF 2011-2012-2013-2014-2015-2016, presentator NSF 2012), eerder op die dinsdagavond te gast in 'De Wereld Draait Door' alwaar zijn deelname officieel bekend werd gemaakt. Op hetnummer, "Slow Down", bleef het echter wachten tot vrijdag 04 maart jongstleden toen het werd voorgesteld in de hoofdstad Amsterdam . De Nederlandse inzending ging rond 11.40 in wereldpremière tijdens het NPO Radio 2-programma 'Aan De Slag!' (gepresenteerd door Bart Arens).



Titel: "Slow Down".

Deelnemer:Douwe Bob( Amsterdam ,12december 1992).

Tekst: Douwe Bob Posthuma, Jan-Peter Hoekstra, Jeroen Overman.

Muziek: Douwe Bob Posthuma, Jan-Peter Hoekstra, Jeroen Overman, Matthijs van Duijvenbode. Onze noorderburen maakten in 2012 kennis met Douwe Bob Posthumatoen hij het tv-programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland' won. Zijn debuutalbum " Born In A Storm " verscheen in 2013 en direct daarna stond hij al op het podium van Pinkpop. In mei 2015 verscheen het tweede album van Douwe Bob dat de nummer één positie behaalde in de album charts. Na het enorme succes van het duet " Hold Me " met Anouk (ESF 2013, componiste/tekstschrijfster Nederlandse inzending 2015), scoorde Douwe Bob vorige zomer een hit met " Sweet Sunshine ". Op vrijdag 04 maart verscheen "Slow Down", de Nederlandse inzending voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival, en meteen ook de eerste single uit het nieuwe album "Fool Bar" dat op vrijdag 06 mei verscheen. "Slow Down" is in Portugal, Spanje en Zweden geschreven door Douwe Bob, Matthijs van Duijvenbode, Jeroen Overman en Jan-Peter Hoekstra. De videoclip is geregisseerd door onze landgenoot Hans Pannecoucke. LYRICS I'm going nowhere and I'm going fast

I should find a place to go and rest

I should find a place to lay my head tonight

Every morning there's another start

Every morning hits so hard

Guess I'm running scared guess I'm running on empty

Mister can you help me

'Cause it seems I've been lead astray

I keep searching for an answer for a way

Won't you help me

You gotta slow down brother

Slow down brother

Slow down if you can't go on

Slow down brother

Slow down brother

Slow down if you can't go on

Do you think I'll ever learn

I used to be without concern

Now all I ever do don’t seem to free me

Mister can you help me

'Cause it seems I've been lead astray

I keep searching for an answer today

Won't you help me

You gotta slow down brother

Slow down brother

Slow down if you can't go on

Slow down brother

Slow down brother

Slow down if you can't go on LYRICS IN FRENCH Je ne vais nulle part et je vais vite

Je devrais trouver un endroit où aller me reposer

Je devrais trouver un endroit où poser ma tête cette nuit Chaque matin, il y a un autre départ

Chaque matin, c'est dur

Je pense courir par peur, je pense courir à bout de souffle Monsieur, vous pouvez m'aider ?

Car on dirait que j'ai été détourné du droit chemin

Je continue de chercher une solution pour en sortir

Vous ne m'aiderez pas ? Faut y aller mollo, mon frère

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo si tu ne peux pas continuer

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo si tu ne peux pas continuer Vous pensez que j'apprendrai un jour ?

J'avais l'habitude d'être sans soucis

Maintenant, quoi que je fasse, je suis coincé Monsieur, vous pouvez m'aider ?

Car on dirait que j'ai été détourné du droit chemin

Je continue de chercher une solution aujourd’hui

Vous ne m'aiderez pas ? Faut y aller mollo, mon frère

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo si tu ne peux pas continuer

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo, mon frère

Vas-y mollo si tu ne peux pas continuer Volg de zanger viazijn website, YouTube, Twitter,Facebooken Instagram. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Marc de Groot)

'God kväll Stockholm': 05. KROATIE. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat op dinsdag 10 mei alsvijfde zal aantreden in de eerste halve finale is KROATIE . Na een afwezigheid van twee jaaris het Balkanland ditmaal opnieuw van de partij. Kroatië neemt, net als buurland Slovenië, sinds 1993 deel aan het jaarlijkse liedjesfestival en wist tot op heden twee keer een vierde plaats in de wacht te slepen. Een eerste maal met Maja Blagdan (1996) en nadien met Doris Dragovic (1999). Als deelrepubliek van het voormalige Joegoslavië leverde het land de meeste deelnemers en wist het ook de enige overwinning binnen te halen. Hiervoor zorgde de groep Riva in 1989 met "Rock Me". Ook na het uiteenvallen van Joegoslavië bleef Kroatië succesvol op het Songfestival. Tussen 1995 en 2001 (met uitzondering van 1997) eindigde de inzending steeds binnen de top tien. Kroatië eindigde elf jaar geleden in de finale op een elfde plaats en moest dus normaal gezien in 2006 eerst in de halve finale aantreden. Maar uiteindelijk was het land rechtstreeks geplaatst voor de finale en dat dankzij het laattijdig terugtrekken van Servië-Montenegro. Severina Vučković eindigde met "Moja štikla" op een gedeelde twaalfde plaats met zesenvijftig punten. Een jaar later, in 2007, wisten Dragon Fly feat. Dado Topić zich met "Vjerujem u ljubav" echter niet te plaatsen voor de finale, een zestiende plaats was hun deel in de halve finale.In 2008eindigde "Romanca" van Kraljevi Ulice & 75 Cents in de tweede halve finale op een derde plaats met 112 puntenen daarmee was het gezelschap rechtstreeks geplaatst voor de finale waar ze uiteindelijk slechts op een eenentwintigste plaats eindigden met vierenveertig punten.



Igor Cukrov feat. Andrea mochten in 2009 met "Lijepa Tena" de tweede halve finale openen en dankzij de vakjury was het land verzekerd van een plaatsje in de finale. In die halve finale strandde het duo met een totaal vandrieëndertig punten op een dertiende plaats. In de finale kregen zevijfenveertig punten en dat leverde het land een achttiende plaats op .Zes jaar geleden werd het land vertegenwoordigd door het damestrio Feminnem die in 2005 reeds deelnamen voor Bosnië-Herzegovina met "Call Me". Ditmaal konden ze met "Lako je sve" geen finaleplaats bemachtigen want met drieëndertig punten strandden ze in de tweede halve finale op een dertiende plaats. Ook de drie daaropvolgende jaren (2011,2012 en 2013) wist het land zich niet te plaatsen voor de finale. Met "Celebrate" strandde Daria Kinzervijf jaar geleden in de eerste halve finale op een vijftiende plaats meteenenveertig punten. Met "Nebo" haalde Nina Badrić een jaar later één puntje meer (tweeënveertig) wat haar in de tweede halve finale een twaalfde plaats opleverde. In 2013 eindigde Klapa s Mora met "Mižerja" op een dertiende plaats in de eerste halve finale met een totaal van achtendertig punten. Na een afwezigheid van twee jaar zal Kroatiëvan de partij zijn in de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal plaatsvinden. Tot midden 1991 maakte Kroatië deel uit van de republiek Joegoslavië maar op 25 juni 1991 riep het land de onafhankelijkheid uit. Twee jaar later, in 1993, maakte het land haar debuut op het Eurovisie Songfestival. Vanaf dan was Kroatië steeds op het jaarlijkse liedjesfestival aanwezig met als beste resultaat een vierde plaats in 1996 en 1999. Sinds de invoering van de halve finale(s) in 2004 wist het land zich in totaal vijf maal niet te plaatsen voor de finale. Tussen 2010 en 2013 bleef het land steken in de halve finales en in november 2013 raakte bekend dat Kroatië in de Deense hoofdstad Kopenhagen niet zou deelnemen. Ook vorig jaar bleef het land afwezig maar op donderdag 26 november 2015raakte bekend dat het land dit jaar een kandidaat zou afvaardigen. De weken en maanden dieop die bekendmaking volgdencirculeerde steeds de naam van zangeres Nina Kraljić. Maar het bleef wachten tot woensdag 24 februari, de dag waaropde nationale omroep HRT die geruchten bevestigde. Twee weken later, op woensdag 09 maart, werd de Kroatische inzending, "Lighthouse", op de nationale radio voorgesteld.



Titel: "Lighthouse".

Deelnemer: Nina Kraljić (Lipovljani, 04 april 1992).

Tekst: Andreas Grass,Nikola Paryla.

Muziek: Andreas Grass,Nikola Paryla. De 24-jarigeNina Kraljić is de winnares van de eerste reeksvan de talentenjacht 'The Voice – Najljepši glas Hrvatske' die in het voorjaar van 2015 op de Kroatische omroep te zien was. Eind vorig jaar verscheen haar debuutsingle " Zaljuljali smo svijet " en eerder dit voorjaar werd ze door de Kroatische nationale omroep gevraagd om deel te nemen aan de komende editie van het Eurovisie Songfestival. De tekst en de muziek van het nummer is van de hand van Andreas Grass en Nikola Paryla, beter bekend als Popmaché. LYRICS verse1: Lightning strikes on the sea

Breaking waves around me

Stormy tides and I feel

My ship capsizing

Out of sight - saving shore

Ever gone - evermore

Ropes untied - rain that pours

The waters rising

pre-chorus: In devastating times

I keep this hope of mine

Even in the darkest night

chorus 1: 'cause there is a light

Guiding my way

Keeping me safe when oceans rage

There in the sky

Hiding away

Never to die and fade I know that I'll find your

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

verse2: Harbours near

No more fear

Wall of clouds disappears

So I steer to the pier

In tears - arriving

pre-chorus2: No devastating times

I kept this hope of mine

Even in the darkest night

chorus 2: 'cause there is a light

Guiding my way

Keeping me safe when oceans rage

There in the sky

Hiding away

Never to die and fade

I know that I'll find your

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

chorus 3: 'cause there is a light

Guiding my way

Keeping me safe when oceans rage

There in the sky

Hiding away

Never to die and fade

I know that I'll find your

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse

Your lighthouse I know that I'll find your Volg de zangeres viahaar website, YouTube, Twitter en Facebook. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Dario Njavro)

'God kväll Stockholm': 04. HONGARIJE. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat op dinsdag 10 mei als vierde zal aantreden in de eerste halve finale is HONGARIJE . Het land debuteerde in 1994 in de Ierse hoofdstad Dublin . Een jaartje eerder had Hongarije reeds deelgenomen aan de (Oost-Europese) voorronde maar Andrea Szulák kon zich niet plaatsen voor het eigenlijke festival. Friderika Bayer eindigde op het groene eiland met het mooie "Kinek mondjam el vétkeimet" op een meer dan verdienstelijke vierde plaats. Allesbehalve een slechte start voor een debuterend land, enkel Polen deed dat jaar als debutant beter met een tweede plaats voor zangeres Edyta Górniak. Hongarije nam in 1995, 1997 en 1998 nog deel aan het festival en eindigde tweemaal achteraan. In 1996 kwam het de audio-voorronde zelfs niet door. Vanaf 1999 nam het land niet meer deel tot in 2005. Toen eindigde de groep NOX met "Forogj, világ!" op een twaalfde plaats in de finale. In 2007, bij de zoveelste terugkeer, wist Magdi Rúzsa met "Unsubstantial Blues" beslag te leggen op een negende plaats in de finale. In 2008 kon Csézy zich met "Candlelight" echter niet plaatsen voor de finale, ze strandde in de tweede halve finale met amper zes puntjes op een negentiende en allerlaatste plaats. Een jaar later, in 2009, moest Zoli Ádok de eer hoog houden in de Russische hoofdstad Moskou . Met "Dance With Me" wist hij zestien punten te verzamelen wat hem een vijftiende plaats opleverde in de tweede halve finale. In 2010 nam het land voor de zoveelste maal opnieuw niet deel aan het jaarlijkse liedjesfestival maar een jaar later mocht Kati Wolf in het Duitse Düsseldorf de Hongaarse eer hooghouden. Met "What About My Dreams?" legde ze tijdens de eerste halve finale met een totaal van tweeënzeventig punten beslag op een zevende plaats. In de finale moest ze uiteindelijk tevreden zijn met drieënvijftig punten, goed voor een tweeëntwintigste plaats. In 2012 wist ook de groep Compact Disco zich te plaatsen voor de finale maar met een totaal van negentien punten kwam het gezelschap echter niet verder dan een vierentwintigste plaats. In de eerste halve finale wist de groep zich met "Sound Of Our Hearts" met een totaal van tweeënvijftig punten (goed voor een tiende plaats) net te plaatsen voor die finale. En ook in 2013 stootte het land vanuit de tweede halve finale door naar de finale op zaterdag. Met "Kedvesem (Zoohacker remix)" verzamelde ByeAlex in de halve finale zesenzestig punten, goed voor een achtste plaats. Met een totaal van vierentachtig punten was hij in de finale goed voor een tiende plaats, het beste resultaat sinds 2007. Maar twee jaar deed de in de Verenigde Staten geboren András Kállay-Saunders het met "Running" nog beter. Met een totaal van 127 punten eindigde hij in de eerste halve finale op een derde plaats en een totaal van 143 punten was in de finale uiteindelijk goed voor een vijfde plaats. En daarmee behaalde de zanger het beste resultaat ooit sinds de vierde plaats in 1994. Vorig jaar verging het zangeres Boggie met "Wars For Nothing" iets minder goed in de finale. Met een totaal van negentien punten strandde ze op een twintigste plaats. Met zevenenzestig punten was ze in de eerste halve finale netgoed voor de achtste plaats en daarmee nam het land voor de vijfde opeenvolgende maal deel aan de finale van het jaarlijkse liedjesfestival. Ook dit jaar ging de Hongaarse nationale omroep (MTV) via een nationale selectie op zoek naar de kandidaat voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival. Voor de vijfde maal op rij werd via 'A Dal' de artiest gekozen die voor het land zal deelnemen aan de eenenzestigste editie van het liedjesfestival. Tussen maandag 19 oktober en woensdag 25 november (middernacht) ging de omroep op zoek naar inzendingen voor die nationale selectie. Enkel artiesten die reeds een album uitbrachten, of te horen waren op radio/te zien op televisie, of die een platencontract bezittenmochten deelnemen aan 'A Dal 2016'. Daarnaast moesten ze de Hongaarse nationaliteit bezitten of de taal machtig zijn. Buitenlandse componisten/tekstschrijvers werden toegelaten zover ze werken met een artiest dievoldeed aan bovenvermelde voorwaarden. In totaal werden 372 liedjes ontvangen, een stijging met tweeëntwintig eenheden ten opzichte van vorig jaar. Een interne vakjury (tien leden) ging aan de slag en selecteerde dertig artiesten dietussen zaterdag 23 januari en zaterdag 27 februari 2016 streden om het ticket voor Stockholm . Tijdens de finale streden uiteindelijk nog acht kandidaten voor het Songfestivalticket. * deelnemers finale 'A Dal 2016' (in volgorde van optreden) : 01. " Uncle Tom " (tekst : Isaak Palmer ; muziek : Isaak Palmer , Örs Kozák , Antal Kert ) door Mushu ( Isaak Palmer , Örs Kozák , Antal Kert ).

02. " Már nem szédülök " (tekst en muziek : József Oláh ) door Graszt Parno ( József Oláh , Krisztián Oláh , Viktor Oláh , Heléna Oláh , István Németh , Zoltán Bartus ).

03. " Seven Seas " (tekst : Johnny K. Palmer ; muziek : Ádám Kovacsics, Johnny K. Palmer) door Olivér Berkes & Andi Tóth .

04. " Trouble In My Mind " (tekst en muziek : András Petruska ) door Petruska ( András Petruska , Bence Temesvári , Miklós Markos ).

05. " Győz a jó " (tekst : Tamás Molnár ; muziek : Begi Lofti, Gergő Oláh , Zsolt Szepesi) door Gergő Oláh .

06. "Pioneer" (tekst : Borbála Csamai ; muziek : Zé Szabó) door Freddie (Gábor Alfréd Fehérvári).

07. " Who We Are " (tekst : András Kállay Saunders ; muziek : András Kállay Saunders, Márk Pacsai, Ádám Tóth ) door Kállay Saunders Band (András Kállay Saunders, Ádám Tóth , Dániel Szabó , Ernő Bodoczki , Gyula Vas ).

08. " Why " (tekst : Johnny K. Palmer ; muziek : Szabolcs Harmath) door André Vásáry .



In de finale waren er twee stemrondes en in de eerste stemronde waren het enkel de vier leden van de vakjury (Pierrot, Both Miklós, Frenreisz Károly en Zséda) die vier kandidaten aanduidden voor de tweede ronde. Elk jurylid mocht tien, acht, zes en vier punten geven. In de tweede stemronde lag het lot van de vier kandidaten dan enkel in de handen van de kijkers die dan de uiteindelijke winnaar kozen. * uitslag eerste stemronde (tussen haakjes punten Pierrot, Both Miklós, Frenreisz Károly en Zséda) : 01. "Pioneer" door Freddie : 34 punten (8+10+10+6).

02. " Győz a jó " door Gergő Oláh : 28 punten (6+8+6+8).

03. " Who We Are " door Kállay Saunders Band : 18 punten (4+6+8+0).

04. " Trouble In My Mind " door Petruska : 14 punten (0+0+4+10). 05. " Why " door André Vásáry : 10 punten (10+0+0+0).

06. " Már nem szédülök " door Graszt Parno : 4 punten (0+0+0+4).

07. " Seven Seas " door Olivér Berkes & Andi Tóth : 4 punten (0+4+0+0).

08. " Uncle Tom " door Mushu : 0 punten. Titel: "Pioneer".

Deelnemer: Freddie, geboren als Gábor Alfréd Fehérvári (Győr, 08 april 1990).

Tekst: Borbála Csamai.

Muziek: Zé Szabó. De kijkers stuurden uiteindelijk Gábor Alfréd Fehérvári oftewel Freddie naar Stockholm met het liedje "Pioneer". De zanger raakte in eigen land bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van de talentenjacht 'Rising Star' die liep tussen oktober 2014 en februari 2015. Hij wist het uiteindelijk tot in de finale te schoppen alwaar hij op een vierde plaats eindigde. Nadien werkte hij samen met Kállay Saunders Band en vorig jaar scoorde hij met " Mary Joe " in eigen land een dikke zomerhit.Dit jaar nam hij voor het eerst deel aan de Hongaarse selectie voor het Eurovisie Songfestival die hij dus als winnaar wist af te sluiten. Na zijn festivaldeelname gaat hij tijd vrijmaken om zijn debuutalbum in te blikken. LYRICS When you need to run away

From what other people say

Your enemy might be your own mind

A smile, a hug, a bit of praise

You haven't received for days

For lo-o-ong you feel mistreated

In a world where the poems sound fake

And the love is replaced by the fame

Million hearts of a million people

Be proud, you were born to be real oh-oh

Million lies in a million temples

It's only fear, become a pioneer oh-oh

You've been weird, been a mess

They don't know how to value uniqueness

So they turn their heads away

When there ain't no products to sell

Everyone will cast their own spell

Million hearts of a million people

Be proud, you were born to be real oh-oh

Million lies in a million temples

It's only fear, become a pioneer oh-oh

No right time, no right place

To meet your inner grace

Approval is found within

Million hearts of a million people

Be proud, you were born to be real oh-oh

Million lies in a million temples

It's only fear, become a pioneer oh-oh You should know, you should know Volg de zanger via zijnwebsite,YouTube, Twitter en Facebook. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Gergő Grób)

'God kväll Stockholm': 03. MOLDAVIE. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat op dinsdag 10 mei als derde zal aantreden in de eerste halve finale is MOLDAVIE . Het Oost-Europese land debuteerde in 2005 en dat ging zeker niet onopgemerkt voorbij. De groep Zdob şi Zdub eindigde in de halve finale op de tweede plaats na Roemenië en in de finale wisten ze (samen met oma) beslag te leggen op de zevende plaats. Vandaar dat het land bij de tweede deelname (in 2006) meteen in de finale mocht aantreden. Daar verging het Arsenium en Natalia Gordienko echter heelwat minder. Met "Loca" eindigde het duo op een twintigste plaats en daarom moest het land in 2007 eerst in de halve finale aantreden. Natalia Barbu eindigde zowel in de halve finale als in de finale met "Fight" op een verdienstelijke tiende plaats. In 2008 legde Geta Burlacu met "A Century Of Love" in de eerste halve finale beslag op een elfde plaats en liep daarmee net een plaatsje mis voor de finale. Een jaar later, in 2009, werd het land vertegenwoordigd door Nelly Ciobanu die met "Hora din Moldova" tijdens de tweede halve finale beslag wist te leggen op een vijfde plaats, maar in de finale strandde ze met een totaal van 69 punten op een veertiende plaats . In 2010 mochten SunStroke Project & Olia Tira de eerste halve finale openen met "Run Away" en dat leverde hen met 52 punten een tiende plaats op, goed om door te stoten naar de finale. Daarin werden 27 punten verzameld en dat leverde een tweeëntwintigste stek op. Vijfjaar geleden stuurde het land Zdob şi Zdub voor de tweede maal naar het festival maar met "So Lucky" ging het net iets minder goed dan in 2005. Met vierenvijftig punten legde de groep tijdens de tweede halve finale beslag op een tiende plaats wat hen dus net een plaatsje in de finale opleverde. In die finale werden ze met een totaal van 97 punten twaalfde. Ook Pasha Parfeny bezorgde het land in 2012 met "Lăutar" een finaleplaats. In de eerste halve finale mocht hij als voorlaatste aantreden wat hem honderd punten en een vijfde plaats opleverde. In de finale vergaarde hij 81 punten wat goed was voor een elfde plaats. In 2013 stuurde het land zangeres Aliona Moon naar het Zweedse Malmö. Met ""O mie", van de hand van Pasha Parfeny, legde ze in de eerste halve finale met een totaal vanvijfennegentig punten beslag op een vierde plaats, net voor onze landgenoot Roberto Bellarosa. Ook in de finale hield ze Roberto net achter zich want meteenenzeventig punten legde ze beslag op een elfde plaats. In 2014mocht Cristina Scarlat naar de Deense hoofdstad Kopenhagen afreizen alwaar ze met "Wild Soul" zestiende en allerlaatste werd in de eerste halve finale. Net als in 2010 mochtMoldavië ook vorig jaar de eerste halve finale openen. De Oekraïense zanger Eduard Romanyuta wist het land voor de tweede maal op rij niet naar de finale te loodsen. Met "I Want Your Love" strandde hij op een elfde plaats met eenenveertig punten. Sinds de allereerste deelname in 2005 wist het land zich driemaal niet te plaatsen voor de finale van het jaarlijkse liedjesfestival. Op zaterdag 27 februari 2016 werd de Moldavische kandidaat voor Stockholm gekozen tijdens de finale van 'O Melodie Pentru Europa', de nationale selectie voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival. Op dinsdag 13 oktober 2015 maakte de nationale omroep TRM bekend dat het op zoek ging naar inzendingen voor die nationale selectie en geïnteresseerden kregen tot en met maandag 07 december (17.00 plaatselijke tijd, 16.00 Belgische tijd) tijd om hun nummer(s) in te dienen. In tegenstelling tot vorig jaar was de nationale selectie ditmaal enkel voorbehouden voor artiesten uit eigen land, buitenlandse artiesten werden in eerste instantie niet toegelaten maar op maandag 17 november liet de omroep weten dat buitenlandse artiesten alsnog werden toegelaten voor zover de helft van de leden de Moldavische nationaliteit bezat. Na het verlopen van de deadline ging een interne jury meteen (donderdag 10 december) aan de slag om alle nummers (49, twee werden niet weerhouden) te beoordelen en de kandidaten werden uitgenodigd om hun nummer op zaterdag 19 december ten gehore te brengen tijdens de preselectie die doorging in de hoofdstad Chisinau. Uit dat aantal selecteerde de vakjury er in totaal vierentwintig diemochten deelnemen aan de nationale selectie. Die nationale selectie ging van start met twee halve finales (dinsdag 23 en donderdag 25 februari). Uit elke halve finale stootten acht kandidaten (zeven via combinatie vakjury/televoting, één via televoting) door naar de finale. Ook in de finale waren het de vakjury (50%) en de kijkers (50%) die de kandidaat voor Stockholm selecteerden. * uitslag finale 'O Melodie Pentru Europa' (tussen haakjes punten vakjury en televoting) : 01. "Falling Stars" (tekst en muziek : Gabriel Alares, Sebastian Lestapler, Ellen Berg, Leonid Gutkin) door Lidia Isac : 20 punten (8+12).

02. " Picture Of Love " (tekst : Ana Colesnicov ; muziek : Alex Calancea ) door Cristina Pintilie & Alex Calancea Band : 18 punten (10+8).

03. " Save Love " (tekst en muziek : Valeriu Pașa ) door Valeria Paşa : 17 punten (12+5).

04. " FunnyFolk " (tekst : Lidia Scarlat ; muziek : Ion Moraru) door DoReDoS : 16 punten (6+10).

05. " La La Love " (tekst : Daniel Murzac ; muziek : Serghei Ialovițki) door Maxim Zavidia : 14 punten (7+7).

06. " Game Lover " (tekst Maxim Bodiu ; muziek : Dan Vozniuc ) door Max Fall feat. Dan Vozniuc & Malloy : 6 punten (4+2).

07. " Irresistible " (tekst en muziek : Ylva Persson, Linda Persson) door Doiniţa Gherman : 6 punten (3+3).

08. " Mine " (tekst : Daniela Mirzac ; muziek : Veaceslav Daniliuc) door Valentin Uzun : 6 punten (0+6).

09. " Când vrei " (tekst : Virgil Carianopol ; muziek : Big Flash Sound ) door Big Flash Sound : 5 punten (5+0).

10. " Stop Lying " (tekst : Lidia Scarlat ; muziek : Ivan Aculov ) door Rodica & Ivan Aculov : 4 punten (0+4).

11. " In The Name Of Love " (tekst : Victoria Demici ; muziek : Violeta Julea) door Viola : 2 punten (2+0).

12. " Lie " (tekst : Andrei Ionița ; muziek : Andrei Ionița , Ion Onofrei ) door Andrei Ionița & Onoffrei : 1 punt (1+0).

13. " Memories " (tekst : Elena Negruța ; muziek : Valeriu Pașa ) door Nadia Moșneagu : 1 punt (0+1).

14. " You And Me " (tekst : Gloria Gorceag ; muziek : Smally) door Felicia Dunaf : 0 punten.

15. " I Am Not The Same " (tekst : Gloria Gorceag ; muziek : Smally) door Russu Emilia : 0 punten.

16. " Vodă e cu noi " (tekst en muziek : Mihail Smolenco ) door Che-MD : 0 punten. Titel: "Falling Stars".

Deelnemer: Lidia Isac (Sint-Petersburg, 27 maart 1993).

Tekst: Gabriel Alares, Sebastian Lestapier, Ellen Berg, Leonid Gutkin.

Muziek: Gabriel Alares, Sebastian Lestapier, Ellen Berg, Leonid Gutkin. De overwinning in Moldaviëging naar zangeres Lidia Isac die dit jaar voor het vierde opeenvolgende jaar deelnam aan de nationale selectie. De voorbije drie jaar (2013 tot en met 2015) maakte ze deel uit van het duo Glam Girls . In 2013 werden ze met " Celebrate " twaalfde in de finale, in 2014 overleefden ze met " You Believed In Me " de tweede halve finale niet en vorig jaar eindigden ze met " Magia " op een veertiende en gedeelde laatste plaats in de finale. Tijdens de tweede halve finale werd ze ook al eerste en zowel tijdens die halve finale als tijdens de finale kreeg ze van de kijkers de meeste stemmen. De vakjury had tijdens de halve finale slechts vijf punten voor haar over, tijdens de finale kreeg ze er drie meer, namelijk acht. LYRICS VERSE: Lost in time

you're miles away

I try to speak, make a sound the dark surronds me when you're gone

The dream we had disappeared Still I believe, I'm holding on

I didn't mean to let you down

PRE: we could be the brightest falling

The brightest falling stars

CHORUS: The sky is tumbling, it's coming down coming down

the wildest fire

is burning out, out

And when our fall torn us to pieces

All of our love turned into dust

We're the brightest falling stars

VERSE: flashings lights

I close my eyes

I let the sunlight comfort me when all that's left are memories

PRE: we could be the brightest falling stars

CHORUS: The sky is tumbling, it's coming down coming down

the wildest fire

is burning out, out

And when our fall torn us to pieces

All of our love turned into dust

We're the brightest falling stars the brightest falling stars The thought of us all disappeared

Still I believe, I'm holding on

CHORUS: The sky is tumbling, it's coming down coming down

the wildest fire

is burning out, out

And when our fall torn us to pieces

All of our love turned into dust We’re the brightest falling stars Volg dezangeres viaTwitterenFacebook. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Alexander Ustin)

'God kväll Stockholm': 02. GRIEKENLAND. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat alstweede zal aantreden tijdens de eerste halve finale op dinsdag 10 mei is GRIEKENLAND . Het land neemt sinds 1974 deel aan het liedjesfestival enpas in 2005 wist het voor het eerst het Songfestival te winnen. Zangeres Helena Paparizou bracht de overwinning naar het land met "My Number One". Een jaar eerder, in 2004, eindigde Sakis Rouvas al op de derde plaats. In 2006 zagen we hem terug als presentator van de eenenvijftigste editie van het Eurovisie Songfestival. Anna Vissi, eerder al deelneemster voor Griekenland (1980) en Cyprus (1982), nam toen voor de derde maal deel aan het liedjesfestival en wist een negende plaats in de wacht te slepen met "Everything". In 2007 moest Sarbel de Griekse eer hoog houden en met "Yassou Maria" eindigde hij tijdens de finale op een zevende plaats. Achtjaar geleden ging de in New York geboren Kalom(o)ira Saranti voor het land naar het Eurovisie Songfestival. Ze mocht met "My Secret Combination" de eerste halve finale afsluiten en dat leverde haar meteen ook de eerste plaats op in die halve finale. Tijdens de finale eindigde ze uiteindelijk op een derde plaats, goed voor brons. En in 2009 mocht Sakis Rouvas (opnieuw) proberen om het land een nieuwe overwinning te bezorgen met "This Is Our Night". Tijdens de tweede halve finale strandde hij met een totaal van 110 punten op een vierde plaats maar in de finale moest hij uiteindelijk met 120 punten tevreden zijn met een zevende plaats. In 2010 werd onze eigen Katerine Avgoustakis (Eurosong 2002-2006) uit de Griekse selectie gehaald die uiteindelijk werd gewonnen door Giorgos Alkaios & Friends met "OPA". In de eerste halve finale legde het gezelschap met een totaal van 133 punten beslag op de tweede plaats na onze landgenoot Tom Dice. In de finale werden 140 punten verzameld, goed voor een achtste plaats. Vijfjaar geledenreisden Loukas Giorkas feat. Stereo Mike naar het Duitse Düsseldorf af met "Watch My Dance". Ze mochten er de eerste halve finale afsluiten en dat leverde hen meteen ook de eerste plaats op met een totaal van 133 punten. In de finale was het gezelschap goed voor een zevende plaats met een totaal van 120 punten. In 2012 mocht zangeres Eleftheria Eleftheriou met het 'niemendalletje' "Aphrodisiac" de Griekse eer hooghouden. Met een totaal van 116 punten eindigde ze in de eerste halve finale op een vierde plaats. In de finale verging het haar heelwat slechter en was ze uiteindelijk goed voor de zeventiende plaats met vierenzestig punten, toen het slechtste resultaat van het land sinds 2003. In 2013 stuurdeGriekenland Koza Mostra & Agathonas Iakovidis naar het Zweedse Malmö met "Alcohol Is Free". In de tweede halve finale behaalde het gezelschap 121 punten, goed voor de tweede plaats na Farid Mammadov. In de finale werden 152 punten bij elkaar gesprokkeld en dat leverde in de einduitslag een zesde plaats op. Freaky Fortune feat. RiskyKidd mochten twee jaar geledende Griekse eer hooghouden met "Rise Up". Met een totaal van vierenzeventig punten eindigde het trio tijdens de tweede halve finale op een zevende plaats. In de finale moesten ze met een totaal van vijfendertig punten tevreden zijn met een twintigste plaats op zesentwintig deelnemers. Vorig jaar mocht zangeres Maria Elena Kyriakou naar het festival met "One Last Breath", in de eerste halve finale goed voor een zesde plaats met eenentachtig punten. In de finale, in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, sprokkelde ze drieëntwintig punten bij elkaar en dat was goed voor een negentiende plaats. Daarmee deed ze het net iets slechter dan Eleftheria Eleftheriou in 2012. Opdonderdag 10 maart 2016 (12.30 Belgische tijd, 13.30 plaatselijke tijd) werd de Griekse inzending voor de komende edtie van het Eurovisie Songfestival voorgesteld. De nationale omroep ERT maakte op dinsdag 09 februari bekend dat de groep Argo het land zal vertegenwoordigen tijdens de komende editie van het jaarlijkse liedjesfestival. Voor het eerst sinds 2004 kwam er geen nationale finale, want de omroep ging via interne weg op zoek naar de kandidaat om het land te vertegenwoordigen in de Zweedse hoofdstad Stockholm . Titel: "Utopian Land".

Deelnemer: Argo.

Tekst: Vladimiros Sofianides.

Muziek: Vladimiros Sofianides. De hip-hopformatie is afkomstig uit Thessaloniki en ging eerder door het leven als Europond. De groep bestaat uit Christina Lachana (zang), Maria Venetikidou (zang), Vladimiros Sofianidis (zang), Kostas Topouzis (lier), Ilias Kesidis (zang/percussie) en Alekos Papadopoulos (tabor). Het nummer, "Utopian Land", gaat over een meer dan actueel thema, namelijk de vluchtelingencrisis. Hetwordt deels in het Grieks en deels in het Engels gezongen met een vleugje Pontisch, wat een variant kan worden genoemd van het Grieks. LYRICS We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Πλανήτης Γη 2016 -

ότι και αν κάνουν

η γένια μας θα τ’ αντέξει

την προσφυγιά την έζησα μικρός

κοιτάζω πίσω μα προχωράω εμπρός

Σκούμε το πρωί – τσατεύω τα παιδία

Πέραμ’ άψιμον και αχπάσταμε σην Ουτοπίαν

Σα ούτον κόσμον κ’ εύραμε στερέα

πάμε χαλάνουμε εκές σ εναν μερέαν We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Xοπ χοπ

τεμέτερον χιπ χοπ

πέραμε εισιτηρια

και πάμε στο αεροπόρτ

δυο ώρας αναμένουμε το airbahal

βγάλω τα στύπα και ο Κότσον πα έβγαλεν το μπουκάλ

χοπ σαλούτ παρακάθα και ποτία

πίνουμε βότκας κι η γιάγια μ΄ γαβουρεύει χαψία

στ΄αεροπλάνο εσέβαμε με τ΄αχπαστόν

αδά νυχτών κι ακεί που πάμε ξημερών We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

fight with us for a Utopian Land Αδά νυχτών κι ακεί που πάμε ξημερών

ξημερών

Αδά νυχτών κι ακεί που πάμε ξημερών

Κι ακει , κι ακει κια ακει π

κι ακεί που πάμε ξημερών We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land

We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land. LYRICS IN FRENCH On est l'élévation au soleil levant

Dancez avec nous, amusez-vous bien

On est l'élévation au soleil levant

Venez avec nous pour un pays utopique Planète terre 2016-

Quoi qu'ils fassent

Notre génération l'endurera

L'exil je l'ai vécu dès l'enfance

Je regarde en arrière mais j'avance

Je me lève le matin

Je rejoins les amis

On s'enflamme et on commence pour l'Utopie

On ne s'est pas fixé dans ce monde

Allons ailleurs pour faire un tabac On est l'élévation au soleil levant

Dancez avec nous, amusez-vous bien

On est l'élévation au soleil levant

Venez avec nous pour un pays utopique Hop Hop

Notre hip-hop

On a les billets

On va à l'aéroport

On attend Airbahal pendant deux heures

Je sors les pickles et Kostas la bouteille

Hop on salue les amis, les boissons

On boit du vodka et grand-mère grille les anchois

On entre dans l'avion avec la danse de la mariée

Ici il fait nuit et là où on va, le jour se lève On est l'élévation au soleil levant

Dancez avec nous, amusez-vous bien

On est l'élévation au soleil levant

Venez avec nous pour un pays utopique Ici il fait nuit et là où on va, le jour se lève

Ici il fait nuit et là où on va, le jour se lève

Et là, et là, et là, et là où on va, le jour se lève On est l'élévation au soleil levant

Dancez avec nous, amusez-vous bien

On est l'élévation au soleil levant

Venez avec nous pour un pays utopique On est l'élévation au soleil levant

Dancez avec nous, amusez-vous bien

On est l'élévation au soleil levant

Venez avec nous pour un pays utopique LYRICS IN FRENCH We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Planet Earth 2016-

No matter what they do

Our generation will endure

I have experienced a flee when I was young,

and I step forward even when I look behind. I get up in the morning and I meet the guys

we are on fire, off we head for the Utopian Land

in these parts of the world

we found no place to stand

let's try and paint it red in the Utopian Land. We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Hop, hop

This is our very own hip hop

We got the tickets and we’ re off to the airport

Waiting for the plane

for two hours straight,

I got some pickles and my friend has got the drinks

Vodka it is, then, and whatever else time brings

Grandma's frying fish

And we're on the plane dancing

It won't be long now

Before we ‘re gone

It is dusk here and we're heading to the dawn. We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

fight with us for a Utopian Land It is dusk here and we're heading to the dawn

It is dusk here and we're heading to the dawn We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land PHONETIC We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Planitis Ghi 2016 -

oti ki an kanoun

i genia mas tha t4anteksei

tin prosfigia tin ezisa mikros

kitazo piso ma prochorao empros.

Skoume to proi - tsateuo ta pedia.

Peram' apsimon ke achpastame sin Utopian

Sa outon kosmon k'evrame sterea

pame chalanoume ekes s'enan merean We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Hop Hop

temeteron hip hop

perame isitiria

ke pame sto aeroport

dyo oras anamenoume to airbahal

bgalo ta stipa ke o Kotson pa ebgalen to boukal

hop salout parakatha ke potia

pinoume votkas ki i giagia m'gavourevi chapsia

st'aeroplano esevame me t'achpaston

ada nichton ki aki pou pame ksimeron We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

fight with us for a Utopian Land Ada nichton ki aki pou pame ksimeron

ksimeron

Ada nichton ki aki pou pame ksimeron

Ki aki, ki aki kia aki p,

ki aki pou pame ksimeron We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land We are the rise in the rising sun

dance with us and have some fun

We are the rise in the rising sun

join with us for a Utopian Land Volg degroep via Facebook. (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Beetroot Design/Costas Pappas)

'God kväll Stockholm': 01. FINLAND. Aanstaande dinsdag 10, donderdag 12 en zaterdag 14 mei zijn vele ogen gericht op de Zweedse hoofdstad Stockholm alwaar de eenenzestigste editie van het Eurovisie Songfestival zal doorgaan. Voor het inmiddels elfde jaar op rij stellen we de kandidaten één voor één voor, ditmaal in de rubriek 'God kväll Stockholm '. In totaal nemen tweeënveertig landen deel aan deze editie van het jaarlijkse liedjesfestival en net als de voorbije acht jaar zijn er ook ditmaal twee halve finales. In beide halve finales treden achttien landen aan en net als de voorbije zes jaar zullen een vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%) door middel van televoting telkens tien kandidaten doorsturen naar de finale. Het land dat de eerste halve finale op dinsdag 10 mei mag openen is FINLAND . Het land is dit jaar voor de vijftigste maal van de partij en het moest tot 2006 wachten op de allereerste overwinning. Het land neemt sinds 1961 deel en de hoogste notering dat het vóór 2006 behaalde was een zesde plaats in 1973. Marion Rung zorgde hiervoor met het nummer "Tom tom tom". Elf jaar eerder (in 1962) werd ze met "Tipi tii" zevende. In totaal eindigde Finland amper twaalf maal bij de beste tien, op negenenveertig deelnames is dit weinig. Vier van die noteringen werden in de jaren zestig behaald toen er nog heelwat minder deelnemers waren. Samen met een aantal andere landen nam het land in 1970 niet deel aan het Songfestival (wegens de overwinning van vier landen in 1969). Vanaf 1994 namen ze maar om de twee jaar deel (wegens slechte scores het jaar voordien). Sinds de invoering van de halve finale (in 2004) doet het land weer jaarlijks mee aan het liedjesfestival en tien jaar geleden werd de groep Lordi tot één van de favorieten op de overwinning gerekend en zowel tijdens de halve finale als de finale werd die favorietenrol waargemaakt. Dankzij die overwinning mocht zangeres Hanna Pakarinen in 2007 meteen aantreden in de finale met "Leave Me Alone". Ook in 2008 wist de Finse deelnemer, de groep Teräsbetoni, door te stoten tot die finale alwaar het met "Missä miehet ratsastaa" op een tweeëntwintigste plaats strandde. Zeven jaar geleden eindigde Waldo's People met "Lose Control" met een totaal van tweeënveertig punten op een twaalfde plaats tijdens de eerste halve finale maar dankzij de vakjury mocht het gezelschap naar de finale. In die finale werden tweeëntwintig punten bij elkaar gesprokkeld en dat leverde een vijfentwintigste en allerlaatste plaats op . In 2010 bleef het land steken in de eerste halve finale want Kuunkuiskaajat strandde met "Työlki ellää" en een totaal van negenenveertig punten op een elfde plaats. Vijf jaar geleden wist Paradise Oskar het land opnieuw een finaleplaats te bezorgen. Met "Da Da Dam" eindigde hij in de eerste halve finale met een totaal van 103 punten op een derde plaats. In de finale verging het hem met zevenenvijftig punten heelwat minder goed, wat resulteerde in een eenentwintigste plaats. In 2012 wist zangeres Pernilla Karlsson zich met "När jag blundar" niet te plaatsen voor de finale. Met een totaal van eenenveertig punten strandde ze in de eerste halve finale op een twaalfde plaats. In 2013 stuurde het land opnieuw een zangeres naar het festival. Kristina Siegfrids sleepte met "Marry Me" een vierentwintigste plaats in de finale in de wacht met een totaal van dertien punten. In de tweede halve finale behaalde ze met drieënzestig punten een negende plaats. Twee jaar geleden was het dan de beurt aan de vijfkoppige formatie Softengine om het land een plaatsje in de finale te bezorgen. Met "Something Better" werd de groep derde (zevenennegentig punten) in de tweede halve finale na Roemenië en winnaar Oostenrijk. In de finale werden tweeënzeventig punten bij elkaar gesprokkeld en dat was meteen goed voor een elfde plaats, meteen het beste resultaat sinds 2006. Vorig jaar strandde de groep Pertti Kurikan Nimipäivät (PKN) met "Aina mun pitää" op een zestiende en laatste plaats in de eerste halve finale met dertien punten. Op zaterdag 27 februari 2016 vond in Finland de finale plaats van 'Uuden musiikin kilpailu 2016', de nationale selectie voor de komende editie van het Eurovisie Songfestival. De nationale omroep YLE maakte reeds op vrijdag 05 juni 2015 bekend dat het voor de inmiddels vijfde maal op rij via 'Uuden musiikin kilpailu' op zoek zal gaan naar een kandidaat voor de komende editie van het jaarlijkse liedjesfestival. Geïnteresseerden hadden tussen dinsdag 01 (12.00 plaatselijke tijd, 11.00 Belgische tijd) en dinsdag 08 september (12.00 plaatselijke tijd, 11.00 Belgische tijd) de gelegenheid om hun demo's in te dienen. Dat kon via mail (memory stick) of via het digitale platform van de nationale omroep. De artiest op de demo moest dezelfde zijn als degene die het liedje tijdens de nationale selectie ten gehorezou brengen. De kandidaat voor Stockholm werd aangeduid via televoting en de selectie was ook toegestaan voor buitenlanders. Slechts één van de componisten/tekstschrijvers en de zanger/zangeres moesten de Finse nationaliteit bezitten of er permanent wonen.



Net als vorig jaarmochten er tijdens de nationale selectie meer dan zes personen op het podium staan maar op het podium van het Eurovisie Songfestival is dat aantal tot nader orde nog steeds beperkt tot zes. Op dinsdag 12 januari (12.00 plaatselijke tijd, 11.00 Belgische tijd) maakte YLE de namen bekend van de achttien kandidaten die zullen deelnemen aan 'Uuden musiikin kilpailu 2016' (UMK 2016). Voorafgaand aan de eerste voorronde was er op zaterdag 30 januari eerst nog een introductieshow. Tijdens dit programma werden alle liedjes voorgesteld aan de hand van de videoclip en een expertenpanel (Essi Hellén, Mikko Silvennoinen, Jaana Pelkonen en Tommi Manninen) voorzag alles van de nodige commentaar. Daarnaast konden de kijkers een stem uitbrengen op hun meest geliefde videoclip. Het lot van de finalisten lag in de handen van de vakjury (50%) en de kijkers thuis (50%). De vakjury's waren tien groepen die de Finse gemeenschap vertegenwoordigen (Songfestivalexperten, musici, leden van de media, YouTube-persoonlijkheden, Zweedse Finnen, mensen uit de holebigemeenschap, parlementsleden, arbeiders werkzaam in de asfaltsector, kinderen en gebruikers van de sociale media).* uitslag finale 'Uuden musiikin kilpailu 2016' (tussen haakjes punten vakjury en televoting) :01. "Sing It Away" (tekst : Sandhja, Petri Matara, Milos Rosas, Markus Savijoki ; muziek : Sandhja, Milos Rosas, Heikki Korhonen, Petri Matara, Markus Savijoki) door Sandhja : 160 punten (98+62).

02. " No Fear " (tekst en muziek : Saara Aalto ) door Saara Aalto : 154 punten (67+87).

03." On It Goes " (tekst en muziek : Mikael Saari )door Mikael Saari : 151 punten (72+79).

04. " Let Me Out " (tekst : Niki Westerback, Tracy Lipp ; muziek : Janne Saksa) door Barbe-Q-Barbies : 85 punten (46+39).

05. " Good Enough " (tekst en muziek : Michael James Down, Primoz Poglajen, Jonas Gladnikoff, Matthew Ker) door Annica Milán & Kimmo Blom : 81 punten (35+46).

06. " Love Is Blind " (tekst en muziek : Cristal Snow , Jimi Constantine, Samuel Kovanko) door Cristal Snow : 80 punten (41+39).

07. " Draamaa " (tekst en muziek : Janne Rintala) door Eini : 61 punten (32+29).

08. " Ain't Got Time For Boys " (tekst en muziek : Stella Christine ) door Stella Christine : 47 punten (19+28).

09. " Don't Wake Me Up " (tekst : Michael James Down, Primoz Poglajen, Tuuli Okkonen ; muziek : Michael James Down, Primoz Poglajen, Dimitri Stassos, Tuuli Okkonen , Johnny Sanchez, Sara Ljunggren) door Tuuli Okkonen : 41 punten (20+21). Titel: "Sing It Away".

Deelnemer: Sandhja ( Helsinki , 16 maart 1991).

Tekst: Sandhja Kuivalainen, Petri Matara, Milos Rosas, Markus Savijoki.

Muziek: Heikki Korhonen, Markus Savijoki, Milos Rosas, Petri Matara, Sandhja Kuivalainen. Sandhja Kuivalainen, dochter van een Finse vader en een Indo-Guyanese moeder, wist eerder ditvoorjaar dus het Finse ticket voor Stockholm in de wacht te slepen dankzij de eerste plaats van de vakjury. Bij de kijkers thuis stond de zangeres pas op een derde plaats. Haar liedje "Sing It Away" is inmiddels haar vierde single en een eerste album ("Gold") bracht ze in mei 2014 op de markt. Haar Songfestivalinzending alsook de opvolger " Love Me High " zijn terug te vinden op haar nieuwe album "Freedom Venture" dat sinds vrijdag 29 april jongstleden beschikbaar is. LYRICS Please believe me when I say

There's nothing harder than the strife

When heavy waters try to break you

you will be singing for life



When you feel like your world is falling down

And darkness has taken your sight

There's no need to be carrying a frown

I'll help you sing it out tonight



Sing it away

All my troubles away

Sing it away

Never make me fade away

Sing it away

All my troubles away

Sing it away



Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it away



So if you're focused, you can make it

You'll feel like nothing can steer you of your course

When fear will try to make you cave in

Remember that love is the source



When you feel like your dreams are beaten down

and your fire is loosing its light

There's no need to be carrying a frown

I'll help you sing it out tonight



Sing it away

All my troubles away

Sing it away

Never make me fade away

Sing it away

All my troubles away

Sing it away



Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it away



When all of the walls come crashing down

When you try to scream but can't make a sound

Don't' you worry about it, don't you worry about it

You just gotta sing it away



Sing it away

All my troubles away

Sing it away

Never make me fade away

Sing it away

All my troubles away

Sing it away



Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

I'm gonna sing it away LYRICS IN FRENCH S'il te plaît, crois-moi quand je te dis,

il n'y a rien de plus difficile que la lutte que tu mènes,

quand les eaux puissantes cherchent à te casser,

tu chanteras pour te sauver la vie

Quand tu te sens comme si ton monde devait te tomber dessus

et l'obscurité t'a fait perdre la vue,

ta mine boudeuse ne te servira à rien

Je vais t'aider à chanter ce soir pour que tu la laisses tomber Quand tu te sens comme si ton monde devait te tomber dessuset l'obscurité t'a fait perdre la vue,ta mine boudeuse ne te servira à rienJe vais t'aider à chanter ce soir pour que tu la laisses tomber Chasse tes soucis en chantant,

chasse tous les ennuis,

chasse tes soucis en chantant,

ne jamais te laisse faire

Chasse-les en chantant,

chasse les ennuis,

chasse-les en chantant Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais les chasser en chantant Si tu te concentreras, tu t'en sortiras,

et tu te sentiras comme si rien ne pouvait plus te dérouter

et quand la peur essaiera de te faire t'effondrer,

rappelle-toi que l'amour est la source Quand tu penses que tes rêves sont brisés

et le feu qui brûle en toi s'atténue,

ta mine boudeuse ne te servira à rien

Je vais t'aider à chanter ce soir afin de la laisser tomber Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais les chasser en chantant

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais les chasser en chantant Quand tous les murs s'écroulent,

et tu essaies de crier, mais ne peux pas faire un son,

ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas

Il faudra juste que tu chasses tout ça en chantant Chasse tes soucis en chantant,

chasse tous les ennuis,

chasse tes soucis en chantant,

ne jamais te laisse faire

Chasse-les en chantant,

chasse les ennuis,

chasse-les en chantant Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Yeeaah

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais chanter

Ooh, ooh, ooh, ooh, oh

Je vais les chasser en chantant Volg de zangeres via haar website , YouTube , Twitter , Facebook en Instagram . (met dank aan Eurovision.tv en 3D Flags ; foto : Kai Kuusisto)

'Vers van de pers' (07-05-2016). Op deze eerste zaterdag vanmei zijn we alweer op post om het nieuws op muzikaal vlak voor jou allemaal mooi op een rijtje te zetten in 'Vers van de pers'. Zoals steeds houden we je telkens op zaterdag op de hoogte van al het nieuwe werk in eigen land en in het buitenland. " Take Me With You " is de nieuwe single van Adil (Eurosong 2016) en meteen ook de opvolger van " In Our Nature ". Met dat nummer nam hij begin dit jaar deel aan de nationale selectie 'Eurosong 2016' in de hoop om ons land te kunnen vertegenwoordigen op de komende editie van het Eurovisie Songfestival. De nieuwe single is sinds gisteren, vrijdag 06 mei, beschikbaar. In aanloop naar het Eurovisie Songfestival brengen een aantal deelnemers een nieuw album op de markt. De Nederlander Douwe Bob maakt van de gelegenheid gebruik om "Fool Bar" op de markt te brengen. Het album, met onder meer de festivalinzending "Slow Down", is sinds gisteren, vrijdag 06 mei, beschikbaar. Naast de Nederlandse inzending staan er nog elf nummers op en een bonustrack, " Wrote A Song For You ". Aanstaande donderdag, 12 mei, neemt de Ierse zangerNicky Byrne (woordvoerder ESF 2013-2014-2015) deel aan de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival met "Sunlight". Dat nummer is terug te vinden op zijn debuutalbum dat dezelfde titel draagt en sinds gisteren, vrijdag 06 mei, beschikbaar is. Naast de Ierse inzending staan er nog negen nummers op. Met " Take The Money And Run " heeft het Nederlandse trio O'G3NEeen nieuwe single op de markt. Het nummer is sinds vrijdag 29 april jongstleden beschikbaar. In 2007 namen de drie zussen nog deel aan het Junior Eurovisie Songfestival als Lisa, Amy en Shelley. Tot slot eindigen we zoals steeds met een paar korte berichten. Uit het vorig jaar verschenen album "Helder" heeft Jan Leyers (backing vocal Belgische inzending ESF 1991) een nieuwe single uitgebracht met als titel " Schuilen " Ook Liliane Saint-Pierre (Luxemburgse selectie 1978, Eurosong 1981, ESF 1987, voorzitter vakjury 'Eurosong 1999') doet een gooi naar de hitparade met haar nieuwe single " Leen " die sinds vrijdag 29 april beschikbaar is. En de Italiaanse zanger Nek, vorig jaar nog tweede op het'Festival di Sanremo', heeft een nieuwe single op de markt met als titel " Uno di questi giorni ". Het nummer is sinds gisteren, vrijdag 06 mei, beschikbaar.



Een nieuwe afspraak maken we voor aanstaande zaterdag. Ondertussen wensen we je alvast heel veel luisterplezier!







