Unsere besten Mascaras für Wow-Wimpern! | Maybelline (2025)

Nachdem du dich nun für deinen persönlichen Favoriten entschieden hast, wird es Zeit, das Beste aus deinen Wimpern herauszuholen. Lass dich von unseren fünf Experten-Tipps inspirieren und bringe deine Wimpern-Routine auf das nächste Level!

Wimpernzange nicht vergessen

Biege deine Wimpern vor dem Tuschen mit einer Wimpernzange, um den maximalen Schwung herauszuholen. Für ein noch intensiveres Ergebnis kannst du deine Wimpernzange kurz mit dem Föhn erhitzen. Achte unbedingt darauf, deine Wimpern immer vor dem Tuschen zu curlen – klemmst du die bereits getuschten Wimpern in die Zange, brechen sie schnell ab!

Im Zick-Zack-Move

Selbst die beste Wimperntusche der Welt bringt dir nur wenig, wenn du sie falsch aufträgst. Make-up-Artists schwören auf die sogenannte Zick-Zack-Technik. Setze das Wimpernbürstchen dafür am Wimpernansatz an und bewege es in einer Zickzack-Bewegung nach oben. Diese Technik hilft dir, die Wimpern optimal zu trennen und jede Wimper gleichmäßig mit Mascara zu umhüllen.

Vom Ansatz bis in die Spitzen

Setzt du die Mascarabürste einige Millimeter entfernt von der Wurzel an, wirken deine Wimpern schnell kürzer als sie eigentlich sind. Setze sie daher immer so nah wie möglich am Ansatz an und ziehe sie gleichmäßig bis in die Spitzen. Klimperwimpern garantiert!

360 Grad-Effekt

Die Mascara wirkt viel intensiver, wenn du die Wimpern sowohl von oben als auch von unten mit Farbpigmenten umhüllst. Dadurch verschwinden helle Wimpern und es bleibt kein „blonder Ansatz“ sichtbar. Wichtig: Zuerst von oben tuschen und dann von unten, um die Biegung zu verstärken und den Schwung zu halten.

Bye bye, Spinnenbeine

Sollten deine Wimpern nach dem Auftragen der Mascara verklumpen, kannst du sie vorsichtig mit einem sauberen Wimpernbürstchen durchkämmen. Warte allerdings nicht, bis sie getrocknet sind!

Tipp unserer Maybelline Make-up-Artists

Vermeidest du das Pumpen in der Tube, verlängerst du die Haltbarkeit deiner Maybelline New York Mascara! Denn durch Auf- und Abwärtsbewegungen pumpst du Luft und möglicherweise Bakterien in die Mascara, was dazu führt, dass sie schneller austrocknet und unhygienisch wird. Drehe das Bürstchen stattdessen sanft in der Tube, um die richtige Menge an Produkt aufzunehmen!