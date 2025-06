USB Video Grabber - Version Rot - Treiber Download nicht zu finden (2025)

WLAN-Adapter - DVD Grabber von AVS - das Problem ist auch wenn man nach Grabbern sucht in den Bewertungen zu finden. Immer wieder Probleme mit der Treiberunterstützung unter Windows 10 aber auch andere Betriebssysteme. Die Dinger werden zusammengeschustert, Treiber auf die schnelle programmiert, kaum ändert sich was am Betriebssystem ist Schluss mit Unterstützung. Dieses Problem begleitet mich seit 1994 durch alle Windows-Versionen. Die Hersteller wollen halt neu verkaufen. Schlimm ist nur, wenn nicht mal bei einem Neukauf alles klappt, weil die Treiber da schon veraltet sind. Plug and Pray halt...

