User manual Rowenta Skin Spirit EP2910 (English (2025)

EN - According to model / FR - Selon modèle / DE - Afhængigt af model /

NL - Afhankelijk van het model / IT - Secondo il modello / ES - Según modelo /

PT - Consoante o modelo / EL - Aνάλογα με το μοντέλο / NO - Avhengig av modell /

SV - BEROENDE PÅ MODELL / DA - Afhængigt af model / FI - Mallista riippuen /

TR - Modele göre / PL- w zależności od modelu / RO- în funcţie de model /

RU - B зависимости от модели / CS - Dle modelu / SL - Odvisno od modela /

UK - залежно від моделі / SK - Podľa modelu / SR - U zavisnosti od modela

ET - sõltuvalt mudelist / HU - Modeltől függően / HR - ovisno o modelu /

LT - Priklausomai nuo modelio / BG - Cпоред модела / BS - Ovisno o modelu /

LV - Atbilstoši modelim

DRY ERGONOMIC EPILATORS

Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

• CAUTION: This appliance can be used by children aged from

8years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they

have been given supervision or instruction concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved. Chil

-

dren shall not play with the appliance. Cleaning and user mainte -

nance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even

for cleaning purposes.

•

ENS: The appliance must only be used with the power

pack supplied ENS.

• Unplug the appliance when you have nished using it, before

cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;

- the face, except when using the precision accessory above the upper

lip or between the eyebrows (accessory available with certain models).

- on damaged skin areas.

- on areas which may present a health hazard (varicose veins,

beauty spots, birthmarks).

- if you suer from skin conditions such as eczema, inamed skin

or acne.

- on blisters, verrucas or calluses.

• In the event of skin irritation or redness after epilating, do not

expose yourself to sun until the irritation has cleared up.

• In the bikini area the appliance is only to be used on the external

contour and never on more intimate areas (vaginal lips). For

reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your

appliance, even those who are closest to you.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than

3seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suer from skin problems or other medical problems, con

-

sult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic

Compatibility, Environmental directives, etc.)

• Caution: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or

mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been given instructions

beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to

ensure they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0ºC or above 35ºC.

• Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use.

The guarantee will be null and void if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

Leave it at a waste collection point or an approved service centre so that it can be disposed of correctly.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil

et éviter tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

• ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés

de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités phy

-

siques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expéri -

ence et de connaissances, s’ils ont reçu un encadrement ou des

instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité

et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l’appareil

ni s’occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l’appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l’eau l’appareil, même pour le nettoyage.

•

ENS : L’appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc

d’alimentation ENS.

• Débrancher l’appareil dès qu’il n’est plus utilisé, avant nettoyage,

en cas d’anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l’appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l’épilateur :

- sur les cils ou les cheveux.

- sur le visage excepté en utilisant l’accessoire précision au dessus

de la lèvre supérieur ou entre les deux sourcils (accessoire présent

dans certains modèles).

- sur une peau blessée.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

- si vous sourez d’aections cutanées (eczéma, inammations, acné).

- Sur une ampoule, une verrue, un cor.

• En cas d’irritation ou rougeur post épilatoire sur le visage, ne pas

s’exposer au soleil tant que l’irritation persiste.

• En cas d’usage sur la zone bikini, cet appareil est à utiliser unique

-

ment pour le contour externe. Ne pas utiliser sur les zones les plus

EN

FR

intimes (lèvres pubiennes). Pour des raisons d’hygiène, nous vous

recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre

environnement proche.

• Si la peau devient très irritée ou saigne, consultez un médecin.

• Ne pas utiliser l’appareil plus de 3 secondes d’alée sur la même

zone.

• Ne pas exercer une trop forte pression sur la peau.

• Ne pas utiliser en cas de diabète ou de mauvaise circulation sanguine.

• Si vous avez des problèmes de peau ou d’autres problèmes médi

-

caux, consulter votre médecin avant utilisation.

• Ne pas insérer d’objet dans l’appareil, ou désassembler l’appareil.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Com-

patibilité Electromagnétique, Environnement...).

• ATTENTION : Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles

ont pu bénécier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions

préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec

l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être eectués par des enfants sans surveillance.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Conserver le produit dans un endroit sec et non exposé à la lumière du soleil.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des ns professionnelles. La garantie

devient nulle et invalide en cas d’utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

Conez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son trait-

ement soit eectué.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch,

um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

• ACHTUNG: Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen,

deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrneh

-

mungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden

Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beauf

-

sichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des

Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder

dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Halten Sie das Gerät trocken.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter ießendes Wasser

halten, auch nicht zur Reinigung.

•

ENS: Das Gerät darf ausschlieslich mit dem mitgelieferten

Netzteil ENS betrieben werden.

• Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem

Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörungen, immer den Netzstecker.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an,

wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

• Bringen Sie das Gerät nicht in Berührung mit Textilien.

• Epilierer nicht verwenden:

- an Wimpern oder Haaren

- im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-

Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen

(Zubehör bei manchen Modellen vorhanden).

- auf verletzter Haut.

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberecke, Muttermale).

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

-auf einer Blase, einer Warze oder einem Huhnerauge verwenden.

• Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Ge

-

sichtsbereich setzen Sie die Haut keiner Sonneneinstrahlung aus,

solange die Irritationen bestehen.

• Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im

äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im

Intimbereich (Schamlippen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie

Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem

unmittelbaren Umfeld.

• Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.

• Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden

auf der gleichen Stelle verwenden.

• Keinen zu starken Druck auf die Haut ausu  ben.

• Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorlie

-

gen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.

• Keine Gegenstände in das Gerät einfu  hren und das Gerät nicht

auseinander bauen.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen

(Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetischeVerträglichkeit, Umwelt...).

• ACHTUNG: Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegrien Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder

sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden

oder von dieser mit demGebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kindermüssen beaufsichtigt werden, damit sie

nicht mit dem Gerät spielen.

• Reinigen Sie es nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.

• Das Produkt an einem trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschutzten Ort aufbewahren.

GARANTIE

Jeder Eingri, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pege durch den Kunden muss durch den Kundendienst

erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.

Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken

en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

• WAARSCHUWING: Dit apparaat mag gebruikt worden door kin-

deren vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of

DE

NL

zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis

hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een

persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen

gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de

gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

Schoonmaak-en onderhoudswerkzaamhedenmogen nooit door

kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Houd het apparaat op een droge plaats.

• Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet

voor het reinigen.

•

ENS : Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de

geleverde adapter ENS.

• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra het

niet meer in gebruik is, om het te reinigen of bij storing.

• Trek de stekker van het apparaat niet uit het stopcontact door aan het

snoer te trekken maar door aan de stekker zelf te trekken.

• Gebruik geen verlengsnoer.

• Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met kleren.

• Gebruik het apparaat niet:

- voor uw wimpers of uw haar

- voor uw gezicht, tenzij u het precisie-accessoire gebruikt voor de

haartjes boven de bovenlip of tussen de wenkbrauwen (dit acces

-

soire zit bij bepaalde modellen).

- op een beschadigde huid.

- op risicozones (spataders, moedervlekken, geboortevlekken).

- als u lijdt aan huidproblemen (eczeem, ontstekingen, acne).

- Op een blaar, een wrat of een likdoorn.

• Is uw huid na het epileren rood of geïrriteerd, vermijd dan bloot

-

stelling aan de zon totdat de irritatie is verdwenen.

• Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het

apparaat dan alleen voor de buitenste contouren.

• Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste

intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat

aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Als uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of dia

-

betes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag

dan raad aan uw arts voordat u het toestel gebruikt.

• Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demonteren.

• Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektro-

magnetische Compatibiliteit, Milieu…).

• WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere per-

sonen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken,

tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon.

Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Maak het apparaat niet schoon met schuurmiddelen of bijtende middelen.

• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C.

• Bewaar het toestel op een droge en donkere plaats.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden.

De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.

Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

Leggere attentamente prima dell’uso.

SICUREZZA

• ATTENZIONE: Il presente apparecchio può essere utilizzato da

bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità

siche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato

di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricev

-

uto un’apposita supervisione o istruzioni inerenti all’uso sicuro

dell’apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad

esso connessi.I bambini devono astenersi dal giocare con questo

apparecchio. La pulizia dell’apparecchio e le relative operazioni di

manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la

supervisione di un adulto.

• Conservare l’apparecchio in un luogo asciutto.

• Non immergerlo né passarlo sotto l’acqua, nemmeno per la pulizia.

•

ENS: L’apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente

con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.

• Scollegare l’apparecchio quando non è più utilizzato, prima della

pulizia, in caso di anomalia.

• Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.

• Non utilizzare prolunghe.

• Tenere l’apparecchio lontano da capelli e indumenti.

• Non utilizzare l’epilatore:

- su ciglia o capelli

- sul viso se non utilizzando l’accessorio di precisione sopra il labbro

superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli).

- su pelle che presenta ferite.

- su zone a rischio (varici, nei, voglie).

- in presenza di disturbi cutanei (eczemi, inammazioni, acne).

- su una vescica, una verruca, un callo.

• In caso di rossore o irritazione post epilatoria sul viso, non esporsi

al sole nché persiste l’irritazione.

• In caso di utilizzo sulla zona bikini, l’apparecchio deve essere uti

-

lizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone

più intime (labbra del pube). Per motivi igienici, si sconsiglia di

prestare l’apparecchio ad altri, ivi compresi amici e familiari.

IT

• Se la pelle si irrita molto o sanguina, consultare un medico.

• Non utilizzare l’apparecchio per più di tre secondi di la sulla

stessa zona.

• Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.

• Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.

• In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare

il proprio medico prima dell’utilizzo.

• Non inserire oggetti all’interno dell’apparecchio e non smontarlo.

• Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti (Direttive Bassa tensione,

Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ecc.)

• Attenzione: L’apparecchio non funziona se è collegato all’alimentazione di rete. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da

persone (compresi bambini) le cui capacità siche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza,

a meno che non possano beneciare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di sorveglianza o di istruzioni preliminari

relative all’uso dell’apparecchio. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l’apparecchio.

• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.

• Non utilizzare l’apparecchio a temperature inferiori a 0°C e superiori a 35°C.

• Conservare il prodotto in un luogo asciutto e non esporlo alla luce del sole.

GARANZIA

L’apparecchio è destinato unicamente a un uso domestico. Non può essere utilizzato a ni professionali. La garanzia decade

e diventa nulla in caso di utilizzo scorretto.

CONTRIBUIAMO ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE!

L’apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.

Portatelo in un punto di raccolta, o in sua mancanza, in un centro assistenza autorizzato anché venga

eettuato il trattamento più opportuno.

Le presenti istruzioni d’uso sono anche disponibili sul nostro ww.rowenta.com

Leer detenidamente antes de utilizar.

SEGURIDAD

• ATENCIÓN: Este electrodoméstico puede ser usado por niños

de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas,

sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia

en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con

supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del

electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no

deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de

usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

• Mantenga el aparato en un lugar seco.

• No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.

•

ENS: El aparato debe utilizarse exclusivamente con la

fuente de alimentación incluida ENS.

• Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de

limpiarlo o en caso de anomalía.

• No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.

• No utilice un alargador eléctrico.

• Mantén el aparato fuera del alcance del cabello y de la ropa.

• No utilice la depiladora:

- en el rostro, las pestañas o el cabello.

- sobre las pestañas o el cabello.

- sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por en

-

cima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en

algunos modelos).

- sobre heridas.

- en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento).

- si sufre afecciones cutáneas (eczema, inamaciones, acné).

- sobre una ampolla, una verruga o un callo.

• En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la de

-

piladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.

• En la zona del biquini, este aparato debe utilizarse únicamente en

la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubia

-

nos). Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el

aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.

• Si la piel se irrita mucho o sangra, consúltalo con el médico.

• No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre

la misma zona.

• No ejerzas demasiada presión en la piel.

• No lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.

• Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consúltalo con el

médico antes de utilizarlo.

• No introduzcas ningún objeto en el aparato ni desmontes sus piezas.

• Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibi-

lidad electromagnética, Medio ambiente…).

• ATENCIÓN: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas,

sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si éstas están vigi

-

ladas por una persona responsable de su seguridad o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato. Se recomienda

vigilar siempre a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

• No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.

• No lo utilice a temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a 35 °C.

• Mantén el producto en un lugar seco y lejos de la exposición a la luz del sol.

GARANTÍA

Su aparato está diseñado para un uso exclusivamente doméstico. Por tanto, no debe utilizarse para nes profesionales. La

garantía quedará anulada y no será válida en caso de uso incorrecto.

PARTICIPEMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.

Llévelo a un punto de recogida o, en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su

tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com

Ler atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

• ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños

de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas,

sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia

en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con

supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del

electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños

no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento

de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

• Manter o aparelho num local seco.

• Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

ES

PT

• ENS: O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o

bloco de alimentação fornecido ENS.

• Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da lim

-

peza, em caso de anomalia.

• Segure na cha para desligar o aparelho, não puxe o o.

• Não utilize extensões.

• Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

• Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.

- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do

lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível

nalguns modelos).

- numa pele ferida.

- em zonas de risco (varizes, sinais, marcas de nascença).

- se sofre de problemas cutâneos (eczema, inamações, acne).

- numa bolha, verruga ou calo.

• Em caso de irritação ou vermelhidão na cara após a depilação, evite

a exposição direta ao sol enquanto a mesma persistir.

• Em caso de utilização na zona do biquíni, o aparelho deve ser

usado unicamente para o contorno externo. Não utilizar sobre

as zonas mais íntimas (lábios vaginais). Por razões de higiene,

recomendamos que não empreste o seu aparelho, nem mesmo a

pessoas próximas de si.

• Se a pele car muito irritada ou começar a sangrar, consulte um médico.

• Não utilizar o aparelho mais de 3 segundos seguidos na mesma zona.

• Não aplicar demasiada pressãona pele.

• Não utilizar em caso de diabetes ou de má circulação sanguínea.

• Se tiver problemas de pele ou outros problemas de saúde, con

-

sultar o médico antes de utilizar.

• Não introduzir objetos no aparelho nem desmontar o aparelho.

• Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Directivas sobre baixa

tensão, Compatibilidade Electromagnética, Ambiente…).

• ATENÇÃO: Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, senso-

riais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido

devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É

importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

• Não limpar com produtos abrasivos ou corrosivos.

• Não utilizar com temperaturas inferiores a 0 °C e superiores a 35 °C.

•Guardar o produto num local seco e sem car exposto à luz solar.

GARANTIA

O seu aparelho destina-se apenas a uso doméstico, não podendo ser utilizado para ns prossionais. A garantia torna-se

nula e inválida em caso de uma utilização incorrecta.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.

Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη χρήση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• ΠΡΟΣΟΧΉ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά

ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές,

διανοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και

γνώσης, αν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά την

ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους υπάρχοντες

κινδύνου. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο

καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να γίνονται

από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

• φυλάσσετε τη συσκευή σε στεγνό μέρος.

• Μην βουτάτε τη συσκευή στο νερό ούτε και να την βάζετε κάτω από

τη βρύση, ακόμα κι αν θέλετε να την καθαρίσετε.

• ENS: Η συσκευή αποτρίχωσης πρέπει να χρησιμοποιείται

αποκλειστικά με το παρεχόμενο φις τροφοδοσίας ENS.

• Αποσυνδέστε τη συσκευή μετά τη χρήση, πριν από τον

καθαρισμό, σε περίπτωση δυσλειτουργίας.

• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα και όχι το

καλώδιο.

• Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.

• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και τα ρούχα σας.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποτρίχωσης:

- στα βλέφαρα ή τα μαλλιά.

- στο πρόσωπο εκτός εάν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα ακριβείας

στην περιοχή πάνω από το άνω χείλος ή ανάμεσα στα δύο φρύδια

(εξάρτημα που διατίθεται με μερικά μοντέλα).

- σε τραυματισμένο δέρμα.

- σε επικίνδυνες περιοχές (κιρσοί, ελιές, σημάδια γέννησης).

- αν υποφέρετε από δερματικές παθήσεις (έκζεμα, φλεγμονές, ακμή).

- σε φουσκάλες, κρεατοελιάς, κάλους.

• Σε περίπτωση ερεθισμού ή ερυθήματος μετά την αποτρίχωση στο

πρόσωπο, αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο όσο επιμένει ο ερεθισμός.

• Αν την χρησιμοποιήσετε στο μπικίνι, η συσκευή πρέπει να

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για το εξωτερικό περίγραμμα. Μην

τηνχρησιμοποιείτε σε πιο ευαίσθητες περιοχές (χείλη αιδοίου).

Για λόγους υγιεινής, σας συνιστούμε να μην δανείζετε τη συσκευή,

ακόμα και σε άτομα του στενού σας περιβάλλοντος.

• Σε περίπτωση που το δέρμα ερεθιστεί πολύ ή ματώσει,

απευθυνθείτε σε γιατρό.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα

συνεχόμενα στην ίδια ζώνη.

• Μην ασκείτευπερβολικά έντονη πίεση στο δέρμα.

• Μη χρησιμοποιείτε σε περίπτωση διαβήτη ή κακής κυκλοφορίας

του αίματος.

• Αν έχετε δερματικάή άλλα ιατρικά προβλήματα, συμβουλευτείτε

τον γιατρό σας πριν από τη χρήση.

• Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στη συσκευή και μην

αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

• Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς (οδηγία για τη

χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, το περιβάλλον κ.λπ.).

• ΠΡΟΣΟΧΉ: Δεν προβλέπεται η χρήση της συσκευής αυτής από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες

σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώσεις, εκτός αν τα άτομα αυτά είναι σε θέση να

λάβουν, μέσω ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους, επίβλεψη ή προειδοποιήσεις όσον αφορά τη χρήση της

συσκευής. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τησυσκευή.

• Μην καθαρίζετε με διαβρωτικά ή καυστικά προϊόντα.

• Μην την χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασία μικρότερη από 0 °C και μεγαλύτερη από 35 °C.

• Διατηρήστε το προϊόν σε ξηρό περιβάλλον που δεν εκτίθεται στο φως του ηλίου.

ΕΓΓΥΉΣΉ

Η συσκευή σας σχεδιάστηκε αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματική χρήση. Η

εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης.

ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΉΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιήσιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.

Αποθέστε την σε ένα σημείο διάθεσης για να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία της.

Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης και από το διαδικτυακό μας τόπο www.rowenta.com

Skal leses nøye før bruk.

SIKKERHET

• MERK: Dette apparatet kan brukes av barn fra alderen 8 år og

oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

EL

NO

evner, eller for personer uten erfaring og kjennskap hvis de har blitt

gitt opplæring i bruken av apparatet eller er under oppsyn og forstår

farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring

og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn.

• Apparatet må oppbevares på et tørt sted.

• Apparatet må ikke legges ned i eller holdes under vann, selv for

rengjøring.

•

ENS: Apparatet skal utelukkende brukes med støpselet

som følger med ENS.

• Apparatet skal frakobles når det ikke lenger brukes, før rengjøring

og ved feil.

• Ikke trekk i ledningen for å koble fra apparatet, men grip pluggen.

• Ikke bruk skjøteledninger.

• Hold apparatet vekk fra hår og klær.

• Ikke bruk epilatoren:

- på øyenvipper eller på håret

- i ansiktet, bortsett fra dersom man bruker presisjonstilbehøret

på overleppen eller mellom øyenbrynene (dette tilbehøret følger

med visse modeller).

- på skadet hud.

- på risikofylte hudsoner (åreknuter, føekker, fødselsmerker).

- dersom du har spesielle hudproblemer (eksem, betennelse, akne).

- på en blemme, vorte eller liktorn.

• Dersom det oppstår irritasjon eller røde ekker etter barbering i an

-

siktet, må man unngå soleksponering så lenge irritasjonen vedvarer.

• Ved behov for epilering av bikinilinjen skal apparatet utelukkende

brukes utvendig. Det skal under ingen omstendigheter brukes på

intimsoner (f.eks. skamlepper). Av hygieniske årsaker frarådes det

å låne apparatet bort til andre, selv personer du kjenner godt.

• Konsulter en lege hvis huden blir svært irritert eller begynner å blø.

• Bruk ikke apparatet lenger enn 3 sekunder sammenhengende

på samme sted.

• Ikke press for hardt mot huden.

• Ikke bruk apparatet hvis du har diabetes eller dårlig blodsirkulasjon.

• Hvis du har hudproblemer eller andre medisinske problemer,

konsulter legen din før bruk.

• Ikke før noen gjenstander inn i apparatet eller ta apparatet fra

hverandre.

• Av sikkerhetsgrunner er dette apparatet i overensstemmelse med alle gjeldende normer og regelverk. (Direktiver om

lavspenning, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø...).

• MERK: Dette apparatet er ikke beregnet på å skulle brukes av personer (deriblant barn) med reduserte fysiske, sensoriske

eller mentale evner, eller av personer som ikke har den nødvendige erfaring og kunnskap, med mindre disse personene er

under overvåking av eller har fått de nødvendige instruksjoner i bruken av apparatet fra en person med ansvar for deres

sikkerhet. Påse at barn ikke leker med apparatet.

• Må ikke rengjøres med slipende eller rustfremkallende midler.

• Apparatet skal ikke brukes ved temperaturer under 0 °C eller over 35 °C.

•Oppbevar produktet på et tørt sted og ikke utsett det for sollys.

GARANTI

Apparatet er utelukkende beregnet på bruk i hjemmet. Det kan ikke brukes til profesjonelle formål. Ved bruk som ikke er

korrekt, vil garantien oppheves.

LA OSS TENKE MILJØ

Apparatet inneholder en rekke komponenter som kan gjenvinnes eller resirkuleres.

Lever det inn til en innsamlingssted eller et autorisert servicesenter for å være sikker på at det blir riktig

viderebehandlet.

Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig på www.rowenta.com

Läs följande noga före användning.

SÄKERHET

• OBS! Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och

uppåt samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller

mental förmåga eller med bristande erfarenheter och kunskaper,

om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska an

-

vändas på ett säkert sätt och om de förstår de risker den kan med -

föra. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll

får inte göras av barn utan tillsyn.

• Apparaten måste förvaras torrt.

• Apparaten får inte sänkas ned under vatten eller hållas under

kranen, inte ens för rengöring.

•

ENS : Apparaten får endast användas med medföljande

strömadapter ENS.

• Koppla ur apparaten så fort den inte används, innan rengöring,

om fel uppstår.

• Håll i kontakten, inte i sladden, när du ska dra ur kontakten ur vägguttaget.

• Använd inte förlängningssladd.

• Låt inte apparaten komma i kontakt med hår och kläder.

• Använd inte epilatorn:

- på ögonfransarna eller i håret

- i ansiktet förutom som precisionstillbehör för överläppen eller

utrymmet mellan ögonbrynen (tillbehör som ingår i vissa modeller).

- på skadad hud.

- på riskpartier (åderbråck, leveräckar, födelsemärken).

- om du lider av hudåkommor (eksem, inammationer, akne).

- på en blåsa, en vårta eller en liktorn.

• Om huden uppvisar rodnad eller irritation efter hårborttagning i

ansiktet, vänta med att utsätta dig för solsken till dess att irritatio

-

nen försvunnit.

• Om du behandlar bikinilinjen får den här apparaten bara

användas på de yttre partierna. Den får inte användas på de mest

intima delarna (blygdläpparna). Av hygieniska skäl rekommend

-

erar vi dig att inte låna ut epilatorn.

• Om huden blir väldigt irriterad eller blöder, kontakta en läkare.

• Använd inte apparaten under mer än 3 sekunder i följd på samma ställe.

• Tryck inte för hårt mot huden.

• Får ej användas vid diabetes eller dålig blodcirkulation.

• Om du har problem med huden eller andra medicinska problem,

rådgör med din läkare innan användning.

• För inte in något föremål i apparaten, och montera inte isär den.

• Av säkerhetsskäl följer produkten tillämpliga normer och föreskrifter (direktiven för lågspänning, elektromagnetisk kom-

patibilitet, miljö m.m.).

• OBS! Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental

förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om de handhar apparaten efter att en person

som ansvarar för deras säkerhet instruerat dem eller under användningen utövar tillsyn över dem. Barn bör hållas under uppsikt.

De får inte handskas med produkten.

• Rengör inte med slipande eller frätande rengöringsmedel.

• Använd inte apparaten vid temperaturer under 0 °C eller över 35 °C.

• Förvara produkten på en torr plats där den inte utsätts för solljus.

GARANTI

Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den får inte användas i professionella sammanhang.

Vid felaktig användning upphör garantin att gälla.

SV

SKYDDA VÅR MILJÖ!

Den här apparaten innehåller mycket material som går att återvinna.

Lämna in apparaten på din lokala återvinningscentral eller, om sådan inte nns på din ort, på en aukto-

riserad serviceverkstad för återvinning.

De här instruktionerna nns också tillgängliga på vår hemsida www.rowenta.com

Læs vejledningen grundigt,

inden apparatet tages i brug.

SIKKERHED

• BEMÆRK: Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter,

og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner

eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået in

-

struktion i sikker brug af apparatet, og forstår de dermed forbundne

farer. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og brugervedlige

-

holdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.

• Apparatet skal opbevares tørt.

• Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller skylles under vand,

heller ikke ved rengøring.

•

ENS: Apparatet må udelukkende anvendes med den

medfølgende strømforsyningsenhed ENS.

• Træk straks netstikket ud, når apparatet ikke anvendes mere, før

rengøring af apparatet og ved funktionsfejl.

• Tag fat i strømstikket for at afbryde apparatet, træk ikke i ledningen.

• Brug ikke forlængerledninger.

• Sørg for, at apparatet ikke kommer i nærheden af hår og tøj.

• Brug ikke epilatoren:

- på øjenvipper eller i håret

- i ansigtet med undtagelse af ved brug af præcisionstilbehøret til

overlæben eller mellem øjenbrynene (tilbehøret medfølger visse

modeller).

- beskadiget hud.

- risikoområder (åreknuder, skønhedspletter, modermærker).

- hvis du har hudlidelser (eksem, irritation, uren hud).

- på vabler, vorter eller ligtorne.

• Hvis der opstår irritation eller rødme efter anvendelse af epilatoren

i ansigtet, må området ikke udsættes for sol, så længe det er irriteret.

• Ved brug i bikinilinjen må apparatet udelukkende bruges på det

udvendige område. Apparatet må ikke bruges på de intime områder

(kønslæber). Af hensyn til hygiejnen anbefaler vi, at man ikke låner

apparatet ud til andre, heller ikke de nærmeste familiemedlemmer.

• Søg læge, hvis huden udviser stærk irritation eller bløder.

• Brug ikke apparatet mere end 3 sekunder i træk på samme område.

• Tryk ikke for hårdt på huden.

• Brug ikke apparatet, hvis du har sukkersyge eller problemer med

blodkredsløbet.

• Spørg din læge, hvis du har hudproblemer eller andre helbred

-

sproblemer, inden du bruger apparatet.

• Stik ikke genstande ind i apparatet, og skil det ikke ad.

• Af hensyn til din sikkerhed overholder apparatet de gældende standarder og regler.

(Lavspændingsdirektivet, om elektromagnetisk kompatibilitet, miljøregler, etc.).

• BEMÆRK: Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder børn) med fysisk, sansemotorisk eller

mentalt handicap eller af personer med manglende viden eller erfaring, med mindre vedkommende overvåges eller er

blevet instrueret i brug af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre,

at de ikke leger med apparatet.

• Apparatet må ikke rengøres med slibende eller ætsende rengøringsprodukter.

• Apparatet må ikke bruges ved temperaturer under 0 °C og over 35 °C.

• Opbevar produktet et tørt sted, hvor det ikke udsættes for sollys.

GARANTI

Apparatet er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger.

Det må ikke anvendes professionelt. Ved ukorrekt brug af apparatet bortfalder garantien.

HJÆLP MED AT SKÅNE MILJØET!

Apparatet indeholder materialer, der kan genindvindes eller genbruges.

Efter endt levetid skal apparatet aeveres på en godkendt genbrugsstation eller i en serviceafdeling for

at sikre aevering til genbrug.

Disse instruktioner er også tilgængelige på www.rowenta.com

Lue huolellisesti ennen käyttöä.

TURVALLISUUS

• VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset

ja aikuiset, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat

rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi tietoa ja kokemusta, mikäli

he ovat saaneet tietoa ja opastusta laitteen turvallisesta käytöstä

ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. Älä

anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

• Pidä laitetta kuivassa paikassa.

• Älä upota laitetta veteen äläkä pese tai huuhtele sitä juoksevan

veden alla.

•

ENS: Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun

verkkolaitteen kanssa ENS.

• Irrota laite verkkovirrasta käytön jälkeen ja ennen pesua vikojen

varalta.

• Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

• Älä käytä jatkojohtoja.

• Pidä laite kaukana hiuksista ja vaatteista.

• Älä käytä epilaattoria:

- ripsiin tai hiuksiin

- kasvoihin, paitsi käyttäessäsi tarkkaan ajoon tarkoitettua lisälait

-

etta ylähuulen yläpuolella oleviin tai kulmakarvojen välissä oleviin

karvoihin (lisälaite kuuluu tiettyihin malleihin).

- vahingoittuneella iholla.

- ihon riskialueilla (suonikohjut, luomet, syntymämerkit).

- jos kärsit iho-ongelmista (ihottumat, tulehdukset, akne).

- rakkuloiden, syylien tai känsien päällä.

• Jos kasvojesi iho ärtyy tai punoittaa karvojenpoiston jälkeen, älä

altista itseäsi auringonvalolle, niin kauan kuin iho on ärtynyt.

• Jos käytät laitetta bikiniraja-alueella, käytä laitetta ainoastaan bi

-

kinirajan ulkosivuilla. Älä käytä laitetta intiimialueilla. Hygieenisistä

syistä on suositeltavaa, ettet lainaa laitetta kenellekään, et edes

perheenjäsenille.

• Kysy neuvoa lääkäriltä, jos ihosi ärtyy huomattavasti tai siitä alkaa

vuotaa verta.

• Älä käytä laitetta samassa kohdassa yli kolmea sekuntia kerralla.

• Älä paina ihoa liian voimakkaasti.

• Älä käytä laitetta, jos sinulla on diabetes tai huono verenkierto.

• Jos sinulla on iho-ongelmia tai muita lääketieteellisiä ongelmia,

keskustele laitteen käytöstä lääkärisi kanssa.

• Älä työnnä laitteeseen esineitä tai pura laitetta.

• Laite on voimassa olevien käyttöturvallisuutta koskevien standardien ja säännösten mukainen (pienjännitedirektiivi, säh-

kömagneettinen yhteensopivuusdirektiivi, ympäristödirektiivi... ).

DA

FI

EN

FR

DE

NL

IT

ES

PT

EL

NO

SV

DA

FI

TR

RU

U K

ET

LT

LV

PL

CS

SK

HU

BG

RO

SL

SR

HR

BS

Приборы для удаления волос бытовые (эпиляторы) электрические

Изготовлено во Франции для холдинга “GROUPE SEB”, France

(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)

Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс

Официальный представитель, импрортѐр - ЗАО “Группа СЕБ-Восток”

125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации : Rowenta EP10xxxx

Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.B.00502

• Срок действия с 29.04.2014 по 28.04.2019

• Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

• Информация о сертификации : Rowenta EP3xxxxx, EP2xxxxx, EP4xxxxx

• Сертификат соответствия № ТС RU C-FR.АГ27.B.00420

• Срок действия с 23.12.2013 по 22.12.2018

• Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

• ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”, утв. Решением КТС от 16.08.

2011г. №768.

• ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”, утв. Решением

КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.

• VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aist-

invaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käyttämisestä, elleivät he ole

toisen henkilön valvonnassa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja ohjaa laitteen käyttöä, tai jos toinen henkilö

on antanut heille aiemmin tietoja laitteen käytöstä. Älä anna lasten leikkiä laitteella.

• Älä puhdista laitetta hankaavilla tai syövyttävillä tuotteilla.

• Älä käytä laitetta alle 0 °C ja yli 35 °C asteen lämpötiloissa.

• Säilytä laitetta kuivassa paikassa suoralta auringonvalolta suojattuna.

TAKUU

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei voi käyttää ammatillisissa tarkoituksissa. Takuu purkautuu, jos laitetta

käytetään väärin.

MUISTA SUOJELLA YMPÄRISTÖÄSI!

Laitteesi sisältää useita hyödynnettäviä tai kierrätettäviä materiaaleja.

Vie laite sille tarkoitettuun keräyspisteeseen tai valtuutettuun huoltopalveluun laitteen kierrätystä varten.

Nämä ohjeet löytyvät myös nettisivultamme www.rowenta.com

Cihazı kullanmadan önce dikkatli bir şekilde okuyun.

GÜVENLIK

• DIKKAT: Bu cihaz ziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan

(erişkin veya çocuk) veya cihaz hakkında hiçbir tecrübe veya bilgisi

olmayan şahıslar tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin

gözetimi altında olmadıkları veya bu kişi tarafından cihazın kul

-

lanımı konusunda eğitilmedikleri takdirde kullanılmamalıdır.

• Cihazı kuru muhafaza edin.

• Bu aksesuarı temizlik için olsa bile suya batır-mayın veya akan su

altında tutmayın.

•

ENS: Bu cihaz sadece urunle birlikte teslim edilen güç uni -

tesiyle birlikte kullanılmalıdır ENS.

• Kullanmadığınız zaman, temizlemeden önce ve anormallikler du

-

rumunda cihazın şini prizden çıkarın.

• Cihazın şini, kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.

• Uzatma kablosu kullanmayın.

• Cihazı saç ve giysilerden uzak tutun.

• Epilasyon cihazını aşağıdaki bölgelerde kullanmayın:

- kirpik ya da saçlarda

- dudağın üst kısmı ve iki kaş arasında kalan kısım için özel olarak

kullanılan aksesuarın olmadığı durumlarda (aksesuar bazı mod

-

ellerde mevcuttur) yüzde kullanmayın.

- yaralı cilt üzerinde.

- riskli alanlarda (varisler, benler, doğum lekeleri)

