Vacature — Contactlensspecialist (2025)

Een klant komt voor een controle en vertelt over droge en geïrriteerde ogen. Zijn maandlenzen zitten niet meer lekker. Jij onderzoekt zijn ogen, checkt de pasvorm en ontdekt dat zijn traanfilm is veranderd. In plaats van standaard lenzen, adviseer je een ander type met een betere zuurstofdoorlaatbaarheid. Een week later komt hij terug: "Ik voel ze bijna niet meer, wat een verschil!"

