Vergoeding CPAP- of OSAS-apparatuur | OHRA (2025)

Je krijgt alleen een vergoeding vanuit debasisverzekeringvoor CPAP-apparatuur als je een Obstructief Slaap Apneu (OSA) hebt. Jouw longarts, kno-arts of neuroloog stelt vast dat je OSA hebt. Je hebt OSA als jouw Apneu-Hypopneu Index (AHI) groter of gelijk is aan 5. AHI geeft aan hoe vaak je een ademstilstand hebt per uur.

Hier vind je alle informatie over de vergoeding voor CPAP- of OSAS-apparatuur.CPAP-apparatuur is voor mensen die regelmatig even niet ademen tijdens hun slaap. Dat komt bij iedereen wel eens voor. Maar komt de stoornis vaker voor dan 5 keer per uur? Dan heb je slaapapneu. De CPAP-apparatuur helpt je met ademen. Deze apparatuur bestaat uit een masker en een blaasapparaat. Tijdens de slaap blaast het apparaat lucht in je mond en je neus.

