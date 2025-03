Verschil tussen APAP, BIPAP, CPAP, VPAP en ASV - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Bron: sleepresolution.com, vertaald met Google Translate. Tekst aangepast naar gebruik in Nederland.

Een veel voorkomende uitdaging voor consumenten in de gezondheidszorg is het bijhouden van afkortingen die ze tegenkomen tijdens diagnose en behandeling. Mensen die apparatuur nodig hebben om slaap-ademhalingsproblemen te behandelen, zijn geïndiceerd met OSA (obstructieve slaapapneu) en CPAP (continue positieve luchtwegdruk). Ze zullen snel merken dat een leverancier een belangrijke schakel is in het behandelplan.

Medische apparaten

CPAP machines zijn medische apparaten. Voor mensen met OSA is er een reeks aan apparaten om een therapie te volgen. Bovendien kunnen mensen met OSA die mogelijk ook ernstig, gerelateerde problemen hebben, extra ademhalingsapparatuur nodig hebben. Leveranciers leveren een flink aantal producten. Soms is een leverancier een verkoper die los staat van het slaapcentrum maar in andere gevallen wordt apparatuur ter plaatse geleverd door het slaapcentrum via een aangesloten leverancier.

Welke medische apparatuur biedt een leverancier?

De typische CPAP-apparatuursetting omvat een machine met verschillende accessoires. Sommige zijn permanent, terwijl andere versleten zijn en regelmatig worden vervangen.

PAP-machine: dit kan een CPAP-, BiPAP-, AutoPAP- of ASV-apparaat zijn. De meeste zijn uitgerust met ingebouwde bevochtiging, SD-kaart en CPAP-filters.



PAP-filters: extra wegwerpfilters zijn ook nodig, omdat PAP-instellingen een 2-filtersysteem gebruiken.



CPAP-slang: dit is de geribbelde slang die wordt gebruikt om de perslucht van de machine naar het masker te voeren.



CPAP-masker: dit kan een neuskussen (neusdoppen), een neusmasker of een oronasaal (Full Face) masker (volledig gezicht) zijn.



Kinband: deze wordt gebruikt om mondademhaling te voorkomen, om ervoor te zorgen dat PAP-therapie effectief is.

Sommige patiënten kunnen aanvullende benodigdheden en apparatuur nodig hebben, zoals:

Extra zuurstof: een zuurstofafgiftesysteem, dat een O2 "toevoeging" bevat om te fixeren aan het PAP-masker (in plaats van de gebruikelijke canule).



Vernevelaar: een medicijnafgiftesysteem met een zuurstoftank, inclusief een masker.



Pulsoximeter: dit is de vingertop-sonde die u misschien hebt gebruikt tijdens een slaaponderzoek. Het volgt nachtelijke bloedzuurstofniveaus.



Actigrafie: voorafgaand aan een slaapstudie kan een leverancier van medische apparatuur u helpen met het dragen van een pols gedragen apparaat tijdens de slaap om beweging en activiteit tijdens de slaap vast te leggen.



Thuis slaap apneu tests. Voor diegenen die in aanmerking komen, zijn deze tests een voorlopige mogelijkheid voor patiënten om hun OSA te bepalen. Dit omvat een aangepaste assemblage van sensoren voor slaaponderzoek.

De leverancier kan ook reinigings- en ontsmettingsmiddelen en comfortartikelen bevatten voor het verbeteren van uw therapie-ervaring.

Hoe heeft u het meeste profijt van uw leverancier?

De leverancier doet meer dan alleen u klaarstomen voor uw therapie. Misschien is de leverancier wel een van uw belangrijkste contacten. Zij leren u hoe u de machine en onderdelen kunt gebruiken en kunnen u helpen om aanpassingen te doen. Als u problemen heeft kunnen zij u voorzien van tips en trucs.

Hoewel de machine zelf meerdere jaren meegaat hebben sommige onderdelen een beperkte levensduur door normale slijtage. Uw leverancier houdt uw CPAP-maskers, slang en CPAP-filters up-to-date. Als u een defect apparaat heeft, kan de leverancier dit voor u vervangen en vooraf op de juiste manier instellen.

De leverancier ondersteunt u bij de therapie. Als u worstelt met drukinstellingen, verkouden bent of allergieën hebt en de CPAP ondraaglijk wordt, of als u een hekel hebt aan uw masker of als u merkt dat u het meer af dan op doet... neem contact met hen op om u te helpen bij problemen. Het volhouden van de therapie en consequent gebruiken van uw apparatuur is van cruciaal belang voor uw kans van slagen bij de therapie.

Als u niet weet hoe vaak u de onderdelen moet vervangen, kan uw leverancier u advies geven op basis van wat uw verzekering vergoedt. Als u vragen heeft over uw machine en benodigdheden, over een vergoeding of over verzekeringsdekking in het algemeen, kan de leverancier de antwoorden vinden die u nodig hebt.

Slaapcentra helpen u bij het beginnen en volhouden van uw therapie. Hun relatie met de leverancier is een belangrijk onderdeel van het therapieproces.