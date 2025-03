Vervanging oude f&p cpap - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Update

Inmiddels is de overstap naar medidis een feit.

Zij konden mij de f&p sleepstyle leveren.

Vannacht voor de eerste keer het apparaat mogen ervaren.

Dat was wel wennen.

Het is dus niet zo dat de nieuwe sleepstyle identiek is aan de icon+

De icon+ beviel mij vooralsnog beter.

Vanmorgen werd ik ( na overigens een 7 urige nacht) een beetje dissey wakker. Alsof ik teveel lucht ingepompt had gekregen ( misschien hyperventilatie) Ik had de instelling zoveel mogelijk hetzelfde afgesteld als bij mijn vorige apparaat. Toch ervaar ik een andere druk en ook de manier van “inblazen” voelt anders aan dan bij de icon+. Veel directer.

Ik heb voor nu de druk 0,5 terug gezet en ga kijken wat dit doet aankomende nacht.

Verder viel mij op dat het geluidsniveau hoger is dan bij de icon+. Deze hoor je duidelijker blazen tijdens je ademhaling.

Voorlopige conclusie:

Voordelen t.o.v. De icon+

-Waterbakje is demontabel en makkelijker schoon te maken

- instelling van het menu is veel eenvoudiger

Nadelen t.o.v de icon+

Andere ervaring betreffende inblazen. Directer, minder rustig

Hoger geluidsniveau ( f&p pretendeert de stilste te zijn.) Best mogelijk maar niet stiller dan zijn voorganger.