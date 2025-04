Visums - vertaling na esties, sinonieme, luister, definisie, antonieme, voorbeelde | Afrikaans - Esties vertaler (2025)

Visums is amptelike endossemente of stempels in 'n paspoort wat 'n persoon toelaat om 'n vreemde land vir 'n bepaalde tydperk binne te gaan of daar te bly. Hulle dien as magtiging van die regering van die bestemmingsland om reis en verblyf vir 'n nie-burger toe te laat. Visums kan verskillende ...

Alhoewel die U- status in Oktober 2000 geskep is, is die eerste visums wat op hierdie status gebaseer is, in die Fiskale Jaar 2009 uitgereik.

Uitspraak kan verskil na gelang van aksent of dialek. Die standaarduitspraak wat in hierdie blok gegee word, weerspieël die mees algemene variasie, maar streeksverskille kan die klank van 'n woord beïnvloed. As jy 'n ander uitspraak het, voeg asseblief jou inskrywing by en deel met ander besoekers.

Visums is amptelike endossemente of stempels in 'n paspoort wat 'n persoon toelaat om 'n vreemde land vir 'n bepaalde tydperk binne te gaan of daar te bly. Hulle dien as magtiging van die regering van die bestemmingsland om reis en verblyf vir 'n nie-burger

