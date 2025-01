Vorbereitung und Pflege - Crazy Body Art Tattoo (2025)

In den ersten Wochen solltest du auf Schwimmbäder, Baden im See oder auch im Meer und auch auf die Badewanne verzichten. Klar, das fällt dir schwer. Aber das wäre mit das Schlimmste was du deinem Tattoo antun kannst. Wieso das so ist? Die Gefahr von Infektionen ist höher. Zudem weicht deine Haut auf, was zu Hautveränderungen und Farbbeeinträchtigungen führen kann. Chlorwasser ist auch nicht optimal für die Wundheilung.

