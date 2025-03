Waar is een serum goed voor? (2025)

Wat is een serum?

Een serum is een vloeistof op water-, olie- of gelbasis, met een hoog percentage aan actieve werkstoffen, die je dagelijks na de reiniging aanbrengt op de schone huid.

Het beste serum voor je gezicht is zo samengesteld dat ze geschikt is voor dagelijks gebruik, zodat de huid dagelijks de vruchten ervan krijgt. Dit is anders dan producten die je wekelijks gebruikt, zoals een masker of een exfoliant.

De hoge mate van concentraties van actieve werkstoffen die in een serum voorkomen, vind je niet in andere producten, zoals een dagcrème of een nachtcrème. Een serum is dus een waardevolle aanvulling in de dagelijkse huidverzorgingsroutine.

Ons advies Gebruik dagelijks een antioxidant serum, dit is een multifunctioneel serum, dat zorgt voor een sterke huid, meer hydratatie en beschermt de huid tegen de dagelijkse aanvallen van externe invloeden.

Waar is een serum goed voor?

Het gezichtsserum is hoogwaardige huidverzorging met hoogwaardige actieve ingrediënten, die enerzijds goed zijn om de huid een flinke boost te geven, zodat de conditie van de huid verbetert en anderzijds zal het serum de huid preventief goed onderhoud bieden.

Zo zijn er verschillende soorten serums, die de huid dagelijks ondersteunen, zoals het hyaluronzuur serum, het vitamine C serum, hetretinol serum en het anti-aging serum.

Het serum dringt diep door in de huidlagen, waardoor het niet alleen een waardevolle toevoeging is aan de dagcrème en nachtcrème, maar vooral een zekerheidsstelling voor het instant houden van een goede huidconditie.

Is een serum gebruiken echt nodig?

Ja, een serum is echt nodig vanaf ongeveer het 25e levensjaar, om dagelijks je huid te voorzien van extra werkstoffen. Vaak denken we genoeg te hebben aan onze dagcrème of nachtcrème en dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. In ons dagelijks leven lopen we meer huidschade op dan we in de gaten hebben. Het effect van alle invloeden van de dag maken dat de huid al snel een tekort heeft aan voeding en hydratatie. Ook voor je 25e kan de huid een serum nodig hebben, vooral in het geval wanneer de huid een probleem heeft. Acne, puistjes of een onrustige huid, maar ook een hydratatie serum kan op jongere leeftijd veel herstel en rust geven aan de huid.

Triggers voor de huid zijn: zon, stress, beeldschermen, roken, voeding en overtollig talg.

Ons advies Geef de huid dagelijks extra voeding in de vorm van een gezichtsserum. Heb je nog nooit een serum gebruikt, heb je een probleemloze huid en zie je wel wat droogtelijntjes verschijnen op je wangen? Start met een hyaluronzuur serum, deze zal de droogtelijntjes en fijne rimpeltjes oplossen, maar ook nieuwe voorkomen.

Vanaf welke leeftijd gebruik je een serum?

De leeftijd wanneer je een serum gaat gebruiken ligt tussen het 25e en 35e levensjaar. Heb je een huidprobleem, zoals onzuiverheden, acne/jeugdpuistjes, pigmentatie of gevoeligheid, dan is het prima om op een jongere leeftijd te starten met een serum. De grens voor het gebruik van actieve serums, ligt rond het 15e levensjaar, op dat moment is de huid volwassen genoeg en heeft het bij een huidprobleem ook echt iets extra nodig.

Ons advies Heb je een onzuivere huid, verstopte poriën en veel onrust in je huid met puistjes en roodheden? Kies dan dagelijks voor een acne serum, dit snelwerkend serum kan de huid herstellen, zuiveren en verzachten, zodat onzuiverheden verminderen en verstopte poriën zullen openen.

Wat is het beste serum voor je gezicht?

Retinol serum

Het retinol serum versnelt de huidvernieuwing, de celdeling. Hierdoor zal de huid verstevigen in de diepere lagen, een frissere aanblik geven (meer glow), poriën verkleinen, pigmentvlekjes verminderen, fijne lijntjes en rimpeltjes vervagen zichtbaar.

Anti aging serum

Het anti aging serum is het anti verouderingsserum, die de huid aanzet huidveroudering te verminderen, maar ook te voorkomen. Het bevat vaak een cocktail van actieve ingrediënten, zoals vitamine B3 (niacinamide), C, E en A (retinol), maar ook fruitzuren en hyaluronzuur.

Vitamine C serum

Een vitamine C serumstimuleert de aanmaak van collageen, verhoogt de werkzaamheid van een zonneproduct, beschermt tegen UV-straling, IR-A en blauwlicht. Tegelijk werkt een vitamine C serum herstellend op de geïrriteerde, rode, zonverbrande en vermoeide huid. Medik8 Vitamine C is een prachtig assortiment vitamine C serums en vitamine C crème's. Het percentage vitamine C varieert per product.

Hyaluronzuur serum

Het hyaluronzuur serum verhoogt het hydratatie niveau in de huid, versterkt de huidbarrière en vermindert fijne lijntjes en rimpels. Dit serum verstopt de talgklieren niet, zal geen puistjes veroorzaken, maar zelfs de talgproductie meer in balans brengen.

Collageen serum

Het collageen serum bevordert de aanmaak van collageen, geeft de huid een diepe hydratatie, verbetert de spankracht en elasticiteit en beschermt hierdoor tegen huidveroudering.

Antioxidant serum

Een antioxidant serum geeft de huid balans, hydratatie, herstel van opgelopen schade en bescherming tegen dagelijkse invloeden.

Booster serum

Het booster serum geeft de huid met haar sterke ingrediënten een directe boost, oppepper. De huid krijgt een combinatie van sterke hydratatie, helende en versterkende huid elementen. Vooral de vermoeide huid en droge huid heeft baat bij een booster serum.

Acne serum

Het acne serum herstelt de vette huid die puistjes heeft, ontstekingen vertoont en vermindert tegelijk ook de talgproductie van de te vette huid.

Hoe gebruik je een serum?

Het gezichtsserum breng je dagelijks aan op een gereinigde huid. Doe een paar druppels serum op je handpalm en verdeel deze over je gezicht en hals. Nadat dit kort is ingetrokken is je huid klaar voor de dagcrème of nachtcrème.