Waarom deze studie? | Health Food Innovation Management - Health Food Innovation Management (2025)

Wil je een streepje voor hebben door tijdens je studie al ervaring te verkrijgen in het werkveld? Het PREMIUM honours programma helpt je daarbij. Je doet werkervaring op en ontwikkelt de vaardigheden die werkgevers belangrijk vinden. Onder begeleiding van academici voer je in een team drie maanden lang een opdracht uit voor een bedrijf, non-profit organisatie of onderwijsinstelling. Je werkt ook aan een persoonlijk ontwikkelingsplan, krijgt intensieve coaching en neemt deel aan colleges en workshops. Het programma zal je ongeveer 250 uur kosten. In ruil daarvoor verwerf je vaardigheden waar je de rest van je leven profijt van zult hebben.

“Ik ging naar Parijs voor mijn stage bij Danone, waar ik werkte als assistant brand manager voor innovaties in aquadrinks. Dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven is echt een prachtige en uitdagende ervaring met heel veel avonturen en nieuwe vrienden in het mooie Parijs!”

Stages bieden je een onmisbare ervaring. Je doet praktische en professionele ervaring op en ontwikkelt je snel: van het werken aan opdrachten in kleine groepen tot zelfstandig onderzoeker. Stages versterken door praktijkervaring niet alleen je studie, maar geven je ook een voorsprong bij het zoeken naar een baan. In het laatste semester werk je aan je afstudeeronderzoek terwijl je stage loopt bij een bedrijf of instelling naar keuze, in Nederland of in het buitenland.

Net als bij veel andere opleidingen aan Universiteit Maastricht worden de programma's van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences onderwezen met behulp van Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). In kleine werkgroepen van 10 tot 12 studenten zoek je oplossingen voor 'problemen' die zijn ontleend aan echte situaties in de praktijk. Instructeurs fungeren als facilitators en bieden hulp wanneer dat nodig is. Dit stelt je in staat om zelfstandigheid op te bouwen en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen die je nodig zult hebben in het werkveld. Deze actieve, dynamische en samenwerkende leermethode heeft een van de hoogste kennisbehoudpercentages van alle instructiemethoden.

De Master Health Food Innovation Management is een unieke studie, wereldwijd de enige in zijn soort. Het multidisciplinaire curriculum is perfect afgestemd op de behoeftes van de voedingsmiddelenindustrie. Je krijgt lessen over onderwerpen als biomedische wetenschappen en voeding, voedingsreglementen, consumentengedrag, ondernemerschap, business en marketing. Door de elementen uit business en management te combineren met food innovation en health science, bieden we je een opleiding die je het allerbeste voorbereidt op jouw toekomstige carrière.

Tegenwoordig worden slechte dieetkeuzes, vaak in combinatie met een inactieve levensstijl, geassocieerd met verschillende chronische ziektes als obesitas, hartziektes en diabetes. Nutritional health is een belangrijke drijfveer voor innovatie in de voedingsmiddelen- en drankindustrie. Bij Health Food Innovation Management onderzoek je het innovatieve proces in deze sector, waarbij je specifiek focust op het ontwikkelen van gezonde voeding. Je leert hoe je voedingsgezondheid kunt gebruiken om nieuwe producten en marketingconcepten te bedenken.

