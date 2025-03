Waarom gekookt water voor thee? (2025)

Als u regelmatig thee drinkt, kunt u doorgaan met het drinken van thee en het zal bijdragen aan uw algehele hydratatieniveau. Het zou echter geen vervanging moeten zijn voor water , vooral niet als u meer dan zes of zeven kopjes zwarte thee per dag drinkt. Het is belangrijk om wat water op te nemen in uw dagelijkse vochtinname.

Zorg ervoor dat je het kokende water over de theeblaadjes giet , in plaats van de blaadjes toe te voegen aan een kop of pot waar al heet water in zit. Zorg ervoor dat de thee-infuser volledig onder water staat tijdens het trekken. Hierdoor kunnen de blaadjes goed uitzetten en opengaan, waardoor hun volle smaak vrijkomt.

Soms kan het water uit de kraan tijdelijk niet helemaal veilig zijn om te drinken. Of is het niet helemaal zeker of het water uit de kraan veilig is. Dan geeft het drinkwaterbedrijf een kookadvies. Dit betekent dat je het water eerst 3 minuten moet koken voordat je het drinkt of kunt gebruiken om mee te koken .

Het antwoord is NEEN! Thee moet altijd infuseren in zeer warm water maar nooit in kokend water . Kokend water is nefast voor de theebladeren en het tast de aroma's aan.

