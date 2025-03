Wamendagri Minta Kepala Daerah Bersiap Hadapi Potensi Hujan Lebat (2025)

Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan kepala daerah yang berada di wilayah rawan bencana untuk menyiapkan sistem mitigasi bencana Hal itu disampaikan Bima usai meninjau lokasi banjir di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/3/2025). "Kami mengingatkan semua kepala daerah, di daerah-daerah rawan bencana, rawan banjir, untuk siap-siap memastikan sistem mitigasinya berjalan," kata Bima dalam keterangannya, Selasa. Bima mengatakan, mitigasi ini perlu disiapkan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut akan terjadi curah hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia pada kurun waktu 10 hingga 20 Maret 2025. Baca juga: Mitigasi Banjir Jabodetabek, AHY: Tertibkan Tata Ruang di Hulu Mantan wali kota Bogor ini juga meminta agar kepala daerah memastikan masyarakatnya tidak bermukim di lokasi rawan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi saat cuaca ekstrem. Bima berharap daerah lain bisa mencontoh Pemerintah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang memiliki sistem mitigasi yang baik. Upaya tersebut juga didukung dengan menjalin kolaborasi bersama organisasi atau komunitas, termasuk Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C). "Jadi untuk jangka pendek, mereka sudah memiliki sistem informasi dan mitigasi yang menurut saya layak untuk ditiru daerah lain. Ada informasi yang dikelola melalui CCTV, melalui jalur sosmed, dan lain-lain, jalur komunikasi," kata dia. Selain upaya tersebut, langkah mitigasi lainnya adalah melalui sistem evakuasi yang telah diberikan tanda tertentu. Baca juga: BMKG Prediksi Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Lebat pada Periode Mudik Lebaran 2025 Dengan upaya itu, diharapkan bencana banjir tidak berdampak terlalu signifikan bagi masyarakat. Sedangkan dari pemerintah pusat, melalui sejumlah kementerian/lembaga, tengah bekerja keras untuk melakukan intervensi terhadap potensi terjadinya bencana. Hal ini termasuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan didukung oleh Pemda di wilayah Jabodetabek. "Memang pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurai awan di atas laut, maupun di daratan untuk tidak turun begitu ya, dikurangi. Tetapi bagaimanapun juga sangat mungkin ada tetap curah hujan yang lolos dan kemudian menimbulkan banjir," kata Bima.

