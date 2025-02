Wat is een deep tissue massage? (2025)

Diepe weefselmassage kan soms als pijnlijk of ongemakkelijk worden ervaren, vooral als er intensieve druk wordt uitgeoefend op gebieden met veel spanning of knopen. Omdat diepe weefselmassage zich richt op de diepere spierlagen, kan de druk vrij stevig zijn. Dit kan ongemakkelijk aanvoelen, vooral als er gewerkt wordt op gespannen of pijnlijke plekken. De ervaring van pijn of ongemak tijdens de massage kan sterk variëren afhankelijk van je persoonlijke pijngrens. Wat voor de ene persoon pijnlijk kan zijn, kan voor een ander slechts een lichte druk betekenen. Soms wordt de pijn die tijdens de diepe weefselmassage wordt gevoeld, beschreven als ’therapeutische pijn’. Dit betekent dat hoewel de druk en manipulatie van de spieren ongemakkelijk kunnen zijn, ze bijdragen aan het uiteindelijke doel van pijnverlichting en spierontspanning.

