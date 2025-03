Welch ein Singen: 13 Musikfilme, die Sie unbedingt sehen müssen (2025)

Musik gehört im Kino schon immer dazu, jeder Film ist irgendwie ein Musikfilm. In den stummen Anfängen des Kinos begleiteten Klaviere, Orgeln oder – je nach Größe des Saals – auch schon mal Orchester die bewegten Bilder. Und mit Aufkommen des Tonfilms gehörte zum Film der Score, die Filmmusik – der die Stimmung des Films begleitete, oft verstärkte.

Schon der erste Tonspielfilm war ein (fiktives) Biopic – in Alan Croslands „Der Jazzsänger“ (1927) spielt Al Jolson den armen jüdischen Sänger Jakie Rabinowitz, der ein Held des Broadway wird. Seitdem ist Musik immer wieder das Thema von Filmen (gemeint sind hier keine Musicals, die Geschichten mit musikalischen Mitteln erzählen).

Meist stellen im Musikfilm Schauspieler Musiker dar – James Stewart spielte 1954 den weißen Swingkönig Glenn Miller, Steve Allen 1956 Millers Bandleader-Kollegen Benny Goodman, Kurt „Klapperschlange“ Russell war 1979 Elvis Presley, Austin Butler gab 2022 den „King of Rock‘n‘Roll“. Die Beatles spielten sich in der Biopic-Komödie „A Hard Day‘s Night“ (1964) selbst.

Zuletzt war Robbie Williams in „Better Man“ (2024) in Affengestalt zu sehen gewesen (der Schauspieler Jonno Davies wurde dafür im Motion-Capture-Verfahren aufgenommen), Angelina Jolie spielte in „Maria“ (2025) Maria Callas, die legendäre Operndiva. Und Timothée Chalamet ist überaus beeindruckend als junger Bob Dylan auf der Leinwand unterwegs, als die poetische Stimme des Protests der frühen Sechzigerjahre. Sie wollen mehr Musik sehen? Wir gehen in unseren Tipps über Biopics hinaus, empfehlen auch Komödien, bleiben aber zunächst mal bei Bob Dylan.

13 Musikfilme, die man gesehen haben muss I‘m Not There (2007)

Florence Foster Jenkins (2016)

School of Rock (2003)

The Doors (1991)

Whiplash (2014)

Walk The Line (2005)

Ray (2004)

La Vie en Rose (2007)

Cadillac Records (2009)

Quartett (2012)

Heavy Trip (2018)

This Is ... Spinal Tap (1984)

Robert Altman‘s Last Radio Show (2006)

I‘m Not There (2007)

Regie: Todd Haynes

Worum es geht: Bob Dylan erzeugt einen Sog, nicht nur dann, wenn Timothée Chalamet ihn spielt. Wer sich ernsthaft mit Populärmusik beschäftigt, landet irgendwann bei dem König der Songwriter und Literaturnobelpreisträger. Todd Haynes erzählt Dylans Leben in „I‘m not there“ auf einzigartige Weise – indem er den Dichter und Barden in sechs fiktive Charaktere spaltet, ihn von sechs Schauspielern spielen lässt. Die Songs, allesamt berühmte Dylan-Kompositionen, verhindern die Verwirrung des Publikums. Geradezu atemlos folgt man diesen Dylans (großartig die Golden-Globe-gekürte Cate Blanchett, aber auch Marcus Carl Franklin, Christian Bale oder Heath Ledger) und kann sich über diesen Film den oft als tot oder todmüde bezeichneten Rock‘n‘Roll als quicklebendig zurückholen.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video, Apple TV, MagentaTV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

Florence Foster Jenkins (2016)

Regie: Stephen Frears

Worum es geht: Die Schallplatte von RCA Victrola ist in zartes Mintgrün gehalten, darauf steht schwarz-weiß mit Flügeln und Helm eine selbstbewusst dreinblickende Walküre. „The Glory (????) Of The Human Voice“ (sic!) ist das Album despektierlich betitelt, und zu hören ist tatsächlich eine Frau, die ungeachtet ihrer massiven stimmlichen Defizite weitersingt, als könne sie etwas anderes, weit reineres hören als ihr Publikum. Die Geschichte der „schlechtesten Opernsängerin der Welt“, wie die „New York Times“ Florence Foster Jenkins (1868-1944) nannte, erzählt Stephen Frears als traurige Komödie einer in jungen Jahren mit Syphilis infizierten und dadurch wohl nervlich geschädigten Frau.

Meryl Streep spielt die Mäzenatin und Gründerin des ihr ergebenen „Verdi Clubs“, der ihre dürftigen Leistungen ebenso gutherzig bejubelt und ihren Glauben an ihr Ausnahmetalent fördert wie ihr Ehemann und Manager (Hugh Grant). Der erweckt allerdings auch ein paar Mal den Eindruck, als höre er mit ähnlichen Ohren wie der boshaft ehrliche „Times“-Kritiker.

Eine schier unglaubliche, indes wahre Geschichte, in der Streep ein weiteres Mal zu Hochform aufläuft, wenn sie unerschrocken Mozarts „Königin der Nacht“ angeht, sich im Triumph wähnend kläglich kräht und kreischt und von den Zuhörern ihres ersten öffentlichen Auftritts in der Carnegie Hall zunächst ausgelacht, dann als Parodistin missverstanden wird.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video, Apple TV, Magenta TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

School of Rock (2003)

Regie: Richard Linklater

Worum es geht: Richard Linklaters „School of Rock“ ist ein Rock-‘n‘-Roll-Rettungsfilm. Jack Black, der zuvor schon der kleine, dicke Schallplattenfrosch aus „High fidelity“ gewesen war, ist hier Dewey Finn, frisch aus seiner Band geworfene Nervenkettensäge. Er mogelt sich unter dem Namen seines bürgerlich gewordenen Ex-Bandkollegen Ned Shneebly (der auch als Serienschöpfer von „The White Lotus“ bekannte Mike White) als Aushilfslehrer in eine Eliteschule. Als er die Zehnjährigen beim Musikunterricht belauscht, hat er eine Idee: Er formt eine Band aus Zwergen, die „School of Rock“, die seine alte Combo schlagen soll.

Black ist hinreißend explosiv in der Rolle des faulen, hässlichen Rumpelstilz, der nichts gelten lässt außer Rock. Und der sich schon bald mit dem Flammenschwert auf der Mission wähnt, Christina Aguilera und Puff Daddy aus den Herzen der reichen Kids zu vertreiben. Wie einst Beavis und Butthead weiß er die wahre Ware vom Kunststoff zu scheiden und glaubt daran, dass Rock reinigende Kraft besitzt, wenn man ihn lebt.

Wo ich es sehen kann: bei Paramount+ und Filmlegenden (Flatrate), bei Prime Video, Apple TV und Magenta TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

The Doors (1991)

Regie: Oliver Stone

Worum es geht: Auf dem Friedhof Père Lachaise liegt er in einem Grab ohne Schmuck, auf dem immer Kippen und Flaschen liegen, manchmal sogar Kondome. Seit ein paar Tagen ist es mit Blumen überhäuft. Wann immer man hinkommt, sitzen Menschen dort, spielen Gitarre, singen „Moonlight Drive“ oder anderes: „Lets swim to the moon, uh-huh“ Mondschwimmen, 30 Jahre nach Morrisons Tod. Als die Doors immer mehr verblassten, wollte Oliver Stone, der Regisseur von „Platoon“, uns Jim Morrison wiedergeben. In dem Film „The Doors“ von 1991 zeigte er uns einen von Van Kilmer gespielten Narziss mit Goldmund, einen Säufer, Schläger, Selbstdarsteller, Frauenfeind. Einen, der für viele Jungen Anführer war und offenbar die Karte selbst nicht lesen konnte.

Stone wollte Mythos und Wahrheit zugleich erschaffen, einen dunklen Engel oder Ähnliches. Als man aus dem Kino ging, dachte man: „Arschloch, Jim!“ Es umschlangen einen trotz des ehrlichen Ansatzes zugleich des Songwriter Morrisons mächtige Metaphern, der laszive Gesang. Anfang 2025 tauchten Vorwürfe seiner Ex-Freundin Judy Huddleston auf, Morrison habe sie im Lauf ihrer vierjährigen Beziehung vergewaltigt. Das passt zum Jimbo à la Stone.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video und Apple TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

Whiplash (2014)

Regie: Damien Chazelle

Worum es geht: Man muss JK Simmons („Oz“, „Burn after Reading“) gesehen haben, wie er den jungen Drummer Andrew (Miles Teller) hoch fliegen und tief fallen lässt. Als man dann glaubt, Damien Chazelles „Whiplash“ (eine fiktive Musikerstory) sei gelaufen, beginnt das thrillende Duell zwischen Schüler und Lehrer inmitten eines Konzerts. Der Triumph kommt bei „Caravan“ von Duke Ellington – was für ein alles verschlingendes Schlagzeugsolo! Wow!

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video und Magenta TV (Flatrate), bei Apple TV und Google Play (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

Walk The Line (2005)

Regie: James Mangold

Worum es geht: Joaquin Phoenix stemmt den großen Johnny Cash stimmlich und optisch, zeigt Schüchternheit und Gockelposen des 2003 verstorbenen Country-Königs. Und Reese Witherspoon überwältigt als seine Lebensliebe June Carter Cash. James Mangolds „Walk the line“, eine formal eher schlichte Lebensbahn der Cash-Jahre 1944 bis 1968, präsentiert bestes Schauspielerkino, das obendrein eine der berührendsten Liebeserklärungen der Filmgeschichte enthält. Die Cash-Konzerte, die man live gesehen hat, tauchen beim Sichten des Films wieder auf. Und man ist froh, ihm damals so nahe gewesen zu sein. Mangold hat sich inzwischen einem guten Freund Cashs zugewandt – im Kino ist vorige Woche sein Film „Like A Complete Unknown“ über Bob Dylan angelaufen.

Wo ich es sehen kann: bei Disney+ (Flatrate), bei Prime Video, Apple TV, Magenta TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

Ray (2004)

Regie: Taylor Hackford

Worum es geht: Jamie Foxx, erst neulich nach längerer Pause mit Cameron Diaz im Netflix-Agentenstück „Back in Action“ zurückgekehrt, macht Taylor Hackfords „Ray“ erst großartig. Davor hauptsächlich als Komödiant bekannt, ist Foxx sich hier des Ernstes seiner Rolle allzeit bewusst und verzerrt den hinter seinen Tastaturen doch sehr bewegten, blinden Ray Charles niemals zur Karikatur – was bei der Körpersprache von Charles durchaus eine Gefahr war. Foxx ist seiner Figur im ziellosen, breiten Lachen, der schaukelnden Selbstumarmung, dem Einswerden mit Piano und Orgel so ähnlich, dass man sich immer wieder ungläubig die Augen reibt. Das R&B-Genie Ray Charles, im Juni 2003 gestorben, lebt weiter.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video, Apple TV, Magenta (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

La Vie en Rose (2007)

Regie: Olivier Dahan

Worum es geht: Marion Cotillard hat Bette-Davis-Augen, es ist Staunen darin und Zorn. Das Lachen ist männlich herb, die Stimme ihrer Edith Piaf derb, die Worte kommen breit in Olivier Dahans „La vie en rose“. Cotillard legt Ängste und Sehnsüchte ihres Charakters ebenso bloß wie Fehler und Bosheiten. Und verwandelt sich in eine Greisin, arthritisch, krebskrank, krumm und kaputt gelebt. Der Film ist Ausstattungskino vom Fettesten. Regisseur Dahan fährt überbordende Sets auf. Irgendwann verliert man bei seinem wilden Popvideo-Schnitt die vielen Nebenfiguren aus den Augen. Aber Cotillard macht dieses Biopic zum Fest.

Wo ich es sehen kann: derzeit nicht streambar; auf DVD und BluRay

Cadillac Records (2009)

Regie: Darnell Martin

Worum es geht: Muddy Waters (Jeffrey Wright) ackert zu Filmbeginn auf dem Feld. Er wird ein großer Bluesheld, seine Gitarre klingt nach Glut und Zorn. Und der 1950 frisch gebackene Label-Chef Leonard Chess (der für seine Rolle in „The Brutalist“ gerade erst mit dem Oscar gekürte Adrien Brody) macht ihn und seinen durchgeknallten Mundharmonika-Tornado Little Walter (Columbus Short) zu Stars der Race-Music-Szene. Man sieht hier Hitlisten, kreisende Singleplatten, hört große Songs wie Waters‘ „Hoochie Coochie Man“ und Walters „My Babe“. Man sieht Leonard Chess, der seine Stars in Cadillacs bezahlt und der den angesagtesten DJs Dollars über den Plattenteller schiebt, damit diese die Chess-45er in den Äther schicken. System Payola – gekaufte Hits.

Ein Treffen mit Urvätern der Rock- und Popmusik hat Regisseur Darnell Martin inszeniert. Eamonn Walker macht einen bange als stockheiserer, pistolenwedelnder Howlin‘ Wolf. Rapper Mos Def glänzt als Chuck Berry, der im legendären Duckwalk über die Bühne hoppelt. Oscar-groß aber ist – Wow! - die in diesem Jahr endlich mit dem Album-Grammy gekürte Beyoncé Knowles als Etta James, die schwarze Blondine, die für Chess Riesenhits aus ihrem privaten Unglück meißelt. Knowles spielt James unter der Knute von Dämonen und singt die Leute in den Kinositzreihen auf die Knie! Am Ende verdrückt man mehr als eine Träne für die schwierige Schöne.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video, Apple TV und Magenta TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

Quartett (2012)

Regie: Dustin Hoffman

Worum es geht: „Alt sein ist nichts für Sissis“, so wird hier die bereits erwähnte Bette Davis zitiert. Dabei ist die Musiker-Seniorenresidenz Beecham House pures geriatrisches Gold: Ein nobler englischer Herrensitz im Grünen, helle Räume, prächtiges Mobiliar, Verdis „Brindisi“ wogt zu Filmbeginn durchs Haus, überall wird geprobt, gesungen, gespielt, in allen Zimmern prüfen die Opernstars alter Zeiten ihr Antlitz im Spiegel. Das Treiben hat freilich einen bedrohlichen Hintergrund. Mit der großen Verdi-Gala in sechs Wochen will man die letzte Unruhestätte ein weiteres Jahr erhalten. Gelingt das nicht, wird man wohl oder übel auf stinknormale Altenheime verteilt.

Ein schlichtes Märchen erzählt uns Dustin Hoffman, der nach einem abgebrochenen Versuch 1978 hier sein Regiedebüt vorlegte, eine Komödie in der Tonart einer späten Romanze, einen Gutfühlfilm. Wilf (Billy Connolly), Reg (Tom Courtenay) und Cissy (Pauline Collins) sind beste Freunde. Kurz vor der Gala wird auch Jean Horton (Maggie Smith) einquartiert, mit der Reg einst schlanke neun Stunden verheiratet war. Mit Jean ergäbe sich die Möglichkeit, das filmtitelgebende „Quartett“ aus Verdis „Rigoletto“ noch einmal zu wuppen. Aber Reg fühlt sich noch immer verletzt von seiner großen Liebe. Und Jean will als große Stimme in Erinnerung bleiben und deshalb niemals wieder singen. „Die Gabe“, sagt sie, „hat mich verlassen.“ Und – hüstel – Action!

Wo ich es sehen kann: derzeit nicht streambar; auf DVD und BluRay

Heavy Trip (2018)

Regie: Juuso Laatio und Jukka Vidgren

Worum es geht: Bei einem Zwischenfall im Rentierschlachthof seines Vaters entdeckt der Gitarrist der nordfinnischen Band Impale Rektum den unverwechselbaren Sound des „sinfonischen postapokalyptischen gotteslästerlichen rentierzermürbenden extrem verwerflichen phänoskandinavischen Heavy Metal“, mit dem der Durchbruch greifbar scheint – ein Auftritt beim „Northern Damnation“-Festival. Nach einem völlig missglückten Testkonzert im Dörfchen, der Absage der Veranstalter und einem fatalen Unfall ziehen sie dennoch hinaus in die Welt. Etwas Besseres als der Spott lässt sich überall finden.

Die Flucht nach vorn hat indes Konsequenzen. Die Regisseure Juuso Laatio und Jukka Vidgren erinnern mit ihrer Komödie an Aki Kaurismäkis „Leningrad Cowboys“ und – siehe unseren nächsten Tipp – Rob Reiners „This is … Spinal Tap“ und liefern ein Arsenal schrullig-liebenswerter Rock‘n‘Roller für einen netten Heimkinoabend.

Wo ich es sehen kann: bei Prime Video, Apple TV und Magenta TV (gegen Gebühr); auf DVD und BluRay

This Is ... Spinal Tap (1984)

Regie: Rob Reiner

Worum es geht: Rock‘n‘Roll ist, wenn man trotzdem lacht. Etwa, wenn die Bandmitglieder der Heavy-Combo Spinal Tap den prüden US-Kompromiss zu ihrem sexistischen „Smell the Glove“-Plattencover in die Hand kriegen und es sich cool reden, befinden es sei „schwarz wie der Tod“. Wenn voll kranke Bewusstseinserweiterungsverzweiflungen heraufbeschworen werden innerhalb einer Bandgeschichte, die von albernen Beat-Anfängen über Psychedelicverirrungen führt und in dickärschigem 80er-Jahre-Föhnhaar-Metal steckenbleibt.

„This Is ... Spinal Tap“ von 1984 ist „Harry & Sally“-Regisseur Rob Reiners Kult-Pseudo-Doku über eine fiktive Band, die in Cleveland sogar zu blöd ist, den Weg auf die Bühne zu finden. Alufolienumwickelte Salatgurken müssen am Flughafen aus der engen Rocker-Penisprotzhose, und die Schlagzeuger von Spinal Tap sterben unglücklicherweise in Serie – explodieren auf der Bühne, ersticken an (Achtung: fremdem) Erbrochenen.

Wo ich es sehen kann: derzeit nicht streambar; auf DVD und BluRay

Robert Altman‘s Last Radio Show (2006)

Regie: Robert Altman

Worum es geht: Es ist nach 30 Jahren „on air“ die „Last Radio Show“ des Senders WLT („We Love Tomatoes“). Die Abrissbirne pendelt schon, aus dem Kultur-Ort soll ein Parkplatz werden. Robert Altman hat in seinem letzten vollendeten Film den Niedergang der Americana auf seine ureigene Art besungen. Sentimentalitäten werden an Satire gebrochen, es geht temperamentvoll zu im Countrymusik-Tempel, neben singenden Topstars (Meryl Streep, Lily Tomlin, John C. Reilly, Woody Harrelson) findet sich ein weiblicher Engel mit Wim-Wenders-Einschlag (Virginia Madsen), ein Detektiv im Film-noir-Look (Kevin Kline) und Garrison Keillor als unvergesslicher Moderator.

Letzterer, der sich hier selbst spielt, kündigt seine Künstler mit stoischem Gesichtsausdruck an und verliest die irrsten Werbespots seiner Sponsoren mit herrlichem Gleichmut. Eine leichte Komödie über den schweren Tod von Kult, die vom Bildschirm ins Wohnzimmer hineinscheint wie die Sonne vom Himmel.

Wo ich es sehen kann: derzeit nicht streambar; auf DVD und BluRay