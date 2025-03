Welk water in de bevochtiger? - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Ik heb (hobbymatig) een bescheiden omgekeerd-osmose (ook wel RO, reversed osmosis) filter in huis, daar komt zo goed als gedemineraliseerd water uit. Dit gebruik ik meestal in de bevochtiger, voordeel ervan is dat je het niet dagelijks hoeft te verversen; er treden geen vorming van biofilm, kalkafzetting of nare geuren op. Als mijn voorraad 'RO-water' op is gebruik ik gewoon ongekookt kraanwater, dit is in Nederland m.i. gewoon veilig, dit ververs is wel elke dag. Ik maak het reservoirtje elke week schoon ongeacht welk water ik gebruik.

Ik ga dit jaar op vakantie, op mijn vakantieadres is enkel water uit een lokale put voor handen welke door een ionenwisselaar is gehaald. Ik ben van plan om bij de supermarkt een aantal flessen bronwater te kopen en dat te gebruiken, en dagelijks te verversen. Zou in landen die bekend staan om matige drinkwaterkwaliteit uit de kraan ook fleswater gebruiken. Ik zou niet zo snel gedemineraliseerd water uit de winkel (voor in de accu of strijkijzer) gebruiken omdat dit meestal niet geschikt is voor consumptie volgens de verpakking; wellicht geen mineralen maar geen idee wat er nog meer aan organische verontreiniging in zou kunnen zitten.