Welke behandeling helpt tegen slaapapneu? (2025)

​CPAP-apparaten tegen slaapapneu

De beste behandeling voor slaapapneu is continue positieve luchtdruk (CPAP of Continuous Positive Airway Pressure).

Deze apparaten verhogen de luchtdruk in de luchtwegen. Deze behandeling geniet de voorkeur omdat is aangetoond dat ze het meest effectief is.

Een CPAP-beademingsapparaat is uitgerust met een kleine compressor (die op je nachtkastje wordt geplaatst) en een masker (over je neus, of over je neus en mond). Het stuurt continu omgevingslucht de neus in. Dit creëert een continue positieve luchtdruk die de luchtwegen openhoudt en ervoor zorgt dat ingeademde lucht naar de longen kan circuleren.

Je ademt dus op een natuurlijke manier, en er wordt geen zuurstof toegevoegd door het apparaat.

Zijn CPAP-apparaten effectief tegen slaapapneu?

Deze apparaten zijn zeer effectief in het bestrijden van slaapapneu en snurken. Ze verminderen snel de symptomen van slaperigheid overdag (vaak binnen een week). Studies hebben aangetoond dat ze helpen om

Je overdag minder moe te voelen

Alerter en geconcentreerder te zijn

Het risico op verkeersongevallen te verminderen

De levenskwaliteit van gebruikers te verbeteren.

Binnen 4 tot 5 weken zou je een positief effect van de behandeling moeten merken.

Hoewel het de meest effectieve behandeling is, wennen sommige mensen er moeilijk aan om elke nacht een masker te dragen. Voorlichtingsprogramma's voor patiënten kunnen helpen om te wennen aan CPAP-therapie. Slaapcentra en klinieken kunnen je de nodige informatie geven over de behandeling en je leren hoe je het apparaatje moet gebruiken en onderhouden.

Sommige maskers bedekken enkel de neus, andere de neus en de mond.

Hoelang moet de behandeling duren?

Idealiter wordt een CPAP-machine elke nacht en gedurende de hele nacht gebruikt. Voor een effectieve behandeling is het aan te raden om het minstens vier uur per nacht te gebruiken, gedurende vijf tot zeven dagen per week.

Denk eraan dat dit een manier is om symptomen te behandelen, niet om ze te genezen. Zodra je besluit te stoppen met de behandeling, zullen de symptomen snel terugkeren. De meeste mensen die deze behandeling gebruiken, zullen de rest van hun leven inspanningen moeten leveren om de behandeling te blijven volgen.

Hoeveel kost deze behandeling en wordt deze terugbetaald?

Je komt in aanmerking voor vergoeding als:

Een eerste polysomnografie een AHI laat zien van ten minste 15/uur (of 5/uur voor jongeren onder de 16 jaar).

Een tweede polysomnografie aantoont dat het gebruik van een CPAP-machine je ademhaling verbetert.

Dankzij deze vergoeding betaal je € 0,25 per dag gebruik, wat neerkomt op ongeveer € 90 per jaar. Ben je een rechthebbende die kan genieten van het voorkeurtarief, dan betaal je geen persoonlijk aandeel.

Wat zijn de nadelen van deze behandeling?

Het regelmatige gebruik van deze apparaten heeft zijn nadelen. Deze problemen leiden er vaak toe dat een aanzienlijk deel van de patiënten het masker na verloop van tijd niet meer (regelmatig en voldoende) gebruikt. Ondersteunende maatregelen zijn belangrijk om patiënten te helpen aan het apparaat te wennen en de problemen te verhelpen.

Neusproblemen

Gebruikers kunnen regelmatig last hebben van een verstopte neus, een loopneus of een droge neus. Logisch, zou je zeggen, aangezien het apparaat gedurende meerdere uren frisse lucht door de neusgaten stuurt.

Om ernstige neusverstoppingen te voorkomen, kun je altijd een ontzwellende neusspray gebruiken voordat je naar bed gaat. Maar let op: het is niet aan te raden om deze sprays langdurig te gebruiken. Ze kunnen na een tijdje een averechts effect hebben en neusverstopping alleen maar bevorderen. Als je neusproblemen aanhouden, neem dan contact op met je slaapkliniek om een luchtbevochtiger te laten plaatsen. In zeldzame gevallen wordt neusverstopping veroorzaakt door een scheef neustussenschot (septum) of een plaatselijke neusverdikking die operatief kan worden verwijderd. In dit geval zal je arts je doorverwijzen naar een NKO-arts.

Problemen met het masker

Sommige mensen verdragen het masker 's nachts niet goed. Om eraan te wennen, raden we aan het masker overdag 10 tot 30 minuten te dragen, bijvoorbeeld als je tv kijkt. Als je het gevoel hebt dat het masker niet de juiste maat is voor jouw gezicht, kun je vragen om een andere maat te proberen. Er zijn verschillende soorten maskers. Het kan ook de moeite waard zijn om de band van het masker te controleren en deze te vervangen als hij niet goed past. Als het masker niet goed om je gezicht zit, kan er lucht ontsnappen. De druk die wordt uitgezonden is lager en het apparaat zal sneller draaien om dit te compenseren, wat meer lawaai maakt. Bovendien kan de ontsnappende lucht naar je ogen worden geblazen en de irritatie kan leiden tot bindvliesontsteking. Een slecht passend masker moet steeds vervangen worden.

Problemen met de machine

De meeste machines van de nieuwste generatie zijn relatief stil. Als je last hebt van het geluid van je machine, kun je oordopjes dragen of een stiller model proberen. Meestal is het geluid te wijten aan een verstopte luchtfilter of een defect toestel. Laat het nakijken door een professional.



De luchtdruk kan ook te hoog of te laag zijn. Als dit het geval is, probeer het dan niet zelf aan te passen, maar neem contact op met de slaapkliniek. Als de lucht te warm of te koud is, kan dit te maken hebben met de opstelling van het toestel (bijvoorbeeld naast een radiator of een open raam).



Tot slot kun je ook besluiten om van apparaat te veranderen. Sommige mensen kiezen bijvoorbeeld voor APAP-apparaten, die de druk automatisch aanpassen aan je ademhalingsritme. CPAP-apparaten leveren daarentegen een constante druk. BiPAP-apparaten genereren minder druk bij het uitademen dan bij het inademen.

Overige problemen