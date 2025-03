Welke soorten haarrollers zijn er en welke moet ik gebruiken? (2025)

Er zijn talloze manieren om krullen in je haar te maken. De haarroller is er ook één van.

Je kent ze vast wel. Veel vrouwen draaien ze 's ochtends (of 's avonds) in en doen ondertussen allerlei taken, zoals de make-up op doen. Dit zodat de krullen zich in het haar kunnen vormen en de tijd tegelijkertijd efficiënt wordt besteed.

Maar er zijn verschillende soorten haarrollers. En niet elke haarroller is geschikt voor bovenstaande situatie.

Welke soorten haarrollers zijn er? Hoe worden ze ook wel genoemd? En wanneer moet je nu welke haarrollers gebruiken?

In deze blog leggen we je dat haarfijn uit!Overigens, haarrollers worden ook wel haarkrullers, haarwikkels, krulrollers en curlers voor in je haar genoemd.

Permanentwikkels

Ook wel bekend als: Permanent krullers.

Permanent krullers. Geschikt voor: Alle Haartypen.

Alle Haartypen. Materiaal: Kunststof.

Kunststof. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Stevige krul die overal even groot is.

Stevige krul die overal even groot is. Vastzetten met: Wikkelelastiekjes.

Wikkelelastiekjes. Benodigde vloeistoffen: Permanentvloeistof.

Permanentwikkels worden alleen gebruikt om permanent in je haar te (laten) zetten. De wikkels zijn van kunststof en je klemt het haar vast met wikkelelastiekjes. Permanentwikkels zijn verkrijgbaar in diverse groottes. Het resultaat is altijd een krul die overal even groot is. Des te kleiner de wikkel, des te steviger de krul. Des te groter de wikkel, des te soepeler de krul. Tot slot heb je er altijd een permanentvloeistof bij nodig.

Wanneer het haar om permanentwikkels is gedraaid, gebruik je wikkelelastiekjes om dit vast te zetten. Wil je een stevige grip op het haar? Gebruik dan platte wikkelelastiekjes. Ronde elastiekjes zijn minder schadelijk voor het haar (want ze hebben geen scherpe randen, zoals platte elastiekjes), maar hebben ook iets minder grip. Bij kleine wikkels heb je korte elastiekjes nodig. Bij grote wikkels heb je lange elastiekjes nodig.

Papillotten

Ook wel bekend als: Schuimwikkels / Permanent Shapers.

Schuimwikkels / Permanent Shapers. Geschikt voor: Alle Haartypen.

Alle Haartypen. Materiaal: Schuim met Metaaldraad.

Schuim met Metaaldraad. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Stevige krul die niet overal even groot is.

Stevige krul die niet overal even groot is. Vastzetten met: De papillot zelf.

De papillot zelf. Benodigde vloeistoffen: Permanentvloeistof óf Zonder Permanentvloeistof.

Papillotten, ook wel schuimwikkels of shapers genoemd, kunnen op twee manieren worden gebruikt. De eerste is voor permanent (in combinatie met permanentvloeistof). Voor de tweede manier draai je de papillotten in nat haar om het vervolgens te laten drogen.

Papillotten zijn wat zachter en worden daarom vaker ingehouden tijdens het slapen. Het materiaal is schuim met een metaaldraad. Om de papillotten vast te zetten buig je de uiteinden naar binnen. Papillotten zijn verkrijgbaar in diverse groottes. Het resultaat is een krul die niet overal even groot is. Des te kleiner de papillot, des te steviger de krul. Des te groter de wikkel, des te soepeler de krul.

Watergolfrollers

Ook wel bekend als: Draadwikkels.

Draadwikkels. Geschikt voor: Met name Kort Haar.

Met name Kort Haar. Materiaal: Metaal.

Metaal. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Stevige krul die overal even groot is.

Stevige krul die overal even groot is. Vastzetten met: Krulspelden.

Krulspelden. Benodigde vloeistoffen: Schuimversteviger / Lotion.

Watergolfrollers zijn de meest traditionele, bijna ouderwetse rollers, om krullen in je haar te zetten. De rollers zijn van metaal gemaakt en je zet ze vast met krulspelden of watergolfklemmen. Watergolfrollers zijn verkrijgbaar in diverse groottes.

Het resultaat is in ieder geval altijd een krul die overal even groot is. Des te kleiner de rollers, des te steviger de krul. Des te groter de rollers, des te soepeler de krul. Je kunt er het beste een schuimversteviger of lotion bij gebruiken.

Kleefrollers

Ook wel bekend als: Zelfklevende Haarrollers / Velcro Rollers / Klittenbandrollers.

Zelfklevende Haarrollers / Velcro Rollers / Klittenbandrollers. Geschikt voor: Met name Lang Haar.

Met name Lang Haar. Materiaal: Kunststof en soort klittenband.

Kunststof en soort klittenband. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Soepele krul die overal even groot is.

Soepele krul die overal even groot is. Vastzetten met: Kleef Roller zelf.

Kleef Roller zelf. Benodigde vloeistoffen: Schuimversteviger / Lotion.

Kleefrollers 'kleven' middels een soort klittenband aan je haar. Meestal is de binnenkant open, maar soms zit er ook schuim in (zoals bij de Sleep In Rollers). Ze zijn in ieder geval zacht en dus geschikt om mee te slapen. Om ze vast te zetten heb je meestal geen krulspelden nodig.

Kleefrollers zijn verkrijgbaar in diverse groottes, maar het resultaat is altijd een soepele krul die overal even groot is. Net als bij de watergolfrollers, kun je ook hier het beste een schuimversteviger of lotion bij gebruiken.

Krulset Rollers

Ook wel bekend als: Warmte Rollers / Warme Rollers / Hot Rollers / Warmte Krullers.

Warmte Rollers / Warme Rollers / Hot Rollers / Warmte Krullers. Geschikt voor: Alle Haartypen (Dient gewassen en droog te zijn).

Alle Haartypen (Dient gewassen en droog te zijn). Materiaal: Kunststof, Keramisch en Metaal.

Kunststof, Keramisch en Metaal. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Soepele krul die overal even groot is.

Soepele krul die overal even groot is. Vastzetten met: Krulspelden (Vrijwel altijd bijgeleverd!).

Krulspelden (Vrijwel altijd bijgeleverd!). Benodigde vloeistoffen: Geen.

Krulset rollers of warmterollers komen altijd met een bak waarin ze opgewarmd worden. De binnenkant van de roller wordt heel heet, en dat verspreidt zich in een mum van tijd naar het buitenste oppervlak. Het indraaien dien je dus ook snel te doen. Je draait ze in, in gewassen en droog haar. Bij warmterollers worden meestal standaard krulspelden meegeleverd.

Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in diverse groottes, maar het resultaat is altijd een soepele krul die overal even groot is. Je hebt er niet per se vloeistoffen bij nodig, maar je zou voordat je je haar droogt, er een schuimversteviger in kunnen doen.

Spiraalwikkels

Ook wel bekend als: Spiraal Permanent Wikkels.

Spiraal Permanent Wikkels. Geschikt voor: Alle Haartypen.

Alle Haartypen. Materiaal: Kunststof.

Kunststof. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Spiraalkrul.

Spiraalkrul. Vastzetten met: Wikkelelastiekjes.

Wikkelelastiekjes. Benodigde vloeistoffen: Permanentvloeistof.

Spiraalwikkels worden tegenwoordig niet veel meer gebruikt. Ze werken in hoofdlijnen hetzelfde als permanentwikkels, alleen krul je je haar als een spiraal om de wikkel. Deze vorm uit zich dan ook in het resultaat: de spiraalkrul.

De meeste haarstylisten creëren tegenwoordig een permanent spiraalkrul door een permanentwikkel verticaal in te draaien. Hierdoor zakt het haar uiteindelijk naar beneden. Je zet ze overigens vast met wikkelelastiekjes en je hebt er permanentvloeistof voor nodig.

Foam Rollers

Ook wel bekend als: Foam Haarrollers / Foam Rollers Haar.

Foam Haarrollers / Foam Rollers Haar. Geschikt voor: Alle Haartypen.

Alle Haartypen. Materiaal: Schuim & Kunststof.

Schuim & Kunststof. Formaten: Van klein tot groot.

Van klein tot groot. Resultaat: Soepele krul die overal even groot is.

Soepele krul die overal even groot is. Vastzetten met: Kunststof Klipje.

Kunststof Klipje. Benodigde vloeistoffen: Permanentvloeistof óf Zonder Permanentvloeistof.

Foam rollers zijn gemaakt van schuim en een kunststof omhulsel. Je draait je haar om het schuim, met het kunststof omhulsels houd je het haar op zijn plaats en met het kunststof klipje zet je het vast. De foam roller is verkrijgbaar in klein en groot formaat en verzorgt altijd een soepele krul die overal even groot is.

Bovendien wordt de foam roller ook nog wel eens gebruikt voor permanent met permanentvloeistof. Maar meestal wordt de foam roller gewoon in nat haar gedraaid, waar vooraf een schuimversteviger of lotion in is aangebracht. Vervolgens droogt het, en voilà: Krullen! Ook foam rollers worden nog wel eens gebruikt om mee te slapen.

Tot slot...

Er zijn nog wel andere soorten haarrollers op de markt, maar bovenstaande krullers worden het vaakst gebruikt. De meeste daarvan, kun je hier bestellen.

