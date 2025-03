Wet Wipes, Desinfektionstücher, Reinigungstücher, alkoholfrei (2025)

WET WIPES Desinfektionstücher – komfortable Flächendesinfektion durch schonend desinfizierende alkoholfreie Reinigungstücher für Flächen aller Art



Bereits die routinemässige Hygiene durch Wisch-Desinfektion von beispielsweise potentiell kontaminierten Kontaktflächen und Oberflächen mit desinfizierenden Feuchttüchern, Reinigungstüchern oder Desinfektionstüchern trug in hohem Masse dazu bei, die Gesundheit von Kunden, Gästen, Geschäftspartnern und Mitarbeitern und damit auch die wirtschaftliche Gesundheit von öffentlichen und privaten Einrichtungen zu erhalten.

Dermatologisch getestet - Sehr Gut - für Haut und Hände

Gebrauchsfertig getränkt und sofort einsatzfähig

Kein Sprühnebel / Keine Aerosole

Keine Schäden mehr an Geräten & Böden durch Sprühnebel oder Alkohol

Tuch aus 100 % Zellstoff, kein Kunststoff, fusselfrei

Geeignet für Geräte, Oberflächen, sogar Acrylglas

Alkoholfrei / Dezenter Frischeduft

Entfernt 99,9 % der Bakterien, Pilze behüllte Viren wie Covid 19

Bis zu 70 % weniger Müll

Zulassung BAG CHZN5293

Das Robert Koch-Institut (RKI) rät zur laufenden und gezielten Reinigung von Flächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt durch Wischdesinfektion

Das deutsche Robert Koch-Institut empfiehlt, zur Verringerung des allgemeinen und speziellen Infektionsrisikos vor allem in öffentlichen Räumen eine laufende und gezielte gründliche Reinigung und Desinfektion von Flächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt, wie Türklinken, Handläufen, Griffen, Tasten, etc.

Wichtig, so das Robert Koch-Institut, ist hierbei, die Desinfektion generell als Wischdesinfektion mit mechanischer Einwirkung durchzuführen, da dies wesentlich effektiver ist und das Einatmen gesundheitsgefährdender Sprühnebel von Desinfektionssprays vermeidet.

Sind auch WET WIPES alkoholfrei von Freshcompany als Desinfektionstücher für die effektive Flächendesinfektion geeignet?

Gerade Wet Wipes eignen sich hervorragend für gründliche Flächendesinfektion! Wet Wipes sind alkoholfreie Desinfektionstücher für die gründliche Flächendesinfektion durch Abwischen von Oberflächen aller Art und überall dort perfekt einsetzbar, wo ein Höchstmass an Hygiene, Effizienz und Komfort zugleich erwünscht sind.

Für welche Art von Anwendungen eignen sich alkohlfreie WET WIPES Desinfektionstücher?

Wet Wipes von Freshcompany eignen sich ideal als Desinfektionstücher, Reinigungs- und Feuchttücher für die laufende und gezielte Wischdesinfektion von Flächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt. Dazu zählen Geräte in Fitness-Centern oder Solarien, Tische und Theken in Restaurant, Geländer, Türklinken, Einkaufswagengriffe, Telefone, Scanner, Tastaturen und Displays in Büros, Behörden, Heimen, Krankenhäusern, Kliniken, Privathaushalten und im Homeoffice.

Welche Vorteile haben Hygiene WET WIPES alkoholfrei Feucht- und Reinigungstücher von Freshcompany?

Wet Wipes Feuchttücher alkoholfrei zur Hygiene und Desinfektion von Flächen aller Art haben ausgesprochen viele Vorteile:

Wet Wipes sind alkoholfrei und geruchsneutral

Wet Wipes bilden keine Gesundheitsgefährdung durch Aerosole

Wet Wipes sind sparsam: ein Tuch reinigt bis zu 1m² Fläche - Tuchgrösse 21x23 cm

Wet Wipes sind praktisch: die Tücher sind sofort gebrauchsfertig

Wet Wipes sind sauber: schnell abtrocknend, kein Schmierfilm

Wet Wipes sind schonend: anwendbar auch auf Acryl, Plexiglas (Solarien), Displays, LCD, Vinyl

sind dekorativ: Spender mit integriertem Mülleimer erhältlich

sind nachhaltig: aus 100% Zellstoff, ohne Kunstfasern

Welchen Vorteil bietet die Verwendung von Freshcompany WET WIPES gegenüber dem Einsatz herkömmlicher Desinfektionsmittel in Sprühflaschen bzw. Desinfektionssprays?

Durch Verwendung alkoholfreier Wet Wipes Feuchttücher von Freshcompany zur Flächendesinfektion werden zum Einen das Einatmen und Verbreiten gesundheitsgefährdender und materialschädigender Aerosole, die sich mit dem Versprühen von Desinfektionssprays in der Umgebung ausbreiten, vermieden. Zum Anderen ist jedes Desinfektionstuch bereits anwenderfreundlich mit der perfekten Menge Desinfektionsmittel vorgetränkt und sofort einsatzbereit für die vom RKI empfohlene effiziente Wischdesinfektion mittels mechanischer Einwirkung.

Wie und wogegen wirkt ein alkoholfreies Wet Wipes Flächen-Desinfektionstuch von Freshcompany?

Jedes Wet Wipes Desinfektionstuch

tötet und entfernt 99,99% Keime und Bakterien

ist wirksam auch gegen das Covid-19 erregende SARS-CoV-2 Coronavirus und Mutationen

hat eine kurze Einwirkzeit: eine Minute gem EN1276 und 5 Min VAH(DGHM)

Wie sind die Freshcompany WET WIPES alkoholfrei Feuchttücher zur wirksamen Wisch-Desinfektion von Flächen anzuwenden?

Die Anwendung ist denkbar einfach: Ziehen Sie ein mit Desinfektionslösung befeuchtetes Wet Wipes Feuchttuch aus dem Spender, reinigen und desinfizieren Sie Geräte, Gegenstände und Polster, indem Sie diese gründlich abwischen und das Desinfektionsmittel über den angegebenen Zeitraum einwirken lassen. Anschliessend entsorgen Sie das benutzte Wet Wipe im integrierten Abfalleimer. So schnell geht gründliches und wirksamen Desinfizieren.

Für welche Orte und Geschäfte empfiehlt sich der Einsatz der gebrauchsfertigen WET WIPES im Wet Wipe Tower Standspender?

Bereits fertig mit Desinfektionstüchern bestückt ist der elegant gestaltete Wet Wipe Tower Standspender ein sofort gebrauchsfähiger Blickfang, der in stark frequentierten Bereichen von z.B. Fitnessstudios, Reha-Kliniken, Reha-Zentren, Praxen, Kliniken, Restaurants, Mensen, Kantinen, Einkaufszentren, Supermärkten, Büros, Produktionsstätten etc. beste Voraussetzungen für eine optimale Hygiene schafft und das Interior Design zugleich pfiffig bereichert.

Ideal geeignet sind alkoholfreie Wet Wipes daher auch für den gezielten und laufenden Einsatz in Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen, Labors, Lebensmittelbetrieben, Solarien & Gesundheitsstudios und überall dort, wo Bakterien, Pilze und Viren auf Flächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt die Gesundheit von Menschen gefährden. Dazu zählen Türgriffe, Halterungen, Toilettentüren, Handläufe, Geländer, Tastaturen und Displays, Telefone u.v.m.

Gym Wipes, Wipes - unter welchen Namen werden WET WIPES ähnliche Feuchttücher zur Flächendesinfektion auch vertrieben?

Gym Wipes sind speziell für den Einsatz in Fitness Studios entwickelte Desinfektionstücher, die von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen angeboten werden, z.T. zur Wischdesinfektion von Sport- und Fitnessgeräten, zum Teil zur kombinierten Anwendung als ALL-IN-ONE Hände- und Flächendesinfektionstücher. Gym Wipes sind in der Regel in einem PVC-Einweg-Spender erhältlich und nicht für den nachhaltigen Einsatz in einem elegant gestalteten Spender-System mit integriertem Abfallbehälter vorgesehen, wie der in vielen unterschiedlichen Farben erhältliche Wet Wipe Tower Standspender von Freshcompany einer ist.

Wipes Desinfektionstücher für Flächen ist eine generelle Bezeichnung für Feuchttücher, die zur Wischdesinfektion von Flächen geeignet sind und bei richtiger Anwendung das Risiko von Infektionen durch Pilze, spezielle Viren und Bakterien senken. Wipes Desinfektionstücher für Flächen bzw. Wipes Flächendesinfektionstücher werden von unterschiedlichen Herstellern vertrieben, sind in der Regel zur Nutzung in fest verschlossenen Einwegspendern erhältlich und geeignet für den punktuellen Einsatz sowohl in Fitnessstudios als auch in stark frequentierten Bereichen von Büros, Geschäftsräumen, Freizeit- und allen sonstigen Einrichtungen des öffentlichen und privaten Lebens.

Herkömmliche Wipes sind nicht für den Einsatz in einem eleganten „ALL-IN-ONE“-Spendersystem, wie dem edlen Wet Wipe Standspender mit integriertem 25 Liter-Abfallbehälter vorgesehen.

Welche weiteren Vorteile machen den Einsatz der Freshcompany WET WIPES so attraktiv?

