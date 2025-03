Whatismymovie: Die ultimative Seite zum Filme finden - alle Infos (2025)

In der Suchmaschine steckt eine Sammlung von Algorithmen zur Analyse von Videomaterial und von mehr als 40.000 Filmen wurden die Inhalte erkannt, in semantische Zusammenhänge gebracht und indexiert. Die Entwickler haben eine Maschine gebaut, die den Inhalt von Filmen versteht und daher besonders gut bei der Suche nach bestimmten Szenen oder Sachverhalten funktioniert. Die Hersteller heißen Valossa und es handelt sich um ein Projekt mit Anschluss an die Universität in Oulu, Finnland.

Wir empfehlen absolut, sich mit der Seite Whatismymovie ein wenig auseinanderzusetzen, denn die Idee ist absolut zukunftstauglich. Was bislang bei Netflix und Co. noch in mühsamer Handarbeit angelegt werden muss, findet der Algorithmus von alleine - interessante Kategorien und passende Filme zu teilweise absurden oder randständigen Stichworten. Die Suchmaschine für Filme wurde von einem finnischen Entwicklerteam erarbeitet, die vor allem im Sinn hatten, zu demonstrieren, welche Möglichkeiten in dieser Technologie stecken, Feedback darüber bei Nutzern einzuholen und das Produkt dann entsprechend der Industrie anzubieten.

