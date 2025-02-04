Why Is 有个地方叫马兰 Good

《非凡医者》是由芒果TV、湖南卫视、芒果超媒出品，陆川担任导演兼编剧，张晚意、姜珮瑶、郑云龙、吕晓霖、柳小海、王志飞领衔主演，杨皓宇、刘孜、宋芳园主演，冯雷特邀主演，马苏友情出演，王耀庆特别出演的都市医疗剧。该剧讲述了青年医生陈辉（张晚意 饰）有着超乎常人的医学敏锐度，却因沟通障碍遭受来自医院、患者家属、甚至陌生人的质疑。在进入医院行医学习后，与新手医生袁野（姜珮瑶 饰）、贺同（郑云龙 饰）等人相遇，三人共同成长，在挫折中蜕变成为一名合格的外科医生的故事。该剧于2023年11月17日在湖南卫视、芒果TV播出。该剧上线首日收视成绩位列同档期卫视第一，截至2023年11月21日已过亿次，在卫视周榜单上也拿到了平均收视率第一的好成绩。同年11月23日，该剧已获全网热搜180次，抖音主话题播放量超14.3亿。