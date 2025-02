X7 Smart, Oberarm-Blutdruckmessgerät (2025)

Eigenschaften und Vorsichtsmaßnahmen

Das OMRON X7 Smart ist ein Blutdruckmessgerät, das auch mögliches Vorhofflimmern (AFib) erkennt.

Vorhofflimmern bleibt oft unentdeckt, da es häufig keine Symptome verursacht. Die entsprechende AFib Hinweis-Funktion des OMRON X7 Smart erkennt potenzielles Vorhofflimmern mit hoher Spezifität (93,8 %) und Empfindlichkeit (95,5 %).

Im Afib-Modus misst das OMRON X7 Smart drei Blutdruckwerte, errechnet den Durchschnittswert und ermittelt auf diese Weise ein genaueres Ergebnis. Wenn das Gerät bei der Blutdruckmessung zwei- oder mehrmals einen unregelmäßigen Herzschlag feststellt, blinkt die Anzeige für AFib. Dies ist keine Diagnose, sondern weist lediglich auf mögliches AFib hin.

Mit dem OMRON X7 Smart ist die Blutdrucküberwachung so leicht wie noch nie. Das Gerät ist mit einer neuen Funktion zum Vergleich von bis zu 100 Blutdruckwerten ausgestattet, die im Gerät gespeichert werden können. Auch wöchentliche sowie morgendliche oder abendliche Durchschnittswerte können angezeigt werden.

Außerdem kann das OMRON X7 Smart nach dem Koppeln mit Bluetooth die Blutdruckwerte automatisch an Ihr Smartphone übermitteln, sodass in der App OMRON connect immer die neuesten Werte zur Verfügung stehen. Mit der App OMRON connect können Sie Ihre Fortschritte nachverfolgen oder die Messergebnisse an Ihren Arzt weitergeben. Sie können auch Alexa nach Ihrem letzten Blutdruckmesswert fragen oder Ihre Durchschnittswerte im zeitlichen Verlauf vergleichen.

Das Gerät gehört zu OMRONs smartem Gesundheitssystem für die Verbesserung der Herzgesundheit. Die App OMRON connect verbindet smarte OMRON Blutdruckmessgeräte auch mit OMRON VIVA, der smarten Körperanalysewaage. So bekommen Sie noch mehr Daten über Faktoren, die Ihre Herzgesundheit beeinflussen.

Bilo G, Sala O, Perego C, et al. Impact of cuff positioning on blood pressure measurement accuracy: may a specially designed cuff make a difference?. Hypertens Res. 2017;40(6):573–580.

Omron Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor Instruction Manual

Topouchian J. et al. Clinical accuracy of the Omron M3 Comfort and the Omron Evolv for self-blood pressure measurements in pregnancy and pre-eclampsia - validation according to the Universal Standard Protocol. Vasc Health Risk Manag. 2018 Aug 31;14:189-197.

Chahine M. et al. Validation of BP devices QardioArm in the general population and Omron M6 Comfort in type II diabetic patients according to the European Society of Hypertension International Protocol (ESH-IP). Med Devices (Auckl). 2017 Dec 27;11:11-20.

Market research by Kantar Health GmbH: European Survey with Cardiologists in 9 Countries n=69 (DE, FR, IT, ES, UK, NL, BE, PL and RU). May 2019. Data available on request.

Morillo, Carlos A et al. “Atrial fibrillation: the current epidemic.” Journal of geriatric cardiology : JGC vol. 14,3 (2017): 195-203.

Kompatibilität

Klicken Sie hier, um eine Liste der Smartphones anzuzeigen, auf denen die OMRON connect App und Asthma Diary erfolgreich getestet wurde. Klicken Sie hier, um eine Liste der Smartphones anzuzeigen, auf denen die KardiaMobile App erfolgreich getestet wurde. Klicken Sie hier, um eine Liste der Smartphones anzuzeigen, auf denen die HeartAdvisor App erfolgreich getestet wurde.

Haftungsausschluss